Resultados de la Semana 2 de la NFL: Eagles domina de nuevo a Chiefs
El futbol americano profesional está de vuelta con la Semana 2 de la NFL con partidos de alto calibre, como la reedición del pasado Super Bowl, entre los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs.
Aquí podrás consultar todos los resultados de la Semana 2 de la NFL, que concluye con dos juegos de Monday Night Football, en donde se enfrentarán los Houston Texans ante los Tampa Bay Buccaneers y en otro juego Las Vegas Raiders ante Los Ángeles Chargers.
Resultados de la Jornada 2 de la NFL
Washington Commanders 18-27 Green Bay Packers
Con 19 pases completos para 292 yardas y dos touchdowns, Jordan Love comandó a los Green Bay Packers a su segunda victoria consecutiva en el inicio de la temporada para derrotar 27-18 a los Washington Commanders en el inicio de la Semana 2 de la NFL.
El corredor Josh Jacobs contribuyó con 23 acarreos para 84 yardas y un touchdown para cerrar la victoria sobre unos Commanders que pelearon hasta el final, pero que se quedaron con la derrota.
Domingo 14 de septiembre
New York Giants 37-40 Dallas Cowboys
Dak Prescott dirigió una ofensiva clave y Russell Wilson lanzó para 450 yardas y tres touchdowns, incluyendo un “moon ball” de 48 yd a Malik Nabers para adelantar a los Giants justo antes del final. Pero el verdadero héroe fue Brandon Aubrey: con un gol de campo de 64 yardas empató el partido en el último segundo del tiempo reglamentario y luego, en la prórroga, conectó un FG de 46 yd que selló la victoria. Un juego salvaje, lleno de idas y vueltas, donde la precisión de Aubrey fue decisiva.
Seattle Seahawks 31-17 Pittsburgh Steelers
Seattle niveló su récord tras un tercer cuarto explosivo que incluyó una recuperación de kickoff en zona de TD tras un errático despeje de los Steelers, lo que derivó en un cambio de momentum de 10 puntos. Sam Darnold dirigió el ataque con 295 yardas aéreas y dos touchdowns, mientras Kenneth Walker III sumó105 yardas por tierra y un TD. Jaxon Smith-Njigba aportó con103 yardas recibidas
Los Ángeles Rams 33-19 Tennessee Titans
Los Rams tomaron el control en la segunda mitad tras un primer tiempo parejo. Matthew Stafford lanzó para 298 yardas y dos TDs, incluidas conexiones con Puka Nacua y Davante Adams. Una jugada clave: Byron Young forzó un fumbleque le dio campo excelente a L.A. y Davante anotó en ese drive. Blake Corum añadió otro touchdown por tierra, mientras la defensa mantuvo firme a Tennessee en el último cuarto
Buffalo Bills 30-10 New York Jets
Los Bills no tuvieron que remontar: dominaron el partido con un plan sólido. Josh Allen completó148 yd por aire y 59 por tierra, mientras James Cook sumó132 yd y dos touchdowns por tierra. La defensa controló a los Jets desde el inicio, y Allen regresó tras una pausa por golpe en la cara para liderar las últimas jugadas con tranquilidad
New England Patriots 33-27 Miami Dolphins
Los Patriots consiguieron su primera victoria en Miami desde 2019 en un duelo electrizante: el novato Drake Maye lanzó para 230 yardas y tres touchdowns (dos por aire y uno por tierra), mientras que Antonio Gibson respondió con un retorno de kickoff de 90 yardas apenas segundos después de un TD de despeje de los Dolphins. La defensa también fue clave con cinco capturas y una intercepción a Tua Tagovailoa, lo que abrió la puerta para un gol de campo decisivo de 53 yardas de Andy Borregales.
