Ranking de los seis invictos de la NFL: Los Chargers merecen que se les tome en serio
Todavía queda mucho futbol americano por jugar, pero la tabla actual de la NFL sugiere con fuerza que este año podrían aparecer nuevos aspirantes al Super Bowl.
Con los Ravens y los Chiefs con idéntico récord de 1–2, los Bills están por debajo de dos sorprendentes invictos. Al igual que Buffalo, Chargers y Colts tienen marca perfecta de 3–0 y lideran sus respectivas divisiones en la AFC.
Te puede interesar: Resultados de la Semana 3 de la NFL: en gran juego, Lions sorprende a Ravens
A menos que seas fan de los Colts, seguramente no esperabas que Indianápolis estuviera entre los seis equipos invictos rumbo a la Semana 4.
En la NFC, hay rostros más conocidos en la cima: Eagles y Buccaneers pelean por el liderato. Y aunque se suponía que los 49ers tendrían un año de transición tras dejar ir a varios titulares en la temporada baja, ahí están, encabezando el Oeste de la NFC.
Demos un vistazo más cercano a los equipos que siguen invictos en la liga, clasificándolos del 6 al 1.
6. Indianapolis Colts
Victoria más impresionante: derrotar a los Broncos, 29–28.
Los Colts ocupan un lejano sexto lugar en este ranking, en gran parte porque tienen a Daniel Jones como mariscal titular y aún no han sido realmente exigidos.
Probablemente debieron perder contra Denver, pero hay que darles crédito: aprovecharon los errores de los Broncos en el cierre del juego.
Más mérito aún: vencieron con claridad a Dolphins y Titans. Los equipos de playoffs cumplen contra rivales inferiores, y eso es justo lo que Indianápolis ha hecho en el arranque del año.
Por qué pueden seguir ganando: No estoy convencido de que Jones sea el quarterback de un verdadero contendiente, pero los números ofensivos no mienten. Hay que reconocerle que aprendió rápido el esquema de Shane Steichen, confía en él y se apoya en sus jugadores de impacto.
Con todo el vaivén en la posición de QB en los últimos años, es fácil olvidar que los Colts tienen varias armas de talento. El corredor estelar Jonathan Taylor atraviesa una de sus mejores temporadas y el ala cerrada novato Tyler Warren pinta para ser una gran revelación. No es casualidad que esta ofensiva no haya tenido que despejar el balón hasta la Semana 3.
Récord proyectado: 10–7.
El calendario se complica con duelos ante Rams, Chargers, Chiefs, 49ers y Seahawks. Indianápolis podría ser no favorito en todos esos juegos. Y eso sin contar dos pruebas divisionales contra Texans y Jaguars. Houston no ha ganado, pero su defensiva pondrá a prueba a la ofensiva de los Colts. Y Jacksonville ha mostrado un claro progreso bajo su nuevo entrenador, Liam Coen.
La carrera por el título del Sur de la AFC está lejos de definirse, pero los Colts pueden demostrar que son de verdad si vencen a los Rams esta semana.
5. San Francisco 49ers
Victoria más impresionante: vencer a los Seahawks, 17–13.
Los 49ers han sobrevivido más que dominado. Puede sonar como crítica, pero es la realidad cuando ganas partidos cerrados sin varios de tus mejores jugadores. De hecho, resulta muy meritorio que San Francisco haya vencido a un duro equipo de Arizona sin Brock Purdy, George Kittle y Nick Bosa. También salieron adelante contra unos Saints en crisis, que venían de perder por 31 puntos ante Seattle.
Dice mucho que, con plantel completo, los 49ers hayan ganado en Seattle en la Semana 1 y dejado a los Seahawks en apenas 13 puntos. Después de enfrentar a San Francisco, Sam Darnold y el ataque aéreo de Seattle se encendieron.
Por qué pueden seguir ganando: Incluso con Purdy y Kittle sanos, no estoy seguro de que sean un verdadero contendiente al Super Bowl. No son los mismos 49ers de hace dos años, pero están curtidos en batalla y esa experiencia les ha servido en estos tres duelos cerrados.
Más importante aún, los defensivos jóvenes han arrancado con buen paso gracias, en parte, al nivel superlativo de Fred Warner. El linebacker podría ser el favorito temprano para Jugador Defensivo del Año. San Francisco necesitará que Warner mantenga ese nivel tras la devastadora lesión que dejó fuera a Bosa por toda la temporada.
