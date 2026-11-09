Reacciones de la Semana 9 de la NFL: por qué los Packers parecen contendientes al Super Bowl

Estamos a un partido de llegar a la mitad de la temporada. Y con eso, llegan las reacciones de MMQB correspondientes a la Semana 9. Intercambié mensajes con John Harbaugh sobre la estrategia de los Giants de cara a la fecha límite de cambios, hablé con Christian Watson sobre la explosiva actuación de los Packers el domingo y profundicé en la estrategia de los Ravens y los Colts para los próximos días. Tenemos todo eso y mucho más, a dos días de que llegue la fecha límite de cambios de la NFL este martes...

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La dupla de receptores de los Packers se está convirtiendo en un par de estrellas

Los Packers comienzan a tener el mismo aspecto que los Seahawks hace un año. Y no me refiero tanto a su estilo de juego, sino a la trayectoria de ambos equipos.

Antes del verano de 2025, consideraba que esos dos equipos eran similares. Ambos tenían talento y equilibrio en sus respectivos rosters, y parecían apuestas seguras para llegar a los playoffs. Lo que parecía impedirles dar el siguiente paso era la gran cantidad de jugadores jóvenes que tenían, quienes ya eran realmente buenos, pero necesitaban convertirse en grandes figuras para que sus equipos alcanzaran su máximo potencial.

Eso sucedió con Seattle, donde jugadores como Jaxon Smith-Njigba, Devon Witherspoon, Byron Murphy II y Charles Cross, entre otros integrantes del roster, se convirtieron en algunos de los mejores de sus respectivas posiciones. Los Seahawks emprendieron una racha que terminó con todos ellos levantando un trofeo plateado. Los Packers, por el contrario, adquirieron mediante un intercambio a un gran jugador, Micah Parsons; vieron cómo otro alcanzaba ese nivel, Tucker Kraft, y después perdieron a ambos por desgarros del ligamento cruzado anterior.

Un año después, y nuevamente con sus jugadores recuperando la salud, Green Bay muestra señales de poder convertirse en el Seattle de esta temporada. Y pude sentirlo de verdad cuando Matt LaFleur le quitó el teléfono a Christian Watson mientras conversábamos, justo cuando los Packers salían del Gillette Stadium después de aplastar el domingo 45-27 a los Patriots, vigentes campeones de la AFC.

"Este tipo está jugando a un nivel espectacular", dijo LaFleur sobre su estrella, quien está a sólo 121 yardas de alcanzar las 1,000 después de nueve partidos. Y aunque Watson no es el único, la actuación que él y el receptor de segundo año Matthew Golden tuvieron en Foxborough, junto con Jordan Love, es una buena muestra de hacia dónde comienzan a dirigirse los Packers.

Golden terminó el domingo con 10 recepciones para 164 yardas y un touchdown; Watson tuvo siete recepciones para 171 yardas y una anotación, mientras que Love lanzó para 372 yardas y tres touchdowns, con 23 pases completos en 29 intentos. Y, por cierto, todo eso ocurrió en apenas tres cuartos de acción: los Packers no lanzaron el balón ni una sola vez en el último cuarto.

"Creo que todo se debió a la constancia y a las repeticiones que hemos acumulado durante la offseason, en el training camp y después, conforme ha avanzado la temporada", me dijo Watson. "Siento que todo comenzó con el número 10, Jordan Love, y la confianza que ha depositado en nosotros desde el inicio de la temporada. Todos nos hemos alimentado del éxito y la confianza de los demás. Y, sinceramente, esto ha estado funcionando muy bien".

Parte del cambio ha consistido en resolver el atasco que existía antes de este año en una sala de receptores cargada de talento joven. Los Packers dejaron ir a Romeo Doubs en la agencia libre e intercambiaron a Dontayvion Wicks, con la idea de que Watson, Golden y Jayden Reed serían sus principales opciones. Doubs suma 14 recepciones para 261 yardas y tres touchdowns en New England; Wicks tiene 19 recepciones para 284 yardas y una anotación en Philadelphia. Ambos están lesionados ahora.

