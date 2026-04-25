¿Quién es Jacob Rodriguez, el linebacker de ascendencia mexicana tomado por los Dolphins?
Uno de los mejores jugadores de la temporada 2025 de futbol americano colegial escuchó su nombre el viernes, cuando los Dolphins eligieron al linebacker de Texas Tech, Jacob Rodriguez, con la selección número 43.
Tras brillar con los Red Raiders en una campaña de 11–1, recibir elogios de Patrick Mahomes y terminar quinto en la votación del Trofeo Heisman, Rodriguez ha tenido unos últimos 12 meses increíbles que ahora lo colocan como una selección de segunda ronda y el nuevo integrante de los Dolphins.
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Mientras Rodriguez se dirige a Miami, aquí hay tres cosas que debes saber sobre el nuevo linebacker estrella en South Beach.
Rodriguez originalmente jugaba como quarterback
Nacido en Minnesota, pero con raíces mexicanas, Rodriguez soñaba con jugar como quarterback para los Vikings. Desempeñó esa posición en la preparatoria, pero la mayoría de las universidades que lo reclutaban lo proyectaban como defensivo. La Universidad de Virginia estaba dispuesta a incorporarlo como quarterback, pero no tuvo mucha actividad en el campo como freshman. Cuando el entrenador en jefe Bronco Mendenhall dejó el programa tras la temporada 2021, el futuro de Rodriguez quedó en el aire, obligándolo a tomar otro rumbo.
Se convirtió en linebacker en Texas Tech
Rodriguez ingresó al portal de transferencias después de su temporada de novato en Virginia y llegó a Texas Tech bajo la condición de probarse como linebacker.
Cuando se unió por primera vez a los Red Raiders, no había una beca disponible para él. Rodriguez solicitó un préstamo estudiantil y al inicio dormía en el piso del cuarto de su hermano. Eso no le impidió encontrar éxito en el campo, ya que pronto llamó la atención de sus entrenadores en Texas Tech. Para la temporada 2024 ya se había convertido en una pieza central de la defensa, registrando 127 tackleadas totales, cinco sacks, tres balones sueltos forzados y una intercepción.
Esa campaña de 2024 lo encaminó a convertirse en una estrella en su última temporada colegial. Mientras Texas Tech emergía como una de las tres mejores defensas en 2025 —incluyendo la número 1 contra la carrera en yardas permitidas por juego—, Rodriguez acumuló 128 tackleadas totales, cuatro intercepciones, un sack y siete balones sueltos forzados, la mayor cifra en la FBS.
Como resultado, los premios no tardaron en llegar para Rodriguez, quien fue nombrado All-American unánime, Jugador Defensivo del Año de la Big 12, ganador del Chuck Bednarik Award, del Lombardi Award, del Butkus Award y del Bronko Nagurski Trophy. Su quinto lugar en la votación del Heisman fue el mejor entre los jugadores defensivos la temporada pasada, consolidándolo como el mejor defensivo de la NCAA.
Está casado con una piloto de helicóptero Black Hawk
Mientras Rodriguez inicia su sueño en la NFL con los Dolphins, quizá ni siquiera sea la persona más impresionante en su propio matrimonio. Está casado con su novia de la preparatoria, Emma, quien es piloto de helicóptero Black Hawk para el ejército de Estados Unidos y egresada de la Universidad de West Point. Emma estuvo junto a Rodriguez y su familia cuando los Dolphins lo llamaron para convertirlo en el nuevo integrante del equipo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 24/04/2026, traducido al español para SI México.