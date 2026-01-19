Ronda Divisional de la NFL 2025: Lo Bueno, lo Malo y lo Feo
Los Rams logran una victoria épica en Chicago
Los Ángeles Rams interceptaron a Caleb Williams en tres ocasiones y vencieron a los Chicago Bears en tiempo extra. Además, New England Patriots avanzó a su 17.º juego de campeonato tras imponerse a los Houston Texans.
El pateador de los Rams, Harrison Mevis, celebra con sus compañeros después de anotar el gol de campo ganador de 42 yardas en tiempo extra ante los Bears.
De cara al fin de semana divisional, quedaban siete partidos en la temporada. Ahora, solo quedan tres.
Los Rams viajarán a Seattle para enfrentar a los Seahawks en el Juego de Campeonato de la NFC, mientras que los Patriots visitarán a los Denver Broncos en el Campeonato de la AFC.
El sábado, Bills y Broncos protagonizaron un duelo memorable en Denver, con victoria local 33–30 en tiempo extra gracias a un gol de campo de Wil Lutz. Josh Allen cometió cuatro pérdidas de balón, incluidas dos intercepciones, una de ellas en la última jugada de su temporada 2025.
Denver avanzó al juego de campeonato de la AFC por primera vez desde 2015, año en el que ganó el Super Bowl 50, aunque lo hará sin su mariscal Bo Nix, quien sufrió una fractura de tobillo. Jarrett Stidham será el titular.
En el partido nocturno, Seattle Seahawks, primeros sembrados, aplastaron a unos San Francisco 49ers plagados de lesiones con marcador de 41–6. Kenneth Walker III anotó tres touchdowns, mientras la defensa limitó a Christian McCaffrey.
El domingo, New England venció 28–16 a Houston, en un juego lleno de errores. Drake Maye lanzó tres pases de touchdown, mientras que C.J. Stroud acumuló cinco pérdidas, incluidas cuatro intercepciones.
Lo Bueno: la defensa de Nueva Inglaterra
Los Patriots forzaron cinco pérdidas de balón y confirmaron su solidez defensiva bajo el mando de Mike Vrabel, ubicándose entre las mejores defensivas por EPA por jugada.
Lo Malo: C.J. Stroud en su peor versión
El quarterback de Houston terminó con 212 yardas, cuatro intercepciones y un promedio de apenas 4.5 yardas por intento, un rendimiento que encendió dudas sobre el techo del equipo.
Lo Feo: las ofensivas de la AFC
Los principales quarterbacks de la conferencia —Allen, Maye, Stroud y Nix— acumularon errores que evidencian problemas ofensivos serios en estos playoffs.
Lo Bueno: Seattle, el equipo a vencer
Los Seahawks lucen como el mejor equipo de la NFL, dominando en defensa y controlando los partidos sin depender de actuaciones heroicas.
Lo Malo: correr contra Seattle
Con apenas 3.7 yardas por acarreo permitidas, los Seahawks obligan a los rivales a volverse unidimensionales.
Lo Feo: las lesiones de los 49ers
A pesar de perder a figuras como George Kittle, Nick Bosa y Fred Warner, Kyle Shanahan llevó a San Francisco hasta la ronda divisional, un mérito notable.