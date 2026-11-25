El futbol americano profesional está de fiesta, ahora con la Semana 12 de la NFL y el tradicional Thanksgiving, la cual abre con el partido de este miércoles entre Green Bay Packers y Los Angeles Rams.

Aquí podrás consultar todos los resultados de la Semana 12 de la NFL, donde destacan juegos de Thanksgiving como el Chicago Bears vs. Detroit Lions, Philadelphia Eagles vs. Dallas Cowboys, además del Monday Night Football entre Carolina Panthers vs Tampa Bay Buccaneers.

Resultados de la Semana 12 de la NFL

Miércoles 25 de noviembre

19:00 | Green Bay Packers vs. Los Angeles Rams

Jueves 26 de noviembre

12:00 | Chicago Bears vs. Detroit Lions

15:30 | Philadelphia Eagles vs. Dallas Cowboys

19:20 | Kansas City Chiefs vs. Buffalo Bills

Viernes 27 de noviembre

14:00 | Denver Broncos vs. Pittsburgh Steelers

Domingo 29 de noviembre

12:00 | Atlanta Falcons vs Minnesota Vikings

12:00 | Baltimore Ravens vs Houston Texans

12:00 | Tennessee Titans vs Jacksonville Jaguars

12:00 | New York Jets vs Miami Dolphins

12:00 | New Orleans Saints vs Cincinnati Bengals

12:00 | New York Giants vs Indianapolis Colts

15:05 | New England Patriots vs Los Angeles Chargers

15:25 | Washington Commanders vs Arizona Cardinals

15:25 | Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers

19:20 | Las Vegas Raiders vs. Cleveland Browns

Lunes 30 de noviembre

19:15 | Carolina Panthers vs Tampa Bay Buccaneers