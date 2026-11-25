Resultados Semana 12 NFL: Todos los marcadores y los juegos de Thanksgiving
La Semana 12 de la NFL inicia con los juegos de Thanksgiving y con encuentros destacados, como el Kansas City Chiefs vs. Buffalo Bills y aquí puedes consultar todos los resultados de los partidos.
El futbol americano profesional está de fiesta, ahora con la Semana 12 de la NFL y el tradicional Thanksgiving, la cual abre con el partido de este miércoles entre Green Bay Packers y Los Angeles Rams.
Aquí podrás consultar todos los resultados de la Semana 12 de la NFL, donde destacan juegos de Thanksgiving como el Chicago Bears vs. Detroit Lions, Philadelphia Eagles vs. Dallas Cowboys, además del Monday Night Football entre Carolina Panthers vs Tampa Bay Buccaneers.
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Resultados de la Semana 12 de la NFL
Miércoles 25 de noviembre
- 19:00 | Green Bay Packers vs. Los Angeles Rams
Jueves 26 de noviembre
- 12:00 | Chicago Bears vs. Detroit Lions
- 15:30 | Philadelphia Eagles vs. Dallas Cowboys
- 19:20 | Kansas City Chiefs vs. Buffalo Bills
Viernes 27 de noviembre
- 14:00 | Denver Broncos vs. Pittsburgh Steelers
Domingo 29 de noviembre
- 12:00 | Atlanta Falcons vs Minnesota Vikings
- 12:00 | Baltimore Ravens vs Houston Texans
- 12:00 | Tennessee Titans vs Jacksonville Jaguars
- 12:00 | New York Jets vs Miami Dolphins
- 12:00 | New Orleans Saints vs Cincinnati Bengals
- 12:00 | New York Giants vs Indianapolis Colts
- 15:05 | New England Patriots vs Los Angeles Chargers
- 15:25 | Washington Commanders vs Arizona Cardinals
- 15:25 | Seattle Seahawks vs San Francisco 49ers
- 19:20 | Las Vegas Raiders vs. Cleveland Browns
Lunes 30 de noviembre
- 19:15 | Carolina Panthers vs Tampa Bay Buccaneers
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Published | Modified