Ranking de los 14 quarterbacks titulares en los playoffs de la NFL
Esto no se trata de quién va a ganar el premio al Jugador Más Valioso de la NFL, ni de quién lanzó para más yardas en 2025. A lo largo de la temporada fuimos clasificando a los quarterbacks combinando estadísticas y desempeño en el campo, con Matthew Stafford y Drake Maye terminando primero y segundo, respectivamente.
Sin embargo, aunque tanto Stafford como Maye estarán muy arriba en la lista, este ranking gira en torno a una sola pregunta: ¿a qué quarterback querrías tener en un partido de eliminación directa?
Te puede interesar: Playoffs de la NFL: Fechas, horarios y dónde ver los partidos de la Ronda de Comodines
Hay muchísimos factores a considerar —desde el nivel mostrado en 2025, el rendimiento previo, la experiencia y el palmarés—. Con eso en mente, vamos con el ranking.
14. Bryce Young, Carolina Panthers
Young avanzó a los playoffs por primera vez en su carrera de tres años. La selección global número 1 del Draft 2023 ayudó a los Panthers a ganar la NFC South por primera vez desde 2015, cuando Carolina llegó al Super Bowl impulsada por la temporada de MVP de Cam Newton.
Por desgracia para los Panthers, Young no es Newton. Lanzó para 3,011 yardas y 23 touchdowns, con 11 intercepciones, a lo largo de 16 partidos. ¿La buena noticia? Tuvo el mejor año de su carrera, estableciendo marcas personales en porcentaje de pases completos, yardas aéreas, touchdowns y rating de pasador.
13. Bo Nix, Denver Broncos
Nix es capaz de firmar partidos extraordinarios. En la Semana 15 destrozó a los Packers con 302 yardas y cuatro touchdowns en una victoria por 34–26. Ante los Chiefs en noviembre, lanzó para 295 yardas en un triunfo de 22–19.
Sin embargo, Nix también ha tenido actuaciones francamente malas. En 17 partidos esta temporada, solo en seis promedió al menos 7.0 yardas por intento. Además, tuvo siete encuentros con un QBR por debajo de 50.0. No siempre ha sido un problema porque los Broncos cuentan con una de las mejores defensivas de la liga, como lo demuestran los 311 puntos permitidos, la tercera mejor cifra de la NFL. Pero si Denver quiere ganar un Super Bowl, Nix no puede limitarse a ser un pasajero.
12. Caleb Williams, Chicago Bears
Según las métricas básicas, Williams tuvo una buena temporada. Se quedó a nada de convertirse en el primer quarterback de los Bears en superar las 4,000 yardas por pase, terminando con 3,942 yardas, 27 touchdowns y siete intercepciones.
No obstante, Williams también falla demasiados envíos sencillos. Su CPOE (porcentaje de pases completos por encima de lo esperado) es de -6.9%, el peor entre todos los quarterbacks calificados. Los Bears necesitan que Williams juegue como lo hizo en San Francisco en la Semana 17, cuando lanzó para 330 yardas y dos touchdowns.
11. Aaron Rodgers, Pittsburgh Steelers
El cuatro veces MVP y campeón del Super Bowl hoy vive, en su mayoría, de pases cortos de seguridad hacia el corredor Kenneth Gainwell y el ala cerrada Pat Freiermuth, como lo reflejan sus 85 y 54 targets, respectivamente, superados únicamente por el receptor DK Metcalf.
Aun así, Rodgers merece respeto. Ha sido titular en 21 partidos de playoffs, más que cualquier otro quarterback en este torneo. Los Steelers quizá no tengan al pasador más talentoso en este punto de su carrera, pero sí a alguien que no se va a paralizar en un momento grande.
10. Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars
Lawrence está jugando uno de los mejores tramos de su carrera desde que llegó a la liga en 2021 como la primera selección global del Draft. Bajo la dirección del coach Liam Coen, ha lanzado 15 pases de touchdown y solo una intercepción en las últimas seis semanas, ayudando a Jacksonville a cerrar la temporada con ocho victorias consecutivas.
Aunque Lawrence sigue siendo joven, ya tiene algo de experiencia en postemporada. El quarterback de 26 años llegó a los playoffs en 2022 y venció a los Chargers pese a lanzar cuatro intercepciones en la primera mitad, remontando un déficit de 27–0 para ganar 31–30. Fue solo un partido, pero es una referencia clara de la que puede echar mano si enfrenta adversidad en las próximas semanas.
9. Sam Darnold, Seattle Seahawks
Darnold está a dos triunfos del Super Bowl. Durante gran parte de su carrera con los Jets, Panthers, Vikings y Seahawks, ha sido cuestionado como un posible bust o como un quarterback incapaz de responder en los momentos decisivos. El año pasado fue capturado nueve veces en una derrota 27–9 ante los Rams en la ronda de comodines, su única aparición previa en playoffs.
Esta temporada, ha lanzado para 4,048 yardas y 25 touchdowns, con 14 intercepciones. ¿Podrá Darnold llevar a los Seahawks a su cuarto Super Bowl en la historia de la franquicia, o será el responsable de que el primer sembrado de la NFC se quede corto?
8. Jordan Love, Green Bay Packers
Love ha sido inconsistente, en sintonía con lo que han sido los Packers. En 15 partidos, lanzó para 3,381 yardas, con 23 touchdowns y seis intercepciones, promediando 7.7 yardas por intento.
