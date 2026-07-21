Ranking de los 10 mejores cánticos y canciones de batalla de los estadios de la NFL
A lo largo del Mundial fuimos testigos de una gran variedad de cánticos y canciones de batalla en los estadios de selecciones de todo el mundo. Por ejemplo, el famoso “Viking row” de Noruega se volvió viral durante el torneo. Los cánticos forman parte de la esencia del futbol internacional y también son muy populares en el futbol americano colegial de Estados Unidos. Sin embargo, muchos equipos de la NFL nunca han logrado consolidar un grito de aliento de ese tipo, al menos no al nivel de los clubes de futbol o de los programas universitarios.
Casi todos los equipos de la NFL cuentan con su propio cántico o canción de batalla, que resuena desde las gradas en los días de partido. Algunos se han convertido en auténticos íconos con el paso de los años, mientras que otros siguen siendo menos conocidos para el aficionado promedio. Un buen cántico o canción de batalla puede mejorar enormemente la experiencia de asistir a un partido, y hay pocas imágenes más memorables que la de un equipo celebrando un touchdown importante o una victoria trascendental junto con sus aficionados, entonando el sonido que identifica a la franquicia.
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A continuación, presentamos un ranking de los 10 mejores cánticos y gritos de guerra de los estadios de la NFL, repasando cómo surgieron, cómo han evolucionado y la tradición que los rodea.
10. “Shout”
Una de las canciones más reconocibles entre los integrantes de la Bills Mafia es la versión remezclada de “Shout!”, original de The Isley Brothers. En 1987, el equipo encargó al compositor de jingles Scott Kemper crear una versión personalizada para los Bills. La remezcla, mucho más alegre y enérgica, modificó parte de la letra original para adaptarla al equipo. El resultado fue un éxito rotundo entre los aficionados y se convirtió en una parte fundamental de la experiencia de los días de partido en Buffalo.
En 1993, cuando Polaroid, propietaria de los derechos de la canción original, exigió 10 mil dólares en regalías para que los Bills pudieran seguir utilizándola en los partidos, los aficionados organizaron una campaña comunitaria para recaudar fondos y convencer a la franquicia de mantener la canción como parte de su tradición. El esfuerzo dio resultado y, hasta el día de hoy, “Shout!” sigue siendo un elemento indispensable en Highmark Stadium, además de que acompañará al equipo cuando se mude al nuevo estadio en Orchard Park.
9. “Bear Down, Chicago Bears”
Los Bears fueron la primera franquicia de futbol americano profesional en contar con una canción oficial de batalla, “Bear Down, Chicago Bears”, cuya historia se remonta hasta 1941. Escrita por Al Hoffman, la canción continúa profundamente ligada a la tradición del futbol en Chicago.
En 1993, Bill Archer y la Big Bear Band crearon una nueva versión del clásico, la cual suena después de cada touchdown durante los partidos en Soldier Field. La canción es extremadamente popular entre los aficionados de los Bears; incluso fue interpretada por la Chicago Symphony Orchestra antes de la participación del equipo en el Super Bowl XX en 1986 y también formó parte de la banda sonora del videojuego Madden 11, de EA Sports.
8. “Go Pack Go!”
El cántico de los Packers es el más antiguo y uno de los gritos de guerra más famosos de la NFL, con origen en 1931. La canción original, “Go! You Packers Go!”, fue escrita por el compositor de jingles Eric Karll y era interpretada en vivo durante los partidos por la Lumberjack Band.
Con el paso del tiempo, los aficionados de Green Bay popularizaron la versión abreviada de tres palabras: “Go Pack Go!”. Hoy en día sigue escuchándose con frecuencia en Lambeau Field y forma parte esencial de las tradiciones del equipo. La canción suena después de la presentación de los jugadores y cada vez que los Packers anotan un touchdown. En cuanto comienza a sonar la línea de bajo, los aficionados saben que ha llegado el momento de gritar: “Go Pack Go!”
7. “Miami Dolphins No. 1”
Tras el espectacular inicio de la temporada de 1972, Lee Ofman creó la canción de batalla “Miami Dolphins No. 1” como una forma de inspirar al equipo que tanto admiraba. Ese año, los Dolphins completaron la única temporada invicta en la historia de la NFL, con marca de 14-0 en la campaña regular y victorias en sus tres partidos de playoffs, incluido el Super Bowl VII.
A pesar de la aparición de otras canciones oficiales para la franquicia, entre ellas “Fins”, de T-Pain y Jimmy Buffett, “Miami Dolphins No. 1” sigue siendo el grito de guerra preferido por los aficionados de los Dolphins. De hecho, la canción rival, presentada en 2009, fue abucheada por los seguidores de Miami, quienes dejaron claro que preferían la obra original de Ofman. Hasta la fecha, la canción sigue sonando por el sistema de audio de Hard Rock Stadium cada vez que Miami anota un touchdown, con el objetivo de encender el ánimo de la afición en South Beach.
6. “Who Dey”
Quizá hayas notado que los Bengals y los Saints tienen cánticos muy similares en sus estadios. Mientras los aficionados de New Orleans gritan “Who Dat”, los seguidores de Cincinnati responden con “Who Dey?”
