Yuki Tsunoda lleva la F1 al Estadio Azteca como invitado de lujo del América-Toluca

Yuki Tsunoda cambió por un momento la Fórmula 1 por el fútbol mexicano. El piloto japonés de Red Bull Racing estuvo presente antes del encuentro entre América y Toluca, correspondiente a la jornada 15 del Apertura 2026, este sábado 31 de octubre en el Estadio Banorte de la Ciudad de México.

En el marco del fin de semana del Gran Premio de la Ciudad de México, Tsunoda posó para una fotografía junto a Jesús Gallardo, del Toluca; Henry Martín, del América, y el árbitro Luis Enrique Santander, previo al inicio del partido.

El piloto japonés también fue el encargado de lanzar la moneda del volado, aunque se le cayó durante el momento protocolario. Tsunoda se mostró muy contento y convivió con Agui, la mascota del América, como parte de su visita al Estadio Azteca.

La visita del japonés antecedió a un encuentro que terminó 2-2 y tuvo un desenlace marcado por dos penales en los últimos minutos.

Federico Viñas abrió el marcador al minuto 42 para los Diablos y evitó celebrar ante su antiguo equipo. Henry Martín consiguió la igualada al 62, pero Alexis Vega devolvió la ventaja al Toluca desde los once pasos, después de una falta de Santiago Bueno sobre Paulinho que también provocó la segunda amarilla para el defensor americanista.

Cuando los visitantes estaban cerca de quedarse con la victoria, una sujeción de Federico Pereira sobre Henry Martín derivó en otro penal. El delantero azulcrema convirtió en el tiempo añadido y completó su doblete para sellar el empate.

El resultado permitió al América llegar a 29 puntos y recuperar el liderato por diferencia de goles sobre Chivas, además de asegurar su clasificación directa a la Liguilla. Toluca alcanzó 24 unidades y quedó en la quinta posición.

Así, la presencia de Tsunoda reunió al automovilismo y al fútbol en una noche en la que el protagonista de la fotografía previa, Henry Martín, también terminó siendo decisivo dentro de la cancha.