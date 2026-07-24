¿Quién es el jugador más veterano de la NFL en este momento?
La NFL bromea con que sus siglas significan “Not for long” (“No por mucho tiempo”), pero ese no es el caso de todos los jugadores.
Las carreras de muchos jugadores de la NFL, particularmente aquellos que están en la pelea por un lugar en el roster, duran menos de cinco años. Aunque los jugadores que llegan al Pro Bowl y las selecciones altas del Draft suelen tener carreras más largas, también es común que sus trayectorias comiencen a llegar a su fin cuando cumplen 30 años, edad en la que normalmente empiezan a dejar atrás su mejor momento si es que no lo han hecho ya. Sin embargo, hay varios jugadores que han desafiado al paso del tiempo y han continuado jugando hasta los 40 años, ganándose tanto puntos por su longevidad como el estatus de “unc” (tío veterano).
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De cara a 2026, hay un jugador que es mayor que todos los demás. Aquí te presentamos al jugador más veterano de la NFL.
¿Quién es el jugador más veterano de la NFL?
El jugador activo más veterano de la NFL es el futuro miembro del Salón de la Fama, el quarterback Aaron Rodgers, quien tiene 42 años y cumplirá 43 en diciembre. Rodgers asumió el título de quarterback más veterano de la NFL desde el retiro de Tom Brady —con la excepción, por supuesto, del breve regreso de Philip Rivers el año pasado— y ahora también es el jugador de mayor edad de la Liga.
Cuando Rodgers salte al campo en la Semana 1, se convertirá oficialmente en el octavo quarterback de mayor edad en la historia de la NFL en disputar un partido. Más allá de Brady, no muchos quarterbacks han tenido un éxito prolongado después de cumplir 40 años y, más específicamente, después de los 42, aunque solo unos cuantos han sido titulares a esa edad, mucho menos durante toda una temporada. Rodgers buscará ser una excepción en este sentido durante la temporada 2026, a la que él mismo se ha referido como su “último rodeo”.
¿Quién es el jugador defensivo más veterano de la NFL?
El jugador defensivo más veterano de la NFL es el incansable Calais Campbell, quien cumplirá 40 años el 1 de septiembre, justo antes del inicio de la temporada. Campbell ha acumulado 117 capturas y 18 balones sueltos forzados en su extensa carrera, que comenzó en 2008 y lo ha llevado a jugar para cinco franquicias diferentes. Durante esta temporada baja, se reunió nuevamente con los Ravens, franquicia para la que jugó entre 2020 y 2022, con un contrato por un año.
¿Quién es el jugador de mayor edad que ha jugado en la NFL?
El jugador de mayor edad que ha disputado un partido de la NFL fue George Blanda, quien jugó por última vez a los 48 años en 1975 con los Raiders. Blanda, quien fue quarterback y pateador entre 1949 y 1975, disputó partidos durante cuatro décadas diferentes tanto en la NFL como en la AFL con los Bears, Colts, Oilers y Raiders. Tiene varios récords impresionantes, incluyendo el de más temporadas jugadas (26), más puntos extra convertidos en su carrera (943), más intercepciones lanzadas en una temporada (42) y el récord compartido de más touchdowns en un solo partido (7).
El segundo jugador de mayor edad en disputar un partido fue el pateador Morten Andersen, quien tenía 47 años cuando hizo su última aparición. Blanda y Andersen son los únicos jugadores mayores de 45 años que han disputado partidos en la NFL.
Todos los jugadores activos de la NFL que forman parte del club de los 40 años o más
Actualmente hay 11 jugadores en la NFL que tendrán 40 años o más al comienzo de la temporada 2026. Seis de ellos juegan en equipos especiales y tres son quarterbacks.
QB Aaron Rodgers, 42 años
TE Marcedes Lewis, 42
K Matt Prater, 41 (cumple 42 el 10 de agosto)
K Nick Folk, 41
QB Joe Flacco, 41
LS J.J. Jansen, 40
LS Jon Weeks, 40
P Thomas Morstead, 40
LS Morgan Cox, 40
QB Josh Johnson, 40
DE Calais Campbell, 39 (cumple 40 el 1 de septiembre)
Marcedes Lewis, Matt Prater y Thomas Morstead todavía no han firmado con ningún equipo esta temporada baja, pero los tres permanecen activos. Lewis, particularmente, tiene los récords de más partidos disputados por un tight end y de ser el tight end de mayor edad en disputar un partido.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 23/07/2026, traducido al español para SI México.