A veces, las estadísticas coinciden con lo que se ve en el campo. Ese es el caso de Joe Burrow en 2026.

Burrow ha brillado en las primeras 10 semanas y se ha consolidado como el favorito al MVP por consenso, al frente de unos Bengals que empiezan a perfilarse como candidatos a ganar el Super Bowl. El domingo por la noche, Burrow arrolló a los Steelers en una victoria de 38-18, con 409 yardas por pase y cuatro touchdowns. Sin embargo, esas cifras ya son habituales para Burrow, quien hasta la Semana 10 ha lanzado para más de 400 yardas o al menos cuatro touchdowns en cinco ocasiones.

La NFL ha visto grandes primeras mitades de temporada de otros quarterbacks, entre ellos Brock Purdy, Trevor Lawrence, Patrick Mahomes y Josh Allen. Aun así, ninguno ha igualado la regularidad ni los números de Burrow, quien va camino de superar las marcas históricas de 5,000 yardas y 50 pases de touchdown.

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Mientras Burrow y los jugadores ya mencionados atraviesan un gran momento, otros tienen dificultades. Por eso, empezamos con dos novatos en extremos opuestos del país que han tenido que salir al campo antes de tiempo.

32. Carson Beck, Arizona Cardinals

Puesto anterior: No aplica

Beck es un novato seleccionado en la tercera ronda que jugó seis años en el futbol americano universitario y tiene un margen de crecimiento limitado en el aspecto físico. Además, juega en un equipo sin su corredor seleccionado en primera ronda (Jeremiyah Love), su receptor abierto principal (Michael Wilson) y su tackle izquierdo (Paris Johnson Jr.). En su debut como profesional, Beck lanzó dos intercepciones en la paliza de 34-6 que le propinaron los Rams.

31. Kyle McCord, Miami Dolphins

Puesto anterior: No aplica

McCord, al igual que Beck, es un quarterback novato al que le ha tocado una situación imposible. En sustitución del lesionado Malik Willis, McCord tuvo una actuación aceptable el domingo ante unos Colts que ofrecieron poco. Lanzó para 209 yardas, con 6.5 por intento. Sin embargo, registró un QBR de 20.5 y completó apenas 17 de 32 pases.

30. Joe Milton, Philadelphia Eagles

Puesto anterior: No aplica

Sin Jalen Hurts, la temporada de los Eagles está perdida. Milton es ahora el tercer quarterback titular de Philadelphia, después de que Tanner McKee tuviera dificultades en sus pocas oportunidades. Ante los Giants, en la Semana 9, Milton tuvo su primera titularidad y lanzó para 169 yardas, con un promedio de 5.0 por intento. El exjugador estrella de Tennessee tiene un cañón en el brazo, pero su precisión siempre ha sido motivo de preocupación. En el futbol americano universitario completó el 61.6% de sus pases.

29. Tommy DeVito, New England Patriots

Puesto anterior: No aplica

DeVito tuvo que entrar en acción el domingo por la mañana, cuando Drake Maye se fracturó el tobillo ante los Lions en Alemania. Con Maye fuera por tiempo indefinido, New England podría buscar un reemplazo fuera de la organización. Si mantienen a DeVito, los Patriots contarán con un suplente experimentado que suma ocho partidos como titular en su carrera, con nueve pases de touchdown y cuatro intercepciones.

28. Fernando Mendoza, Las Vegas Raiders

Puesto anterior: No aplica

Con Kirk Cousins traspasado a los Vikings a cambio de una selección de tercera ronda de 2027, estamos a punto de ver qué puede ofrecer Mendoza. Elegido con la primera selección global tras ganar el Trofeo Heisman y un campeonato nacional con Indiana, Mendoza mostró destellos el domingo ante los Seahawks en su primer partido como titular. Anotó un touchdown por tierra y lanzó para 143 yardas, con 4.9 por intento. Esta semana la tarea se complica ante los Broncos en Denver, que vienen de su semana de descanso.