Mientras tanto, incluso con Reed fuera por el resto de la temporada, las decisiones de Green Bay parecen haber sido acertadas. Watson suma 49 recepciones para 879 yardas y siete touchdowns. Golden, pese a algunos problemas con balones que se le han escapado de las manos, ya registra 53 recepciones para 783 yardas y cinco touchdowns. Además, ambos se han mantenido sanos, algo fundamental por razones evidentes.

"Su disponibilidad lo es todo, porque no hay mucha gente capaz de hacer lo que ellos hacen", dijo LaFleur. "Ahora mismo son un maldito monstruo de dos cabezas. Tienes que elegir qué veneno tomar. Se complementan entre sí y pueden hacerlo todo".

Eso fue exactamente lo que parecieron demostrar contra los Patriots, y no fueron los únicos: varias jóvenes estrellas dieron la impresión de haber vuelto a dar un paso adelante en su camino hacia el estrellato de la NFL. El safety de tercer año Evan Williams consiguió una intercepción y fue una fuerza durante todo el partido. El cornerback novato Brandon Cisse, quien comienza a destacar, desvió el balón para provocar la intercepción. Los exselecciones de primera ronda Lukas Van Ness y Devonte Wyatt no tuvieron grandes números en las estadísticas, pero formaron parte de una feroz presión sobre el quarterback. Kraft debería seguir mejorando de su lesión en la rodilla. Parsons regresará pronto.

Así que LaFleur escuchó aquella conversación sobre lo que podrían llegar a ser sus dos receptores y sobre lo que representa su quarterback, y quiso participar. Porque vio lo mismo que todos ustedes el domingo.

Y, según el propio Watson, aquello fue simplemente una confirmación de lo que los Packers ya creían.

"Fue como si hubiéramos seguido encadenando jugadas grandes. De alguna manera, eso nos confirmó que estábamos recibiendo todas las coberturas que esperábamos encontrar", dijo Watson. "Y en esas jugadas, cuando pedíamos una jugada profunda, nos encontrábamos con la cobertura perfecta. Así que, sinceramente, todo terminó desarrollándose exactamente como pensábamos, en prácticamente todas las situaciones. Obviamente, eso es muy importante para Matt cuando está llamando las jugadas. También lo es para nosotros, porque habíamos practicado esa jugada durante la semana contra la cobertura perfecta, la ideal, y también contra las coberturas que no eran ideales.

"Pero ver exactamente lo que esperábamos encontrar es algo muy importante".

Como resultado, parece que los Packers también están jugando a un nivel muy alto.

Los Giants están explorando agresivamente el mercado de cambios

En New York soplan nuevos vientos, con John Harbaugh al frente. El domingo fue parte de ello, sin duda: los Giants despacharon metódicamente a su rival divisional, los Eagles, que llegaban mermados por las lesiones. Agotaron a Philadelphia con una defensa implacable y se llevaron la victoria por 19-11. El novato Arvell Reese registró 12 tacleadas y tres capturas, una de las cuales provocó una pérdida de balón. J.J. McCarthy resistió y siguió jugando pese a lo que parecía una lesión grave, después de recibir un fuerte golpe en el abdomen. Los Giants tuvieron el balón durante casi 35 minutos, a pesar de sumar apenas 243 yardas a la ofensiva, una señal de cómo controlaron el partido.

Ahora su ventaja en la NFC East es de tres partidos en la columna de derrotas sobre los Cowboys, que necesitaron todo lo que tenían para imponerse a unos Colts que llegaban muy mermados.

Si a eso le sumamos la actividad de New York fuera del campo, es fácil comenzar a sacar conclusiones.

Decir que los Giants han estado muy activos al teléfono con otros equipos sería como decir que un niño de nueve años está emocionado por la llegada de la Navidad. Hicieron una oferta a los Colts por Jonathan Taylor, llamaron a los Ravens para preguntar por Derrick Henry, se comunicaron con los Titans por Jeffery Simmons (más de una vez) y preguntaron por jugadores que nunca estuvieron disponibles. Se metieron de lleno en el mercado de tackles defensivos y negociaron con los Colts por DeForest Buckner (quien quería regresar a San Francisco y vio cumplido su deseo), Grover Stewart y la estrella en ascenso Adetomiwa Adebawore (quien desde entonces firmó una extensión de contrato); también hablaron con los Patriots por Christian Barmore.

