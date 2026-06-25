Ruta al Super Bowl LXI: Para Vikings, todo depende de quién sea el quarterback
Bienvenidos a las rutas hacia el Super Bowl LXI, donde analizamos las posibilidades de cada equipo de ganarlo todo en 2026. Evaluaremos el optimismo del verano antes de ofrecer una dosis de realidad sobre lo que está por venir. El siguiente equipo en ser analizado: los Vikings.
Los Vikings deberían mudarse al otro lado de la línea Mason-Dixon. Entonces podrían solicitar una reubicación y dominar la NFC South. Desafortunadamente para ellos, no se avecina ninguna reorganización de las divisiones.
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Durante las últimas dos temporadas, Minnesota ha ganado 23 partidos. Solamente los Broncos, Bills y Eagles han conseguido más victorias en ese lapso. Todos esos equipos han ganado su división al menos una vez y cada uno avanzó a un juego por el campeonato de conferencia o, en el caso de Philadelphia, ganó el Super Bowl para cerrar la temporada 2024. En cuanto a los Vikings, no han podido ganar la NFC North en ninguna de esas campañas y solo clasificaron a los playoffs una vez, siendo aplastados 27-9 por los Rams en la ronda de comodines.
De cara a 2026, Minnesota atraviesa un periodo de cambios. Los Vikings despidieron al gerente general de larga trayectoria Kwesi Adofo-Mensah durante esta temporada baja y lo reemplazaron con el asistente de gerente general de Seattle, Nolan Teasley. Minnesota también cuenta con una competencia por la posición de quarterback entre el recién llegado agente libre Kyler Murray y el profesional de tercer año J.J. McCarthy, quien alguna vez fue considerado el posible rostro de la franquicia.
Para los Vikings y el coach Kevin O’Connell, las piezas están ahí para convertirse en un buen equipo. Pero los riesgos también están presentes, lo que convierte a Minnesota en uno de los equipos más fascinantes para analizar.
Liderazgo
Después de pasar cuatro años en Minnesota, Adofo-Mensah fue despedido a finales de enero, y Teasley fue designado para el puesto el 1 de junio.
Es el primer trabajo de Teasley en la NFL fuera de Seattle, después de pasar 12 temporadas con la organización, ascendiendo desde scout hasta gerente general asistente. Ahora, con Minnesota, tendrá todo un verano y la temporada posterior para evaluar su plantilla antes de sumergirse en la agencia libre y el Draft de 2027.
En cuanto a O’Connell, entra en su quinta temporada con un récord de carrera de 43-25 y dos apariciones en postemporada. Considerado por otros entrenadores como una de las mentes más brillantes de la liga, O’Connell potencia su esquema combinando el juego terrestre y el juego aéreo dentro de sus conceptos, algo que aprendió bajo las órdenes del entrenador de los Rams, Sean McVay. Esto quedó demostrado la temporada pasada, cuando Minnesota tuvo tres quarterbacks titulares diferentes y aun así ganó nueve partidos mientras promediaba 4.5 yardas por acarreo, empatado con el décimo mejor registro de la NFL.
A la defensiva, Brian Flores es uno de los mejores coordinadores del juego. Conocido por su tendencia a enviar cargas constantes y por disfrazar sus esquemas, Flores ha visto a Minnesota ubicarse en los puestos 12, 11 y tercero, respectivamente, en yardas permitidas por jugada, además de liderar la NFL en porcentaje de blitzes durante cada una de las últimas tres temporadas.
Movimiento más influyente en el roster
¿Cómo podría ser otro que no fuera Murray?
Los Vikings utilizaron una selección de primera ronda en el quarterback J.J. McCarthy en 2024 y, después de verlo iniciar 10 partidos, salieron al mercado y firmaron a Murray con un contrato de un año para generar competencia.
