¿Quién es el jugador más alto de la NFL en la actualidad?
Ser alto es prácticamente un requisito para jugar en la NFL, una liga en la que casi todos los jugadores miden al menos 5'10" (1.78 m), por no decir 6'0" (1.83 m). Pero, ¿qué tan altos son los jugadores más altos de la liga?
Mientras que la NBA cuenta con varios jugadores que miden 6'10" (2.08 m), 7'0" (2.13 m) o incluso más, la NFL tiene menos jugadores de esas dimensiones, pese a su preferencia por los atletas altos. De hecho, el Pro Football Hall of Fame no cuenta con un solo jugador que mida 6'10" (2.08 m) o más.
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A continuación, un vistazo a quiénes son actualmente los jugadores más altos de la NFL y quién ha sido el jugador más alto de todos los tiempos.
¿Quién es el jugador más alto de la NFL?
Hay un nuevo jugador más alto en la NFL. La temporada pasada, el jugador más alto de la liga era el liniero ofensivo de los Lions, Dan Skipper, quien mide 6'10" (2.08 m) y se retiró esta temporada baja después de nueve temporadas en la NFL. Ahora, ese título pertenece a los tackles novatos Markel Bell y Travis Burke, quienes miden 6'9" (2.06 m). Bell fue seleccionado por los Eagles en la tercera ronda del Draft de este año, mientras que Burke fue elegido por los Chargers en la cuarta ronda.
Bell se une a una línea ofensiva que ya cuenta con algunos de los jugadores más altos de la liga, incluido el tackle Jordan Mailata, quien está empatado como el veterano más alto de la NFL, con 6'8" (2.03 m). Estos son algunos de los otros veteranos de 6'8" (2.03 m) que hay alrededor de la liga:
- OT Trent Brown (Texans)
- DT Calais Campbell (Ravens)
- OL Mike McGlinchey (Broncos)
- OG Daniel Faalele (Giants)
- OT Luke Tenuta (Colts)
- OT Amarius Mims (Bengals)
- OT Spencer Brown (Bills)
- OT Stone Forsythe (Panthers)
- OT Jalen Travis (Colts)
- OT Orlando Brown Jr. (Bengals)
- OT Charlie Heck (Dolphins)
Como era de esperarse, la gran mayoría de los jugadores más altos de la liga se encuentran en las trincheras y, particularmente, en la línea ofensiva, lo que les proporciona una ventaja de tamaño para bloquear y proteger a su quarterback. Ningún equipo cuenta con una pareja de tackles ofensivos más alta que los Bengals, que tienen a dos tackles de 6'8" (2.03 m) protegiendo a Joe Burrow: Mims y Brown.
¿Quién es el jugador más alto en la historia del futbol americano?
El jugador más alto en la historia del futbol americano profesional es el tackle defensivo Richard Sligh, quien medía 7'0" (2.13 m) y pasó una temporada con los Raiders en 1967. Seleccionado en la décima ronda del Draft de la AFL de 1967, Sligh formó parte de aquel equipo de los Raiders que ganó el campeonato de la AFL ese año, antes de caer ante los Packers en el Super Bowl II.
¿Quién es el quarterback más alto en la historia de la NFL?
El quarterback más alto en la historia de la NFL es Dan McGwire, quien medía 6'8" (2.03 m) y era hermano de la leyenda del beisbol Mark McGwire. Seleccionado en el puesto 16 del Draft de 1991, McGwire comenzó su carrera con los Seahawks y pasó cuatro temporadas en el noroeste del Pacífico, antes de disputar su última campaña con los Dolphins en 1995. Fue titular en apenas cinco partidos durante su carrera, en los que lanzó para 745 yardas, dos touchdowns y seis intercepciones.
Los quarterbacks activos más altos de la NFL son Trevor Lawrence, Joe Flacco y Justin Herbert, quienes miden 6'6" (1.98 m).
Aunque la estatura es una característica preferible para la posición de quarterback, la altura prototípica suele estar entre 6'3" (1.91 m) y 6'6" (1.98 m), no por encima de 6'6" (1.98 m). En años más recientes, la NFL ha tenido a dos quarterbacks de 6'7" (2.01 m), Mike Glennon y Brock Osweiler, quienes pasaron buena parte de sus carreras como suplentes.
¿Quiénes son los jugadores más altos del Pro Football Hall of Fame?
Los jugadores más altos del Pro Football Hall of Fame son los linieros ofensivos Jonathan Ogden y Bob St. Clair, quienes miden 6'9" (2.06 m). Ogden fue campeón del Super Bowl, cuatro veces seleccionado al primer equipo All-Pro y miembro del equipo del centenario de la NFL, gracias a sus extraordinarios 11 años de carrera con los Ravens. El fallecido St. Clair brilló con los 49ers de 1953 a 1963 y fue cinco veces seleccionado al primer equipo All-Pro, además de formar parte del equipo de la década de 1950.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 22/07/2026, traducido al español para SI México.