Todo eso es suficiente para provocar una enorme emoción en cualquier aficionado de los Big Blue que lleva tiempo esperando ver a su equipo en los playoffs. Y, aun así, los propios Giants dirán que esto no se trata de apostar todo a una sola carta, por más satisfechos que estén con la situación actual del equipo.

No, bajo el mando de Harbaugh, y con el gerente general Joe Schoen, quien ya estaba en el puesto antes de su llegada, esta es ahora su manera habitual de operar. Y, según ellos, tiene poco que ver con modificar cualquier expectativa que tuvieran antes de la temporada.

"No, así no es como vemos la posibilidad de ganar", me escribió Harbaugh desde el autobús del equipo, de regreso a New Jersey el domingo por la noche. "Nunca estás a UNA sola cosa de conseguirlo. Esto no se trata de sumar y restar. Las matemáticas funcionan a partir de múltiples niveles de fórmulas, algoritmos y humanidad. Tienes que evaluar tus opciones y oportunidades. Buscar valor. Identificar qué hace mejor a tu equipo a corto y largo plazo, y evitar aquello que lo perjudique, incluso en términos de posibilidades.

"Es una decisión que se toma caso por caso, dependiendo de las opciones. El trabajo consiste en encontrar y crear esas opciones. Ahí es donde hay que revisar hasta la última piedra. Estamos construyendo día a día para lo que viene mañana y en el futuro, AMBAS cosas".

Lo que significa no apostarlo todo a una sola opción, sino ser agresivos al analizar todas las posibilidades.

"Siempre", continuó. "Todos los días. Todo el tiempo. No depende de qué tan cerca creas que estás".

Así que, después de presentar lo que me describieron como la oferta más importante que recibieron los Colts por Taylor, y luego retirarla, ¿podrían volver a la carga? ¿O podrían seguir intentando conseguir a alguien como Henry? ¿O quizá bajar un escalón para adquirir al corredor de los Titans, Tony Pollard?

Sí, sí y sí.

Los Giants podrían explorar todas esas posibilidades. Y, si estás escuchando con atención todo lo que dice Harbaugh, probablemente habrían hecho lo mismo si hubieran perdido contra Joe Milton y los Eagles en Philadelphia.

Por supuesto, si finalmente concretan alguno de esos movimientos es una cuestión completamente distinta.

Los Ravens mantienen la esperanza de que Lamar Jackson regrese

Los Ravens pudieron haber parecido un equipo conectado a un respirador artificial el jueves por la noche, pero no están levantando la bandera blanca para 2026. Han recibido llamadas de otros equipos preguntando por sus estrellas, incluido Derrick Henry, y han rechazado esas propuestas. También hicieron llamadas para buscar quarterbacks y preguntaron por Daniel Jones y Tyson Bagent, de Chicago, antes de cerrar el intercambio por Jacoby Brissett.

¿La razón? Todavía confían lo suficiente en su roster como para creer que pueden mantenerse a flote y ganar tiempo mientras esperan el regreso de Lamar Jackson, con la posibilidad de jugar partidos importantes en el tramo final de la temporada.

Primero, lo más relevante: Jackson será sometido a una cirugía a principios de esta semana para reparar la lesión en el pulgar derecho, y el plazo estimado para su regreso es de seis a 10 semanas, según fuentes. Eso significa que, en el escenario más optimista, podría volver el 27 de diciembre, contra los Browns en la Semana 16. Antes de ese encuentro, los Ravens tienen partidos contra los Chargers, Panthers, Texans, Buccaneers y Steelers. Su marca es de 4-5. Así que, si consiguieran, por ejemplo, un récord de 3-2 en ese tramo, llegarían a 7-7.

Después tendrían partidos divisionales contra los Browns, Bengals y Steelers para cerrar el calendario, con la posibilidad de arañar y luchar hasta alcanzar una marca de 10-7. Quizá eso les alcance para entrar a los playoffs, quizá no.

