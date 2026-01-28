Sam Darnold, con los pies en la tierra tras el pase al Super Bowl, elogia a Klint Kubiak
En tránsito de Denver a Alabama para el Senior Bowl, y dejando algunas notas posteriores al juego de campeonato…
Seattle Seahawks
Quería darle crédito a Sam Darnold por la eléctrica serie de seis jugadas y 74 yardas que atravesó el corazón de la defensiva de los Rams el domingo. Los Seahawks recorrieron todo ese terreno pese a recibir el balón con 54 segundos restantes en la primera mitad y comenzar en su propia yarda 26.
Te puede interesar: Cuatro lecciones de los Títulos de Conferencia de la NFL: Sam Darnold hoy es increíblemente bueno
Le destaqué, en particular, dos envíos. El primero fue una ruta seam a Jaxon Smith-Njigba, quien soportó un golpe de alto calibre de Kam Curl para asegurar la recepción y mover el balón de la yarda 36 de Seattle a la 22 de los Rams. El segundo fue una ruta de esquina, nuevamente a Smith-Njigba, colocada en un punto muerto de la cobertura.
Pero Darnold no quiso llevarse el crédito. En cambio, me dijo que Seattle debió anotar una jugada antes, y que las dos acciones mencionadas no tenían que ver ni con él ni siquiera con Smith-Njigba.
“Para ser honesto, lo fallé una jugada antes del touchdown”, dijo Darnold. “Debimos haber anotado en la que se la sobrelancé; tuvo que saltar y terminó atrapándola fuera de los límites. Pero es un jugador increíble. Creo que él diría lo mismo, pero esas [otras dos] jugadas fueron totalmente de los coaches. Quedó completamente libre en ambas. Y lo que Klint [Kubiak] y todo nuestro staff ofensivo han sido capaces de diseñar es notable, lo que hacen semana a semana para preparar estos juegos”.
“Así que hay que dárselo a los coaches en ese último touchdown. Esa última serie para cerrar la primera mitad fue enorme para todo el equipo, para nuestra confianza de cara a la segunda mitad”.
En efecto, esa serie puso a los Rams en modo persecución durante el resto del partido.
Pero también dice mucho del respeto que los jugadores sienten por Kubiak, quien fue una figura recurrente en el circuito de entrevistas para head coach este mes y sigue firmemente en la pelea por los puestos en Las Vegas y Arizona (y Buffalo bien podría echarle un vistazo también). Con Kubiak pasa algo particular: es muy parecido a su padre, Gary—directo, sereno y de naturaleza discreta. Sin embargo, las palabras de Darnold reflejan cómo su personalidad no le ha impedido conectar con los jugadores ni exprimir lo mejor de ellos.
New England Patriots
Si dio la impresión de que cada vez que los Patriots tuvieron el balón en la segunda mitad del juego del domingo la serie comenzaba con “el 74 se reporta como elegible”, hay una razón.
El No. 74 es el tercer tackle Thayer Munford Jr., y su presencia en el campo no es casualidad.
A mitad de temporada, el ataque terrestre de New England estaba estancado, con problemas de consistencia y dependiendo en exceso de TreVeyon Henderson para conseguir jugadas explosivas. El equipo seguía ganando. Drake Maye estaba en ritmo. Pero Mike Vrabel y Josh McDaniels sabían que seguir como si nada estuviera mal podía costarles caro ante defensivas de mayor nivel, más capaces de confundir a su joven quarterback, además de las condiciones climáticas cada vez más duras de enero.
En busca de una chispa, McDaniels propuso utilizar personal pesado. Y resultó que Munford—quien desempeñó el rol de tercer tackle para McDaniels en Vegas en 2022 y 2023—estaba disponible, en el practice squad de los Browns, después de haber pasado la mayor parte de septiembre en el practice squad de New England. Así que los Patriots lo trajeron de vuelta dos días antes de Thanksgiving y lo activaron el lunes siguiente ante los Giants.