27. Cam Ward, Tennessee Titans

Puesto anterior: 32

Como novato, Ward terminó en el último lugar en EPA entre los quarterbacks que cumplían los requisitos para figurar en la estadística. Esta temporada ocupa el puesto 29 de 31, con un EPA de -54.9. Esa ligera mejoría refleja lo que hemos visto de Ward en su segundo año, en el que sigue teniendo dificultades para demostrar que merecía ser la primera selección global de 2025. En nueve partidos con unos Titans que apenas suman una victoria, Ward ha lanzado ocho pases de touchdown y seis intercepciones, con un QBR de 49.1.

26. Jacoby Brissett, Baltimore Ravens

Puesto anterior: 25

Brissett ha tenido 12 meses bastante agitados. El año pasado tuvo que entrar en acción con los Cardinals y registró una marca de 1-11. Después, en la pretemporada, se ausentó para exigir un aumento de sueldo y, de algún modo, lo consiguió. Antes del cierre del periodo de traspasos, el 10 de noviembre, fue enviado a los Ravens para sustituir al lesionado Lamar Jackson. En su primera actuación con Baltimore, lanzó una intercepción en una derrota en casa, en horario estelar, ante unos Chargers que hasta entonces no habían ganado. Un comienzo poco alentador.

25. Daniel Jones, Indianapolis Colts

Puesto anterior: 24

Durante el receso, los Colts tomaron una decisión. Le dieron a Jones un contrato de dos años y 100 millones de dólares con la esperanza de que repitiera el éxito que tuvo en la primera mitad de 2025. En cambio, su temporada ha sido un desastre absoluto. Es último en la liga con un EPA de -104.3 y ha lanzado siete pases de touchdown y 12 intercepciones. Jones también promedia 5.6 yardas por intento, la cifra más baja de la NFL. Ante la probable reestructuración de la directiva y del cuerpo técnico de Indianapolis, es razonable pensar que esta será su última temporada con los Colts.

24. Drew Lock, Seattle Seahawks

Puesto anterior: No aplica

Lock ha jugado lo suficientemente bien como para abrir un debate sobre la titularidad en Seattle. En cuatro partidos esta temporada ha lanzado siete pases de touchdown sin intercepciones y ha ganado todos sus encuentros como titular. También promedia unas extraordinarias 9.0 yardas por intento y 12.3 por pase completo, con un índice de pasador de 125.3 y un QBR de 84.3. Quizá el entrenador Mike Macdonald no cambie de planes por un suplente de 30 años, pero Lock ha estado espectacular.

23. Deshaun Watson, Cleveland Browns

Puesto anterior: 28

A veces, dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo: los Browns superan las expectativas con marca de 6-4 y Watson, en el mejor de los casos, ha tenido un rendimiento promedio. En nueve partidos como titular ha lanzado siete pases de touchdown y ocupa el puesto 26 en EPA, con -40.5. Cuando expire su oneroso contrato de 230 millones de dólares al final de esta temporada, Watson será agente libre y despertará poco interés como titular en otro equipo. Por ahora, su desempeño le alcanza para tener a Cleveland en puestos de playoffs a ocho semanas del final.

22. J.J. McCarthy, New York Giants

Puesto anterior: No aplica

Después de que los Vikings se desprendieran de él a cambio de una selección de quinta ronda, McCarthy ha encontrado una segunda oportunidad tras la lesión de Jaxson Dart y el bajo rendimiento de Jameis Winston. Con McCarthy al mando, los Giants tienen marca de 2-2. El elegido en la primera ronda de 2024 promedia 8.8 yardas por intento, con dos pases de touchdown y dos intercepciones. Si McCarthy logra mantener un rendimiento promedio, New York probablemente ganará la poco competitiva División Este de la NFC.

21. Justin Herbert, Los Angeles Chargers

Puesto anterior: 22

Los Chargers por fin ganaron un partido el lunes por la noche, pero eso apenas cambia el rumbo de una temporada de pesadilla para el equipo y su quarterback. Herbert tiene un EPA de -78.2, el segundo peor detrás de Jones. Ha lanzado seis pases de touchdown y 11 intercepciones, y a menudo se le ve desorientado en el esquema de Mike McDaniel, quien está en su primer año como coordinador. Incluso en la victoria sobre Baltimore, Herbert apenas completó 12 pases para 129 yardas.