Récord proyectado: 12–5.
Cada año hay un equipo que encuentra la forma de ganar múltiples juegos cerrados. Es arriesgado vivir así, pero los 49ers tienen estrellas y entrenadores de élite que les permiten hacerlo. El coordinador defensivo Robert Saleh no ha perdido el ritmo desde su regreso, y Kyle Shanahan ha sabido explotar al receptor de segundo año Ricky Pearsall, diseñando un esquema que también gira en torno a Christian McCaffrey.
Los 49ers seguirán sacando provecho de un calendario accesible, aunque tendrán duelos divisionales exigentes contra Seattle, Arizona y Los Ángeles (dos veces cada uno). Además, podrían ser puestos a prueba por los Jaguars esta semana y por los Colts en diciembre.
4. Tampa Bay Buccaneers
Victoria más impresionante: vencer a los Falcons, 23–20.
Al igual que San Francisco, los Buccaneers han logrado superar una oleada temprana de lesiones para ganar sus tres partidos por un margen combinado de apenas seis puntos. Atlanta los golpeó de inicio, pero Tampa Bay respondió con Baker Mayfield apoyándose en el novato receptor Emeka Egbuka.
Aun así, hay motivos de preocupación. La semana pasada dejaron escapar una ventaja de 17 puntos frente a Tyrod Taylor y los Jets, aunque lograron remontar para ganar en el último segundo. Y necesitaron de los errores de manejo de reloj de Houston para vencer por un punto en la Semana 2. Son dos triunfos apretados frente a equipos que no han ganado.
Por qué pueden seguir ganando: Quizá los Buccaneers no dependerán tanto de Mayfield en el cierre de los juegos cuando regresen de sus lesiones el tackle Tristan Wirfs y los receptores Chris Godwin y Jalen McMillan. Tampa Bay ha estado sin tres linieros titulares y se vio obligada a mover al centro Graham Barton a la posición de tackle izquierdo.
Con la ofensiva completa, esta unidad prácticamente no tendría debilidades. La defensa de Todd Bowles ha sido frágil en los últimos cuartos, pero cuenta con piezas de impacto en todas las líneas: Vita Vea en el interior, Haason Reddick en la presión externa y Antoine Winfield Jr. en la secundaria. Esa experiencia defensiva es la razón por la que pongo a Tampa Bay por encima de San Francisco.
Récord proyectado: 12–5.
Sería una sorpresa que la racha invicta sobreviva a la próxima seguidilla de cuatro juegos ante Eagles, Seahawks, 49ers y Lions.
Con los lesionados reincorporándose, los Buccaneers probablemente tendrán tropiezos en los próximos meses, pero tienen el talento para ganar tres de esos cuatro partidos. Fuera de los duelos contra Bills y Rams, el calendario luce manejable en los últimos dos meses. Van bien encaminados a conquistar un quinto título consecutivo del Sur de la NFC.
3. Buffalo Bills
Victoria más impresionante: vencer a los Ravens, 41–40.
No hay duda: Josh Allen lidera la mejor ofensiva de la liga. En el debut de temporada, se trenzó en un duelo espectacular contra Lamar Jackson y logró una remontada impresionante, borrando una desventaja de 15 puntos en los últimos minutos del tiempo reglamentario.
Pero Buffalo tiene preocupaciones serias en defensa. La semana pasada, Tua Tagovailoa, Tyreek Hill y Jaylen Waddle hicieron lo que quisieron durante casi cuatro cuartos. La ofensiva de Miami no pudo seguirle el ritmo a Allen, pero esta debilidad defensiva podría costarle caro a los Bills en el momento menos oportuno.
Por qué pueden seguir ganando: Viendo el calendario, no habrá muchas defensivas capaces de contener a Allen y compañía. Lástima que Buffalo no enfrente a la defensa de los Chargers en temporada regular; quizá estén destinados a medirse en playoffs en enero.
Eso sí, la ofensiva de los Bills tendrá una dura prueba en la Semana 17 contra los Eagles, lo que podría ser un anticipo del Super Bowl. También podrían verse exigidos por la defensa de los Texans, aunque Houston no tiene la ofensiva para seguirles el paso.
Récord proyectado: 15–2.
Es difícil imaginar más de dos derrotas para Buffalo. Podrían tener problemas con los Chiefs, aunque los Bills suelen ganarles en temporada regular. El problema es vencerlos en playoffs.
