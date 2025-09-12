SI Mexico

Resultados de la Semana 2 de la NFL: El futbol americano reanuda la actividad

Regresa la actividad de la NFL y aquí puedes consultar todos los resultados de los juegos de la Semana 2, donde destacan encuentros como el de Green Bay y Washington o la reedición del Super Bowl pasado entre Kansas City y Philadelphia.

Redacción SI México

La NFL está de vuelta y aquí podrás consultar los resultados de la NFL.
La NFL está de vuelta y aquí podrás consultar los resultados de la NFL. / Sarah Stier/Getty Images

El futbol americano profesional está de vuelta con la Semana 2 de la NFL con partidos de alto calibre, como la reedición del pasado Super Bowl, entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs.

Aquí podrás consultar todos los resultados de la Semana 2 de la NFL, que concluye con dos juegos de Monday Night Football, en donde se enfrentarán los Houston Texans ante los Tampa Bay Buccaneers y en otro juego Las Vegas Raiders ante Los Ángeles Chargers.

Te puede interesar: Resultados de la Semana 1 de la NFL: Los Vikings y su gran regreso en Chicago

Resultados de la Jornada 2 de la NFL

Jueves 11 de septiembre

  • 18:15 horas | Washington Commanders vs. Green Bay Packers 

Domingo 14 de septiembre

  • 11:00 horas | New York Giants vs. Dallas Cowboys 
  • 11:00 horas | Seattle Seahawks vs. Pittsburgh Steelers 
  • 11:00 horas | Los Ángeles Rams vs. Tennessee Titans 
  • 11:00 horas | Buffalo Bills vs. New York Jets 
  • 11:00 horas | New England Patriots vs. Miami Dolphins 
  • 11:00 horas | Jacksonville Jaguars vs. Cincinnati Bengals 
  • 11:00 horas | San Francisco 49ers vs. New Orleans Saints 
  • 11:00 horas | Cleveland Browns vs. Baltimore Ravens 
  • 11:00 horas | Chicago Bears vs. Detroit Lions 
  • 14:05 horas | Denver Broncos vs. Indianapolis Colts 
  • 14:05 horas | Carolina Panthers vs. Arizona Cardinals 
  • 14:25 horas | Philadelphia Eagles vs. Kansas City Chiefs 
  • 18:20 horas | Atlanta Falcons vs. Minnesota Vikings 

Lunes 15 de septiembre

  • 17:00 horas | Tampa Bay Buccaneers vs. Houston Texans 
  • 20:00 horas | Los Ángeles Chargers vs. Las Vegas Raiders 
Published |Modified
Redacción SI México
REDACCIÓN SI MÉXICO

Home/Futbol Americano