Ranking de entrenadores en riesgo en la NFL: cinco que podrían seguir a Brian Callahan
Los Titans despidieron a Brian Callahan después de registrar marca de 4–19 en dos temporadas. Mike McCoy fungió como entrenador interino en la derrota de Tennessee ante New England el domingo, y se mantendrá en el cargo por el resto de la campaña antes de que el gerente general debutante, Mike Borgonzi, encuentre un reemplazo permanente.
Lamentablemente, es probable que Callahan no sea el único entrenador despedido durante la temporada. Mike McDaniel está en aprietos con los Dolphins, mientras que Kevin Stefanski intenta sobrevivir otro año complicado con los Browns.
Pero empecemos en los pantanos del norte de Nueva Jersey, donde dos entrenadores están en problemas, incluyendo uno que apenas lleva siete juegos en su nuevo puesto.
5. Aaron Glenn, New York Jets
Nivel de riesgo: 3
Nivel previo: N/A
Glenn no debería ser despedido. Nadie puede esperar ganar con los Jets, que tienen a Woody Johnson como propietario y a Justin Fields como quarterback. Johnson ha sido dueño del equipo desde el año 2000 y, en 25 temporadas, solo ha visto dos apariciones en finales de la AFC (ambas hace más de 15 años). Fields es, probablemente, el peor mariscal titular de la liga, con 845 yardas aéreas y un promedio de 6.2 por intento.
Dicho eso, Glenn podría ser víctima de las circunstancias. Como el único equipo sin victorias en la NFL, los Jets están encaminados a obtener la primera selección del Draft 2026, lo que les daría la oportunidad de elegir a un quarterback franquicia. ¿Mantendrá Johnson a un entrenador de mentalidad defensiva que apenas ganó unos pocos juegos en su primer año para guiar a un novato prometedor, o preferirá cortar por lo sano e ir por una opción ofensiva?
Aunque Glenn merece paciencia y una oportunidad real de construir, hay otro dato a considerar: los últimos cuatro quarterbacks seleccionados con el primer pick (Cam Ward, Caleb Williams, Bryce Young y Trevor Lawrence) vieron despedido a su entrenador antes de terminar su temporada de novato. Los Jets no querrán ser el quinto equipo en mantener viva esa tendencia.
4. Jonathan Gannon, Arizona Cardinals
Nivel de riesgo: 5
Nivel previo: N/A
Gannon aparece por primera vez en este ranking, y con razón. Todo empezó a desmoronarse en la Semana 5, cuando los Cardinals perdieron ante los Titans, que no tenían victorias. En lugar de un triunfo sencillo, Arizona regaló el partido con una jugada caótica: una intercepción convertida en balón suelto que terminó en touchdown de Tennessee, además de que el corredor Emari Demercado soltó el balón antes de cruzar la línea de anotación.
El error de Demercado provocó la furia de Gannon en la banda, reacción por la cual el equipo lo multó con 100 mil dólares, una decisión que en la liga algunos interpretaron como un golpe a su autoridad.
Con marca de 2–5 y una racha de cinco derrotas seguidas, Gannon empieza a sentir la presión. Los Cardinals terminaron 4–13 en su primera campaña y 8–9 en la segunda. Sin embargo, el equipo parece ir en retroceso, algo inesperado tras la incorporación del cazamariscales Josh Sweat (cuatro años, 76.4 millones de dólares), el tackle defensivo Calais Campbell (un año, 5.5 millones) y el novato de primera ronda Walter Nolen al frente defensivo esta temporada baja.
3. Kevin Stefanski, Cleveland Browns
Nivel de riesgo: 6
Nivel previo: 6
Los Browns (2–5) siguen sin encontrar un quarterback en quien confiar a largo plazo. ¿Recibirá Stefanski un séptimo año en Cleveland pese a haber alcanzado apenas dos veces la postemporada en ese lapso? Está por verse.
Cleveland por fin superó los 20 puntos en un partido por primera vez esta temporada, al anotar 31 ante los Dolphins (de ellos hablaremos más adelante). De aquí en adelante, los Browns intentarán que el novato Dillon Gabriel gane consistencia, ya que promedia 4.9 yardas por intento con un 59.8% de pases completos.
El argumento a favor de mantener a Stefanski es que ha tenido cierto éxito a pesar de la inestabilidad en la posición de quarterback: su marca de 42–48 es respetable considerando que ha tenido que iniciar con 12 mariscales distintos. El argumento en contra es la necesidad de un cambio profundo en una franquicia que no ha sido contendiente desde antes de su regreso a la liga como equipo de expansión en 1999.
2. Brian Daboll, New York Giants
Nivel de riesgo: 8
Nivel previo: 7
El nivel de riesgo de Daboll parecía disminuir… hasta que llegó el último cuarto en Denver. Los Giants dejaron escapar una ventaja de 19–0 para perder 33–32 en apenas 15 minutos, lo que devolvió a Daboll a la silla caliente con marca de 2–5.
New York ganaba por tres anotaciones con menos de seis minutos por jugar ante los Broncos, pero se desplomó tras una pésima intercepción de Jaxson Dart y dos puntos extra fallados. En la Semana 2, Russell Wilson lanzó para 450 yardas y los Giants permitieron 43 puntos frente a los Cowboys.
En 2022, los Giants llegaron a playoffs y Daboll fue nombrado Entrenador del Año. Desde entonces, su récord es de 11–30, lo que lo convierte en un firme candidato a ser despedido durante o al término de esta temporada.
Y lo que viene no ayuda: los próximos seis rivales de los Giants son Eagles, 49ers, Bears, Packers, Lions y Patriots.
1. Mike McDaniel, Miami Dolphins
Nivel de riesgo: 10
Nivel previo: 8
Si el medidor llegara a 100, McDaniel estaría al máximo.
Los Dolphins tienen marca de 1–6 y lucen aún peor de lo que indica el récord. Tua Tagovailoa ha alternado entre meterse en problemas con sus declaraciones y entregar el balón al rival: lidera la NFL con 10 intercepciones y ha criticado públicamente a sus compañeros (y hasta a sí mismo) tras los partidos. Su nivel ha caído al fondo, pero su contrato de 212 millones de dólares lo hace imposible de cortar o cambiar.
Para McDaniel, en cambio, no es tan difícil moverse. Después de campañas de 9–8 y 11–6 con apariciones consecutivas en playoffs, los Dolphins acumulan marca de 9–15 desde entonces. Ese registro, sumado al retroceso de Tagovailoa y a la falta de rumbo del equipo, hace que la decisión del dueño Stephen Ross de buscar un nuevo entrenador parezca cada vez más sencilla.
Miami enfrentará a los Falcons y, cuatro días después, recibirá a los Ravens en jueves por la noche. Si McDaniel no es despedido antes de esos encuentros, el descanso prolongado tras el juego ante Baltimore parece el momento ideal para hacerlo.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 21/10/2025, traducido al español para SI México.