Resultados de la Semana 6 de la NFL: Abren jornada Eagles vs. Giants
La actividad de la Semana 6 de la NFL se pone en marcha y aquí puedes consultar todos los resultados de los juegos.
El futbol americano regresa con la Semana 6 de la NFL con encuentros que prometen emociones, como el juego entre los Philadelphia Eagles ante los New York Giants.
Aquí podrás consultar todos los resultados de la Semana 6 de la NFL, donde destacan juegos dominicales como Carolina Panthers vs. Dallas Cowboys o Kansas City Chiefs vs. Detroit Lions, además de la doble cartelera de Monday Night Football entre Atlanta Falcons vs. Buffalo Bills y Washington Commanders vs Chicago Bears.
Resultados de la Semana 6 de la NFL
Jueves 9 de octubre de 2025
- 18:15 horas | New York Giants vs. Philadelphia Eagles
Domingo 12 de octubre de 2025
- 07:30 horas | New York Jets vs. Denver Broncos
- 11:00 horas | Baltimore Ravens vs. Los Angeles Rams
- 11:00 horas | New Orleans Saints vs. New England Patriots
- 11:00 horas | Pittsburgh Steelers vs. Cleveland Browns
- 11:00 horas | Indianapolis Colts vs. Arizona Cardinals
- 11:00 horas | Miami Dolphins vs. Los Angeles Chargers
- 11:00 horas | Carolina Panthers vs. Dallas Cowboys
- 11:00 horas | Jacksonville Jaguars vs. Seattle Seahawks
- 14:05 horas | Las Vegas Raiders vs. Tennessee Titans
- 14:25 horas | Green Bay Packers vs. Cincinnati Bengals
- 14:25 horas | Tampa Bay Buccaneers vs. San Francisco 49ers
- 18:20 horas | Kansas City Chiefs vs. Detroit Lions
Lunes 13 de octubre de 2025
- 17:15 horas | Atlanta Falcons vs. Buffalo Bills
- 18:15 horas | Washington Commanders vs. Chicago Bears