También veo posible que la ofensiva de Tampa Bay exponga a la endeble defensa de los Bills en la Semana 11. Aun así, confío en que Allen y su ofensiva encontrarán maneras de compensar los tropiezos defensivos. Lo más probable es que los Bills conquisten su sexto título consecutivo del Este de la AFC. La gran incógnita es si este será finalmente el año en que logren dar el paso definitivo cuando más importa.
2. Los Angeles Chargers
Victoria más impresionante: vencer a los Chiefs, 27–21.
Los Chargers demostraron de inmediato que son un equipo diferente al derrotar a los Chiefs en el partido inaugural de la temporada en Brasil. No son los mismos Chargers de siempre que encuentran las peores maneras de perder, como lo demuestran sus tres victorias consecutivas ante rivales de la AFC West.
Más importante aún, estos Chargers son distintos porque ningún mariscal ha rendido mejor en las tres primeras semanas que Justin Herbert, quien hizo jugadas decisivas contra Chiefs y Broncos.
Por qué pueden seguir ganando: Los Chargers no solo tienen a Herbert jugando a nivel élite, sino también una defensa formidable que podría ser la mejor unidad de la liga. Los Ángeles podría ser el equipo más difícil de vencer, porque su defensa puede contener a las ofensivas semana tras semana. Incluso en días en que la ofensiva no funciona, siempre existe la posibilidad de que los Chargers roben partidos gracias a Herbert y sus jugadas clave.
La victoria sobre los Broncos fue el ejemplo perfecto de cómo los Chargers pueden ganar juegos ajustados contra la mejor competencia. Lo he dicho antes: ahora mismo, Los Ángeles tiene al mejor mariscal y la mejor defensa de la liga. Habrá que ver si pueden mantenerlo en los playoffs, pero seguramente estarán en la pelea en enero.
Récord proyectado: 14–3.
Los Chargers están en la posición perfecta para capturar su primer título de la AFC West desde 2009 tras vencer a Chiefs, Broncos y Raiders en el inicio de la temporada.
A excepción del duelo contra los Commanders en la Semana 5, los Chargers deberían avanzar con relativa comodidad hasta un complicado calendario de diciembre, cuando enfrenten a Eagles, Chiefs y Broncos. De nuevo, buena suerte tratando de vencer a este equipo con lo bien que están jugando en ambos lados del balón.
1. Philadelphia Eagles
Victoria más impresionante: vencer a los Rams, 33–26.
Los Eagles pueden ganar partidos de diversas maneras. Son prácticamente imbatibles cuando controlan la línea de golpeo y el reloj de juego. Pero también pueden imponerse por aire en raras ocasiones cuando un rival no queda desmoralizado por su estilo físico de juego.
Filadelfia ganó de manera espectacular cuando Jalen Hurts aprovechó las deficiencias de la secundaria de los Rams para remontar un déficit de 19 puntos en la segunda mitad. Sí, hubo algo de suerte bloqueando dos goles de campo, pero los Eagles son el estándar de la NFL porque cuidan los pequeños detalles, incluyendo que su línea defensiva interior titular contribuya en equipos especiales para bloquear patadas.
Por qué pueden seguir ganando: Este es un equipo desinteresado y con gran profundidad en todo el plantel. Nuevamente, los Eagles tienen el personal versátil para ganar de cualquier manera, pero en nueve de cada diez juegos, apoyarse en la carrera y el “tush push” será suficiente para acumular victorias y posiblemente asegurarse la primera posición en la NFC.
La secundaria ha tenido problemas en ocasiones, pero la poderosa línea defensiva, con Jalen Carter y Zack Baun, suele cubrir las fallas en la cobertura.
Récord proyectado: 14–3.
El calendario de los Eagles seguirá siendo exigente durante la temporada, pero ya tienen victorias clave sobre Chiefs y Rams. Son capaces de ganar semana tras semana, sin importar la dificultad aparente de los enfrentamientos.
Filadelfia tendrá partidos complicados contra Buccaneers y Broncos en las próximas dos semanas. En noviembre enfrentarán de manera consecutiva a Packers y Lions. También tendrán choques intraconferencia contra Chargers y Bills en diciembre.
Aun así, se espera que los Eagles sean favoritos en la mayoría de los partidos gracias a cómo dictan los enfrentamientos. Y si no lo son, simplemente se ajustarán, como lo hicieron contra los Rams.