20. Michael Penix Jr., Atlanta Falcons

Puesto anterior: 21

Penix ha vivido una temporada muy extraña. Ha tenido jornadas como la victoria ante los 49ers, en la que lanzó tres pases de touchdown, o el triunfo de 35-14 sobre los Packers en Lambeau Field, en el que lanzó para 256 yardas y promedió 10.2 por intento. En otras ocasiones, lanzó cuatro intercepciones en una derrota de 16-0 ante los Buccaneers o promedió menos de 7.0 yardas por intento, algo que ha ocurrido en cada una de las últimas cinco semanas. Con unos Falcons que tienen marca de 3-7, el seleccionado en primera ronda de 2024 ha carecido de regularidad.

19. Bo Nix, Denver Broncos

Puesto anterior: 23

¿Podrá Nix finalmente retomar el rumbo después de la semana de descanso? Nix ha tenido serias dificultades en su tercera temporada, pese a que los Broncos tienen marca de 7-2 y han vencido a los Seahawks, Chiefs, Jaguars y Rams. Promedia 6.0 yardas por intento, con un 60.6% de pases completos y un EPA de -12.3. Durante el receso, Denver entregó tres selecciones del draft, incluida una de primera ronda, por el receptor Jaylen Waddle. Sin embargo, Waddle y Nix no han logrado conectar bien. El receptor apenas suma 30 recepciones para 337 yardas y dos touchdowns.

18. Baker Mayfield, Tampa Bay Buccaneers

Puesto anterior: No aplica

Mayfield firmó una extensión de tres años y 165 millones de dólares antes de la temporada, quizá la mejor decisión de negocios que ha tomado. Tras cerrar 2025 con un desastroso registro de 3-8, los Buccaneers han batallado y tienen marca de 3-6, con un Mayfield que ha jugado muy mal. En seis partidos suma tres pases de touchdown y cuatro intercepciones, y ocupa el puesto 28 en EPA, con -54.4. La División Sur de la NFC todavía les da margen a Mayfield y a Tampa Bay para corregir el rumbo, aunque hasta ahora les ha costado mucho.

17. Aaron Rodgers, Pittsburgh Steelers

Puesto anterior: 15

Rodgers está jugando a un nivel aceptable, muy lejos del que mostró en sus años de MVP con los Packers. En nueve partidos ha completado apenas el 59.9% de sus pases y promedia solo 6.4 yardas por intento. Ocupa el puesto 30 en yardas aéreas completadas por intento (4.2) y solo supera a Nix entre los quarterbacks que cumplen los requisitos para figurar en la estadística. Si no empieza a amenazar más con el pase profundo, algo que no ha hecho en años, los Steelers tendrán una ofensiva limitada.

16. Geno Smith, New York Jets

Puesto anterior: 19

Los Jets son un desastre y Smith es una solución temporal para una franquicia que tiene tres selecciones de primera ronda en 2027, pero está teniendo una temporada sólida. Smith ha lanzado para 2,226 yardas, la decimotercera mejor cifra de la liga. También suma 12 pases de touchdown y tres intercepciones, pese a que dos de sus principales armas son el ala cerrada Kenyon Sadiq y el receptor Omar Cooper Jr. Cuando llegue el receso, será interesante ver cuánto interés despierta en el mercado.

15. Tyler Shough, New Orleans Saints

Puesto anterior: 18

Shough ha hecho un buen trabajo para los Saints. En su segunda temporada, el quarterback de 27 años ha lanzado para 2,173 yardas y 15 touchdowns, aunque promedia 6.4 yardas por intento. Las métricas avanzadas dibujan el perfil de un quarterback promedio, que ocupa el puesto 18 en EPA (-15.0) y el 16 en CPOE (+0.5). Con el regreso la semana pasada de Jordyn Tyson, receptor novato elegido en primera ronda que se recuperó de una lesión en los isquiotibiales, Shough subirá de nivel.

14. Jayden Daniels, Washington Commanders

Puesto anterior: 16

Cuando está sano, Daniels es uno de los quarterbacks más electrizantes de ver. Incluso en unos Commanders que ofrecen poco, Daniels ha jugado bien en seis partidos como titular, con 10 pases de touchdown, aunque el equipo tiene marca de 2-4 en esos encuentros. Si bien sigue siendo eficaz por tierra, sus cifras en ese rubro han bajado respecto de su año de novato. En 2024 promedió 52.4 yardas terrestres por partido y ahora promedia 40.0. ¿Subirá esa cifra conforme recupere la confianza en su estado físico?

