Ronda de Comodines NFL, lo bueno, lo malo y lo feo: Brock Purdy y Josh Allen responden en momentos decisivos
Los playoffs de la NFL hasta ahora no solo han cumplido con las expectativas, sino que las han superado.
La NFC nos regaló dos auténticos clásicos el sábado, con los Rams remontando para vencer a los Panthers y los Bears borrando una desventaja de 18 puntos para derrotar a los Packers. Y la AFC no se quedó atrás el domingo. Los Bills vencieron 27–24 a los Jaguars en Duval, con Josh Allen acumulando 306 yardas totales y tres touchdowns, incluidos dos en el último cuarto.
Fue la primera victoria de Allen como visitante en playoffs en su quinto intento, mientras que los Jaguars transformaron su marca de 4–13 en 2024 a un impresionante 13–4 y el título de la AFC South.
Al final, la NFC todavía tenía un capítulo más, con los 49ers sorprendiendo a los Eagles 23–19 en Philadelphia el domingo. Brock Purdy lanzó dos pases de touchdown y sobrevivió a un par de intercepciones, mientras que Christian McCaffrey totalizó 114 yardas y dos anotaciones por recepción en la victoria. Como resultado, los Niners viajarán para enfrentar a los Seahawks el sábado, mientras que los Bears recibirán a los Rams el próximo domingo.
Comenzamos en New England, donde los Patriots, sembrados número dos, hicieron lo necesario para imponerse a unos Chargers con muchas limitaciones ofensivas.
Lo bueno: Drake Maye supera un inicio complicado y gana su primer juego de playoffs
El comienzo no fue bonito para Drake Maye. El final, en cambio, fue espectacular.
Maye completó 6 de 15 pases para 95 yardas y una intercepción en la primera mitad ante los Chargers y el coordinador Jesse Minter, incluyendo 48 yardas en un pase de seguridad al corredor Rhamondre Stevenson. Sin embargo, al final del partido, Maye había acumulado 334 yardas totales, incluidas 66 por tierra, liderando a todos los corredores en la victoria de New England 16–3 en el Gillette Stadium.
En su primera aparición en postemporada, Maye lució nervioso al inicio. Falló algunos envíos relativamente sencillos y New England solo sumó seis puntos en la primera mitad. Pero la defensiva mantuvo a flote a los Patriots con una actuación sobresaliente, permitiendo apenas 207 yardas y 3.5 yardas por jugada, dándole tiempo a Maye para asentarse.
En la segunda mitad, Maye completó 11 de 14 pases para 173 yardas y un touchdown a Hunter Henry, ayudando a New England a ganar su primer juego de playoffs desde 2018, cuando Tom Brady y Bill Belichick dominaban Foxborough.
La próxima semana, New England volverá a jugar en casa ante el ganador del Houston–Pittsburgh, siendo claro favorito en cualquiera de los dos escenarios.
Lo malo: Justin Herbert y los momentos grandes simplemente no se llevan bien
Olvídense de ganar un Super Bowl. Justin Herbert se conformaría con ganar un juego de playoffs.
En seis años de carrera, Herbert ha llegado a la postemporada en tres ocasiones. En 2022, sus Chargers tomaron ventaja de 27–0 y terminaron perdiendo 31–30 ante los Jaguars en la ronda de comodines. Dos años después, Herbert lanzó cuatro intercepciones (tras haber tirado solo tres en toda la temporada) en una derrota 32–12 ante los Texans.
El domingo tuvo otra oportunidad. Esta vez, Los Angeles apenas anotó tres puntos en la derrota, mientras Herbert terminó con 11 completos de 20 intentos para 93 yardas (4.7 yardas por intento) hasta que llegó el tiempo basura, con 5:39 por jugar y New England arriba 16–3.
Sí, Herbert no contó con sus tackles titulares, lo que derivó en seis capturas por parte de los Patriots. El ataque terrestre aportó poco, con Kimani Vidal sumando 31 yardas en 11 acarreos. Pero la defensiva también contuvo a New England, forzando una entrega temprana en la yarda 10 de los Patriots que terminó sin puntos.
Si Herbert quiere ser considerado entre los mejores quarterbacks de la NFL junto a Patrick Mahomes, Josh Allen, Lamar Jackson y Joe Burrow, tiene que marcar diferencia en enero. Necesita jugar bien en los momentos más importantes. Necesita hacer jugadas. Nada de eso ha ocurrido en playoffs.
En sus tres aperturas de postemporada, Herbert ha completado apenas el 52% de sus pases, con dos touchdowns y cuatro intercepciones. En los últimos 10 cuartos de playoffs de los Chargers, el equipo ha anotado solo 18 puntos.
