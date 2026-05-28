Raiders: ¿Por qué Ashton Jeanty está a punto de tener una temporada revelación en 2026?
Gran parte de la atención alrededor de los Raiders en esta temporada baja naturalmente ha girado en torno a Fernando Mendoza, la selección número 1 del Draft y la nueva esperanza brillante de la franquicia. Sin embargo, Mendoza no es el único joven Raider con una gran temporada por delante.
El corredor de segundo año Ashton Jeanty tiene un año crucial frente a él, especialmente después de una decepcionante campaña de novato. Jeanty llegó a la NFL tras una espectacular última temporada colegial en la que lideró a la nación en yardas por tierra y quedó a solo 28 yardas del récord de más yardas terrestres en una sola temporada de Barry Sanders. Lideró a Boise State al CFP mientras acumulaba reconocimientos que fueron desde All-American unánime hasta ganar el premio Doak Walker, además de terminar segundo en la votación por el Heisman Trophy.
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Cualquier impulso de ese cierre universitario se frenó rápidamente por la realidad de los Raiders de 2025. La incorporación del coordinador ofensivo Chip Kelly no funcionó y fue despedido a media temporada, mientras que la decisión de Pete Carroll de nombrar a su hijo, Brennan Carroll, como coach de la línea ofensiva resultó un fracaso importante. Entre el cuerpo técnico y una lesión del tackle izquierdo Kolton Miller, la línea ofensiva de los Raiders tuvo serios problemas, especialmente en el bloqueo terrestre, ubicándose en el lugar 30 en bloqueo para el juego por tierra, de acuerdo con PFF.
Todo esto afectó a Jeanty, quien promedió apenas 3.7 yardas por acarreo mientras corrió para 975 yardas y cinco touchdowns en 266 acarreos como novato. El juego terrestre de los Raiders se ubicó en el último lugar de la NFL en EPA por acarreo (-0.26) por un amplio margen, y Jeanty terminó último entre corredores con al menos 100 acarreos en tasa de éxito. Lideró la liga en porcentaje de tackleadas para pérdida, según Next Gen Stats, lo que enfatiza la dificultad que enfrentó como corredor.
A pesar de un inicio complicado desde varias perspectivas, hay muchas razones para creer que Jeanty podría cambiar las cosas en su segunda campaña. Para empezar, el nuevo entrenador Klint Kubiak quiere ver a Jeanty asumir un papel importante con el equipo.
“Queremos poner mucha presión sobre Ashton”, dijo Kubiak a los reporteros. “El siguiente jugador que dé un paso al frente, quienquiera que sea, eso se verá aquí en las prácticas, OTAs y training camp, pero creemos que debemos seguir desafiando a Ashton y sacar más de él”.
Kubiak añadió: “El mejor jugador tiene que jugar, y tenemos que ponerlo en el campo tanto como podamos. No sé el porcentaje de jugadas, pero si ves a Christian McCaffrey, su porcentaje de snaps es alto. Así que esos grandes corredores no quieren salir del campo”.
Jeanty parece sentirse atraído por ese tipo de carga de trabajo, al decirle a reporteros durante las OTAs de esta semana: “Obviamente quiero ayudar al equipo a ganar tanto como pueda, y si no tengo que hacerlo, no quiero salir del campo”.
Desde su tiempo con los Seahawks y los 49ers, Kubiak ha formado parte de ofensivas que priorizan el juego terrestre. Aunque Seattle no fue el equipo más eficiente corriendo el balón en 2025, los Seahawks sí fueron productivos; Kenneth Walker III y Zach Charbonnet se combinaron para más de 400 acarreos y 1,700 yardas mientras promediaban al menos 4.0 yardas por acarreo. No sería sorprendente ver a Jeanty asumir una carga de trabajo significativa, incluso con los Raiders seleccionando este año al corredor Mike Washington Jr.
Además, la línea ofensiva debería mejorar con el regreso de Miller, la contratación de Tyler Linderbaum y una mejor dirección técnica. Considerando que Jeanty aun así corrió para 900 yardas pese a jugar en una situación tan deficiente como novato, muy bien podría estar encaminado hacia un año de explosión. Jeanty señaló que el juego se ha ralentizado “mucho” para él y que está enfocado en mejorar después de sentir que hubo momentos en los que pudo haber jugado mejor la temporada pasada.
Incluso si el grupo de apoyo es apenas un poco mejor, es fácil creer que podría registrar su primera temporada de 1,000 yardas por tierra. Después de todo, terminó séptimo en yardas después del contacto la temporada pasada, por delante de varios corredores que registraron más yardas terrestres que él, como Breece Hall, Christian McCaffrey, Saquon Barkley, Jahmyr Gibbs y Kenneth Walker III. Tuvo destellos la temporada pasada, desde su juego de tres touchdowns contra los Bears hasta su recepción de touchdown de 60 yardas frente a la poderosa defensiva de los Texans.
Con el grupo de receptores de los Raiders aún sin probar, fuera del ala cerrada Brock Bowers, las habilidades de Jeanty como receptor de pases también deberían generarle más oportunidades en la ofensiva. Incluso si Jeanty no emerge como uno de los principales corredores de la liga en 2026, ciertamente podría demostrar que es uno de los mejores running backs de la NFL, y no un fracaso de draft.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 22/05/2026, traducido al español para SI México.