El resurgimiento de Patrick Mahomes, una de las mejores historias de la Semana 3 de la NFL

La temporada pasada fue una experiencia surrealista en la NFL. Los juegos del Championship Sunday tuvieron como quarterbacks a Sam Darnold, Drake Maye, Jarrett Stidham y Matthew Stafford, un probable integrante del Salón de la Fama con un MVP y un título en su haber. Maye obtuvo honores de segundo equipo All-Pro, pero tuvo una postemporada de pesadilla. Darnold es un journeyman. Stidham estuvo ahí porque Bo Nix estaba lesionado.

Por lo general, mientras más equipos son eliminados, más atención reciben los quarterbacks de mayor nivel. Ese no fue el caso en 2025, con Patrick Mahomes, Joe Burrow y Lamar Jackson fuera de los playoffs en gran medida debido a lesiones, mientras que Josh Allen sufrió cuatro turnovers en una derrota divisional ante Denver.

Sin embargo, después de dos semanas de la temporada 2026, parece que la naturaleza se está recuperando y el orden ha sido restaurado. Allen ha sido magistral, entrando temprano en la conversación por el MVP con nueve touchdowns totales y 675 yardas sin un solo turnover. Buffalo está 2-0, al igual que Kansas City, que ha visto a Mahomes comenzar rápidamente después de una cirugía de ACL. Después de dos semanas, Mahomes ha lanzado cinco touchdowns, ha corrido para otro y está liderando a la mejor ofensiva de la liga, que acumula 457.5 yardas por juego.

Entonces, ¿qué es diferente para Mahomes? ¿Por qué Allen es tan imparable? Profundizamos en eso y mucho más en el notebook de esta semana.

Patrick Mahomes y su rápido resurgimiento

Patrick Mahomes está hecho diferente. Mentalmente diferente.

Hace nueve meses, Mahomes se desgarró el ACL y el LCL de la rodilla izquierda contra los Chargers. Al día siguiente, se sometió a una cirugía exitosa. A partir de ahí, Mahomes comenzó un esfuerzo total para superar una recuperación extenuante y jugar en la Semana 1.

De acuerdo con una fuente del equipo, ese plan implicó que Mahomes renunciara a su offseason para permanecer en Kansas City mientras se rehabilitaba con el staff de los Chiefs. Los fines de semana en los que Mahomes se alejaba para pasar tiempo con su familia, un entrenador del equipo volaba a Texas con Mahomes para continuar con su rehabilitación. Conforme la primavera se convirtió en verano, Mahomes se dio cuenta de que no solo estaría listo para la temporada regular, sino que también participaría plenamente en el training camp.

Durante su rehabilitación, Kansas City respaldó a Mahomes. Ahora, el equipo está haciendo lo mismo en el campo. Durante toda la offseason, los Chiefs consideraron vital darle a Mahomes un juego terrestre. En sus ocho años anteriores como titular, Mahomes nunca había disfrutado de un corredor de 1,000 yardas. Durante las últimas dos temporadas, el backfield de Kansas City se combinó para apenas tres acarreos explosivos.

Entra Kenneth Walker III. Walker, firmado por tres años el día inaugural de la agencia libre, ha sido una bendición. Lidera la liga con 290 yardas terrestres y 29 tackleadas fallidas forzadas. Walker también tiene 170 yardas después del contacto, 23 más que Bijan Robinson, de los Falcons, quien ocupa el segundo lugar en esa categoría.

Entre la rehabilitación y la incorporación de Walker, Mahomes ha salido disparando. Después de una primera mitad poco destacada contra los Broncos en el juego inaugural de la temporada, en la que completó 2 de 10 pases para 14 yardas, Mahomes ha estado encendido. Terminó con 13 de 17 pases completos para 170 yardas contra Denver en una victoria de 31-10 antes de destrozar a los Colts con 382 yardas por pase y tres touchdowns. En total, Kansas City tiene la ofensiva número uno de la liga, liderándola con 457.5 yardas por juego, 30 más que cualquier otro equipo.

Con los Dolphins, que no han ganado, como su próximo rival, se espera ver más del juego terrestre de Walker y del rookie de quinta ronda Emmett Johnson mientras Mahomes continúa asentándose.

Y quizá ese sea el pensamiento más aterrador para el resto de la NFL. Kansas City está funcionando a la perfección, y Mahomes apenas está recuperando su ritmo.

Las piernas de Josh Allen son una gran diferencia hasta ahora

Allen siempre ha corrido. Sin embargo, en los últimos años ha estado corriendo desde temprano y con frecuencia.

