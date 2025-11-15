Quince principales candidatos para reemplazar a Brian Daboll como head coach de los Giants
Los Giants se separaron del head coach Brian Daboll, confirmó una fuente a Sports Illustrated el lunes. Aunque la noticia no resultó del todo sorpresiva —Daboll logró una temporada ganadora en su primer año con el equipo, fue nombrado Coach del Año y después registró campañas de seis y tres victorias—, lo sorprendente estuvo en las formas.
A los Giants les desagrada proyectar una imagen de impaciencia, y resistieron lo más que pudieron la idea de despedir a Ben McAdoo (a mitad de temporada), Joe Judge (también durante la campaña) y Pat Shurmur (inmediatamente después del año), todos con menos de dos temporadas completas al mando. Daboll debía ser —y recibió el margen para serlo— la opción a largo plazo que estabilizara a la franquicia, algo que no ocurría desde la era de Tom Coughlin.
¿Qué cambió? Los Giants dejaron escapar cuatro partidos esta temporada en los que tenían ventajas de 10 puntos o más en la parte final. Jaxson Dart, quien estaba en camino de pelear con Emeka Egbuka y Tyler Warren por el premio al Offensive Rookie of the Year, sufrió múltiples golpes que lo llevaron a ser evaluado constantemente por conmociones y finalmente fue retirado el domingo tras una jugada diseñada de carrera.
Algunas reflexiones rápidas sobre el despido
Por qué ser head coach de los Giants es un gran trabajo
- Este es un gran puesto. No uno bueno, sino un gran puesto. El próximo head coach de este equipo tendrá un quarterback talentoso, con margen de crecimiento y cuatro años restantes en su contrato de novato. Contará con Malik Nabers al menos un año más antes de que sea elegible para una extensión, un tackle izquierdo confiable (Andrew Thomas) y una defensa con mucho potencial, incluyendo al pick No. 3 del Draft 2025, Abdul Carter. Tal como se perfila la situación, parece que esta será la vacante más atractiva de la próxima offseason, asumiendo que se produzcan los cambios que se anticipan.
- El punto clave aquí es que el general manager Joe Schoen elegirá al siguiente entrenador. Schoen y Daboll llegaron juntos a East Rutherford, y Schoen sobrevivirá al menos para un nuevo ciclo. Hubo rumores durante el proceso del año pasado de que Schoen estaba abierto a considerar otros candidatos, aunque los Giants terminaron reafirmando su apoyo tanto a él como a Daboll al cierre de la temporada.
- Estoy marcando con un gran círculo rojo el duelo de los Bills después de Navidad contra los Eagles, un equipo al que Daboll ya enfrentó dos veces este año. Antes de unirse a los Giants, Daboll fue coordinador ofensivo de Josh Allen en Buffalo. Con el estancamiento reciente de los Bills, me pregunto si Daboll permanecerá en el área de Nueva York y podría reincorporarse a Buffalo de alguna forma. Aunque el coordinador ofensivo Joe Brady también es un candidato emergente a head coach, su trayectoria podría tomar distintos rumbos mientras el equipo busca estabilidad. Daboll podría ser un sustituto interno adecuado si Brady toma un puesto de head coach en 2026, o incluso en 2025 si necesita dar un paso atrás.
A continuación, una lista de los principales candidatos para reemplazarlo. Cabe recordar que los Giants son una organización que valora cierto grado de familiaridad. Por eso, habrá nombres en este listado que quizá no aparezcan en otros (como en mi lista de candidatos para los Titans).
Vance Joseph, coordinador defensivo, Denver Broncos
No me sorprendería que los Giants recurrieran a un candidato con experiencia tras haber apostado por entrenadores novatos como Ben McAdoo (debutante), Pat Shurmur (con solo dos años previos al frente de los Browns), Joe Judge (debutante) y Brian Daboll (debutante). Joseph ha sido un coordinador defensivo exitoso e innovador a lo largo de su carrera. Su única oportunidad como head coach llegó con los Broncos en la era posterior a Peyton Manning, un equipo sin quarterback definido y plagado de veteranos que intentaban mantenerse tras el Super Bowl. Hoy, Denver lidera la NFL en porcentaje de presión al quarterback, un dato que podría interesar a una organización que cuenta con tres pass rushers de élite bajo contrato.
Joseph posee un extenso currículum, con experiencia reciente enfrentando a las mejores ofensivas de la liga —primero en Arizona, donde fue pionero en frenar algunos de los esquemas iniciales de Sean McVay, y ahora en Denver, midiéndose regularmente con Justin Herbert y Patrick Mahomes—. Además, trabajó como asistente en Miami cuando Joe Schoen formaba parte de la organización.
