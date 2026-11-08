Ranking de los 10 mejores quarterbacks que podrían estar disponibles en la fecha límite de intercambios

La Semana 8 de la temporada de la NFL dejó claro que algunos equipos podrían necesitar otro quarterback antes de que llegue la fecha límite de intercambios, el próximo 10 de noviembre.

Los Ravens vieron cómo Lamar Jackson y Tyler Huntley abandonaron el partido por lesiones, lo que los obligó a recurrir al novato Joe Fagnano, su tercer quarterback, quien también recibió algunos golpes durante el encuentro. Jackson será colocado en la lista de reservas lesionados, mientras que todavía no está claro si Huntley tendrá que perderse algún partido.

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En Minnesota, Kyler Murray está lidiando con una molestia en el tendón de la corva. Los Vikings, con marca de 6-1, tienen a Carson Wentz y Max Brosmer en el roster, pero también podrían explorar otras opciones si Murray debe ausentarse o si buscan mejorar la posición.

Mientras los Ravens, Vikings y otros equipos de la liga consideran la posibilidad de adquirir a un quarterback para reforzar su profundidad en la posición, estos son los 10 pasadores que podrían estar disponibles en la fecha límite de intercambios.

10. Spencer Rattler, Saints

Desde que los Saints incorporaron a Zach Wilson a su grupo de quarterbacks durante esta offseason para respaldar a Tyler Shough, Spencer Rattler podría convertirse en un jugador prescindible. Rattler no ha sido titular en ningún partido esta temporada, pero ha completado el 62.7% de sus pases para 2,903 yardas, 12 touchdowns y 10 intercepciones en 16 apariciones. Sería ideal para un equipo que busque mejorar su grupo de quarterbacks con un suplente joven, pero experimentado.

9. Mason Rudolph, Steelers

Los Steelers tienen cuatro quarterbacks en el roster y podrían considerar desprenderse de uno antes de la fecha límite si reciben una oferta interesante. Su suplente más experimentado es Mason Rudolph, una selección de tercera ronda del Draft de 2018 que ha pasado la mayor parte de su carrera con Pittsburgh.

Es posible que Pittsburgh no esté interesado en desprenderse de Rudolph, ya que sus otros dos suplentes, Will Howard y el novato Drew Allar, tienen muy poca experiencia. Sin embargo, si decide hacerlo, Rudolph sería una buena opción para un equipo que busque mejorar su grupo de quarterbacks suplentes. En sus nueve años de carrera tiene marca de 9-9-1 como titular.

8. Tyson Bagent, Bears

El quarterback de Bears, Tyson Bagent, generó algunos rumores de intercambio durante la offseason, pero ese interés podría crecer conforme se acerque la fecha límite de mitad de temporada. Aunque Bagent ha completado el 65.6% de sus pases para 409 yardas, sin touchdowns y con tres intercepciones en tres apariciones esta temporada, en las que ha sustituido a Caleb Williams, es un jugador muy apreciado en Chicago y considerado un sólido quarterback suplente.

Bagent podría ser un candidato ideal para los Ravens, que necesitan más profundidad en la posición debido a todas sus lesiones. El quarterback jugó bajo las órdenes del coordinador ofensivo de Ravens, Declan Doyle, en Chicago el año pasado, por lo que podría adaptarse a la ofensiva de Baltimore si llega mediante un intercambio.

7. Anthony Richardson Sr., Colts

El quarterback de cuarto año de Colts, Anthony Richardson Sr., solicitó un intercambio durante la offseason, pero el acuerdo nunca se concretó y permanece como el principal suplente de Daniel Jones en Indianapolis.

Adquirir a Richardson sería una apuesta de bajo riesgo y alto potencial, similar a lo que hicieron los Giants al enviar una selección de quinta ronda del Draft a los Vikings por J.J. McCarthy. Richardson no ha sido titular en dos años y mostró una gran inconsistencia en su última participación con Colts, en 2024, cuando completó el 47.7% de sus pases para 1,814 yardas, ocho touchdowns y 12 intercepciones. Además, se convertirá en agente libre al terminar esta temporada, ya que Colts rechazaron ejercer su opción de quinto año.

6. Jacoby Brissett, Cardinals

Jacoby Brissett fue enviado a la banca en el partido de Cardinals contra Cowboys, y Gardner Minshew logró conducir a Arizona a la victoria ante Dallas. Al día siguiente del encuentro, el coach Mike LaFleur anunció que Minshew será el quarterback titular del equipo de ahora en adelante, que el novato de tercera ronda Carson Beck será el suplente y que Brissett ahora ocupará el tercer puesto como quarterback de emergencia. Con este cambio en el orden de la posición, Brissett podría convertirse en una pieza de intercambio para Cardinals, que ya han sido vendedores antes de la fecha límite.

Cuando el lunes le preguntaron a LaFleur si creía que Brissett seguiría formando parte de Cardinals después de la fecha límite de intercambios, respondió: "Sólo estamos enfocados en esta semana. Él es parte de este equipo. Me entusiasma verlo ser el compañero de equipo que sé que es".