Después de dos juegos, Allen ha corrido 20 veces para 92 yardas y cuatro touchdowns. En este punto de la temporada pasada, también tenía 20 acarreos. Antes de 2025, Allen nunca había corrido con tanta frecuencia en los dos primeros partidos, registrando menos de 15 acarreos cada año desde la temporada 2021.

Curiosamente, los acarreos disminuyeron conforme avanzó la temporada pasada, con Allen promediando 6.1 carreras por juego a partir de la Semana 3. Se desconoce si eso ocurrirá bajo el nuevo coach Joe Brady, pero la dimensión adicional que aportan las piernas de Allen ha sido vital para el equipo con mayor puntuación de la liga. De las 20 carreras de Allen, ocho han terminado en primeros downs o touchdowns (además de otras cuatro que fueron kneel-downs).

Al hablar con un coordinador defensivo veterano que considera a Allen uno de los mejores de la liga, no existe una buena manera de lidiar con las múltiples formas en que puede vencerte. Sin embargo, consideró que la mejor solución era obligar a Allen a correr hacia la izquierda, algo que su equipo hizo llevando el 90% de sus paquetes de presión desde la derecha de Allen. Ante cargas de cuatro jugadores, es vital utilizar un plan de pass rush de dos gaps, evitando que pueda escapar por un hueco en la bolsa de protección.

El riesgo está en sobreperseguir durante los blitzes o no llegar a tiempo, dejando que Allen escape hacia el espacio que quedó libre o encuentre a un receptor abierto en el campo ante una cobertura hombre a hombre.

Hasta ahora, nada ha funcionado. Buffalo ha arrollado a los Texans y Lions con un promedio de 38.5 puntos por juego, mientras anota en 13 de 18 series ofensivas (sin contar los kneel-downs). En esos juegos, Allen tiene un EPA de +0.66 por dropback cuando no recibe blitz, cifra que baja a +0.26 cuando llega presión adicional.

Mientras Buffalo continúa sumando puntos y victorias, se espera que los equipos sigan estudiando el nuevo enfoque de Brady. Buffalo está utilizando tres tight ends en el 33.8% de los snaps, el segundo porcentaje más alto de la NFL, después de haber utilizado personal 13 (13-personnel) en apenas 4.62% de sus jugadas la temporada pasada, para ocupar el lugar 17 de la liga. Y si los Bills continúan avanzando, los rivales podrían ser más agresivos y arriesgarse, esperando que Allen cometa un error que todavía no ha cometido esta temporada.

Los Saints están logrando conjuntar todo en ambos lados del balón

De vez en cuando, puedes reconocer un punto de inflexión en tiempo real. Ese parece ser el caso de los Saints, que el domingo remontaron una desventaja de 14-3 para vencer a los Ravens en Baltimore, 24-17.

Después de remontar un déficit de 21-0 en Detroit para luego perder en la última jugada del overtime (tras fallar un intento de conversión de dos puntos), New Orleans llegó a Baltimore como un equipo que era underdog por más de un touchdown y así lo pareció al principio. Sin embargo, después de permitir 14 puntos en la primera mitad, los Saints concedieron solo tres en los últimos 30 minutos, limitando a los Ravens a 3.5 yardas por jugada y 91 yardas totales.

Al hablar con un asistente defensivo de la NFC, la defensa fue más agresiva conforme avanzó el juego, forzando tres jugadas negativas, incluidas dos sacks y un castigo por holding ofensivo. Entre las variaciones en los esquemas de pass rush y las coberturas, el quarterback Lamar Jackson tuvo dificultades después del descanso, completando 8 de 15 pases para 64 yardas y una intercepción.

De cara al futuro, esto podría ser un trampolín para New Orleans. Los Saints tienen por delante una estancia de tres juegos en casa y, durante sus próximas seis semanas, están programados para enfrentar a Kirk Cousins, Michael Penix Jr., Kyler Murray, Jameis Winston, Aaron Rodgers y Deshaun Watson. Todos representan un desafío mucho menor que Jackson, dos veces MVP y el mejor quarterback de doble amenaza que jamás haya jugado.

Por último, hay que seguir de cerca al corner Kool-Aid McKinstry. Como parte de una secundaria en crecimiento, el corner de tercer año ha disputado todos los snaps, ha aparecido para apoyar contra la carrera (solo hay que preguntarle a Derrick Henry) y ha limitado a los quarterbacks a un rating de pase de 84.7, el más bajo de su carrera.

Matthew Golden fue una estrella este verano; ahora está bajo los reflectores

A pesar de haber ganado en overtime contra los Jets en la Semana 2 para conseguir su primera victoria, las cosas no están bien en Titletown.