Herbert es un jugador talentoso. Tiene todas las herramientas. Pero no tiene una victoria en playoffs.
Lo feo: Los Chargers deben superar de una vez el obstáculo de la postemporada
Es fácil cargar toda la culpa de la derrota del domingo en la ofensiva, y quizá con razón. Pero los Chargers deben cambiar estructuralmente pensando en el largo plazo.
Desde que llegaron al Super Bowl XXIX para cerrar la temporada de 1994, los Chargers solo tienen cinco victorias en postemporada. Cuatro de ellas han sido en la ronda de comodines. Es una franquicia que ha contado con quarterbacks estelares como Drew Brees, Philip Rivers y Herbert, un trío que supera al de la mayoría de las franquicias en ese mismo periodo.
¿El denominador común? La propiedad. La familia Spanos es dueña de los Chargers desde que compró al equipo en 1984. Han tomado decisiones correctas en la posición de quarterback y, en ocasiones, en la banda con entrenadores como Bobby Ross, Marty Schottenheimer y Jim Harbaugh, pero nada ha funcionado.
Este offseason, la propiedad, Harbaugh y el gerente general Joe Hortiz deben definir el siguiente paso. Recuperar a tackles estelares como Rashawn Slater y Joe Alt sin duda ayudará, pero Los Angeles no gana un título divisional desde 2009 y, pese al colapso de los Chiefs esta temporada, ni siquiera pudo acercarse.
Algo, o quizá muchas cosas, tienen que cambiar.
Lo bueno: Héroes inesperados emergen para unos 49ers diezmados
Muéstrenme a una sola persona que, al inicio de la temporada, tuviera en su bingo a Demarcus Robinson y Eric Kendricks como contribuyentes clave en una victoria de playoffs de los 49ers.
Robinson comenzó el año con una suspensión de tres partidos y luego terminó atrapando 22 pases para 276 yardas en la temporada regular. Pero ante los Eagles firmó apenas el tercer juego de 100 yardas de su carrera y el primero en postemporada, con seis recepciones para 111 yardas y un touchdown.
En defensa, Kendricks fue alguna vez All-Pro del primer equipo con los Vikings en 2019. Sin embargo, el veterano de 11 años ha sido itinerante en temporadas recientes, pasando por Vikings, Chargers y Cowboys entre 2022 y 2024. A finales de noviembre firmó como agente libre con el equipo de prácticas de los 49ers.
Durante la temporada, Kendricks disputó tres partidos y apenas 46 snaps defensivos antes de reemplazar el domingo a Dee Winters en el centro de la unidad. Su aporte fue inmediato: 10 tacleadas, incluidas dos para pérdida de yardas, antes de desviar el pase desesperado de Jalen Hurts en cuarta oportunidad para sellar la victoria.
Con Fred Warner fuera la mayor parte del año por una fractura de tobillo, Nick Bosa lesionado con un desgarro de ligamento cruzado anterior y ahora George Kittle fuera por una rotura del tendón de Aquiles, San Francisco necesita actuaciones estelares de jugadores secundarios. Contra los Eagles, obtuvo dos.
Lo malo: Jalen Hurts y el ataque aéreo estuvieron desarticulados
Los 49ers llegaron a los playoffs con la peor tasa de presión y la menor cantidad de capturas en la NFL esta temporada. Ante los Eagles, el coordinador Robert Saleh solo logró generar un golpe al quarterback y una captura, pero eso bastó para frenar el ataque aéreo anémico de Philadelphia.
Jalen Hurts fue contenido durante todo el partido, completando 20 de 35 pases para 168 yardas y un touchdown, con un pobre promedio de 4.8 yardas por intento. Hurts no logró conectar con sus receptores estelares A.J. Brown y DeVonta Smith, quienes sumaron apenas 11 recepciones para 95 yardas en 18 objetivos combinados.
En la temporada regular, los Eagles fueron el equipo número 23 por aire, superando únicamente a los Panthers entre los conjuntos clasificados a playoffs. Ese problema volvió a aparecer ante San Francisco, pese a que el juego terrestre produjo 140 yardas y un touchdown.
Ahora, la gran incógnita en Philadelphia será si los Eagles despiden al coordinador ofensivo Kevin Patullo, quien ha estado en la cuerda floja todo el año, con el equipo ubicado en el lugar 19 en puntos anotados y 24 en yardas totales.
Lo feo: La lesión de George Kittle en el tendón de Aquiles es lo peor
Pocos jugadores han sido tan divertidos de ver —y tan productivos— como George Kittle desde que llegó a la liga en 2017.