13. Bryce Young, Carolina Panthers

Puesto anterior: 13

Young ha recorrido un largo camino. En sus primeros dos años pasó de perder la titularidad ante Andy Dalton a parecer, posiblemente, el peor quarterback titular de la NFL. La temporada pasada ayudó a los Panthers a ganar ocho partidos y conquistar la División Sur de la NFC al sumar 3,011 yardas y 23 touchdowns. En nueve partidos esta temporada ya lleva 2,397 yardas y 16 touchdowns. Con un EPA de -5.7, que lo ubica en el puesto 16, Young ha demostrado que, aunque no es una estrella, es un jugador de calidad.

12. Kirk Cousins, Minnesota Vikings

Puesto anterior: 14

Durante el receso, Cousins quedó en segundo plano. Se le veía principalmente como una solución temporal y un mentor para Fernando Mendoza, la primera selección global. Entonces Cousins se encendió y lanzó 20 pases de touchdown con los Raiders antes de ser traspasado a los Vikings para iniciar su segunda etapa en Minnesota. En su primer partido como titular lanzó dos pases de touchdown en la victoria de 30-10 sobre los Packers. Con la defensa de los Vikings, que es la que menos puntos permite en la liga, esta podría ser la mejor oportunidad de Cousins para ganar un Super Bowl.

11. Caleb Williams, Chicago Bears

Puesto anterior: No aplica

Williams se perdió tres semanas, regresó y lució como candidato al MVP. Lanzó para más de 300 yardas en cada uno de sus primeros dos partidos tras la lesión de tobillo. Después tuvo serias dificultades en la Semana 9, antes del descanso de Chicago, y lanzó cuatro intercepciones. En términos generales, Williams es una fuerza con uno de los mejores brazos de la liga y la capacidad de ejecutar cualquier pase desde cualquier posición. Los Bears tienen una oportunidad real de ganar el Super Bowl y Williams es la principal razón.

10. Matthew Stafford, Los Angeles Rams

Puesto anterior: 8

Tras ganar el MVP el año pasado, cuando lideró la liga con 4,707 yardas por pase y 46 touchdowns, esta temporada todo ha sido distinto. Con Davante Adams y Puka Nacua lesionados, Stafford ha tenido dificultades y ha lanzado 10 intercepciones. Solo Maye, Herbert y Jones han lanzado más. Con Adams y Nacua fuera por tiempo indefinido, Stafford deberá rendir al máximo para llevar a los Rams, que tienen marca de 6-4, a los playoffs.

9. C.J. Stroud, Houston Texans

Puesto anterior: 12

Si alguien te hubiera dicho este verano que los Texans tendrían marca de 3-6, habrías supuesto que Stroud estaba jugando muy mal. En cambio, la defensa ha dejado escapar varias ventajas en el último minuto y el equipo ha perdido dos partidos en los que la ofensiva anotó al menos 30 puntos. Stroud ha estado brillante, con 2,462 yardas por pase, 19 touchdowns y apenas tres intercepciones. Aun así, Houston está lejos de los puestos de playoffs de la AFC.

8. Dak Prescott, Dallas Cowboys

Puesto anterior: 7

Los Cowboys apestan. El hedor que despide el equipo, por desgracia, está invadiendo toda el área metropolitana de Dallas-Fort Worth, pero conviene tener presente lo bien que ha jugado Prescott. Pese al 4-6 de los Cowboys, Prescott ocupa el sexto lugar con un EPA de +51.8 y ha lanzado 21 pases de touchdown, la tercera mejor cifra detrás de Burrow y Cousins. Si Dallas pudiera defender un poco, los Cowboys serían candidatos al título de la mano de Prescott.

7. Jordan Love, Green Bay Packers

Puesto anterior: 11

Love vivió un partido de pesadilla el domingo, cuando una avalancha de defensores de los Vikings lo capturó ocho veces. Aun así, Love ha tenido una temporada excelente. Los Packers tienen marca de 6-4 y Love ha sido la principal razón de ese registro en un equipo que promedia 67 yardas por tierra por partido, la peor cifra de la liga. Love lidera la NFL con 2,838 yardas por pase, suma 20 touchdowns y registra un índice de pasador de 96.9 y un QBR de 70.3. Después del descanso de la Semana 11, Green Bay necesitará que Love esté a su mejor nivel para llegar a los playoffs.