De cualquier manera, no me parece mal el planteamiento. Jackson no tiene contrato más allá de 2027 y cuenta con una cláusula que le impide al equipo colocarle la etiqueta de jugador franquicia, lo que le permitiría convertirse en agente libre sin restricciones en 2028, si así lo desea. Cada oportunidad que tiene un equipo de competir con un quarterback como él es invaluable. Así que, si existe la posibilidad de que los Ravens, que ya cuentan con una buena cantidad de selecciones del Draft, puedan colarse a los playoffs y después emprender una carrera profunda con Jackson al frente, en una AFC bastante abierta, creo que vale la pena intentarlo.

Las opciones de los Colts en la fecha límite de cambios

Los Colts siguen abiertos a negociar, pero eso no significa necesariamente que vayan a desprenderse de todos sus jugadores. Creo que un intercambio de Josh Downs, quizá a los Chiefs a cambio de una selección de cuarta ronda, es probable (suponiendo que los Jaguars se mantengan firmes en su decisión de conservar a Brian Thomas Jr.). El tackle defensivo Grover Stewart también está disponible.

Dicho esto, considero que el planteamiento es un poco diferente en los casos de Daniel Jones y Jonathan Taylor.

Después de que DeForest Buckner fuera traspasado a cambio de una selección de cuarta ronda y Quenton Nelson por selecciones de tercera y quinta ronda, mi impresión es que hubo presiones para que los Colts bajaran el ritmo y consideraran —ya veremos si esto es correcto— que podrían obtener un mejor valor si esperaban hasta justo antes de la fecha límite, que es precisamente donde estamos ahora. Y ahora veremos si ese valor realmente está disponible.

Como escribimos el viernes, Indianapolis se ha mantenido firme respecto al precio de Taylor: una selección de primera ronda o un paquete de varias selecciones similar al que Carolina recibió por Christian McCaffrey en 2022. Eso llevó a los Vikings y Broncos a retirarse después de mostrar un interés inicial, mientras que las propuestas de los Giants quedaron estancadas. Mientras tanto, varios equipos llamaron la semana pasada para preguntar por Jones, quien tiene un contrato que permite un intercambio, pero los Colts respondieron que todavía no estaban dispuestos a considerarlo. Por su parte, era poco probable que Jones llegara a pedir un cambio de equipo, principalmente por el respeto que tiene hacia el coach de Indianapolis, Shane Steichen.

Y como hay varios equipos buscando receptores (Chiefs, Steelers y 49ers) y tackles defensivos (Giants, Vikings y Jaguars), no sería mala idea que los Colts tuvieran paciencia con Downs, quien sí pidió ser intercambiado, y Stewart.

También hay diferencias en estos casos. Downs y Stewart están en el último año de sus contratos, por lo que su valor se está sopesando frente a lo que podrían aportar a cambio de una selección compensatoria del Draft de 2028. Jones y Taylor, por su parte, tienen contrato hasta 2027, lo que podría convertirlos en activos valiosos, ya sea como jugadores o como piezas que el próximo gerente general pueda utilizar.

Y, en última instancia, eso es lo que más importa para la dueña Carlie Irsay-Gordon. Quiere que el puesto de gerente general sea lo más atractivo posible y que quien lo ocupe encuentre la mejor situación posible. Lo que suceda durante los próximos dos días tendrá un impacto importante en ese objetivo, para bien o para mal.

Los Lions consiguen una emotiva victoria sin Jack Campbell

Hay que reconocerles a los Lions que hayan conseguido una victoria después de una semana sumamente difícil. No debió ser nada fácil. Su capitán, Jack Campbell, abandonó el campo inmóvil hace una semana. Al principio de la semana había pocos detalles sobre su estado y la información que se conoció a mitad de semana ofrecía un optimismo moderado, pero también reflejaba un futuro incierto para el jugador de 26 años. La primera preocupación del equipo era la salud de su líder. Después de eso, había muchas cosas en las que pensar y que considerar.

Pero el calendario indicaba "en Miami" y después tenían programado viajar a Munich la próxima semana, así que no había mucho tiempo para detenerse y reflexionar. Los Lions tenían que seguir adelante.