Desafortunadamente, Kittle ha sido tan propenso a las lesiones como dominante en el campo. El domingo ante Philadelphia, Kittle cayó en el segundo cuarto con lo que parece ser una rotura del tendón de Aquiles, una lesión que podría marginarlo incluso hasta la temporada 2026.
Es válido preguntarse cuánto le queda a Kittle, quien cumplirá 33 años en octubre. El ala cerrada, siete veces Pro Bowler, no ha disputado una temporada completa desde 2018, aunque parecía haber dejado atrás los problemas físicos antes de este año, tras perderse solo cinco partidos en las tres temporadas previas. En esta campaña, Kittle estuvo limitado a 11 juegos, con 57 recepciones para 628 yardas y siete touchdowns, ganándose honores de Pro Bowl por quinto año consecutivo.
Sin embargo, con una lesión tan grave y la edad jugando en su contra, Kittle enfrenta el mayor desafío de su potencial carrera rumbo al Salón de la Fama.
Lo bueno: Josh Allen aparece en el momento decisivo en Jacksonville
No hay un jugador bajo mayor presión en esta postemporada que Josh Allen. En su octava temporada en la NFL, Allen aún no ha llegado al Super Bowl pese a haber clasificado a playoffs en siete años consecutivos. Y, sin Patrick Mahomes, Joe Burrow ni Lamar Jackson para interponerse, el camino luce despejado.
El domingo, Allen superó su primera prueba en una victoria de 27–24 sobre los Jaguars. Corrió para dos touchdowns y lanzó otro más, pero la historia de la tarde fue que Allen lideró en dos ocasiones series ofensivas para tomar la ventaja en el último cuarto, dándole a Buffalo su primera victoria de playoffs como visitante desde el Juego de Campeonato de la AFC de 1992.
Allen tendrá que ser especial durante el próximo mes. Su grupo de receptores no impresiona y empeoró esta semana con la aparente lesión de rodilla de Gabe Davis, además de que Josh Palmer fue colocado en la lista de lesionados a principios de semana. En pocas palabras, Allen cuenta con el campeón corredor de la NFL James Cook II y con el receptor de slot Khalil Shakir para apoyarse (Shakir fue brillante en Jacksonville con 12 recepciones en 12 objetivos), pero poco más.
Buffalo estuvo abajo en el marcador dos veces en el último cuarto, y en ambas Allen rescató a los Bills. —Matt Verderame
Lo malo: ¿Qué estaban haciendo los Jaguars a la ofensiva?
Liam Coen tuvo un gran año en su primera temporada con los Jaguars. Tomó a un equipo que venía de un 4–13 y le dio la vuelta al rumbo. Pero la selección de jugadas del domingo seguramente le provocará algunas noches inquietas.
A pesar de no estar nunca abajo por más de tres puntos en todo el partido, Jacksonville por momentos se alejó de su dominante juego terrestre. Enfrentando a la defensiva de los Bills, ubicada en el lugar 30 contra la carrera por yardas por acarreo, los Jaguars llamaron apenas cinco jugadas por tierra y 14 pases combinados en el segundo y tercer cuarto. Todo esto mientras Jacksonville castigaba repetidamente a Buffalo por la vía terrestre, con Travis Etienne Jr. y Bhayshul Tuten combinándose para 118 yardas en 14 acarreos (8.4 yardas por intento).
El uso de Tuten fue extraño. Tuvo tres acarreos consecutivos para 47 yardas para cerrar el primer cuarto y luego prácticamente desapareció del plan ofensivo.
Jacksonville también tuvo la oportunidad, temprano en el segundo cuarto, de tomar ventaja de 10–3 con lo que habría sido un gol de campo sencillo para Cam Little, pero decidió arriesgar los tres puntos en una cuarta oportunidad y dos yardas por avanzar. El resultado fue Trevor Lawrence resbalándose y fallando en conseguir el primero y diez. Buffalo respondió recorriendo 92 yardas para tomar la ventaja.
Coen debería sentirse orgulloso del trabajo que él y su equipo realizaron esta temporada, pero en este partido hubo muchas decisiones cuestionables. —Matt Verderame
Lo feo: La transmisión de Tony Romo fue, en el mejor de los casos, complicada
Cuando Romo comenzó su carrera como analista con CBS en 2017, fue catalogado como uno de los mejores del medio. El domingo, nada de eso se reflejó.
Romo estuvo desacertado en repetidas ocasiones durante la transmisión. Cuando Buffalo anotó su primer touchdown en una carrera de Allen, Romo aseguró durante varios segundos que un oficial había marcado la jugada como inválida. La jugada, en realidad, continuó con normalidad. Más tarde, en el segundo cuarto, inicialmente se determinó que Brandin Cooks había atrapado un pase profundo. En la repetición, parecía evidente que el balón tocó el suelo. Antes de ir a corte comercial, Romo declaró que había sido recepción. Cuando CBS regresó del comercial, la decisión ya había sido revertida a pase incompleto.
