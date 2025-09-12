Resultados de la Semana 2 de la NFL: El futbol americano reanuda la actividad
Regresa la actividad de la NFL y aquí puedes consultar todos los resultados de los juegos de la Semana 2, donde destacan encuentros como el de Green Bay y Washington o la reedición del Super Bowl pasado entre Kansas City y Philadelphia.
El futbol americano profesional está de vuelta con la Semana 2 de la NFL con partidos de alto calibre, como la reedición del pasado Super Bowl, entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs.
Aquí podrás consultar todos los resultados de la Semana 2 de la NFL, que concluye con dos juegos de Monday Night Football, en donde se enfrentarán los Houston Texans ante los Tampa Bay Buccaneers y en otro juego Las Vegas Raiders ante Los Ángeles Chargers.
Resultados de la Jornada 2 de la NFL
Jueves 11 de septiembre
- 18:15 horas | Washington Commanders vs. Green Bay Packers
Domingo 14 de septiembre
- 11:00 horas | New York Giants vs. Dallas Cowboys
- 11:00 horas | Seattle Seahawks vs. Pittsburgh Steelers
- 11:00 horas | Los Ángeles Rams vs. Tennessee Titans
- 11:00 horas | Buffalo Bills vs. New York Jets
- 11:00 horas | New England Patriots vs. Miami Dolphins
- 11:00 horas | Jacksonville Jaguars vs. Cincinnati Bengals
- 11:00 horas | San Francisco 49ers vs. New Orleans Saints
- 11:00 horas | Cleveland Browns vs. Baltimore Ravens
- 11:00 horas | Chicago Bears vs. Detroit Lions
- 14:05 horas | Denver Broncos vs. Indianapolis Colts
- 14:05 horas | Carolina Panthers vs. Arizona Cardinals
- 14:25 horas | Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs
- 18:20 horas | Atlanta Falcons vs. Minnesota Vikings
Lunes 15 de septiembre
- 17:00 horas | Tampa Bay Buccaneers vs. Houston Texans
- 20:00 horas | Los Ángeles Chargers vs. Las Vegas Raiders