"Ni siquiera sé cómo explicártelo", me dijo el capitán Alim McNeill el domingo por la tarde. "Cuando sucedió, la parte de mí que es jugador de futbol americano quedó en segundo plano. Me olvidé de eso. Simplemente estaba preocupado y quería asegurarme de que él estuviera bien como cualquier otra persona. Definitivamente es difícil verlo porque, además, lo más increíble es que después tuvimos que detenerlos en una cuarta oportunidad. Es una locura cómo funciona este juego, cómo funciona este deporte y todo lo que implica. Pero realmente no sé cómo explicártelo. Definitivamente fue difícil porque piensas: 'Caray...'.

"Él simplemente estaba haciendo una tacleada. Es una locura".

Los Lions derrotaron 19-9 a los Dolphins el domingo en el Hard Rock Stadium. La defensa que lidera Campbell impidió que el equipo local llegara a la zona de anotación y lo limitó a apenas 228 yardas y 12 primeros y dieces. Además, jugaron el tipo de partido que, según McNeill, querían disputar: uno inteligente, con esfuerzo al máximo y todos esos pequeños detalles cotidianos, a veces aburridos, bien atendidos.

"Todo eso suena a cliché, pero es la verdad", dijo McNeill. "Así fue como afrontamos la semana".

Después, Dan Campbell les dijo que se llevarían a casa el balón del partido para entregárselo a Jack Campbell.

Por supuesto, los jugadores se han mantenido en contacto con Jack durante la última semana. Algunos han ido a visitarlo al hospital. Otros no han ido porque es muy difícil ver a un compañero de equipo en esa situación, o porque pensaron que Campbell quizá no querría que lo vieran así.

Sin embargo, todos y cada uno de ellos están pensando en él.

"Hemos estado en contacto", dijo McNeill. "Para mí, su cuerpo simplemente está descargando de nuevo todo lo que ya tenía. Fue un pequeño contratiempo, pero está recuperando todo. De eso estoy seguro. Eso es lo mejor de todo. Ni siquiera estoy hablando de futbol americano. No me preocupa eso con Jack. Sólo quiero que esté bien para toda la vida. Tiene un hijo pequeño, una familia...".

Y, claramente, también tiene a muchas personas detrás de él en Detroit.

Tank Dell da otro gran paso en su regreso

Por otra parte, el domingo vivimos la historia de Tank Dell en Los Angeles. No era su primer partido desde que regresó de una devastadora lesión de rodilla sufrida en diciembre de 2024: volvió contra los Giants, jugó 14 jugadas y consiguió una recepción de 43 yardas.

Pero su touchdown de 63 yardas en la contundente victoria de los Texans por 44-22 sobre los Chargers hizo mucho más que cualquier otra cosa hasta ahora para anunciar el regreso del prometedor receptor. Fue una sola recepción, la única que tuvo Dell durante la tarde. Pero se sintió como mucho más que eso.

"Definitivamente, hombre", me dijo después del partido. "Quiero empezar por reconocer a Cales [el coordinador ofensivo Nick Caley] por diseñar una gran jugada y a C.J. [Stroud] por poner el balón exactamente donde debía. Fue una ejecución excelente. Después de atrapar el balón, vi a alguien de reojo que intentaba tomar un ángulo para alcanzarme. Pensé: 'Hombre, va a tener que ganarme el paso hasta la zona de anotación'. Comencé a sonreír mientras cruzaba la línea. Fue increíble".

Momentos después, cuando Dell regresó a la banda, encontró a su compañero de generación en el Draft, Stroud, quien había estado llorando después de que Dell fuera subido a una ambulancia en Kansas City hace dos años. Los dos comenzaron su tradicional celebración. Entonces, el quarterback le dijo: "Te quiero, hermano".

"Es mi hermano, hombre", dijo Dell. "Desde el día en que nos conocimos hasta ahora, hemos sido muy unidos y hemos estado conectados. Sé que él me respalda y yo lo respaldo más que a nadie. Fue algo que me llegó al corazón. Me quiere, está orgulloso de mí y está feliz por mí. Le dije lo mismo. Él también tuvo un gran partido, hombre".

Dell se ha dado tiempo para pensar en todo lo que tuvo que atravesar para regresar, sobre todo en la rutina diaria de tratamientos después de la cirugía para reparar su rodilla dislocada, que tenía ligamentos desgarrados y daños en el menisco. A veces piensa en los momentos más oscuros, así como en el desgaste físico y mental que sufrió, cuando apaga las luces para irse a dormir por la noche.