El cántico de los Bengals nació en 1981 y tiene sus raíces en un popular comercial local de automóviles y en una cerveza muy querida de la ciudad, Hudepohl. Los vendedores de cerveza en el antiguo estadio del equipo, Riverfront Stadium, ofrecían esa cerveza local gritando “Hudy!” a los aficionados. Con el tiempo, ese grito evolucionó a “Who Dey”, y posteriormente tomó forma definitiva cuando los seguidores incorporaron una canción utilizada en los comerciales de Red Frazier’s Ford of Cincinnati, cuyo estribillo decía: “Who’s going to give you a better deal than Red Frazier… nobody!”. La combinación de ambos elementos dio origen al cántico de los Bengals: “Who dey? Who dey? Who dey say is gonna beat the Bengals?… Nobody!”
En Cincinnati, los aficionados entonan el “Who Dey” después de “The Bengals Growl”, la canción oficial de batalla del equipo.
Las similitudes entre los cánticos de los Saints y los Bengals han provocado discusiones entre ambas aficiones durante años, especialmente sobre cuál surgió primero. Ninguna de las dos partes ha cedido, y ambos cánticos se han convertido en tradiciones indispensables de los días de partido.
5. “Who Dat”
La expresión “Who Dat” se remonta a finales del siglo XIX y apareció por primera vez en espectáculos de juglares en la zona de New Orleans. Sin embargo, no estuvo relacionada con los Saints sino hasta mucho tiempo después.
La frase se convirtió en un símbolo del equipo en 1983, cuando Aaron Neville y The Singing Saints —un grupo integrado por jugadores de la NFL— grabaron una versión de “When the Saints Go Marching In” que incluía el cántico “Who Dat”, cuya versión completa dice: “Who dat? Who dat? Who dat say dey gonna beat dem Saints?”
Quizá la interpretación más icónica de este cántico ocurrió en 2010, antes del partido inaugural de temporada de New Orleans frente a los Vikings. Después del volado, el quarterback Drew Brees hizo señas a la afición para iniciar el grito de guerra, y los seguidores respondieron con toda su fuerza.
4. “J-E-T-S Jets Jets Jets”
El famoso cántico de los Jets es corto y sencillo. Basta con deletrear el nombre del equipo y repetirlo tres veces. Así de simple. A veces eso es todo lo que se necesita para crear uno de los mejores cánticos del futbol americano.
El popular grito de guerra debutó en la década de 1970, cuando los Jets jugaban en Shea Stadium, aunque alcanzó verdadera notoriedad después de que el equipo se mudó al Meadowlands. Aficionados emblemáticos como Larry Mack, Don Schaeffer y, posteriormente, Fireman Ed, desempeñaron un papel clave para popularizar el cántico, alentando a seguidores de todas las secciones del estadio a unirse.
Los aficionados de los Jets no han tenido demasiados motivos para celebrar en los últimos años, pero un buen “J-E-T-S, Jets, Jets, Jets” sigue siendo suficiente para sacar una sonrisa a los integrantes de Gang Green, mientras esperan tiempos mejores.
3. “Fly, Eagles, Fly”
Originalmente titulada “Eagles’ Victory Song” cuando fue lanzada en la década de 1950, esta canción ha acompañado a la franquicia durante aproximadamente 70 años, aunque no siempre gozó de la enorme popularidad que tiene hoy.
En la década de 1960, una banda de marcha integrada por 200 músicos fue contratada para interpretarla durante los partidos de los Eagles, pero el bajo rendimiento del equipo en esos años impidió que conectara con la afición.
Todo cambió en 1997, cuando Bobby Mansure y la Eagles Pep Band recibieron autorización para tocarla durante los tailgates. Presentaron una versión renovada y reducida a 33 segundos, la cual se volvió enormemente popular y hoy es una tradición imprescindible en los partidos de los Eagles. Incluso Coldplay interpretó su propia versión de la canción en 2022.
2. “Duuuval”
El célebre cántico “Duuuval” de los Jaguars es un homenaje al Duval County, donde se encuentra la ciudad de Jacksonville.
La expresión fue popularizada originalmente por la escena del hip-hop local durante la década de 1990, en especial gracias al DJ Easy E, quien repetía la frase constantemente en sus programas de radio. A mediados de los años 2000 dio el salto al emparrillado, cuando jugadores de los Jaguars, como Mike Peterson y Paul Spicer, comenzaron a utilizarla como grito de motivación dentro del campo.
En 2013, los aficionados adoptaron “Duval” como el sobrenombre oficial de la afición del equipo, y en 2018 se convirtió en una tradición de los días de partido cuando la organización empezó a invitar a celebridades locales para liderar el famoso grito de “DUUUVAL”.
Quizá Liam Coen no ejecutó a la perfección su primer intento de entonar el cántico de los Jaguars, pero cuando un estadio entero se une para hacerlo, el resultado es un poderoso llamado a la batalla.
1. “Skol Vikings!”
El término “Skol” proviene de la palabra “skål”, presente en los idiomas noruego, danés y sueco, y significa “salud”.
Curiosamente, los Vikings adoptaron este cántico de la selección masculina de futbol de Islandia, que lo dio a conocer y lo popularizó durante la Eurocopa de 2016. Poco tiempo después, el grito llegó a Minnesota.
Cuando los Vikings disputaron su primer partido de temporada regular en el U.S. Bank Stadium, en septiembre de 2016, el legendario quarterback Fran Tarkenton encabezó la primera interpretación del ya icónico thunder clap, que desde entonces se convirtió en una de las señas de identidad de la franquicia.
Es un cántico capaz de poner la piel de gallina a cualquiera. El retumbar del tambor, seguido por el estruendoso aplauso colectivo y el rugido de “Skol!”, genera una intensidad que se siente en todo el estadio.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 20/07/2026, traducido al español para SI México.