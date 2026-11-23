La NFL regresó a México después de cuatro años y los San Francisco 49ers convirtieron la noche en una celebración roja y dorada. Brock Purdy lanzó tres pases de anotación, Ji’Ayir Brown consiguió un espectacular pick-six y el conjunto de Kyle Shanahan derrotó 35-10 a los Minnesota Vikings ante un Estadio Banorte que vibró con cada golpe de su defensiva y cada llegada a la zona de anotación.

Desde la salida de los equipos, el ambiente dejó claro que San Francisco jugaría prácticamente como local. La afición mexicana volvió a demostrar su conexión con una de las franquicias más populares del país y los 49ers respondieron con una actuación dominante que les permitió mejorar su marca a 9-1.

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Purdy encendió las tribunas desde el primer cuarto al encontrar a George Kittle con un pase de 17 yardas para el primer touchdown. Minnesota reaccionó mediante un acarreo de Aaron Jones y posteriormente tomó ventaja de 10-7 con un gol de campo, pero esos fueron sus últimos puntos de la noche.

San Francisco recuperó el control con la segunda conexión de anotación entre Purdy y Kittle. El quarterback volvió a castigar a la defensiva de los Vikings y más tarde encontró a Mike Evans con un pase de cuatro yardas para colocar el marcador 21-10.

Entonces llegó la jugada que hizo explotar al Estadio Banorte. Kirk Cousins intentó avanzar por aire, pero Ji’Ayir Brown anticipó el pase, interceptó el balón y recorrió 18 yardas hasta la zona de anotación. El pick-six colocó el 28-10 antes del descanso y transformó definitivamente el partido en una fiesta para San Francisco.

La primera mitad también dejó una noticia preocupante. Colton McKivitz sufrió una fuerte lesión en la parte baja de la pierna izquierda y tuvo que abandonar el campo en el carrito de asistencias. Los 49ers deberán esperar los estudios médicos para conocer la gravedad del problema.

Minnesota trató de reaccionar después del medio tiempo, pero la defensiva de San Francisco nunca le permitió recuperar el ritmo. Cousins fue presionado constantemente y Deommodore Lenoir provocó y recuperó un balón suelto de Justin Jefferson cuando los Vikings intentaban construir una remontada.

Christian McCaffrey terminó de asegurar la celebración en el último cuarto. El corredor encontró un espacio, avanzó seis yardas y cruzó la zona de anotación para establecer el 35-10 definitivo. La jugada desató otra ovación de un público que esperó cuatro años para volver a presenciar un partido de temporada regular.

Purdy completó 20 de sus 25 pases para 248 yardas, tres touchdowns y ninguna intercepción. Kittle recibió dos pases de anotación, mientras Evans terminó como el jugador con más yardas aéreas del encuentro al registrar seis recepciones, 109 yardas y un touchdown. McCaffrey agregó 49 yardas terrestres y una anotación.

Cousins finalizó con 235 yardas, sin touchdowns y con una intercepción que terminó directamente en puntos para San Francisco. Los Vikings llegaron a México como uno de los equipos protagonistas de la Conferencia Nacional, pero fueron superados en ejecución, contundencia y manejo de los momentos importantes.

La última vez que los 49ers jugaron en México también se marcharon con una victoria, tras vencer 38-10 a Arizona en 2022. Cuatro años después, San Francisco volvió a conquistar a la afición mexicana, sumó otro triunfo contundente y confirmó que su relación con el país continúa siendo especial.

Cuando cayó el último segundo, el marcador ya era irreversible, pero la celebración seguía viva en las tribunas. La NFL volvió a México y los 49ers se encargaron de que el reencuentro terminara convertido en una noche inolvidable.