En realidad, Murray será el quarterback titular a menos que se lesione o que McCarthy regrese convertido en un jugador completamente diferente. Después de ser liberado por los Cardinals durante esta temporada baja, Minnesota incorporó al mariscal de campo de 28 años a pesar de que solo disputó 30 partidos en los últimos tres años con Arizona. La principal razón es la incapacidad de McCarthy para mantenerse sano, ya que ha estado limitado a 10 encuentros en las últimas dos temporadas debido a lesiones, incluyendo un desgarro de menisco, una pequeña fractura por estrés en su mano de lanzar, un esguince alto de tobillo y otros problemas.
Cuando McCarthy ha estado en el campo, ha tenido dificultades, completando el 57.6% de sus pases para 6.7 yardas por intento, con 11 touchdowns y 12 intercepciones. Mientras tanto, Murray es un jugador con defectos, como lo demuestra el hecho de haber superado las 7.1 yardas por intento solo una vez en siete temporadas y nunca haber lanzado para 4,000 yardas ni 30 touchdowns en una campaña. Sin embargo, también es dos veces seleccionado al Pro Bowl y posee una relación de touchdowns e intercepciones de 2 a 1 a lo largo de su carrera (121 touchdowns y 60 intercepciones).
Nadie cree que Murray vaya a ser la respuesta a largo plazo, pero tampoco nadie pensaba eso de Sam Darnold.
Cuando llegó a Minnesota, Darnold se incorporaba a su cuarto equipo en cinco temporadas y luego brilló en la NFL, lanzando para 4,319 yardas y 35 touchdowns, ayudando a los Vikings a ganar 14 partidos. Desafortunadamente, la directiva permitió que Darnold se marchara en la agencia libre y terminó firmando con Seattle, donde ganó el Super Bowl en febrero.
Si Murray logra acercarse siquiera al nivel de éxito que Darnold tuvo bajo las órdenes de O’Connell, Minnesota será un contendiente importante dentro de la NFC.
Por qué este movimiento de temporada baja funcionará
A simple vista, intercambiar a Jonathan Greenard parece crear un enorme hueco en la defensiva de Flores. En realidad, podría abrir espacio para que una nueva estrella florezca por completo.
Cuando los Vikings terminaron con marca de 14-3 en 2024, Greenard y Andrew Van Ginkel fueron sensacionales. Greenard registró 12 capturas y 22 golpes al quarterback, mientras que Van Ginkel acumuló 11.5 capturas, 18 tackleadas para pérdida y 19 golpes al mariscal de campo, además de recibir honores All-Pro del segundo equipo. El año pasado, ese dúo tuvo dificultades. Van Ginkel vio caer sus cifras a siete capturas, 11 tackleadas para pérdida y 13 golpes al quarterback, respectivamente, mientras que Greenard lidió con lesiones, disputando solo 12 partidos y sumando tres capturas.
Ahora, Greenard pertenece a los Eagles después de ser intercambiado durante esta temporada baja, siendo reemplazado por la selección de primera ronda de 2024, Dallas Turner. Después de desempeñar un papel rotacional y aportar tres capturas como novato de primera ronda en 2024, Turner registró ocho capturas, cuatro balones sueltos forzados y 66 tackleadas totales mientras participó en el 66% de las jugadas defensivas la temporada pasada.
Turner, de 23 años, apenas está comenzando a explotar su considerable talento después de llegar a Minnesota como un cazamariscales muy cotizado procedente de Alabama. Con Greenard fuera del equipo, asumirá un papel más importante y participará con mayor frecuencia en las situaciones clave, incluyendo terceras oportunidades largas y momentos decisivos al final de los partidos.
Candidato a jugador revelación: Jordan Addison, WR
Turner pudo haber sido la elección, pero Addison resulta igual de atractivo.
En su temporada de novato, la selección de primera ronda de 2023 lució como una futura estrella, registrando 70 recepciones para 911 yardas y 10 touchdowns. En 2024, esos números bajaron a 63 recepciones para 875 yardas y nueve anotaciones en 15 partidos. Pero la temporada pasada todo se vino abajo, con Addison acumulando apenas 42 recepciones para 610 yardas y tres touchdowns, atrapando solo el 53.2% de los pases lanzados en su dirección, más de un 10% por debajo de sus cifras en cualquiera de sus dos primeras campañas.