Pero ahora, sobre todo, está agradecido de estar donde está, jugando y trabajando con un grupo de compañeros que, al igual que Stroud, lo respaldan. Intenta no mirar demasiado hacia adelante, aunque tiene muchas razones para hacerlo. Por ahora, simplemente quiere valorar lo que tiene y que alguna vez perdió.

"Mucha gente me dio por acabado, pero yo no me di por vencido y Dios tampoco me abandonó", dijo. "Mantuve mi fe en eso, seguí con los pies en la tierra y simplemente trabajé duro. Así que espero que la gente se quede con esto: soy alguien que supera las adversidades, hombre. Soy un guerrero. Soy un trabajador incansable. Soy alguien que puso toda su fe y su confianza en Dios".

Y, claramente, todo ese esfuerzo comienza a dar frutos. Es extraordinario verlo.

El regreso de Myles Garrett es enorme para los Rams

Myles Garrett no es una gran adquisición de los Rams en la fecha límite de cambios, pero no se lo digas a sus compañeros. Cuando el domingo recibieron de vuelta al vigente Jugador Defensivo del Año de la NFL y Garrett registró tres capturas en la victoria por 20-13 en Washington, la tercera consecutiva de Los Angeles, sin duda pareció que el equipo estaba recibiendo un impulso de ese calibre.

"Sí, definitivamente se siente así", me dijo después del partido el tackle defensivo de tercer año Braden Fiske. "Cuando tienes en el campo a alguien que rompió el récord de capturas, su presencia se nota simplemente por la comunicación que obliga a tener a la línea ofensiva: tienen que deslizarse hacia su lado o enviar a alguien a bloquearlo por un instante. Así que todo eso abre oportunidades para toda la línea defensiva, especialmente cuando tenemos a todos nuestros mejores cazamariscales en el campo. Quiero decir, genera oportunidades increíbles, y creo que hoy pudieron verlo.

"Además, consiguió tres capturas en su regreso. Creo que se sacudió la falta de ritmo bastante rápido".

Tampoco fueron capturas conseguidas cuando el partido ya estaba decidido. La primera provocó la única pérdida de balón de los Rams en el encuentro y preparó el terreno para un gol de campo que puso fin a la primera mitad. La segunda terminó con la última oportunidad real de los Commanders para mantenerse en el partido.

Y, más allá de eso, Fiske dijo que todos pudieron sentir su presencia y su impacto.

"Puedes tomar cualquiera de las capturas que consiguió y ver lo rápido que pudo doblar la esquina para superar al tackle. Hubo una jugada en la que lo dejaron en un uno contra uno por el lado izquierdo y literalmente hizo pagar al rival de inmediato. Y piensas: 'Sí, por eso es quien es, por eso le pagan lo que le pagan y por eso es considerado el mejor del juego'", dijo Fiske. "Sin duda, verlo de primera mano es impresionante. En general, me alegro mucho por él. Está feliz, sano, jugando el deporte que ama y rodeado de sus compañeros. Es genial".

También es una parte importante de cómo los Rams volvieron a tener marca ganadora, con 5-4, en una temporada en la que cada victoria será importante. Ahora acumulan tres triunfos consecutivos y tener de vuelta a Garrett los ayudará aún más a definir qué tipo de equipo serán cuando más importe.

"Creo que la sensación de urgencia es importante. Es difícil mirarte al espejo cuando tienes marca de 2-4. Y la única manera de hacerlo es volver al trabajo", dijo Fiske. "En noviembre y diciembre es cuando tienes que jugar tu mejor futbol americano, cuando realmente comienza a jugarse el futbol americano importante en la NFL. Y definitivamente estamos ansiosos por llegar a ese momento".

La esperanza, entonces, es que los Rams lleguen a esa etapa con el equipo que imaginaron tener. Recuperar a Garrett es una parte fundamental de ese objetivo. También ayudaría que Puka Nacua recibiera resultados limpios en los estudios de su rodilla el lunes por la mañana.