La transmisión fue tan problemática que, durante el juego, el sitio Awful Announcing publicó una nota detallando los errores.
Con Romo y Jim Nantz como el equipo principal de CBS, el ex quarterback de los Cowboys tendrá todavía dos partidos más antes de que NBC tome el control del Super Bowl. Ojalá Romo se reivindique con una actuación muy, muy superior. —Matt Verderame
Lo bueno: Williams y Johnson superan errores en un electrizante debut de playoffs
Williams realizó varios lanzamientos en la segunda mitad que dejaron claro por qué está llamado a convertirse, más temprano que tarde, en uno de los mejores quarterbacks de la NFL.
Fue errático por momentos, algo que seguramente frustró al coach Ben Johnson, quien ha preferido un enfoque más conservador en su primer año juntos. Pero este no era el momento de frenar al pick global número uno del Draft 2024, y menos con una desventaja de 15 puntos al iniciar el último cuarto.
En lugar de correr para ganar pocas yardas, Williams mantuvo la mirada campo abajo mientras el bolsillo colapsaba, conectando pases largos con Colston Loveland, Rome Odunze y Luther Burden III. Finalmente, encontró a DJ Moore para el pase de touchdown ganador de 25 yardas, dándole a los Bears su primera ventaja desde el inicio del primer cuarto, con 1:43 por jugarse.
A partir de ahí, la defensiva de Chicago hizo lo suficiente para mantener a Love y compañía fuera de la zona de anotación. Los Bears no habrían ganado sin su defensiva, que obligó a los Packers a despejar el balón en cuatro series consecutivas para abrir la segunda mitad. Williams terminó con 24 completos de 48 intentos para 361 yardas, dos touchdowns y dos intercepciones, mientras que Love cerró con 24 de 46 para 323 yardas y cuatro touchdowns a cuatro receptores distintos.
Antes de la remontada, Williams mostró mucha frustración por el cuestionable llamado de jugadas de Johnson, quien tuvo varias decisiones difíciles de explicar en cuarta oportunidad. Pero la ofensiva de los Bears finalmente rompió el muro tras el cuarto despeje consecutivo de los Packers. Williams completó dos pases de más de 20 yardas a Loveland antes de que D’Andre Swift anotara en una carrera de cinco yardas para poner el marcador 21–16 con 10:08 restantes. —Gilberto Manzano
Lo malo: La seguridad laboral de LaFleur bajo la lupa tras el colapso de 18 puntos
Sin rodeos: los Packers fueron una de las mayores decepciones de la NFL esta temporada. Terminaron el año de la misma manera que en la campaña anterior; la única diferencia es que esta derrota de comodines fue más cerrada que la paliza recibida ante los Eagles en 2024.
Green Bay estaba llamado a hacer una larga carrera en playoffs tras enviar dos selecciones de primera ronda a Dallas por el estelar pass rusher Micah Parsons. Quizá LaFleur pueda escudarse en que Parsons no estuvo disponible el último mes tras sufrir una lesión de ligamento cruzado anterior. Pero los Packers también batallaron incluso con Parsons en el campo, incluyendo derrotas sorpresivas ante Panthers y Browns.
Para empeorar el panorama, la ofensiva de LaFleur fue inconsistente durante largos lapsos de la temporada, y no ayudó que el receptor novato de primera ronda Matthew Golden tardara en adaptarse. Irónicamente, su mejor actuación llegó el sábado por la noche: cuatro recepciones para 84 yardas, incluido un touchdown de 23 yardas —el primero de su temporada— para darle a Green Bay ventaja de 27–16 con 6:36 por jugar.
Parecía que los Packers iban a sobreponerse a su colapso de la segunda mitad tras la anotación de Golden, pero ahora el equipo entra al receso de temporada con muchas preguntas, incluida la continuidad de LaFleur. —Gilberto Manzano
Lo feo: Los fallos de McManus terminaron por condenar a los Packers
No estaríamos hablando de la seguridad laboral de LaFleur si el pateador Brandon McManus hubiera acertado todas sus patadas el sábado por la noche.
McManus falló dos goles de campo y un punto extra, lo que le costó cuatro puntos a Green Bay en el último cuarto. En lugar de que Love necesitara un pase desesperado al expirar el reloj desde la yarda 28, los Packers pudieron haber estado en posición de ganar el partido con un gol de campo de McManus. —Gilberto Manzano