Ronda de Comodines de la NFL. Lo bueno, lo malo y lo feo: la serie épica de Matthew Stafford salva a los Rams
Los playoffs de la NFL estuvieron muy cerca de arrancar con una sorpresa mayúscula.
Matthew Stafford no permitió que los Rams, quinto sembrado, fueran vencidos por los Panthers, cuarto sembrado, por segunda vez en la temporada. Stafford lanzó un pase de touchdown decisivo de 19 yardas al ala cerrada Colby Parkinson con menos de un minuto por jugar, para darle a Los Angeles una victoria 34–31 en el Wild Card en Carolina, el sábado.
Bryce Young dio un gran partido, pero los Panthers se quedaron cortos después de que Jimmy Horn Jr. dejó caer un pase en cuarta oportunidad que sentenció el juego a favor de los Rams. Ahora, Los Angeles esperará para conocer a su rival en la Ronda Divisional.
En el cierre de la doble cartelera del sábado, la intensidad aumentará cuando los Bears, segundo sembrado, reciban a los Packers, séptimo sembrado. Jordan Love volverá al campo tras perderse los últimos dos juegos debido a una conmoción cerebral sufrida en la Semana 16, también en Chicago.
Podría haber una explosión ofensiva cuando Bills y Jaguars se enfrenten en el primero de tres partidos del domingo. Josh Allen iniciará la postemporada como visitante por primera vez desde 2019, cuando Buffalo se quedó corto en Houston.
Los Eagles recibirán a los 49ers en su primer enfrentamiento de playoffs desde el Juego de Campeonato de la NFC de 2022. Además, Chargers y Patriots se medirán en un muy atractivo duelo de Sunday Night Football entre Justin Herbert y Drake Maye.
El lunes por la noche, los Texans y su defensa élite se enfrentarán a Aaron Rodgers, de 42 años, y a los Steelers para cerrar el fin de semana de comodines.
Pero comenzamos en Charlotte, con las jugadas heroicas de Stafford y los Rams.
Lo bueno: Stafford y Young dan un espectáculo para abrir los playoffs
La historia estuvo a punto de girar en torno a Young, la primera selección global del Draft 2023, desmenuzando a la frágil secundaria de los Rams, pero los Panthers dejaron demasiado tiempo en el reloj para el futuro miembro del Salón de la Fama que estaba del otro lado del campo.
Después de que Young conectó con Jalen Coker para un pase de touchdown de siete yardas que puso al frente a Carolina, Stafford y la ofensiva de alto puntaje de los Rams saltaron al emparrillado con casi tres minutos por jugar en el tiempo reglamentario. El favorito al MVP armó una sensacional serie de siete jugadas y 71 yardas que culminó con Parkinson entrando a la zona de anotación con 38 segundos restantes.
Stafford terminó con 24 pases completos de 42 intentos para 304 yardas, tres touchdowns y una intercepción. Young completó 21 de 40 envíos para 264 yardas, con un touchdown por tierra, uno por pase y una intercepción.
Los Rams tomaron una ventaja tempranera de 14–0, pero los insistentes Panthers encontraron la forma de emparejar el trámite, con el coach Dave Canales dándole luz verde a Young para lanzar pases de más de 10 yardas. Incluso ante una secundaria vulnerable, fue notable la manera en que Young despedazó a la defensiva de L.A., considerando que perdió temprano en el partido a su tackle izquierdo Ikem Ekwonu por lesión.
Pero los Rams frenaron la hemorragia después de que Puka Nacua rompió una posible intercepción a Stafford en la zona de anotación, permitiendo que Los Angeles retomara el control de un juego que comenzaba a escaparse. Kyren Williams convirtió una cuarta y una con una carrera de dos yardas, y unas jugadas después cruzó las diagonales con una recepción de touchdown de 13 yardas para darle a L.A. ventaja de 27–24 y silenciar al público con 8:47 por jugar.
A partir de ahí, Young y Stafford intercambiaron touchdowns para tomar la delantera, y todo indicaba que los Panthers se beneficiarían de tener la última posesión. Pero los Rams recibieron un respiro cuando Horn dejó caer el pase en cuarta oportunidad.
Lo malo: Sean McVay toma decisiones ofensivas cuestionables
Los Rams produjeron la ofensiva más explosiva de la NFL en parte gracias a un personal poco convencional con tres alas cerradas en el campo. Sin embargo, el coach Sean McVay no se apoyó en sus tight ends durante casi tres cuartos, lo que permitió a los Panthers borrar un déficit de 14 puntos.
No fue sino hasta que Carolina tomó ventaja de 24–20 al inicio del último cuarto cuando McVay recurrió de lleno a su personal más pesado. Siguió mandando jugadas para que Stafford atacara a los sólidos cornerbacks de los Panthers con los receptores Davante Adams y Nacua. Funcionó al principio, pero la defensiva de Carolina, encabezada por el coordinador defensivo Ejiro Evero, ajustó rápidamente.
No fue demasiado tarde para los Rams, pero pudieron haber sentenciado a los Panthers mucho antes si McVay hubiera decidido jugar lejos de los cornerbacks Jaycee Horn y Mike Jackson. Dicho eso, el tridente de Stafford, Nacua y Adams es capaz de tener éxito contra cualquier defensiva. Pero lo que convierte a la ofensiva de los Rams en la mejor unidad de la liga es la variedad de armas a disposición de Stafford.
Quizá McVay utilice más a los alas cerradas y corredores después de todas las contribuciones que recibió L.A. en el cierre de un caótico partido de playoffs.
Lo feo: errores críticos de ambos lados provocan un final salvaje en Carolina
Aunque hubo momentos en los que parecía que los Panthers iban a concretar la sorpresa, Los Angeles a menudo lució un paso adelante debido a una serie de errores clave de Carolina, especialmente en la primera mitad.
Desde el arranque, Canales buscó ventajas, pero su decisión de jugársela en cuarta oportunidad en la primera serie salió mal y derivó en un touchdown de campo corto para L.A. (Carolina más tarde falló otra cuarta oportunidad). Los Rams volvieron a tener el balón en territorio enemigo después de que Young lanzó una intercepción por un error de comunicación con Coker, lo que le costó otros siete puntos a los Panthers y los puso abajo 14–0 temprano.
También hubo un pase soltado por Chuba Hubbard en tercera oportunidad, un despeje mal fildeado de Trevor Etienne y una patada de salida que no cayó en la zona adecuada, otorgándole a los Rams otra posición inicial favorable. Aun así, los Panthers solo se fueron abajo 17–14 al descanso, porque Young logró atacar con éxito a la débil secundaria de los Rams, que tuvo problemas para seguir a Coker y a la sensación novata Tetairoa McMillan. Además, los Rams también se hicieron daño con un inusual pase soltado de Nacua y una cuarta oportunidad fallida.
Carolina tuvo oportunidades de concretar otra sorpresa como underdog de 10 puntos, pero cometió demasiados errores ante una ofensiva tan peligrosa.