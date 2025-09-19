SI Mexico

Resultados de la Semana 3 de la NFL: los Bills sufren, pero se imponen a Dolphins

Regresa la actividad de la NFL y aquí puedes consultar todos los resultados de los juegos de la Semana 3.

Los Buffalo Bills se impusieron a los Miami Dolphins.
Los Buffalo Bills se impusieron a los Miami Dolphins. / Bryan M. Bennett/Getty Images

El futbol americano profesional está de vuelta con la Semana 3 de la NFL con encuentros que prometen emociones, como la reedición el Buffalo Bills vs. Miami Dolphins en el Thursday Night Football.

Aquí podrás consultar todos los resultados de la Semana 3 de la NFL, done destacan juegos dominicales como Philadelphia Eagles vs. Los Ángeles Rams o el de Monday Night Football Baltimore Ravens vs. Detroit Lions.

Resultados de la Semana 3 de la NFL

Buffalo Bills vs Miami Dolphins

En un partido sumamente cerrado y con una gran actuación del quarterback Josh Allen, quien completó 22 pases de 28 intentos para 213 yardas y 3 touchdowns, los Bills de Buffalo se impusieron 31-21 a los Miami Dolphins en la apertura de la Semana 3 en el Thursday Night Football.

El QB de Miami, Tua Tagovailoa tuvo también un buen partido, con 22 pases en 34 intentos para 142 yardas y 2 touchdowns, pero con una intercepción que le costó el juego.

Domingo 21 de septiembre de 2025 

  • 11:00 horas | Washington Commanders vs Las Vegas Raiders
  • 11:00 horas | Philadelphia Eagles vs Los Angeles Rams
  • 11:00 horas | Minnesota Vikings vs Cincinnati Bengals
  • 11:00 horas | New England Patriots vs Pittsburgh Steelers
  • 11:00 horas | Carolina Panthers vs Atlanta Falcons
  • 11:00 horas | Tampa Bay Buccaneers vs New York Jets
  • 11:00 horas | Cleveland Browns vs Green Bay Packers
  • 11:00 horas | Jacksonville Jaguars vs Houston Texans
  • 11:00 horas | Tennessee Titans vs Indianapolis Colts
  • 14:05 horas | Seattle Seahawks vs New Orleans Saints
  • 14:05 horas | Los Angeles Chargers vs Denver Broncos
  • 14:25 horas | San Francisco 49ers vs Arizona Cardinals
  • 14:25 horas | Chicago Bears vs Dallas Cowboys
  • 18:20 horas | New York Giants vs Kansas City Chiefs

Lunes 22 de septiembre de 2025

  • 18:15 horas | Baltimore Ravens vs Detroit Lions