En playoffs, Love tiene marca de 1–2, con derrotas ante los 49ers y Eagles. Además, ha lanzado cinco intercepciones en esos encuentros, con números inflados por su actuación de 272 yardas y tres touchdowns en la victoria de comodines sobre los Cowboys en 2023.
7. Justin Herbert, Los Angeles Chargers
Herbert ha sido colocado en una situación prácticamente imposible este año. Ambos tackles estelares, Rashawn Slater y Joe Alt, quedaron fuera toda la temporada por lesiones en la parte baja del cuerpo, y el corredor novato de primera ronda Omarion Hampton solo disputó nueve partidos.
Aun así, Herbert condujo a los Chargers a 11 victorias, lanzando para 3,727 yardas y 26 touchdowns en 16 juegos. El problema es que sus dos apariciones en playoffs han sido pesadillas. El año pasado lanzó cuatro intercepciones en una derrota de comodines ante los Texans. En 2022, los Chargers dejaron escapar una ventaja de 27–0 frente a los Jaguars en la misma ronda. Le hace falta una victoria que lo defina.
6. C.J. Stroud, Houston Texans
Stroud no tiene demasiado a su alrededor más allá del receptor Nico Collins, el único jugador del equipo con más de 1,000 yardas recibidas. Aun así, la línea ofensiva ha rendido mucho mejor de lo esperado, pese a que los Texans canjearon a Laremy Tunsil en la temporada baja. En 2025, Stroud fue capturado apenas 23 veces, muy por debajo de las 52 que sufrió un año antes.
De cualquier forma, si Houston llega lejos, será gracias a una defensiva que lidera a la liga. Stroud ha ganado dos partidos de playoffs en su carrera, ambos en la ronda de comodines. Este año, su misión es evitar errores y, de vez en cuando, aportar jugadas explosivas.
5. Brock Purdy, San Francisco 49ers
Purdy podría parecer demasiado alto en este ranking, pero basta con revisar su experiencia. En playoffs ha ganado cuatro partidos, con un rating de pasador de 96.2, seis pases de touchdown y solo una intercepción.
Esta temporada estuvo limitado a nueve juegos por una lesión de turf toe, pero ha cerrado con fuerza. En sus últimos cuatro partidos acumula 11 touchdowns y tres intercepciones. Si mantiene ese nivel, los 49ers pueden aspirar a una larga estadía en la postemporada.
4. Jalen Hurts, Philadelphia Eagles
Ha sido una campaña desesperante para Hurts y los Eagles. Son campeones de la NFC East y tienen posibilidades reales de defender su corona, pero la ofensiva ha sido un caos, con apenas seis partidos superando los 24 puntos anotados.
Aun así, Hurts ha sido excepcional en playoffs. Es campeón y dos veces participante del Super Bowl, con 20 touchdowns totales y solo cuatro pérdidas de balón. El año pasado asumió un rol secundario, entregando el balón la mayor parte del tiempo a Saquon Barkley y lanzando apenas para 726 yardas en cuatro juegos de postemporada. No se espera que eso se repita este año, especialmente con Barkley promediando solo 4.1 yardas por acarreo.
3. Drake Maye, New England Patriots
Maye tiene argumentos sólidos para ganar el premio al MVP, y con toda justicia. El joven quarterback firmó una temporada de élite con 31 pases de touchdown y 4,394 yardas por aire. En apenas su segundo año, condujo a los Patriots a 14 victorias, el título de la AFC East y el segundo sembrado, devolviéndole a New England una oportunidad real de campeonato por primera vez desde la era de Tom Brady y Bill Belichick.
Todo indica que Maye seguirá en ascenso con el coach Mike Vrabel y el coordinador Josh McDaniels. Además, New England proyecta cerca de 45 millones de dólares en espacio salarial, lo que le permitirá rodearlo de más talento en posiciones clave junto a Stefon Diggs y el corredor TreVeyon Henderson.
2. Matthew Stafford, Los Angeles Rams
Stafford vuelve a ser el favorito en las apuestas para ganar el MVP tras la victoria de los Rams sobre los Cardinals por 37–20 el domingo. El quarterback de 37 años lanzó para 259 yardas y cuatro touchdowns, llegando a 4,707 yardas y 46 pases de anotación en la temporada, cifras que lideran la NFL.
Stafford no llevó a Los Angeles al primer sembrado de la NFC ni siquiera al título divisional, pero sus números están muy por encima del resto de la liga. Aunque Maye fue espectacular en su segundo año, es difícil argumentar en contra de Stafford, incluso considerando el mayor talento que lo rodea.
1. Josh Allen, Buffalo Bills
Allen llega con una enorme experiencia en playoffs, un premio de MVP en su vitrina y la tranquilidad de saber que su verdugo habitual en postemporada, Patrick Mahomes, no podrá cruzarse en su camino este año.
La temporada de Allen fue irregular: lanzó para 3,668 yardas y 25 touchdowns, con 10 intercepciones. En su carrera de playoffs tiene marca de 7–6, con dos apariciones en juegos por el campeonato de conferencia. Sus números, sin embargo, muestran una clara diferencia entre la ronda de comodines y el resto de la postemporada:
- Juegos de comodines (6): 287.1 yardas por partido, 8.5 yardas por intento, 67.1% de completos, 15 TD y dos INT
- Otros juegos (7): 244.0 yardas por partido, 6.3 yardas por intento, 64.4% de completos, 10 TD y dos INT
Allen necesita mantener el nivel que ha mostrado en la ronda de comodines si los Bills quieren, por fin, levantar un campeonato.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 08/01/2026, traducido al español para SI México.