Sam LaPorta y las duras críticas a los Lions por las negociaciones contractuales

Sam LaPorta habló abiertamente sobre su insatisfacción con la situación actual de su contrato. El ala cerrada de cuarto año de los Lions está en el último año de su contrato de novato y todavía no ha recibido una extensión por parte de Detroit.

"Es decepcionante salir al campo cada semana y asumir el riesgo de lesionarte", le dijo LaPorta a Pardon My Take. "Como el año pasado, me rompí la pu… espalda por el equipo. Y este año estoy saliendo al campo y estoy jugando a un gran nivel, y quizá simplemente no me están demostrando el cariño. Es una mierda. Voy a seguir siendo un profesional… Voy a seguir haciendo lo mío y jugando a un gran nivel, y dentro de tres meses, si ya no puedo vestir el jersey azul de Honolulu y jugar para los Lions, no pasará nada. Iré a ganar dinero a otro lado. Así que me da igual".

#Lions TE Sam LaPorta on not getting a contract extension:



“It’s disappointing that you go out there every week and bear the risk of getting hurt. Like last year, I broke my f—ing back for the team. And then I’m going out there this year and I’m balling, and maybe they’re just… pic.twitter.com/XiLm8Liceq — Jordan Schultz (@Schultz_Report) October 21, 2026

Elegido en la segunda ronda del Draft procedente de Iowa en 2023, LaPorta rápidamente se convirtió en una pieza fundamental de la ofensiva de los Lions, al establecer récords de la franquicia para alas cerradas novatos en recepciones (86), yardas por recepción (889) y touchdowns (10). Tuvo otra sólida temporada en 2024, con 60 recepciones para 726 yardas y siete touchdowns.

LaPorta se perdió el final de la temporada 2025 debido a una lesión en la espalda. La lesión se produjo cuando LaPorta entraba en la primera temporada baja en la que cumplía los requisitos para recibir una extensión. Aunque los Lions firmaron contratos con jugadores, incluidos compañeros de la generación del Draft de 2023 como el linebacker Jack Campbell y el corredor Jahmyr Gibbs, quienes recibieron extensiones multimillonarias, no llegaron a un acuerdo con LaPorta, por lo que su futuro sigue en el aire.

Mientras el reloj avanza hacia el último año del contrato de novato de LaPorta, estas son las opciones que él y los Lions tienen de cara a la temporada baja.

¿Qué sigue para LaPorta y cuánto costaría una extensión?

Está previsto que LaPorta se convierta en agente libre en la próxima temporada baja. Aunque todavía no ha renovado su contrato, los Lions aún pueden extenderlo durante la temporada o antes del inicio del siguiente año de la liga de la NFL, que comienza en marzo.

Si los Lions deciden renovar el contrato de LaPorta, no sería sorprendente que consiguiera un acuerdo de entre 18 y 19 millones de dólares. El ala cerrada mejor pagado de la NFL en términos anuales es George Kittle, quien gana 19.1 millones de dólares por año. Los cuatro alas cerradas mejor pagados reciben entre 18 y 19 millones de dólares, con Kyle Pitts en el cuarto lugar, con un salario de 18 millones de dólares en un contrato de tres años y 54 millones de dólares. Trey McBride, de los Cardinals, ocupa el segundo lugar con un contrato de cuatro años y 76 millones de dólares (19 millones por año), mientras que Tucker Kraft, de los Packers, es tercero con un acuerdo de cuatro años y 75 millones de dólares (18.75 millones por año).

Por sus declaraciones, LaPorta parece dispuesto a probar el mercado abierto si los Lions no le ofrecen una extensión. La otra opción de Detroit es colocarle la etiqueta de jugador franquicia a LaPorta, como hicieron los Falcons con Pitts durante la pasada temporada baja. Según , se proyecta que la etiqueta de jugador franquicia ronde los 17.5 millones de dólares en 2027. Esta etiqueta permitiría a los Lions retener a LaPorta al menos durante la temporada 2027 y, potencialmente, extender su contrato por varios años.

Si los Lions quieren extender el contrato de LaPorta a largo plazo, deberían hacerlo más pronto que tarde. Detroit ha tomado la iniciativa para extender los contratos de algunas de sus otras estrellas, algo que le ayuda, ya que el precio suele aumentar cuanto más espera un equipo. El ala cerrada All-Pro de los Raiders, Brock Bowers, cumplirá los requisitos para recibir una extensión en la próxima temporada baja, lo que podría elevar el valor del mercado.

Los Lions sí tienen espacio salarial para pagarle a LaPorta. Según Over the Cap, actualmente ocupan el segundo lugar en espacio salarial disponible, con 35.25 millones de dólares. Over the Cap proyecta que ocuparán el octavo lugar en espacio salarial en 2027, con 62.1 millones de dólares.

Si LaPorta llega a la agencia libre, probablemente despertaría el interés de varios equipos, ya que sería uno de los mejores alas cerradas en llegar al mercado abierto en los últimos años. Los Texans, Chiefs, Cowboys y Ravens están entre los equipos que podrían estar interesados en un ala cerrada del calibre de LaPorta. Aunque LaPorta todavía no ha recibido una extensión tan pronto como quizá esperaba, pronto podría despertar un gran interés tanto de los Lions como de equipos de toda la liga.

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 21/10/2026, traducido al español para SI México.