Jugó seis snaps ofensivos en ese partido, 10 contra los Bills y nada menos que 32 ante los Ravens en la Semana 16. Los Patriots se despacharon con 246 yardas por tierra ante Buffalo. Y aunque los números no fueron brillantes contra Baltimore, New England tomó control al final al poner el balón en manos de Rhamondre Stevenson.
Un mes después, la idea no pudo ser más valiosa. Munford jugó 17 de sus 21 snaps ofensivos el domingo en la segunda mitad. Estuvo en cinco jugadas de la serie de 16 acciones y 64 yardas que terminó en un gol de campo, consumió 9:31 del reloj y le dio a los Patriots los puntos de la victoria. Estuvo en la primera jugada de cada una de las últimas cinco series ofensivas de New England. Y cuando la nieve dictó que el partido se jugaría en espacios reducidos, los paquetes jumbo ayudaron a extender series y a generar mejores situaciones de down y distancia mientras New England se apoyaba en Denver.
Los Patriots terminaron con 141 yardas por tierra en un entorno que exigía mantener el balón en el suelo para alejarlo de la defensiva de impacto de Denver. Y ocurrió, principalmente, porque el staff anticipó que podía llegar un día como el del domingo, en el que necesitarían ganar un partido de una manera distinta.
Dentro de la carrera ganadora de Drake Maye
Hablando de asegurar el partido, ha habido mucha discusión sobre la improvisación de Drake Maye en su carrera de siete yardas que sentenció el juego, con menos de dos minutos por jugar, y que dejó a los Patriots en formación de victoria.
Si bien es cierto que sus compañeros no sabían que iba a correr, en realidad tampoco fue algo que él inventara sobre la marcha. Las dos primeras jugadas de esa serie, después de la intercepción de Christian Gonzalez con 2:11 en el reloj, fueron corridas básicas de outside zone para Stevenson, buenas para cuatro yardas y una yarda, que dejaron a New England en tercera y cinco. Entonces, en tercera oportunidad, McDaniels mandó la misma jugada de outside zone, pero le dijo a Maye por el headset: “Quiero que te quedes con esta”.
McDaniels y los coaches ofensivos habían notado que el defensivo de la orilla del lado izquierdo ofensivo estaba cerrando agresivamente hacia la línea para ir por Stevenson en primera y segunda oportunidad. Así que, en lo que fue esencialmente una lectura de zona predeterminada (zone-read) —un viejo sello del sistema de Mike Shanahan—, los otros 10 jugadores ejecutaron la jugada como si fuera outside zone, y Maye quedó completamente libre en un naked bootleg hacia el lado contrario de la jugada para conseguir el primer down definitivo.
La decisión de cuarta oportunidad de Sean Payton
Mi opinión sobre la llamada en cuarta oportunidad del coach de los Broncos, Sean Payton: no me gusta, y eso no significa que la analítica no sea útil.
Creo que la analítica suele crear probabilidades basadas en que una situación específica se repita, digamos, 500 veces. Esa información sirve. Pero, ¿ese dato toma en cuenta que el quarterback era Jarrett Stidham, quien no había lanzado un pase en un partido en dos años antes del domingo? ¿Considera los problemas que tuvo Denver para bloquear a Milton Williams, quien terminó destrozando esa jugada, desde temprano? ¿Considera que Denver no estaba corriendo bien el balón rumbo a esa situación, lo cual afecta cualquier pase con play-action?
Aquí juegan personas, no robots. El momento, la emoción y lo que ocurrió en las jugadas previas también influyen. Principalmente porque en el football se repiten situaciones similares todo el tiempo, pero por la cantidad de variables, ninguna es exactamente igual a otra.
Yo habría tomado los puntos, principalmente porque fue la primera jugada de yardaje corto de Denver en todo el partido (una tercera y tres, en la que lanzaron pase más temprano en la serie, fue lo más parecido). Además, Stidham todavía estaba asentándose en el juego, y poner a los Patriots abajo 10–0, considerando cómo estaba jugando la defensiva de Denver, pudo haber cambiado por completo el enfoque ofensivo de New England para el resto de la primera mitad.
