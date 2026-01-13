Ranking de las vacantes de head coach de la NFL para 2026, de la mejor a la peor
En este punto, no podemos estar seguros de qué sucederá. Una placa tectónica en el mundo de los coaches se ha movido, dejándonos preguntarnos si otros objetos aparentemente inamovibles están comenzando a sacudirse. Pittsburgh, Green Bay, Tampa Bay: todos ellos deberían, al menos, ser monitoreados hasta que el polvo se asiente. Si alguien como Mike Tomlin o Matt LaFleur sale al mercado, por supuesto que los planes cambiarán, tal como ocurrió para varios equipos cuando John Harbaugh (y el puesto con los Ravens) quedó disponible.
Así que ten eso en mente mientras damos nuestro primer intento tanto de clasificar las vacantes actualmente disponibles como de asignar a cada equipo un candidato principal, junto con otras posibilidades. Considera también que el proceso de entrevistas apenas está comenzando. De hecho, muchos asistentes de primer nivel que estarán dirigiendo este fin de semana todavía no han recibido solicitudes formales de entrevista. Matt Burke, Nate Scheelhaase y Mike LaFleur, Grant Udinski, Anthony Campanile, y compañía.
Te puede interesar: Conclusiones de la Ronda de Comodines de la NFL: La visión de Mike Vrabel para los Patriots toma protagonismo
Hay muchos factores que influyen en lo que hace que un puesto sea “bueno”: el roster, el gerente general, la gente, las instalaciones, la división. Intentaremos considerar todo eso.
1. Baltimore Ravens
Por qué: Los Ravens son una franquicia de élite, de linaje histórico, con un gerente general de primer nivel, una oficina central que es una auténtica cantera de talento y un quarterback top cinco de la NFL bajo contrato. Tienen además a un propietario que mantuvo al entrenador anterior durante 18 temporadas y una estrategia de draft que alimenta de talento al equipo de manera constante, incluso en rondas intermedias y tardías. Por estas razones, este es el destino ideal tanto para un entrenador veterano como para un entrenador joven que necesite “barandales” para crecer en el puesto.
Primera opción como head coach: Jesse Minter, coordinador defensivo, Los Angeles Chargers
Minter es actualmente el favorito para convertirse en el próximo entrenador en jefe de los Ravens y es el único asistente disponible en este momento que encaja como un candidato “en ascenso”, reconocido por su dominio de los esquemas defensivos (algo que se alinea con la identidad de los Ravens) y con vínculos previos con la franquicia. Es una candidatura difícil de ignorar. Minter fue asistente defensivo en Baltimore de 2017 a 2019. Sin embargo, ¿es esto demasiado obvio?
Otras posibilidades: Klint Kubiak, Brian Flores, Chris Shula, Kevin Stefanski, Marcus Freeman
Flores (un auténtico genio defensivo) y Shula (un candidato defensivo sólido que incluso podría emparejarse con un joven coach ofensivo de los Rams como Scheelhaase) también ofrecen elementos interesantes en Baltimore. Freeman, aunque recientemente reafirmó su compromiso con Notre Dame, al menos podría escuchar si los Ravens muestran interés.
El ex head coach de los Browns, Kevin Stefanski, podría llevar su conjunto de habilidades a otra franquicia —y prosperar en un entorno menos caótico.
2. Atlanta Falcons
Por qué: En este punto, pondría a Michael Penix Jr. y Jaxson Dart en un nivel similar de “veamos qué pasa”. Penix tiene preocupaciones serias por lesiones, pero tampoco es que la temporada pasada de Dart haya sido completamente tranquila en ese rubro. Con Malik Nabers también en proceso de recuperación, colocaría a los jugadores de habilidad de Atlanta por encima de la oferta de los Giants, lo suficiente como para compensar el mayor techo defensivo de New York.
El desempate definitivo es la fortaleza divisional y la capacidad de ganar ahora. La NFC South ha enviado a un equipo con récord por debajo de .500 a los playoffs en dos de las últimas cuatro temporadas.
Primera opción como head coach: Kevin Stefanski
Stefanski le ofrece a los Falcons un panorama completo: un entrenador todavía joven que ya pasó por el “fuego” en Cleveland y que podría florecer en un ambiente menos caótico. Como lo planteó una fuente de la industria: Stefanski parece el tipo de persona que encajaría bien con Matt Ryan, quien estará fuertemente involucrado en este proceso. Stefanski fue asistente estudiantil en la University of Pennsylvania cuando Ryan estaba cerrando una carrera destacada en la cercana William Penn. Ambos podrían encontrar puntos en común y crear un vínculo natural en la cima de la organización.