6. Jared Goff, Detroit Lions

Puesto anterior: 5

Nadie ha sido más subestimado este año que Goff, quien, sin hacer mucho ruido, ha puesto números impresionantes para unos Lions que tienen marca de 7-2. Goff es quinto en EPA (+54.2), séptimo en yardas por pase (2,437), décimo en pases de touchdown (18) y sexto en yardas por intento (8.0), con apenas cuatro intercepciones. Con Jahmyr Gibbs, favorito al premio de Jugador Ofensivo del Año, en el backfield y Goff repartiendo pases por todo el campo, los Lions tienen argumentos para ser considerados la ofensiva más peligrosa de la NFL.

5. Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars

Puesto anterior: 9

Lawrence ha alcanzado su mejor nivel bajo la dirección de Liam Coen. Después de cerrar la temporada regular de 2025 con 15 pases de touchdown en sus últimos seis partidos, ha arrasado en la primera mitad de 2026 con 21 pases de touchdown y 2,284 yardas, con un promedio de 8.8 yardas por acarreo. Quizá lo más impresionante sea que lo ha hecho sin un solo jugador de Pro Bowl a su alrededor en la ofensiva, mientras lleva a Jacksonville a una marca de 7-2. Con un EPA de +70.3, solo Brock Purdy y Joe Burrow están por delante de él.

4. Brock Purdy, San Francisco 49ers

Puesto anterior: 3

Los 49ers llegan a finales de noviembre como el mejor equipo de la NFL, y Purdy es una de las principales razones. Tras un par de temporadas por debajo del nivel que lo llevó al Pro Bowl en 2023, Purdy se ha metido de lleno en la conversación por el MVP. En nueve partidos, el ex «Mr. Irrelevant» ha promediado 9.0 yardas por intento y completado el 70.1% de sus pases, cifras que lo ubican primero y segundo, respectivamente, entre los quarterbacks con al menos seis titularidades. Con 20 pases de touchdown, Purdy está disfrutando la mejor temporada de su carrera.

3. Josh Allen, Buffalo Bills

Puesto anterior: 2

Allen tiene a Buffalo en la cima de la AFC con marca de 8-1, en gran medida porque es la mejor doble amenaza de la liga. Los Bills dependen mucho de lo que Allen hace por tierra y él ha respondido con 11 touchdowns, 10 de ellos en jugadas de dos yardas o menos. También promedia 8.6 yardas por intento de pase y registra un EPA de +60.4, el cuarto mejor de la NFL. Aunque sus 13 pases de touchdown y siete intercepciones son cifras discretas, su juego en conjunto ha sido digno de una selección All-Pro.

2. Patrick Mahomes, Kansas City Chiefs

Puesto anterior: 1

¿Tras sufrir la rotura de dos ligamentos de la rodilla, con tackles ofensivos por debajo del nivel esperado y sin un receptor de primer nivel? Mahomes ha conseguido asomarse a la conversación por el MVP. Con 2,385 yardas, 19 pases de touchdown y cuatro intercepciones, ha llevado a los Chiefs a una marca de 7-2. Octavo en EPA (+38.9) y cuarto en índice de pasador (106.7), Mahomes tiene la oportunidad de ganar terreno en la carrera por el premio con una serie de partidos contra los Bills, Rams y Bengals que comienza la noche de Acción de Gracias.

1. Joe Burrow, Cincinnati Bengals

Puesto anterior: 6

Si el MVP se entregara hoy, Burrow merecería ganarlo por unanimidad. Sus 27 pases de touchdown y su promedio de 310.6 yardas por pase por partido lideran con holgura la NFL. A este ritmo, Burrow va camino de superar las 5,000 yardas y los 50 pases de touchdown, una hazaña que solo han conseguido Peyton Manning y Mahomes. Si Burrow se mantiene sano y se acerca a esas cifras, se unirá a sus contemporáneos de la AFC, Lamar Jackson, Allen y Mahomes, entre quienes ya tienen un trofeo de MVP en casa.