Además, para mí, esos cuatro puntos extra que buscas no valen el riesgo de darle al rival una oportunidad así: cambiar el momento del partido y voltearlo por completo. La defensiva de los Patriots se encendió a partir de ahí, forzó un balón perdido en la siguiente posesión, que New England capitalizó con puntos desde la yarda 12 de Denver, estableciendo el único touchdown del juego.
Conclusión: hay que jugar el partido como lo que es. Este fue un duelo de desgaste desde el inicio, y lo fue todavía más cuando cayó la nieve, lo que amplificó cada oportunidad de anotar para ambos equipos. No concretar esa oportunidad en particular fue un golpe letal.
Los Angeles Rams
Los Rams tienen decisiones interesantes de roster por tomar en esta offseason, con Kobie Turner, Steve Avila, Bryon Young y Puka Nacua entrando a años de contrato. Los cuatro se han convertido en piezas valiosas, en una plantilla que ha apostado fuerte por invertir capital del draft en la línea defensiva y en poblar de talento las posiciones de habilidad ofensiva.
El desarrollo de tres de esos cuatro jugadores es parte esencial de esa estrategia, y será interesante ver si los Rams redoblan la apuesta con nuevos contratos. Y con los problemas del equipo en la posición de cornerback —una zona en la que, de forma intencional, se ha invertido menos—, el tema se volvió aún más evidente en la parte final de la temporada.
Buffalo Bills
Es probable que el reglamento le impida a los Bills incluir a Kubiak (o, en ese mismo sentido, al DC de Seattle, Aden Durde) en su proceso de búsqueda. Esto se debe a que la ventana de esta semana para que asistentes de equipos del Super Bowl hablen con otros equipos es únicamente para segundas entrevistas, y la ventana para primeras entrevistas se cerró antes de que Buffalo fuera eliminado de los playoffs. Según me dicen, los Bills tienen a Kubiak en su lista y lo entrevistarían sin dudarlo esta semana si las reglas lo permitieran, lo que básicamente los deja en desventaja frente a otros equipos que avanzaron más en la postemporada.
Búsquedas de head coach
Los Cardinals, Raiders y Browns están entrando en las etapas finales de sus procesos. Arizona tuvo el lunes en sus instalaciones al DC de los Dolphins, Anthony Weaver, mientras que Browns y Raiders viajaron para reunirse con el coordinador del juego aéreo de los Rams, Nathan Scheelhaase, y con el coach de quarterbacks de los Broncos, Davis Webb, respectivamente. Pronto deberíamos tener noticias.
El gol de campo bloqueado de Wil Lutz
Excelente apunte de James Palmer después del partido: el pateador de los Broncos, Wil Lutz, señaló que la colocación del holder estaba una yarda más corta de lo habitual con respecto al long snapper (a siete yardas en lugar de ocho), como consecuencia de que las líneas no habían sido despejadas de la nieve, en su intento fallido de 45 yardas en el cuarto periodo. Eso, por supuesto, afectó la trayectoria del balón y pudo haberle dado al especialista de equipos especiales de los Patriots, Leonard Taylor III, las pulgadas necesarias para meter la mano y bloquear el envío.
Philip Rivers
No creo que hayamos visto el final de la historia de “Philip Rivers como coach en la NFL”. Y vale la pena mencionar que este otoño, su hijo mayor, Gunner, entra en su última temporada como quarterback en high school. No me sorprendería en lo absoluto que el deseo de entrenar a su hijo en ese proceso haya sido parte del razonamiento de Rivers.
Jacksonville Jaguars
El coordinador ofensivo Grant Udinski recibió un aumento en Jacksonville como paso previo a retirar su nombre de la búsqueda de Cleveland. Pero, según me dicen, no ocurrió lo mismo en Buffalo, así que hay que estar atentos. Los Bills, cabe decir, han sido bastante abiertos de mente a lo largo de su proceso de selección.