Resultados de la Semana 1 de la NFL: Vuelve el futbol americano
Regresa la NFL y aquí puedes consultar todos los resultados de los juegos de la Semana 1, donde los campeones Philadelphia Eagles abren la temporada con los Dallas Cowboys.
El futbol americano profesional está de vuelta con la Semana 1 de la NFL con el juego inaugural entre los recientes campeones del Super Bowl, los Philadelphia Eagles, enfrentando a los Dallas Cowboys.
Otros juegos destacados son el de Los Ángeles Chargers ante los Kansas City Chiefs a disputarse en Sao Paulo, Brasil.
Aquí podrás consultar todos los resultados de la Semana 1 de la NFL, que concluye con el Monday Night Football, en donde se enfrentarán los Minnesota Vikings ante los Chicago Bears.
Resultados de la Semana 1 de la NFL
Jueves 4 de septiembre
- 18:00 | Cowboys vs Eagles
Viernes 5 de septiembre
- 18:00 | Chargers vs Chiefs
Domingo 7 de septiembre
- 11:00 | Buccaneers vs. Falcons
- 11:00 | Bengals vs. Browns
- 11:00 | Dolphins vs. Colts
- 11:00 | Panthers vs. Jaguars
- 11:00 | Raiders vs. Patriots
- 11:00 | Cardinals vs. Saints
- 11:00 | Steelers vs. Jets
- 11:00 | Giants vs. Commanders
- 14:05 | Titans vs. Broncos
- 14:05 | 49ers vs Seahawks
- 14:25 | Lions vs Packers
- 14:25 | Texans vs Rams
- 18:25 | Ravens vs Bills
Lunes 8 de septiembre
- 18:15 | Vikings vs Bears