Otras posibilidades: John Harbaugh (los Falcons se sintieron atraídos por el historial de éxito de Bill Belichick la última vez), Klint Kubiak (Matt Ryan tuvo mucho éxito en la ofensiva de Shanahan), Mike McDaniel (ex asistente de los Falcons, con posible respaldo interno, que aportaría una mirada creativa al manejo del personal de Atlanta y tendría una conexión directa con el actual coordinador defensivo Jeff Ulbrich).
3. New York Giants
Por qué: Los Giants siguen siendo una franquicia venerada que ocupa un lugar especial en el corazón de muchos entrenadores. Si a eso se le suma que el equipo tiene mucho capital de draft invertido en talento joven y en ascenso, se obtiene una receta intrigante. Aunque la NFC East cuenta con tres grandes quarterbacks, los Giants no parecen estar tan rezagados desde la perspectiva de talento. El edificio simplemente necesita una bocanada de aire fresco.
Primera opción como head coach: Mike McCarthy
La salida de Harbaugh al mercado fue un punto de inflexión para los Giants, un equipo que podría beneficiarse de un entrenador con experiencia tomando el control y evaluando todos los rincones de la organización. Desde la salida de Tom Coughlin, los Giants han apostado a que la infraestructura pueda sostener al entrenador. Lamentablemente —y esto ocurre de vez en cuando—, es el entrenador quien necesita ayudar a reparar la infraestructura.
Sin embargo, la irrupción agresiva de Miami en el mercado de entrenadores —y el hecho de que sea un equipo sin un GM fijo— complica seriamente el panorama. Este escenario es, en cierto modo, un desastre para los Giants, que ahora enfrentan la posibilidad de que tanto Stefanski como Harbaugh terminen en otros destinos. New York juega a lo seguro y se aferra a una apuesta comprobada, con éxito previo dentro de la división. De nuevo, siento que esta es la peor proyección de la lista y no espero que se resuelva así, pero esta es la versión 1.0.
Otras posibilidades: Jeff Hafley, Chris Shula, Vance Joseph, Anthony Campanile
4. Miami Dolphins
Por qué: Miami es un entorno idílico, atractivo para los jugadores y con un excelente staff de apoyo ya establecido. Los Dolphins juegan en un estado con sol casi eterno y sin impuesto sobre la renta. Suele ser un destino favorito tanto para familias como para agentes libres potenciales. Aunque la división ahora cuenta con Drake Maye y Josh Allen dominándola, Mike McDaniel logró mantenerse entre siete y 11 victorias con Tua Tagovailoa.
Primera opción como head coach: John Harbaugh
Una vez más, es muy probable que seamos prisioneros del momento, y Harbaugh aún no ha entrevistado para ningún puesto de head coach. Sin embargo, el hecho es este: Miami todavía no tiene gerente general y los Giants sí. Harbaugh podría dirigir ese proceso, o bien el resultado del mismo podría influir en su decisión final. Este es el gran swing que Stephen Ross ha intentado conectar desde la era de Brian Flores, sin haberlo logrado hasta ahora.
Otras posibilidades: Robert Saleh, Matt LaFleur, Mike McCarthy, Jeff Hafley, Anthony Campanile (Hay muchas conexiones con los Packers aquí, partiendo de la idea de que, si la búsqueda de GM de los Dolphins toma otro rumbo, Miami podría girar hacia otro “pez gordo” como LaFleur, o bien hacia alguien del amplio árbol de entrenadores).
5. Tennessee Titans
Por qué: Los Titans están en un mercado envidiable —cuando el año pasado hice un proyecto para Sports Illustrated sobre para qué equipo te gustaría que tu hijo jugara como quarterback, Tennessee apareció en la lista por la relativa anonimidad que ofrece dentro de la NFL— y cuentan con un quarterback estrella en ascenso como Cam Ward. El equipo está prácticamente terminado con la construcción de un nuevo estadio y los entrenadores en el área de Nashville suelen hablar de lo gran lugar que es para criar a una familia. Los Titans compiten en una división cada vez más turbia, con los Texans y unos Jaguars y Colts en rápida mejoría. Sin embargo, el talento de brazo de Ward podría ser el factor igualador para el entrenador adecuado.