Brissett tendría sentido para un equipo como Ravens, que necesita ayuda en la posición para el resto de la temporada, pero no necesariamente de cara al futuro. Hasta ahora, ha completado el 63.3% de sus pases para 1,719 yardas, 10 touchdowns y siete intercepciones.

5. Daniel Jones, Colts

Si Colts no intercambian a Anthony Richardson, quizá podrían considerar hacer lo propio con Daniel Jones antes de la fecha límite. Indianapolis envió a Jones a la banca durante su contundente derrota ante Jaguars, aunque el coach Shane Steichen ha declarado desde entonces que seguirá siendo el titular. Colts podrían mostrarse reacios a negociar a Jones, pero deben considerar todas las ofertas en medio de su venta de jugadores. Si lo intercambian, no sólo conseguirían más capital para el Draft, sino que también se desharían de la extensión de contrato que firmó esta offseason y podrían comenzar a definir su futuro en la posición de quarterback.

Un destino ideal para Jones podrían ser los Vikings, que estuvieron interesados en volver a contratarlo antes de que se marchara a Indianapolis en 2025.

4. Joe Flacco, Bengals

La temporada pasada, Browns intercambiaron a Joe Flacco con Bengals después de que Joe Burrow sufriera una lesión. ¿Podría terminar en otro equipo que este año esté lidiando con una lesión de su quarterback? Es posible que Bengals no estén dispuestos a desprenderse de un suplente de calidad debido al historial de lesiones de Burrow. Sin embargo, Flacco expresó su deseo de ser titular durante los meses previos a volver a firmar con Bengals la offseason pasada.

Esa oportunidad podría presentarse antes de que llegue la fecha límite. Incluso podría darse un reencuentro con Ravens, franquicia con la que disputó los primeros 11 años de su carrera.

3. Mac Jones, 49ers

A partir de este punto, las opciones de la lista se vuelven mucho menos realistas, principalmente porque los equipos de estos quarterbacks parecen poco dispuestos a intercambiarlos. Mac Jones jugó bien con 49ers cuando sustituyó a Brock Purdy la temporada pasada y ayudó al equipo a mantenerse en la pelea por un lugar en los playoffs hasta el regreso de Purdy. Sin embargo, 49ers han dejado claro que no tienen interés en intercambiar a Jones a menos que reciban una gran oferta. Su postura tiene sentido, considerando el historial de lesiones de Purdy y su condición de contendientes. Como Jones será agente libre en marzo próximo, podría ser difícil encontrar a un equipo lo suficientemente desesperado como para entregar capital de Draft por contar con él durante media temporada, antes de que vuelva a estar disponible en el mercado.

2. Kirk Cousins, Raiders

Kirk Cousins sería una opción ideal para un equipo que necesita un mejor desempeño de su quarterback durante el resto de la temporada. ¿El único problema? Parece poco probable que Raiders lo intercambien. Se espera que Raiders le den la titularidad a Fernando Mendoza en algún momento, pero después de mantener a Cousins como titular para su partido contra Jets, resulta difícil creer que lo intercambien antes de que llegue la fecha límite la próxima semana.

Quizá una oferta adecuada podría hacer que Raiders consideren negociar a Cousins, quien ocupa el tercer lugar en yardas por pase (2,124) y el segundo en touchdowns por pase (19). Como mencionó la semana pasada Conor Orr, de Sports Illustrated, en su columna anual de intercambios soñados, Cousins sería una gran incorporación para Vikings. Jugó bien bajo las órdenes de Kevin O’Connell en 2022 y 2023, y Minnesota podría necesitar otra opción si Kyler Murray no mejora.

1. Justin Herbert, Chargers

Parece muy poco probable que Chargers siquiera consideren intercambiar a Justin Herbert. Jim Harbaugh ha expresado regularmente su admiración por Herbert desde que fue contratado como coach de Chargers, e incluso dijo que una noche se despertó decidido a llevarlo al Salón de la Fama. Además, según Adam Schefter, Los Angeles ya parece reacio a negociar a cualquiera de sus jugadores antes de la fecha límite. Sin embargo, no se puede descartar por completo la opción de intercambiar a su quarterback estrella, dada la manera en que Herbert ha estado jugando.

Esta temporada, Herbert, de 28 años, ha completado el 61.8% de sus pases (el porcentaje más bajo de su carrera) para 1,398 yardas, cinco touchdowns y 10 intercepciones. Lidera a todos los quarterbacks en intercepciones y, entre 35 pasadores con al menos 100 jugadas, ocupa el último lugar en EPA por jugada y el penúltimo en porcentaje de éxito.

Si fuera intercambiado, Herbert, dos veces seleccionado al Pro Bowl, tendría un precio muy elevado, que probablemente incluiría varias selecciones de primera ronda. El equipo que lo adquiriera también tendría que estar convencido de que puede ayudarlo a recuperar su mejor nivel. Estaría apostando por él como su quarterback del futuro, ya que tiene contrato hasta la temporada 2029.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 03/11/2026, traducido al español para SI México.