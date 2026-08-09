Raiders: La actitud de Maxx Crosby de esforzarse al máximo en las prácticas ya cansa y debe terminar
Maxx Crosby necesita relajarse.
El cinco veces seleccionado al Pro Bowl se encontró en medio de un altercado con el quarterback Kirk Cousins durante la práctica de los Raiders el viernes por la tarde. De acuerdo con Ryan McFadden, de ESPN, Crosby golpeó dos veces a Cousins durante un periodo de trabajo del equipo, lo que provocó que el veterano quarterback se le fuera encima y lo sujetara de la camiseta antes de que ambos fueran separados.
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Hay una regla de oro en las prácticas de football: no golpear al quarterback. Por eso utilizan una camiseta roja brillante que prácticamente grita “déjenme en paz” durante cada sesión. Los quarterbacks desempeñan el papel más importante en este deporte y pueden hacer o deshacer no solo la temporada de un equipo, sino también su futuro a largo plazo como franquicia.
¿No me creen? Como consecuencia de su altercado, Cousins y Crosby fueron dejados fuera de la práctica del sábado en Las Vegas por lo que el coach Klint Kubiak calificó como una violación de las reglas del equipo. A su vez, el novato seleccionado con el No. 1, Fernando Mendoza, tomará repeticiones con el primer equipo de la ofensiva de los Raiders, esté listo o no, y probablemente no en el momento que el equipo esperaba.
El personaje de Crosby de esforzarse de más en las prácticas debe terminar
El problema de fondo es que esta no es la primera vez que Crosby cruza la línea. Durante su etapa en Eastern Michigan, según los reportes, el coach Chris Creighton lo expulsó de las prácticas en múltiples ocasiones por ser demasiado agresivo y, desde que se convirtió en profesional, ha sucedido prácticamente lo mismo. A pesar de haber sido seleccionado por los Raiders en la cuarta ronda del Draft de 2019, el entonces coach de Las Vegas, Jon Gruden, llegó a amenazar con cortar directamente a Crosby durante su temporada de novato por desviar balones en las prácticas.
“Él es un tipo ofensivo, así que quiere que la práctica se desarrolle de cierta manera”, explicó Crosby durante una aparición en Pardon My Take en 2024. “Así que ni siquiera estoy pensando. Solo estoy tratando de hacer jugadas… Boom. Desvié un balón. Después sucede al final de la práctica. Lo desvío por tercera vez. Él dice: ‘¡Deja de desviar el maldito balón! ¡Te voy a cortar el maldito trasero, te juro por Dios que si lo haces una vez más!’”.
El propio Crosby incluso lo dijo a principios de esta semana: sabe que a veces lleva las cosas demasiado lejos en las prácticas.
“Simplemente no puedo decirles cuántas personas se me han acercado ya y me han dicho: ‘Está bien, sabes que en las prácticas no puedes hacer esto’”, dijo Crosby, según los reportes, con una sonrisa en el rostro. “Tengo todo un libro de texto lleno de reglas que tengo que seguir, o voy a meterme en problemas, pero eso es parte de ello. ... Yo practico de una sola manera. Sé que llevo la línea al límite y, algunas veces, cruzo la línea”.
Por un lado, el esfuerzo de Crosby durante las prácticas es digno de reconocimiento. Después de todo, ahí es donde perfeccionas tu oficio y su ética de trabajo es parte de la razón por la que pudo pasar de ser producto de una universidad que no pertenece a las Power Five a convertirse en uno de los mejores edge rushers de la liga. Por otro lado —el más realista—, hay niveles para esto. Se puede trabajar duro sin ser imprudente y, en el caso de Crosby, hay evidencia de que su estilo en las prácticas se traslada a los partidos. Desde que llegó a la liga en 2017, Crosby ha sido castigado 40 veces, incluidas ocho por roughing the passer, seis por unnecessary roughness y una por unsportsmanlike conduct.
“Cuando sales ahí y las balas están volando, no estoy pensando en no terminar la jugada”, dijo Crosby a los reporteros a principios de este verano. “Eso simplemente no está en mi naturaleza. Es algo con lo que he lidiado durante toda mi carrera. No es fácil”.
Aunque puede que no sea fácil para Crosby, francamente es una excusa lamentable. Los jugadores de su nivel han sido capaces de mantenerse en el límite antes y tanto sus comentarios como los datos muestran que carece de la disciplina necesaria para jugar este deporte al más alto nivel, sin afectar a su equipo en el mismo proceso.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 08/08/2026, traducido al español para SI México.