Resultados de la jornada dominical de la NFL: marcadores, figuras y claves defensivas rumbo a la postemporada

La jornada dominical de la NFL dejó marcadores decisivos en la lucha por el control divisional y los puestos de postemporada.

Detroit Lions 19 - 15 Minnesota Vikings

En un áspero encuentro de la NFC Norte disputado en Ford Field, los Detroit Lions se impusieron 19-15 a los Minnesota Vikings apoyados en un certero control del reloj y el despliegue físico de su línea ofensiva.

La escuadra local construyó su ventaja de manera constante a lo largo de los cuatro periodos, conteniendo los embates finales del conjunto visitante que intentó acortar distancias en el último cuarto.

El corredor Jahmyr Gibbs encabezó el ataque de los Lions al sumar 153 yardas y una anotación por la vía terrestre en 23 acarreos, complementado por un pase de touchdown capturado por Jameson Williams (70 yardas totales). Por los Vikings, el mariscal de campo Kyler Murray completó 17 de 29 pases para 210 yardas y dos envíos a las diagonales, pero la presión constante de la defensiva de Detroit impidió la remontada en la serie final.

Las Vegas Raiders 38 - 33 New York Jets

Los Las Vegas Raiders se llevaron una electrizante victoria 38-33 en su visita a los New York Jets en MetLife Stadium, en un enfrentamiento marcado por el alto volumen de puntos e intercambios de liderazgo. El punto de inflexión llegó en el tercer cuarto, cuando los Raiders anotaron 14 puntos sin respuesta para tomar una ventaja defensiva que sostendrían hasta la conclusión del choque.

A pesar de la derrota, la ofensiva de los Jets registró cifras destacadas mediante Geno Smith, quien acumuló 290 yardas aéreas y dos pases de anotación, apoyado por Braelon Allen con 147 yardas terrestres y un touchdown. Asimismo, Adonai Mitchell destacó por aire con 142 yardas y una recepción en las diagonales, aunque los errores defensivos terminaron por inclinar la balanza en favor del conjunto visitante.

Pittsburgh Steelers 27 - 6 Cleveland Browns

Los Pittsburgh Steelers consolidaron su liderazgo en la AFC Norte al arrollar 27-6 a los Cleveland Browns en Acrisure Stadium, extendiendo a 23 su racha de victorias consecutivas como locales frente a su rival de división. La unidad defensiva de Pittsburgh dominó por completo la segunda mitad del partido, dejando sin anotaciones a la escuadra visitante durante los últimos dos cuartos.

El corredor Jaylen Warren firmó una de sus mejores actuaciones al registrar 143 yardas por tierra y un touchdown en 17 acarreos para encabezar la ofensiva de los Steelers. En la acera opuesta, Deshaun Watson lanzó para 324 yardas y conectó en 10 ocasiones con Harold Fannin Jr. para 154 yardas, pero la incapacidad de Cleveland para capitalizar sus series en la zona de anotación selló su tropiezo.

Tampa Bay Buccaneers 16 - 0 Atlanta Falcons

Los Tampa Bay Buccaneers impusieron condiciones defensivas en Raymond James Stadium al blanquear 16-0 a los Atlanta Falcons, en una exhibición caracterizada por la sofocante presión a los pasadores y la neutralización del ataque rival. La unidad de Tampa Bay maniató por completo las series ofensivas de los Falcons, forzando múltiples entregas de balón que sentenciaron el desarrollo del cotejo.

El mariscal novato de Atlanta, Michael Penix Jr., vivió una jornada complicada al lanzar cuatro interceptaciones y completar apenas 8 de 24 envíos para 125 yardas. Por su parte, Bucky Irving lideró el ataque terrestre de los Buccaneers con 170 yardas y una anotación en 27 acarreos, mientras que las 95 yardas recibidas por Jahan Dotson para los Falcons resultaron insuficientes ante la falta de puntos en el marcador.

Jacksonville Jaguars 42 - 7 Indianapolis Colts

Los Jacksonville Jaguars firmaron una contundente paliza 42-7 sobre los Indianapolis Colts en EverBank Stadium, reafirmando su buen momento en la AFC Sur mediante un despliegue ofensivo de 35 puntos entre el segundo y tercer cuarto. El mariscal Trevor Lawrence lució letal al completar 10 de 14 pases para 210 yardas y tres touchdowns, incluido un envío de anotación a Brian Thomas Jr..

La gran figura del partido fue el novato Bhayshul Tuten, quien aportó 104 yardas terrestres y un touchdown, sumando además 55 yardas aéreas y otra anotación por la vía de la recepción. Indianapolis, inmerso en un proceso de reestructuración, apenas pudo responder con 67 yardas de Keenan Allen, sufriendo una dolorosa derrota que los mantiene en el fondo del sector.