Primera opción como head coach: Matt Nagy, coordinador ofensivo, Kansas City Chiefs
Cuando consulté sobre Nagy con algunas fuentes de la industria, recibí respuestas divididas sobre si el interés en él es real o si simplemente se percibe así porque Nagy está directamente conectado con el gerente general del equipo. Creo que los Titans tuvieron interés en Marcus Freeman, pero giraron el rumbo una vez que Freeman renovó su compromiso con Notre Dame (reconozco que Freeman sigue apareciendo en mi lista para Baltimore, que es una vacante muy distinta a la de Tennessee). Nagy llevó a Mitch Trubisky a los playoffs y es un playcaller creativo que además tiene experiencia trabajando con un quarterback que probablemente se parece más a Ward que cualquier otro en la NFL: Patrick Mahomes. Mahomes, al igual que Ward, es improvisador por naturaleza, pero existe una manera de diseñar un sistema alrededor de él sin sofocar esa creatividad.
Otras posibilidades: Kevin Stefanski (si Klint Kubiak termina en los Falcons), Arthur Smith, Vance Joseph (con Davis Webb como coordinador ofensivo).
6. Arizona Cardinals
Por qué: Los Cardinals están inmersos en una de las divisiones mejor entrenadas de todo el deporte. Y aunque hace un año podríamos haber descrito a la NFC North como una fila de “verdugos”, hay una solidez real en proyectos como los de Mike Macdonald, Kyle Shanahan y Sean McVay. Eso vuelve la situación aún más intimidante para cualquier entrenador que aspire a acumular victorias y atraer talento a una organización que no tiene el mejor historial.
Primera conjetura como head coach: Vance Joseph
En un artículo que escribí sobre Joseph a principios de esta semana, señalé que en ocho de los últimos 12 partidos de Joseph frente a Shanahan o McVay, cuando era coordinador defensivo de los Cardinals, logró limitarlos a 20 puntos o menos. Jonathan Gannon solo lo consiguió tres veces en tres años. Joseph ya tuvo responsabilidades como head coach en Arizona y llegaría como una especie de oferta de paz para un vestidor que busca un cambio emocional de ritmo.
Otras posibilidades: Brian Flores, Robert Saleh, Mike LaFleur, Nate Scheelhaase
7. Las Vegas Raiders
Por qué: Los Raiders aparecen en el puesto número 7 porque el roster se encuentra en una situación complicada y todavía no hay total claridad sobre cómo operará la franquicia en el día a día. John Spytek es una mente brillante y, con todo lo que ha salido a la luz sobre la disfunción de los Raiders en la pasada offseason, parece ser un auténtico adulto en la sala. Aun así, los Raiders necesitan estrenar un nuevo quarterback, ajustar un juego terrestre acorde a su personal y reconstruir casi por completo la defensa antes de poder ser competitivos.
Primera opción como head coach: Davis Webb (con Kliff Kingsbury como coordinador ofensivo) o Kliff Kingsbury (con Davis Webb como coordinador ofensivo)
Es muy probable que los Raiders planeen seleccionar a un quarterback con una de las primeras selecciones de la primera ronda de este año. Eso implica tener a un entrenador que no solo pueda diseñar una ofensiva que sirva de puente entre el football colegial y la NFL, sino que también pueda meterse de lleno en la mente del quarterback. El escenario que planteo aquí emparejaría a Webb con su antiguo head coach colegial, Kingsbury (o viceversa). Hablé con Kingsbury sobre Webb en nuestra lista de futuros head coaches. Kingsbury y Brady también están conectados.
Otras posibilidades: Vance Joseph, Klint Kubiak, Nate Scheelhaase
8. Cleveland Browns
Por qué: Los Browns están en una división complicada, una que la franquicia nunca ha ganado, y no hay cambios en la cúpula de operaciones de football. Si bien es cierto que Andrew Berry encabezó un draft magistral en 2025, no sabemos cómo rendirán esos jugadores sin el talentoso head coach del que el equipo acaba de separarse. El próximo entrenador en jefe heredará la situación de Shedeur Sanders, la cual requerirá una enorme dosis de tacto. Como lo expresó un experto de la industria: este no es un puesto para un head coach debutante y, aunque eso sea cierto, no evitará que algunos lo intenten.
Primera conjetura como head coach: Jim Schwartz, coordinador defensivo, Cleveland Browns
McDaniel sería un encaje ideal para este puesto, pero ¿realmente dejaría pasar la oportunidad de anotar más de 30 puntos por partido junto a su viejo amigo Dan Quinn y Jayden Daniels, o de tomar el puesto de coordinador ofensivo de los Lions para rehabilitar su carrera a lo largo de una temporada? Creo que Schwartz es el único candidato que realmente sabe a qué se enfrentará y, a menos que Burke —otro egresado de la Ivy League junto a Berry, ambos con pasado en Harvard ya sea como entrenador o jugador— aparezca en la lista de entrevistas, los Browns podrían no encontrar a un candidato dispuesto a abrazar toda esa incertidumbre.
Otras posibilidades: Dan Pitcher, Matt Burke, Mike McDaniel