¿Qué sigue para Russell Wilson? Análisis de sus opciones, desde la NFL hasta la televisión y el beisbol
Russell Wilson tiene una decisión que tomar sobre su futuro en la NFL, con el retiro muy presente como posibilidad para el quarterback de 37 años. Si decide regresar al emparrillado, sería para disputar su temporada número 15, y asegura que ya recibió una oferta de los Jets después de visitar a la franquicia la semana pasada.
Wilson llegaría a los Jets como suplente, ya que se espera que Geno Smith sea el quarterback titular de New York en 2026. También podría convertirse en un mentor invaluable para el quarterback novato Cade Klubnik, a quien los Jets seleccionaron en la cuarta ronda del Draft.
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Pero si Wilson decide que su carrera ha llegado a su fin, reportes indican que está considerando dedicarse a los medios de comunicación. The Athletic informó que ha estado en contacto con CBS para un posible rol como analista, luego de haber colaborado previamente con la cadena durante su carrera como jugador.
“Me hicieron una oferta y estoy tratando de descubrir cuál es la mejor decisión para mí”, dijo Wilson sobre la posibilidad de unirse a los Jets, vía ProFootballTalk. “Todavía sé que puedo jugar a un alto nivel, pero también tengo la oportunidad de hacer televisión, así que veremos qué pasa”.
Entonces, ¿cuál sería el mejor plan para Wilson? Vamos a clasificar sus opciones de carrera mientras analiza su futuro dentro y fuera de la NFL.
1. ‘The NFL Today’ en CBS
CBS tiene una vacante en su programa semanal “The NFL Today” después de que Matt Ryan dejara la cadena para convertirse en presidente de operaciones de futbol americano de los Falcons. Wilson sería un excelente reemplazo para Ryan y podría aportar toda su experiencia y conocimiento del juego para ofrecer análisis valiosos a los aficionados en casa. Wilson se siente cómodo frente a las cámaras —todos recordamos el extraño pero divertido comercial de “Danger-wich” que grabó para Subway— e incluso apareció como analista invitado para CBS durante una semana de descanso de los Giants la temporada pasada. Es posible que aquella prueba termine convirtiéndose en un puesto fijo como analista para Wilson.
2. New York Jets
Si Wilson finalmente regresa a la NFL por una temporada más, lo más probable es que sea con los Jets. Según reportes, ya recibió una oferta contractual por parte de la franquicia tras su visita de la semana pasada y podría ser una incorporación importante para un equipo joven de New York que no cuenta con muchos líderes veteranos en el roster. Smith es el titular de facto rumbo a la temporada, pero las cosas pueden cambiar rápidamente si tiene problemas, lo que abriría la puerta para que Wilson tome el control de la ofensiva.
3. ‘Football Night in America’ en NBC
NBC está renovando su grupo de talentos al aire, encabezado por la incorporación de Mike Tomlin al equipo de estudio de Football Night in America tras su salida de los Steelers. Wilson, quien jugó brevemente bajo las órdenes de Tomlin en Pittsburgh, tendría la oportunidad de reencontrarse con su antiguo entrenador en un entorno muy distinto. Wilson podría seguir los pasos de muchos quarterbacks antes que él al dar el salto a los medios tras retirarse y, con NBC reorganizando su alineación de analistas, podría encajar perfectamente en este nuevo equipo.
4. Savannah Bananas
(Ok, aquí no hablamos completamente en serio, pero sería divertido).
El historial beisbolero de Wilson podría influir en su siguiente camino profesional. Elegido originalmente en la cuarta ronda del Draft por los Rockies, el beisbol fue una opción legítima para Wilson al salir de la universidad. Tras haber hecho una aparición especial con los Savannah Bananas durante la offseason, Wilson podría buscar su próximo campeonato en la peculiar liga de Banana Ball. Por alguna razón, los Bananas son inmensamente populares y llenan enormes estadios cada año. Sumar a Wilson sería otro gran atractivo para el “equipo de beisbol” de Savannah, Georgia.
5. Otras oportunidades como suplente en la NFL
Los Jets no son el único equipo que todavía no tiene completamente definida su sala de quarterbacks. Si Wilson no termina en New York, pero aún quiere continuar su carrera, existen otros equipos necesitados de un suplente con experiencia. Los Cardinals podrían ser una opción, aunque ya firmaron a Gardner Minshew en esta offseason. Quizá Wilson podría ayudar en el desarrollo de Carson Beck.
Por otro lado, los Steelers —que todavía esperan la decisión de Aaron Rodgers sobre su futuro— podrían considerar una reunión con Wilson, quien ayudaría en el crecimiento de los jóvenes quarterbacks de Pittsburgh, Will Howard y Drew Allar. Otra posibilidad serían los Rams, quienes quizá prefieran mantener fuera del campo a Ty Simpson, seleccionado en primera ronda y visto principalmente como un proyecto a desarrollar. Incorporar a Wilson con un contrato de un año les daría profundidad adicional y una opción experimentada en caso de que Matthew Stafford se pierda tiempo por lesión.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 06/05/2026, traducido al español para SI México.