Jacksonville Jaguars 27-31 Cincinnati Bengals
Los Bengals remontaron gracias a la actuación de Jake Browning, quien reemplazó a Joe Burrow (fuera por lesión de dedo del pie en el segundo cuarto) y completó 21 de 32 pases para 241 yardas, dos touchdowns y tres intercepciones. Browning culminó el triunfo con una sneak de 1 yarda en cuarta para el touchdown definitivo con 18 segundos restantes. Ja’Marr Chase fue clave con 14 recepciones para 165 yardas y un TD. Por su parte, Trevor Lawrence sumó 271 yd, tres TD y dos intercepciones. Con la victoria, los Bengals llegan a 2-0 por primera vez desde 2018
San Francisco 49ers 26-21 New Orleans Saints
Los 49ers, pese a disputar el encuentro sin sus titulares Brock Purdy, George Kittle y Brandon Aiyuk, siguen invictos gracias a su suplente Mac Jones, quien lanzó tres touchdowns y 279 yardas sin intercepciones. Christian McCaffrey aportó 107 scrimmage yards y un TD. La defensa se impuso en momentos clave con un fumble decisivo de Bryce Huff que aseguró la ventaja en el tramo final. Spencer Rattler también tuvo tres TD para los Saints, y Alvin Kamara corrió para 100 yardas, pero no fue suficiente ante la profundidad de fondo de los Niners
Cleveland Browns 17-41 Baltimore Ravens
El partido fue de dominio total de Baltimore: Lamar Jackson lanzó cuatro touchdowns y acumuló 225 yardas aéreas, liderando una actuación ofensiva dominante. Cleveland tuvo apenas un momento de inspiración: un TD en jugada sorpresa cuando Cedric Tillman atrapó un pase desviado tras un challenge, pero no bastó para recortar una diferencia que creció en la segunda mitad. La victoria fue contundente para los Ravens
Chicago Bears 21-52 Detroit Lions
Los Lions aplastaron a Chicago con una ofensiva imparable:Jared Goff lanzó cinco touchdowns, tres de ellos a Amon-Ra St. Brown, y terminó con más de 334 yardas aéreas. Jahmyr Gibbs sumó 94 yardas terrestres y otra anotación. Los Bears debutaron con su nuevo entrenador Ben Johnson y se vieron superados desde temprano, con una secundaria desbordada, errores de penalización y decisiones arbitrales controvertidas —como una jugada polémica al cerrar el primer tiempo que permitió otro TD para Detroit— que marcaron el ritmo del partido
El resto de los partidos del domingo:
Denver Broncos 28-29 Indianapolis Colts
En un final dramático, los Colts lograron una victoria por 29-28 sobre los Broncos. El pateador Spencer Shrader falló un gol de campo de 60 yardas al final del tiempo reglamentario, pero una penalización de 15 yardas contra Denver le permitió una segunda oportunidad y convirtió un gol de campo de 45 yardas en el último segundo. El mariscal de campo de los Colts, Daniel Jones, lanzó para 316 yardas y un touchdown.
Carolina Panthers 22-27 Arizona Cardinals
Los Cardinals resistieron una remontada de los Panthers para asegurar una victoria por 27-22. Josh Sweat logró un fumble que resultó en un touchdown defensivo temprano, y Calais Campbell selló el triunfo con un sack a 26 segundos del final, deteniendo el intento de remontada de Carolina
Philadelphia Eagles 20-17 Kansas City Chiefs
En una revancha del Super Bowl LIX, los Eagles derrotaron a los Chiefs por 20-17. Saquon Barkley lideró a Filadelfia con 88 yardas por tierra y un touchdown, mientras que Jalen Hurts añadió una anotación terrestre. La defensa de los Eagles fue clave, con una intercepción en el último cuarto que selló la victoria. Patrick Mahomes lanzó para 187 yardas y un touchdown, pero también sufrió una intercepción crucial.
- 18:20 horas | Atlanta Falcons vs. Minnesota Vikings
Lunes 15 de septiembre
- 17:00 horas | Tampa Bay Buccaneers vs. Houston Texans
- 20:00 horas | Los Ángeles Chargers vs. Las Vegas Raiders