Ranking de las cinco mejores duplas de receptores de la NFL para 2026
Los receptores abiertos son conocidos por atraer gran parte de la atención, pero las mejores duplas de receptores no se distinguen únicamente por su notoriedad.
En la mayoría de los casos, hay un receptor que se lleva el protagonismo y los titulares, mientras que la segunda opción hace el trabajo menos vistoso y espera el momento oportuno para asumir el papel principal. Además, las duplas más compatibles son aquellas cuyos integrantes se complementan al ofrecer habilidades distintas a sus equipos. Por ejemplo, uno puede ser la amenaza profunda y el otro desempeñarse mejor en rutas cercanas al primer down.
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Pero hay una dupla en la liga capaz de desempeñar todos los roles como receptores, incluido el de ser la estrella del partido en cualquier momento. Esa pareja ocupa el No. 1 de esta clasificación, aunque las ubicadas en el segundo y tercer lugar no están muy lejos.
A continuación, las cinco mejores duplas de receptores abiertos rumbo al inicio de los campos de entrenamiento.
5. Minnesota Vikings: Justin Jefferson y Jordan Addison
Hubo varias duplas consideradas para el quinto puesto, entre ellas la de los Seahawks, conformada por Jaxon Smith-Njigba y Rashid Shaheed; la de los Broncos, integrada por Jaylen Waddle y Courtland Sutton; y la de los Patriots, con A.J. Brown y Romeo Doubs. Sin embargo, dos de esas parejas todavía no han disputado un solo partido juntas y Shaheed tuvo un mayor impacto en equipos especiales que como receptor tras llegar a Seattle en un canje a mitad de temporada procedente de los Saints.
Existe cierta incertidumbre en torno a la dupla de Jefferson y Addison tras una decepcionante temporada 2025 y la competencia por la titularidad en la posición de quarterback entre Kyler Murray y J.J. McCarthy. Sin embargo, cuando cuentan con un quarterback competente, forman una dupla dominante, algo que han demostrado desde que los Vikings seleccionaron a Addison en el Draft de 2023 para acompañar a Jefferson, quien todavía podría ser el mejor receptor de la liga después de registrar su sexta temporada consecutiva con al menos 1,000 yardas por recepción, a pesar del desastroso desempeño de los quarterbacks de Minnesota en 2025.
Si Murray logra recuperar su mejor versión o McCarthy da un salto importante en su desarrollo, probablemente ya no habrá debate sobre quién es el mejor receptor abierto de la NFL. Addison aún no ha registrado una temporada de 1,000 yardas por recepción en sus tres años como profesional, pero su capacidad para estirar el campo ha generado enfrentamientos muy favorables para Jefferson.
4. Detroit Lions: Amon-Ra St. Brown y Jameson Williams
Durante un tiempo pareció que los Lions no conseguirían la explosiva dupla de receptores que imaginaban cuando subieron en el Draft para seleccionar a Jameson Williams con la duodécima selección global en 2022.
Williams disputó apenas seis partidos en su temporada de novato debido a una lesión y fue suspendido los primeros cuatro encuentros de su segunda campaña por violar la política de apuestas de la NFL. Sin embargo, el ruido fuera del campo ha disminuido durante las últimas dos temporadas y Williams se ha convertido en una peligrosa amenaza profunda para Jared Goff, luego de registrar campañas consecutivas de 1,000 yardas por recepción.
El camino de Amon-Ra St. Brown fue completamente distinto. El receptor tuvo un impacto inmediato tras ser seleccionado en la cuarta ronda del Draft de 2021 y se consolidó como uno de los receptores más consistentes de la liga, al acumular al menos 100 recepciones y 1,000 yardas en cada una de las últimas cuatro temporadas (a partir de su segundo año). Es un receptor muy completo, que además aporta como bloqueador en el juego terrestre, aunque quizá su mejor cualidad sea su capacidad para desmarcarse rápidamente en situaciones clave.
Detroit cuenta con una dupla de receptores casi perfecta, combinando la velocidad élite de Williams con la versatilidad de St. Brown.
3. Dallas Cowboys: CeeDee Lamb y George Pickens
Las tres primeras duplas de esta lista pertenecen a un nivel distinto al resto, y ordenarlas fue una tarea complicada.
Si se habla únicamente de talento, es difícil argumentar en contra de que CeeDee Lamb y George Pickens sean la mejor pareja de receptores de la liga. Sin embargo, todavía no los hemos visto disputar muchos partidos importantes juntos, después de que los Cowboys terminaran la temporada 2025 con marca de 7-9-1 y quedaran fuera de la pelea por los playoffs durante el último mes de la campaña.
