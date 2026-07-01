Ruta al Super Bowl LXI: Los Chiefs se reconstruyen y refuerzan para evitar una caída
Bienvenidos a la serie de análisis rumbo al Super Bowl LXI, en la que evaluamos las posibilidades de cada equipo de conquistar el campeonato en 2026. Analizaremos el optimismo propio del verano antes de ofrecer una dosis de realidad sobre lo que podría venir. El siguiente equipo bajo la lupa: los Chiefs.
En 2025, los Chiefs comprobaron de primera mano la ley de la gravedad: todo lo que sube, eventualmente baja.
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Después de disputar siete finales consecutivas de la AFC y cinco Super Bowls en ese lapso —con tres títulos incluidos—, además de convertirse en el primer bicampeón de la NFL en dos décadas, Kansas City volvió a la realidad con fuerza. El equipo sufrió su primera temporada perdedora desde 2012, antes de la llegada de Andy Reid. La campaña pasada, los Chiefs terminaron con marca de 6-11 y perdieron a su mariscal de campo estrella, Patrick Mahomes, por una rotura de los ligamentos cruzado anterior (ACL) y colateral lateral (LCL) de la rodilla en la Semana 15 frente a los Chargers.
Durante la temporada baja, los Chiefs realizaron numerosos cambios. Renovaron por completo su cuerpo de entrenadores ofensivos (más sobre ello en un momento), utilizaron sus primeras cuatro selecciones del Draft para reforzar la defensa y firmaron al MVP del Super Bowl para encabezar su backfield.
En términos generales, Kansas City espera demostrar que la temporada pasada fue una anomalía y no el inicio de una tendencia descendente.
Liderazgo
Los Chiefs realizaron una cirugía de precisión en su cuerpo técnico ofensivo. Aunque Andy Reid regresa para su 14.ª temporada, el equipo decidió seguir adelante sin el coordinador ofensivo Matt Nagy, el coach de corredores Todd Pinkston y el coach de receptores Connor Embree.
Para reemplazar a Nagy regresó un viejo conocido: Eric Bieniemy, quien fue coordinador ofensivo cuando Kansas City conquistó sus dos primeros campeonatos de la era Mahomes, en 2019 y 2022. Con Bieniemy, los Chiefs recuperan exigencia, creatividad y una voz fuerte en el vestidor, algo que el equipo echó mucho de menos la temporada pasada.
En cuanto a los entrenadores de posición, el exastro de la NFL DeMarco Murray tendrá su primera oportunidad como coach de corredores en la liga, mientras que el experimentado asistente Chad O'Shea sustituirá a Embree. Su principal reto será sacar la mejor versión de Rashee Rice, quien afrontará un año de contrato tras recuperarse de una cirugía de rodilla y después de haber pasado un periodo en una cárcel del condado.
En el costado defensivo, el encargado de dirigir el espectáculo sigue siendo Steve Spagnuolo, cuatro veces campeón del Super Bowl y el único coordinador defensivo que ha ganado el título con dos franquicias distintas. Spagnuolo afronta su octava temporada en Kansas City y tendrá a su cargo una defensa que combina veteranos consolidados como los linieros defensivos George Karlaftis y Chris Jones, además del apoyador Nick Bolton, con una gran cantidad de novatos, entre ellos las selecciones de primera ronda Mansoor Delane y Peter Woods, el ala defensiva de segunda ronda R Mason Thomas y el esquinero de ranura de cuarta ronda Jadon Canady.
En conjunto, se trata de un cuerpo técnico con mucha experiencia y numerosos campeonatos en su historial, al que ahora se incorpora sangre nueva.
El movimiento de roster más influyente
La incorporación de Kenneth Walker III demuestra que Kansas City tiene un verdadero interés por fortalecer su ataque terrestre por primera vez desde que terminó la primera etapa de Kareem Hunt con el equipo en 2018. Desde entonces, los Chiefs no han tenido un corredor de 1,000 yardas en una temporada.
La campaña pasada, Isiah Pacheco y Hunt se alternaron los acarreos, pero con escasa efectividad, al combinarse para un modesto promedio de 3.8 yardas por acarreo. Durante la temporada baja, Pacheco firmó un contrato de un año con los Lions, mientras que Hunt, de 30 años, continúa como agente libre.