De cara a lo que esencialmente es un año de contrato (los Vikings ejercieron la opción de quinto año de su acuerdo), Addison tiene mucho que demostrar. Jugando del lado opuesto de quien probablemente sea el mejor receptor de la liga, Justin Jefferson, Addison tiene prácticamente garantizado enfrentar coberturas individuales contra los esquineros menos talentosos del rival. En teoría, debería aprovechar esas oportunidades, especialmente si Murray demuestra ser una mejora respecto a McCarthy.
Con Minnesota careciendo de un corredor explosivo y confiable —siendo Jordan Mason y Aaron Jones las principales opciones (el equipo tuvo apenas cinco acarreos de más de 20 yardas la temporada pasada en 291 intentos)—, O’Connell podría decidir lanzar con frecuencia utilizando a sus mejores creadores de jugadas por fuera.
Si eso ocurre y Addison supera los 100 pases lanzados en su dirección por primera vez desde 2023, podría alcanzar las 1,000 yardas por primera vez en su carrera y colocarse en posición de recibir una atractiva extensión de contrato antes de entrar al último año de su acuerdo de novato.
La pieza faltante
Sin insistir demasiado en lo evidente, es el quarterback.
A menos que O’Connell logre convertir a Murray en la mejor versión de sí mismo —la versión que los Cardinals creían poder desarrollar después de que ganara el Trofeo Heisman y fuera la selección número uno global en 2018—, los Vikings tendrán problemas en la posición más importante de toda la liga.
Para crédito de O’Connell, ha encontrado formas de ganar
Para crédito de O’Connell, ha encontrado formas de ganar. El año pasado, Minnesota inició con McCarthy, Carson Wentz y Max Brosmer y aun así logró ganar nueve partidos. En 2023, los Vikings comenzaron con Kirk Cousins, Nick Mullens, Joshua Dobbs y Jaren Hall, y seguían en la pelea cuando llegó diciembre. Esto tiene el potencial de parecerse mucho más a 2024, cuando Darnold irrumpió en la escena, que a 2023 o 2025, pero es imposible ignorar los problemas que se avecinan.
Si Murray no puede mantenerse sano, los Vikings probablemente están perdidos. En los últimos tres años, Murray jugó los 17 partidos en 2024, pero en los otros dos años solo apareció en 13 encuentros en total. Con 5'10" y 207 libras, Murray es el quarterback titular más bajo y uno de los más ligeros de la liga.
A medida que Murray envejece, cada año se vuelve una exigencia mayor para que juegue la mayoría de los partidos, y mucho menos todos.
Perspectiva realista
Los Vikings son un equipo talentoso en una de las divisiones más difíciles de la NFL. Minnesota cuenta con un entrenador excelente en O’Connell, un coordinador defensivo sobresaliente en Brian Flores, y algunos de los mejores jugadores de la liga en Jefferson, los tackles Christian Darrisaw y Brian O’Neill, y el safety Josh Metellus.
Sin embargo, para creer en los Vikings también hay que sentirse cómodo con Murray y McCarthy, considerando que las lesiones han sido un problema para ambos en los últimos años. La temporada pasada, ambos combinaron 15 inicios, lanzando para 2,594 yardas, 17 touchdowns y 15 intercepciones.
Si alguien puede sacar lo mejor de Murray, probablemente sea O’Connell. Ya lo hemos visto obtener temporadas de élite de Cousins y Darnold, dos quarterbacks considerados principalmente promedio o de transición. Pero si no lo logra, y ya sea Murray o McCarthy juegan como lo han hecho hasta ahora, será difícil salir del fondo de la NFC North.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 24/06/2026, traducido al español para SI México.