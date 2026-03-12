La NFL tiene la culpa del entorno que provocó el desastre de Maxx Crosby
Aquí está el escenario más limpio posible para explicar la increíble ruptura de la negociación que habría enviado a Maxx Crosby a los Ravens: un cirujano y un agente pagados por el propio Crosby tienen una evaluación más optimista sobre su estado de salud general que un equipo que estaba a punto de pagarle 30 millones de dólares por temporada y, además, entregar dos selecciones de primera ronda del draft por el privilegio.
Otro equipo —los Raiders—, que decidieron frenar a Crosby la temporada pasada debido a ese problema médico y que ahora han iniciado una especie de duelo de declaraciones tras el colapso del traspaso, pensaba que los Ravens entendían con mayor claridad la diferencia entre un recorte de menisco, algo que reciben la mayoría de los atletas, y una reparación de menisco, que implica un tiempo de recuperación mucho más largo (y que además resulta especialmente difícil de analizar y proyectar en el vacío en esta etapa de recuperación, al menos si eres el médico de un equipo encargado de evaluar un riesgo que vale cientos de millones de dólares).
Pero cuando el panorama comenzó a aclararse la mañana del miércoles y Baltimore llegó a un acuerdo con Trey Hendrickson, el mejor pass rusher disponible en la agencia libre, para esencialmente reemplazar a Crosby a un precio menor apenas 12 horas después de echarse atrás en el traspaso, se abrió con razón la jaula de todo teórico de conspiración de la NFL que se suscribe a la siguiente cadena de acontecimientos: los Ravens acordaron adquirir a Crosby, comenzaron a sentir que habían calculado mal el mercado y se arrepintieron de gastar múltiples selecciones de primera ronda, notaron que Hendrickson se vio obligado a bajar su precio inicial de 30 millones por temporada y vieron tanto una oportunidad como, en el examen físico pendiente de Crosby, una vía de escape.
Esto último, por supuesto, reforzado por el hecho de que la reparación de menisco de Crosby (no un simple recorte) había sido reportada desde enero.
Estoy aquí para decirles que, en realidad, no importa cuál versión sea cierta. El olor que emana de esta historia es permanente, como una casa que ha absorbido durante años humo de tabaco y excremento de mascotas. Puedes pintar las paredes y cambiar la alfombra si quieres, pero el hecho sigue siendo que, en una de las situaciones más relevantes posibles, algo que equivalía a un acuerdo de caballeros fue abandonado, provocando un enorme efecto dominó que sacudió a toda la liga. Hacer negocios con los Ravens durante la gestión del gerente general Eric DeCosta probablemente nunca volverá a ser lo mismo. Hacer negocios antes del inicio oficial del año de la liga puede que tampoco.
Pensemos por un momento en lo grande que realmente es esto: Baltimore trajo a Crosby, lo que inmediatamente alteró el mercado de pass rushers para otros 31 equipos. Cambió tableros de draft. Alteró el presupuesto de los Raiders, que asumieron dinero muerto para poder enviar a Geno Smith a los Jets. Le pagaron a Tyler Linderbaum como si fuera un director ejecutivo de Wall Street. Salieron al mercado y prácticamente devoraron a casi todo agente libre ofensivo y defensivo que estuviera disponible para reforzar el roster, creyendo que el dinero de Crosby ya no estaba en los libros. Los equipos que quedaron detrás de Baltimore en la carrera por Crosby tomaron otras decisiones —como Dallas, que traspasó por Rashan Gary—. Y así sucesivamente.
Me pregunto qué tan cerca estuvimos de un motín a gran escala, lo cual habría arruinado la ya conocida ironía del término más famoso de la NFL: el “periodo legal de manipulación” (legal tampering period). Como estos acuerdos no se vuelven oficiales hasta que comienza el año de la liga, todo podría haber colapsado teóricamente como una nueva criptomoneda temática de Bluey. Me pregunto cómo cambiará esto la disposición de los equipos para seguir participando en todo el proceso.
Me inclino a culpar a la NFL por una razón: no hay mejor expediente para entender el fútbol americano moderno —que exige a empresas de miles de millones de dólares, que en esencia funcionan como vehículos de entretenimiento y contenido bajo un calendario dictado por aficionados insaciables con una atención tristemente breve— que al mismo tiempo intenten operar como lo que son: negocios serios de miles de millones.
Un calendario de agencia libre tan maniáticamente comprimido implica trasladar por todo el país cuerpos de veteranos que cargan con el equivalente a toda una vida de desgaste físico —o incluso más— y que además deben superar un estándar médico totalmente subjetivo y no centralizado, definido por cada equipo antes de que una transacción pueda hacerse oficial. Todo esto ocurre en un proceso frenético, lleno de errores constantes, atajos y maniobras poco transparentes.
No es distinto, por ejemplo, al carrusel de entrenadores en jefe de la NFL, otro nombre simpático que oculta la realidad: entrevistas una tras otra tras otra tras otra, en medio de la ansiedad constante de que otro equipo encierre a tu candidato favorito dentro de sus instalaciones y no lo deje salir sin un contrato (mientras tú, al mismo tiempo, intentas esquivar con habilidad la regla de la liga sobre entrevistar a candidatos de minorías, diseñada para ralentizar el proceso pero que en la práctica terminó volviéndolo aún más problemático).
Las contrataciones, en el mejor de los casos, se hacen tan rápido que los equipos han quedado expuestos por no haber realizado ni siquiera las verificaciones de antecedentes más básicas, mucho menos dedicar el tiempo necesario con un entrenador potencial para determinar si realmente puede hacer el trabajo. En el peor de los casos, los equipos sienten la presión y comienzan a negociar demasiado pronto, como ocurrió con los Cardinals y Jonathan Gannon, quien habló con su futuro empleador mientras intentaba ayudar a su equipo actual a ganar un Super Bowl.
¿El nuevo entrenador que estás contratando llegará hablando de morder a los rivales? ¿Aparecerá con un traje hecho para un hombre tres veces más grande que él? El equipo debería saberlo, pero incluso para ellos siempre resulta una sorpresa.
Pero la contratación de Trey Hendrickson cambió todo, cambió la percepción, volvió el ambiente tan turbio que ahora Baltimore tendrá que cargar con su nueva reputación sombría, merecida o no. Porque el escenario más limpio posible no debería generar tantas dudas.
Si los Raiders realmente quisieran sacar este asunto del papel y llevarlo a la calle, quizá podrían pedirle a la NFL que determine exactamente cuándo Baltimore comenzó a contactar a Hendrickson, y si esa línea de tiempo y ese comportamiento entran en conflicto con el hecho de que el equipo aún creía que Crosby estaba en sus instalaciones.
Aunque, claro, eso quizá nos mostraría más de lo que realmente queríamos saber.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 11/03/2026, traducido al español para SI México.