Chris Shula, coordinador defensivo, Los Angeles Rams
Shula asumió el puesto tras la salida de Raheem Morris y ha aprovechado al máximo la oportunidad. Lo más relevante para los Giants sería su capacidad para mover de forma efectiva las piezas versátiles de su línea defensiva, tal como lo ha hecho con una unidad que presiona al quarterback a un ritmo notablemente superior al del conjunto neoyorquino. Shula es sobrino de Mike Shula, excoordinador ofensivo de los Giants, y las familias Mara y Shula tienen vínculos evidentes como dinastías profundamente arraigadas en el fútbol americano.
Brian Flores, coordinador defensivo, Minnesota Vikings
Aunque la entrevista de Flores con los Giants derivó en una compleja demanda que incluyó acusaciones de favoritismo y decisiones predeterminadas, gran parte de lo que se sabe sobre el proceso de contratación de John Mara sugiere la existencia de una lista constante de candidatos potenciales. Si Flores fue considerado en el pasado, no ha hecho nada que deteriore su currículum desde entonces. En Minnesota, ha construido defensivas dominantes que fueron la base de un equipo de 14 victorias el año pasado. Es un entrenador respetado por los jugadores y ha desarrollado una de las defensas más sólidas y sostenibles bajo un enfoque cooperativo con su plantel.
Marcus Freeman, head coach, Notre Dame
Los dos siguientes nombres reflejan los fuertes lazos universitarios de los Giants y apuntan hacia una posible inclinación institucional. Freeman, de 39 años, es un head coach defensivo altamente preparado que llevó a los Fighting Irish a la final del primer College Football Playoff expandido. El personal de los Giants tiene una marcada influencia de Notre Dame; por ejemplo, Tim McDonnell, director de personal de jugadores, trabajó ocho temporadas con los Fighting Irish antes de unirse a Nueva York. Freeman aporta experiencia tanto en la innovación defensiva como en la gestión de una de las marcas más fuertes del fútbol americano colegial. Fuentes de la industria apuntan a que el próximo ciclo podría marcar un resurgimiento de los entrenadores provenientes del ámbito universitario.
Jeff Hafley, coordinador defensivo, Green Bay Packers
Quizá incluso más que con Notre Dame, los Giants mantienen una conexión profunda con Boston College. Muchos miembros del staff han jugado o se han formado allí. Hafley consolidó al programa con una temporada ganadora en su último año y un título en el Fenway Bowl antes de dar el salto a la NFL. Nativo de New Jersey, creció a unos 30 minutos al norte de las instalaciones del equipo, en Montvale. Actualmente, dirige una defensa en la que el pass rusher Micah Parsons está en la conversación por el premio al Defensive Player of the Year.
Steve Spagnuolo, coordinador defensivo, Kansas City Chiefs
Spagnuolo es un coordinador muy querido por los Giants, donde fue parte clave del título de Super Bowl y también fungió como head coach interino de la organización. Tuvo una etapa previa como entrenador en jefe de los St. Louis Rams, antes de consolidarse como, posiblemente, el mejor coordinador defensivo de postemporada en la historia reciente, con tres campeonatos de Super Bowl junto a los Chiefs. Para los Giants, Spagnuolo representaría una elección dentro de su zona de confort, tras varios intentos de buscar fuera de la “familia” en las últimas contrataciones.
Davis Webb, coordinador ofensivo, Denver Broncos
Con solo 30 años, Webb se convertiría en el head coach más joven en la historia de la NFL. Seleccionado por los Giants en el Draft de 2017, Webb se ha convertido rápidamente en una de las jóvenes promesas dentro del staff de Sean Payton en Denver, siendo pieza fundamental en el desarrollo del novato Bo Nix. La franquicia lo conoce bien, pese a que solo estuvo una temporada en el equipo. Además, Webb tuvo su estancia más prolongada en la NFL con los Bills, donde coincidió con Joe Schoen, quien era asistente del gerente general.
Antonio Pierce, ex–head coach, Las Vegas Raiders
Pierce no tuvo mucha oportunidad de demostrar su potencial en los Raiders, pero es un exlinebacker campeón del Super Bowl con los Giants, y tuvo a Tom Coughlin como asesor en su etapa en Las Vegas. A sus 47 años, es una figura significativa en la historia de la organización y cuenta con el respeto de la directiva. Pierce mostró aptitudes sólidas como entrenador al rescatar a los Raiders tras la era de Josh McDaniels, ganándose el puesto de manera definitiva para la temporada 2024 antes de la llegada de Tom Brady como copropietario minoritario.
