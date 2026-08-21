Rams: El regreso de Aaron Donald empieza a parecer una realidad
Hola, soy Dan Gartland. ¿Pueden creer que la racha de 14 años de Katie Ledecky ganando competencias terminó este fin de semana?
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¿Es momento de reiniciar el reloj del Salón de la Fama?
El posible regreso de Aaron Donald a la NFL comienza a parecer mucho menos hipotético.
Donald entrenó con los Rams en las instalaciones de práctica del equipo el domingo, en una sesión que oficialmente apareció como una “prueba” en el reporte de movimientos de la NFL. Es la segunda ocasión este mes en que el futuro miembro del Salón de la Fama ha saltado al campo con su antiguo equipo mientras analiza la posibilidad de salir del retiro.
Las nuevas especulaciones sobre un posible regreso de Donald comenzaron a surgir a principios de junio, un día después de que los Rams concretaran un intercambio de gran impacto para adquirir al estelar cazamariscales Myles Garrett de los Browns.
“Si Aaron decide que quiere sacarlos del polvo a los 35 años, apuesto a que todavía podría hacerlo a un nivel bastante alto”, dijo el coach de los Rams, Sean McVay, durante la conferencia de prensa de presentación de Garrett el 2 de junio.
El regreso de Donald dejó de ser mucho menos teórico cuando saltó al campo el 4 de agosto para realizar un entrenamiento con casco y hombreras. McVay fue cuestionado sobre Donald en su conferencia de prensa posterior al partido de pretemporada del sábado y señaló que el equipo no está presionando al jugador para que tome una decisión.
Donald, quien cumplió 35 años en mayo, no juega desde el final de la temporada 2023. Se retiró en la cima, después de ser elegido First-Team All-Pro por octava ocasión en su carrera de 10 temporadas.
Su retiro, considerado algo prematuro por algunos, generó sorpresa en su momento, pero Donald no había sido objeto de constantes especulaciones sobre un posible regreso hasta que los Rams adquirieron a Garrett. La posibilidad de formar junto a Garrett una de las mejores parejas de cazamariscales de todos los tiempos podría ser demasiado tentadora como para que Donald la deje pasar.
Los Rams quizá no estén presionando a Donald para que tome una decisión, pero el calendario no está de su lado. Si quiere disputar algunos entrenamientos a máxima intensidad en un entorno de partido antes del inicio de la temporada regular, tiene menos de dos semanas para poner fin a su retiro y firmar a tiempo para participar en uno de los dos partidos de pretemporada que le quedan al equipo, el 22 y el 27 de agosto.
La fecha límite para que los equipos reduzcan sus rosters al límite de 53 jugadores para la temporada regular es el 30 de agosto.
Está claro, por la manera en que McVay y otros integrantes de la organización de los Rams han hablado sobre Donald, que la decisión está completamente en manos del jugador.
El equipo estaría encantado de recibirlo nuevamente si decide volver a ponerse el uniforme, incluso cuando han pasado casi tres años desde la última vez que estuvo en el campo.
Si Donald se siente cómodo regresando después de una pausa tan prolongada, entonces ¿por qué no querría unirse a un contendiente al Super Bowl y hacer equipo con otro de los mejores linieros defensivos de su generación?
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 17/08/2026, traducido al español para SI México.