Ja’Marr Chase dice que los Bengals son mejores que nunca

Hablando de superestrellas, los mejores jugadores de los Bengals están jugando como tales. Ya mencionamos cómo se están desempeñando el quarterback y la dupla de receptores estelares de los Packers. Es justo decir que el grupo de Cincinnati está a la par, y el domingo fue el turno de Ja’Marr Chase de ocupar el centro del escenario.

El explosivo receptor, que está en su sexto año, consiguió ocho recepciones para 142 yardas y un touchdown en la primera mitad.

Su producción bajó después del descanso y terminó con 10 recepciones para 155 yardas, en gran medida porque los Bengals lanzaron mucho menos en la segunda mitad. Pero para entonces, Cincinnati ya tenía asegurada su sexta victoria del año, que preparó el escenario para el enfrentamiento del próximo domingo por la noche contra los Steelers, también con marca de 6-2, en el Paycor Stadium. También fue apenas la más reciente exhibición ofensiva de los Bengals, que juegan así desde el medio tiempo de su victoria de la Semana 7 en Baltimore.

En ese tramo de dos partidos y medio, Chase suma 24 recepciones para 335 yardas y tres touchdowns; Tee Higgins tiene 21 recepciones para 335 yardas y cinco touchdowns, mientras que Joe Burrow ha lanzado para 982 yardas, 12 touchdowns y tres intercepciones, con un impresionante registro de 78 pases completos en 95 intentos (82.1%).

Y si realmente este es el equipo que son ahora los Bengals...

Chase se siente cómodo al decir, cuando apenas han transcurrido nueve semanas, que es el mejor equipo del que ha formado parte.

"Yo diría que, por mucho", me dijo. "Sé que llegamos al Super Bowl. Tuvimos una buena racha con aquellos jugadores. Este es otro gran grupo que tenemos, y todos aquí lo saben".

La mayor diferencia, asegura, es lo completo que considera a esta versión de los Bengals, con una línea ofensiva mejorada y una defensa reforzada por una combinación de veteranos que llegaron de otros equipos y jóvenes talentos desarrollados en casa.

Además, la resiliencia del grupo ha sido puesta a prueba. Los Bengals perdían 13-0 ante los Ravens al medio tiempo antes de terminar ganando 35-13. En la Semana 8 desgastaron a los sorprendentes Titans, y Burrow fue capaz de dejar atrás tres intercepciones durante el partido. El domingo, la defensa se hizo más fuerte conforme avanzó el encuentro y la ofensiva fue implacable.

Si a eso se le suma una mejor condición física, los Bengals creen tener una idea clara de hacia dónde se dirigen.

"Creo que lo más importante es que sabemos lo que se necesita para llegar ahí", dijo Chase. "Ahora tenemos muchos jugadores veteranos en el equipo. Saben lo que se necesita para llegar ahí. Muchos han sido buenos líderes, han mantenido la disciplina y les han hecho saber a los jóvenes qué está bien y qué está mal. Honestamente, creo que todo el equipo es una sola unidad".

Por lo visto el domingo, esa unidad realmente está llegando lejos, y a más lugares que Madrid.

Los Seahawks están encontrando de nuevo su identidad

Los Seahawks volvieron a demostrar quiénes son. Me sorprendió que llegaran al domingo con marca de 4-4 y después de perder cuatro de sus últimos seis partidos. Así que pensé que, con unos Cardinals combativos de visita, esta sería una semana importante para recuperarse.

Y así fue.

La temida defensa de Seattle limitó a los Cardinals a 198 yardas y 13 primeros y dieces. Las posesiones ofensivas de Arizona terminaron así: gol de campo, despeje, despeje, despeje, despeje, final de la primera mitad, despeje, despeje y pérdida del balón en cuarta oportunidad. Mientras tanto, el juego terrestre de los Seahawks consiguió 120 yardas en 33 acarreos, y el veterano suplente Drew Lock fue eficiente al lanzar para 175 yardas.

Poco a poco, Seattle está descubriendo dónde reside su identidad.

"Creo que para nosotros este año, cuando pasas por el training camp, es ahí donde intentas definir realmente quién eres y encontrar una identidad", me dijo el cazamariscales Derick Hall. "Los primeros partidos consisten en tratar de descubrir dónde estamos y quiénes somos como equipo. Y siento que prácticamente ya dejamos claro quiénes somos. Sólo faltaba mostrarlo todo al mismo tiempo. Sabíamos que éramos un muy buen equipo de futbol americano. Sabíamos que podíamos conseguir detenciones en distintas zonas. Sabíamos que podíamos correr el balón y que podíamos terminar las series ofensivas.