Mike Kafka, head coach interino, New York Giants
Kafka, actual entrenador interino, es un exquarterback de la NFL y ha sido, de manera intermitente, el encargado de las jugadas ofensivas en los Giants. Algunos equipos aún lo consideran un candidato serio para ocupar un puesto de head coach, y su desempeño trabajando con Jaxson Dart y el resto del grupo de quarterbacks durante las semanas restantes de la temporada será observado con atención. Kafka, de 38 años, fue jugador y asistente bajo el mando de Andy Reid, viejo conocido y rival histórico de los Giants.
Mike Elko, head coach, Texas A&M
Nacido en South Brunswick, Nueva Jersey, Elko, de 48 años, ha construido un programa de élite tras su paso por otra institución con fuerte vínculo con los Giants: la Universidad de Duke. Es un entrenador con gran visión defensiva y reputación como formador de programas sólidos. Pasó décadas en la región noreste antes de sus etapas en Notre Dame y Texas A&M como coordinador, y en Duke como head coach, donde ganó 16 partidos en dos temporadas, incluyendo una victoria de tazón en su primer año.
Bill Belichick, head coach, North Carolina
Aunque Bill Belichick ha sufrido un daño considerable en su reputación en los últimos años, no hay duda de que buscará con intensidad ser considerado para lo que él podría ver como el trabajo de su vida. Su cariño por los Giants es profundo, y sus vínculos con la familia Mara y varias leyendas de la franquicia son indiscutibles. Tras un inicio complicado en Chapel Hill, Belichick perdió en tiempo extra ante una Virginia clasificada, pero luego logró victorias consecutivas frente a Syracuse y Stanford. Los Tar Heels aún podrían terminar la temporada con elegibilidad para tazón.
Nate Scheelhaase, coordinador del juego aéreo, Los Angeles Rams
A sus 35 años, Scheelhaase es parte esencial del innovador cuerpo ofensivo de Sean McVay y podría emerger como un candidato sorpresa en el próximo ciclo de contrataciones. Formado bajo el prestigiado staff de Matt Campbell en Iowa State, fue quarterback titular durante cuatro años en la Universidad de Illinois, donde ayudó al programa a ganar su primer tazón en casi una década. Desde 2024 forma parte del staff de los Rams, y esta última offseason fue solicitado para entrevistas como coordinador ofensivo por Buccaneers y Jaguars, además de rechazar dos ofertas adicionales para el mismo puesto.
Lou Anarumo, coordinador defensivo, Indianapolis Colts
Anarumo, de 59 años, fue entrevistado por los Giants en el proceso de selección previo a la llegada de Brian Daboll. Nativo de Staten Island, ha estado cerca de obtener varios puestos de head coach desde que fue pieza clave en la carrera al Super Bowl de los Bengals en 2021. Fue despedido de Cincinnati la temporada pasada tras una reestructuración del staff, pero rápidamente retomó el rumbo como coordinador defensivo de los Colts, donde ha tenido éxito inmediato. Su hijo, Louis Anarumo, trabaja como scout profesional en los Giants, lo que refuerza el lazo familiar con la organización.
Klint Kubiak, coordinador ofensivo, Seattle Seahawks
Kubiak es, sin duda, uno de los coordinadores ofensivos más agresivos y orientados al juego explosivo en la NFL actual. Comenzó la temporada 2024 como una de las figuras ascendentes en New Orleans, antes de que una serie de lesiones afectara gravemente la campaña de los Saints. Tiene experiencia en el altamente valorado staff de los 49ers y es hijo de Gary Kubiak, leyenda de la NFL y referente ofensivo en su propia trayectoria.
Kevin Patullo, coordinador ofensivo, Philadelphia Eagles
Entre los Eagles y los Giants ha existido por años un juego de espejos en cuanto a sus entrenadores en jefe. Los Eagles intentaron contratar al excoordinador ofensivo de los Giants, Ben McAdoo, antes de que Nueva York lo promoviera al cargo principal, y también entrevistaron a Tom Coughlin tras su salida del equipo. En esta ocasión, los Giants podrían devolver el gesto con Patullo, quien además de sus funciones como coordinador ofensivo ha sido pieza clave en la construcción del cuerpo técnico campeón del Super Bowl en Philadelphia. Es un experto en la arquitectura interna del éxito de los Eagles.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 10/11/2025, traducido al español para SI México.