El running back de los Packers, Josh Jacobs, está en la commissioner’s exempt list. El receptor Jayden Reed (cuello) tuvo que ser retirado en camilla del campo en el MetLife Stadium y se perderá un tiempo considerable, mientras que el right tackle Zach Bako-Bewele se perderá toda la temporada debido a un desgarro del tendón rotuliano.

Con la ofensiva en desorden, Green Bay necesita que su receptor de primera ronda de 2025, Golden, asuma un papel mucho más importante, algo para lo que los coaches consideraban que estaba listo al comenzar la temporada.

Al hablar con una fuente del equipo, el desarrollo de Golden ha sido notable. En su segundo año, la exestrella de Texas está mostrando mayor confianza a medida que comprende mejor los esquemas defensivos de la NFL, lo que le permite jugar más rápido dentro de un sistema en el que ahora tiene experiencia.

Con Reed fuera durante la mayor parte de la Semana 2, Golden fue buscado seis veces y atrapó cuatro pases para 58 yardas, uniéndose al también receptor Christian Watson como los únicos jugadores de Green Bay con al menos cuatro targets en la tarde. La semana anterior, Golden había conseguido seis recepciones para 95 yardas, mientras recibía un máximo del equipo de 12 targets. De cara al futuro, Golden se volverá cada vez más importante, con Jacobs y ahora Reed fuera, mientras el tight end Tucker Kraft recupera su forma después de sufrir un desgarro de ACL la temporada pasada.

Después de dos semanas, Golden suma 10 recepciones y 153 yardas, estas últimas representando 42.3% de su producción durante toda su temporada como rookie. Golden está leyendo mejor el campo antes del snap y se está volviendo más elusivo con el balón, como lo demuestran sus cuatro tackleadas fallidas forzadas, en comparación con las nueve que tuvo como rookie.

Contra los Falcons el jueves por la noche, se espera que el quarterback Jordan Love busque a Golden temprano y con frecuencia mientras este continúa consolidándose como una amenaza constante en la ofensiva del coach Matt LaFleur.

¿Qué pasa con el tight end Colston Loveland?

Se esperaba que pocos jugadores de segundo año tuvieran un impacto mayor en su equipo que Loveland. Después de registrar 58 recepciones, 713 yardas y seis touchdowns como rookie de primera ronda salido de Michigan, el salto al estrellato parecía inminente.

Hasta ahora, ese no ha sido el caso. Los Bears están 1-1 y, pese a anotar 59 puntos en su victoria de la Semana 1 sobre los Panthers, Loveland suma cinco targets, una recepción y tres yardas mientras ha disputado el 87% de los snaps ofensivos después de dos semanas.

Al hablar con un ex tight end de la NFL, los problemas podrían no ser tan profundos como indican las estadísticas. La semana pasada, los Vikings enviaron blitz más del 80% de las veces en su victoria de 9-3, limitando a Chicago a 163 yardas por pase con 5.5 yardas por intento. Aunque a Loveland solo se le pidió hacer chip o bloquear en 4 de 18 snaps en jugadas de pase con blitz, el timing estuvo constantemente desfasado. Al final, corrió rutas en apenas el 71.8% de sus snaps, su cifra más baja desde la Semana 15 de la temporada pasada contra los Browns.

La fuente también señaló que el paquete de blitzes del coordinador de Minnesota, Brian Flores, generó caos al frente, obligando a que todos menos cuatro de los 26 intentos de pase del quarterback Caleb Williams fueran lanzamientos de menos de 10 yardas por aire. Williams fue capturado tres veces, mientras los Vikings registraron 10 golpes al quarterback. Con la lluvia cayendo sobre Soldier Field, los Bears anotaron apenas tres puntos mientras cometían ocho castigos, uno de los cuales anuló una ganancia de 14 yardas de Loveland, dejando a Chicago en zona roja.

En la Semana 1, las oportunidades se le escaparon a Loveland. En el tercer cuarto, estaba completamente abierto, pero Williams lanzó detrás de él en una ruta hacia adentro, al creer que Loveland se detendría ante una cobertura de zona. De haberse conectado, fácilmente habría sido una ganancia de al menos 15 yardas. Después, en el último periodo, Loveland quedó aislado en la parte trasera de una formación de tres receptores de un lado y uno del otro, con el corner Mike Jackson, en la yarda 11 de Carolina. El jugador de segundo año corrió una slant, pero Williams no pudo conectar con Loveland, quien se lanzó dentro de la zona de anotación.

Las estadísticas todavía no están ahí. Y con Williams en riesgo de perderse la Semana 3 contra los Eagles debido a una lesión en el tendón de la corva, también podrían ser limitadas esta semana. Pero las oportunidades han estado ahí, lo que sugiere que la producción llegará pronto.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 24/09/2026, traducido al español para SI México.