Aun así, Pickens demostró en su primer año en Dallas que es capaz de alcanzar el potencial que muchos esperaban de él tras tres temporadas irregulares en Pittsburgh al inicio de su carrera. Tuvo el mejor año de su trayectoria con 93 recepciones, 1,429 yardas y nueve touchdowns, aunque también desapareció en algunos encuentros importantes. Los Cowboys seguramente buscarán una mayor consistencia de Pickens después de colocarle la etiqueta de jugador franquicia durante esta temporada baja. El equipo tiene hasta el 15 de julio para negociar una extensión multianual con el receptor, quien fue elegido al Segundo Equipo All-Pro.
En cuanto a Lamb, desde hace tiempo está establecido como uno de los cinco mejores receptores abiertos de la NFL. Suma cinco temporadas consecutivas con al menos 1,000 yardas por recepción y ha registrado 74 recepciones o más en cada una de sus seis campañas como profesional.
2. Los Angeles Rams: Puka Nacua y Davante Adams
Estoy seguro de que quienes no estén de acuerdo con esta posición para la dupla de los Rams argumentarán que Davante Adams ya no atraviesa su mejor momento al acercarse a su temporada con 34 años. Pero esta clasificación no se basa únicamente en el estrellato. La compatibilidad, la producción y el contexto también son factores fundamentales.
No hay que olvidar que Adams y Puka Nacua reciben pases del vigente MVP Matthew Stafford y juegan en una ofensiva dirigida por el entrenador Sean McVay. Adams quizá ya no sea un receptor número uno, pero encontró un papel ideal en el sistema de McVay como una peligrosa amenaza en la zona roja, al liderar la liga con 14 touchdowns por recepción la temporada pasada.
En cuanto a Nacua, ha sido una auténtica máquina de generar jugadas desde que los Rams lo seleccionaron en la quinta ronda del Draft de 2023. Viene de la mejor temporada de su carrera, liderando la NFL con 129 recepciones, además de sumar 1,715 yardas y 10 touchdowns. McVay hace un trabajo extraordinario al colocarlo en situaciones favorables, pero la intensidad de Nacua y su habilidad para ganar recepciones disputadas son las principales razones por las que las defensas rivales no logran detenerlo.
Ahora que los Rams reforzaron su defensa con las incorporaciones de Myles Garrett y Trent McDuffie durante la temporada baja, existe la posibilidad de que la ofensiva de Los Ángeles establezca algunos récords en 2026.
1. Cincinnati Bengals: Ja’Marr Chase y Tee Higgins
La dupla de los Bengals cumple con todos los requisitos, respaldada por un historial comprobado durante las últimas cinco temporadas.
Con la mayoría de las parejas de receptores, la clave es complementarse con habilidades distintas. No es el caso de Ja’Marr Chase, uno de los tres mejores receptores de la liga, y Tee Higgins, un creador de jugadas decisivas capaz de dominar un partido cuando es necesario. Ambos son receptores versátiles, capaces de producir tanto en rutas profundas como cerca de la línea de golpeo. Además, cuentan con Joe Burrow, un quarterback que ya está plenamente consolidado entre la élite de la NFL.
Chase ha registrado al menos 81 recepciones y 1,000 yardas en cada una de sus cinco temporadas. Los números de Higgins no son tan elevados debido a que es la segunda opción ofensiva, pero ha superado las 900 yardas en cuatro de sus seis campañas y llega tras registrar 10 touchdowns por recepción o más en temporadas consecutivas. Como dato adicional, son los únicos compañeros receptores de la NFL que ganan al menos 28 millones de dólares anuales cada uno.
Sin embargo, esta dinámica ofensiva se ha visto frenada por una defensa deficiente durante las últimas temporadas. Ya pasaron tres años desde la última vez que Burrow, Chase y Higgins disputaron un partido de playoffs, aunque este mismo núcleo llegó al Super Bowl en la temporada 2021, el año de novato de Chase.
Quizá esta ofensiva de alto poder pueda regresar al gran escenario gracias a los movimientos defensivos realizados por los Bengals durante la temporada baja, entre ellos el canje por el estelar tackle defensivo Dexter Lawrence II. Seguramente la AFC preferiría no volver a encontrarse con esta temible ofensiva en los playoffs.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 01/07/2026, traducido al español para SI México.