Para mejorar esa posición, el gerente general Brett Veach firmó a Walker con un contrato de tres años y 43 millones de dólares, luego de que el corredor registrara la segunda temporada de 1,000 yardas de su carrera.
Con Walker, Kansas City incorpora al corredor explosivo que necesitaba con urgencia. La temporada pasada, los Chiefs apenas consiguieron tres acarreos explosivos (de 20 yardas o más): uno fue de Patrick Mahomes y otro del receptor Xavier Worthy. Walker, por su parte, registró 10 jugadas de ese tipo por sí solo en ese mismo periodo, antes de acumular 313 yardas y cuatro touchdowns durante los playoffs en su camino hacia el campeonato.
Mientras Mahomes se recupera de su lesión de rodilla, es muy probable que Walker tenga un papel fundamental para sostener la ofensiva. Además, detrás de una línea ofensiva integrada por el centro All-Pro Creed Humphrey, el guardia derecho Pro Bowl Trey Smith y una estrella en ascenso como el tackle izquierdo Josh Simmons, debería encontrar numerosos espacios para correr.
Por qué este movimiento de la temporada baja funcionará
El regreso de Eric Bieniemy al cuerpo técnico de Andy Reid podría ser el movimiento de entrenadores más importante que haya realizado cualquier equipo este invierno, incluso por encima de las contrataciones de nuevos entrenadores en jefe.
Si bien hubo otros factores —como el bajo nivel de los receptores—, la ofensiva de los Chiefs fue claramente menos efectiva durante los tres años en que Matt Nagy estuvo al frente de la coordinación ofensiva. Con Bieniemy y su estilo enérgico, Kansas City ganó dos Super Bowls, mientras Patrick Mahomes conquistó múltiples premios al Jugador Más Valioso (MVP) de la NFL y del Super Bowl. Con Nagy, los Chiefs también levantaron otro trofeo Vince Lombardi, pero lo hicieron principalmente gracias a una defensa que terminó en el segundo lugar de la liga en puntos permitidos y al trabajo magistral de Steve Spagnuolo, ya que la ofensiva concluyó apenas en el puesto 15 en puntos anotados.
Durante las últimas tres temporadas, Kansas City ocupó los lugares 15, 15 y 21 de la NFL en puntos anotados, pese a contar con Mahomes y, durante dos de esos años, con una línea ofensiva interior integrada por el guardia All-Pro Joe Thuney, Creed Humphrey y Trey Smith, sin mencionar al futuro miembro del Salón de la Fama Travis Kelce. El contraste con la etapa de Bieniemy es evidente: en 2022, los Chiefs lideraron la liga en anotación mientras Mahomes lanzó para 5,250 yardas, camino a un premio al MVP y a su segundo campeonato.
Ahora que Bieniemy regresa tras pasar por los Commanders, UCLA y los Bears en un lapso de tres años, también debería volver el sentido de urgencia que la ofensiva de Kansas City perdió recientemente. La temporada pasada, los Chiefs no sólo tuvieron problemas para anotar, sino que además se sabotearon constantemente al cometer 119 castigos, la séptima mayor cifra de la NFL. En 2022, el último año de Bieniemy con el equipo, Kansas City fue el séptimo conjunto con menos penalizaciones de la liga.
Candidato a jugador revelación: Xavier Worthy, WR
Todo apuntaba a que Xavier Worthy estaba destinado a convertirse en una estrella tras su temporada de novato. En los últimos 10 partidos de ese año (incluidos los playoffs), atrapó 58 pases para 679 yardas y seis touchdowns. Proyectado a un calendario completo de 17 encuentros, ese ritmo equivaldría a 98 recepciones, 1,154 yardas y 10 anotaciones.
Sin embargo, todo cambió apenas tres jugadas después de iniciar la temporada 2025. En un partido disputado en Brasil, Kelce chocó con Worthy durante una ruta cruzada, provocándole un desgarro del labrum del hombro y obligándolo a perderse tres partidos. Aunque el receptor de segundo año logró disputar 14 encuentros, nunca volvió a estar completamente sano debido a lesiones en el hombro y el tobillo, esta última corregida mediante una cirugía durante la temporada baja.