"Pero, quiero decir, puedes saber que eres capaz de hacerlo, pero se trata de juntar todas las piezas y tener la oportunidad de ejecutar, ¿verdad? Así que creo que sabíamos que éramos un buen equipo. Sólo se trataba de conjuntarlo todo. Y en todos los aspectos del juego".

Lo cual es estupendo contra Arizona y también debería serlo la próxima semana en Las Vegas.

Después de eso, sabremos más cuando enfrenten a los Niners, Cowboys y Rams en dos ocasiones, una vez que termine la semana de descanso de Seattle en la Semana 11. Por ahora, al menos tienen la sensación de que, con el regreso de algunos jugadores lesionados, comenzarán a parecerse un poco más al equipo que fueron el año pasado.

Apuntes rápidos

Y, por último, repasemos las conclusiones rápidas de la Semana 9...

Los Chargers tienen marca de 0-8 y siguen siendo el equipo más difícil de descifrar de toda la NFL. Esta semana intentaré profundizar un poco más en lo que está pasando con Justin Herbert. Lo que viene, por si sirve de algo, es una aparición en el escenario nacional: Jacoby Brissett está listo para debutar con los Ravens el próximo lunes contra los Chargers, en el partido que reunirá de nuevo a Jim Harbaugh y Jesse Minter.

Los Chiefs son optimistas respecto al codo de Patrick Mahomes, y esperemos que no sea un problema mayor de lo que creen. Kansas City ahora tiene marca de 6-2.

Como escribimos el viernes, los Jets tienen la intención de conservar a sus jugadores veteranos para intentar darle a Aaron Glenn y a su staff la oportunidad más justa posible de conseguir una tercera temporada. Y no creo que la derrota ante los Chiefs cambie demasiado esa postura. Pero son los Jets, así que no sé si podemos hablar de certezas en este caso...

Los Broncos siguen haciendo su trabajo y Bo Nix está mejorando poco a poco en un equipo que no necesita que sea Superman.

Siempre y cuando la noche de cuatro intercepciones de Caleb Williams sea una excepción, que el equipo haya jugado como lo hizo y haya ganado cuando Williams no estuvo en su mejor nivel es una experiencia positiva para un grupo en crecimiento.

La renuencia de los Eagles a negociar a Moro Ojomo, junto con los rumores de que quieren firmarlo a largo plazo más adelante, ha hecho que algunas personas dentro de la liga se pregunten si eventualmente podrían intercambiar a Jalen Carter. Por ahora, no es más que especulación. Pero también hay una lógica detrás de esa posibilidad: ya están pagando a dos jugadores, Carter y Jordan Davis, que ocupan la posición de Ojomo.

También fue interesante que Nick Sirianni no descartara de plano la posibilidad de hacer cambios en su staff después de la derrota del domingo.

Hay que reconocerles a los Cowboys su resiliencia el domingo, pero no hay duda de que ahora mismo no están jugando al nivel que Jerry Jones espera. Los Niners visitarán Dallas en el próximo partido y entonces sabremos más sobre el grupo de Brian Schottenheimer.

No estoy seguro de que Shedeur Sanders haya hecho lo suficiente el domingo para quedarse con el puesto de Deshaun Watson. Pero creo que jugó lo suficientemente bien como para que los Browns quieran verlo disputar un par de partidos antes de que termine el año. Sobre todo porque las selecciones de primera ronda de los Browns quizá no sean lo suficientemente altas para conseguir a un quarterback de primer nivel, por lo que podrían encontrarse otra vez en una situación de transición en 2027.

Por último, la carrera más interesante de la NFL este año es la disputa por los lugares en los playoffs de la NFC entre los equipos de las divisiones North y West. Creo que la mayoría estaría de acuerdo en que los 49ers, Bears, Lions, Packers, Rams, Seahawks y Vikings son buenos equipos. Sólo cinco de esos siete llegarán a la postemporada.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 08/11/2026, traducido al español para SI México.