En este receso entre campañas, Worthy aumentó su masa muscular y fue una de las figuras del minicampamento, algo que Andy Reid destacó durante su conferencia de prensa de cierre. De cara a su tercera temporada, los Chiefs necesitan con urgencia que Worthy se convierta en el jugador que parecía encaminado a ser antes de que todo se complicara en una campaña en la que terminó con 42 recepciones para 532 yardas.
Si Worthy logra consolidarse como un receptor de 1,000 yardas, o al menos acercarse a esa cifra, junto a Rashee Rice —siempre y cuando éste se mantenga fuera de problemas legales durante algunos meses—, Kansas City contará con una dupla de receptores muy talentosa para que Mahomes pueda aprovecharla.
La pieza que falta
Kansas City depositará gran parte de sus esperanzas en dos novatos para revitalizar una presión sobre el quarterback que nunca encontró consistencia la temporada pasada. Las miradas estarán puestas en la selección de primera ronda Peter Woods y en el elegido en la segunda ronda R Mason Thomas.
Woods fue una fuerza dominante con Clemson en 2024, al registrar 8.5 tackleadas para pérdida de yardas y tres capturas. Sin embargo, tras perder 20 libras de peso, tanto sus números como su impacto disminuyeron, cerrando la campaña con 3.5 tackleadas para pérdida y dos sacks. Aun con la contratación del tackle defensivo especialista contra la carrera Khyiris Tonga para acompañar a Chris Jones, se espera que Woods tenga una participación importante en las situaciones de pase.
En cuanto a R Mason Thomas, fue una elección sorprendente para los Chiefs, considerando el historial de alas defensivas que Steve Spagnuolo ha utilizado. Kansas City siempre ha preferido alas defensivas de mayor tamaño para jugar en su esquema 4–3, desde Frank Clark (272 libras) y George Karlaftis (263 libras) hasta Allen Bailey (285 libras) y Carlos Dunlap (288 libras). Thomas pesa apenas 239 libras y cuenta con una gran velocidad para atacar por el exterior, lo que le da a los Chiefs un perfil distinto en su frente defensivo.
Si Thomas y/o Woods logran generar presión desde su temporada de novatos, Kansas City tendría de pronto un trío de pass rushers muy temible. La temporada pasada, los Chiefs terminaron empatados en el puesto 22 de la NFL con 35 capturas, a pesar de utilizar el blitz con la tercera mayor frecuencia de la liga. Y eso, pese a que Jones y Karlaftis se combinaron para 48 golpes al quarterback. Sólo los Broncos, Browns, Rams, Lions y Giants tuvieron una dupla con una cifra superior.
Panorama realista
Los Rams son los claros favoritos para ganar el Super Bowl. Detrás de ellos hay aproximadamente entre ocho y 10 equipos que pueden ser considerados contendientes. Los Chiefs son uno de esos equipos.
Kansas City está tratando de redefinirse. Brett Veach ha invertido en fortalecer el juego terrestre, no sólo al firmar a Kenneth Walker III, sino también al incorporar a Emari Demercado, junto con el novato de quinta ronda Emmett Johnson, procedente de Nebraska. Los Chiefs también renovaron por completo su defensa alrededor de la velocidad y el atletismo, con el safety Alohi Gilman, los esquineros Mansoor Delane y Jadon Canady en la secundaria, y Thomas y Woods en el frente defensivo. Es un enfoque similar al que Kansas City adoptó en 2022, cuando seis novatos defensivos hicieron contribuciones importantes para conquistar el Super Bowl.
Por supuesto, mucho dependerá de la recuperación de la rodilla izquierda de Patrick Mahomes. Si logra mantenerse sano, los Chiefs serán una amenaza. Si Rashee Rice logra mantenerse fuera de la cárcel y dentro del campo después de haber disputado apenas 12 partidos en las últimas dos temporadas, serán una amenaza. Si el pass rush, más allá de Jones y Karlaftis, deja de ser tan inofensivo como lo fue hace un año, serán una amenaza. Y si Eric Bieniemy consigue sacar mucho más provecho de la ofensiva de lo que logró Matt Nagy, serán una amenaza.
Pero esos son muchos más "si" de los que normalmente rodean a Kansas City. Así que, aunque los Chiefs siguen siendo un equipo peligroso y con posibilidades de levantar el trofeo Lombardi, también afrontan una temporada cargada de incertidumbre.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 30/06/2026, traducido al español para SI México.