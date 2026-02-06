Los Seahawks están “sueltos, enfocados” y listos para ir con todo ante los Patriots
SANTA CLARA, California. — Algunas reflexiones adicionales sobre el Super Bowl LX rumbo al último día de disponibilidad para los medios aquí …
Seattle Seahawks
El mantra de los Seahawks bajo Mike Macdonald ha sido “sueltos y enfocados”, y ese es exactamente el ambiente que se percibe alrededor de los jugadores. Puede que tengan el mejor roster del football profesional. Lo saben. Y se nota que creen que eso se va a reflejar de manera importante el domingo.
Otra observación: se puede ver físicamente el poder del frente defensivo de los Seahawks. La defensa de Macdonald, diseñada en un laboratorio de football cuando el hoy coach de Seattle trabajó bajo las órdenes de Wink Martindale en Baltimore hace siete años, se basa en construir un muro contra la carrera con bordes duros y resistentes. El muro, en este caso, son los defensive tackles Byron Murphy II y Leonard Williams. Los bordes son Uchenna Nwosu y DeMarcus Lawrence.
Ver a estos tipos en persona ayuda a entender por qué es tan difícil moverlos de la línea de golpeo.
• El progreso que Sam Darnold ha tenido a lo largo de sus ocho años en la liga es evidente. La forma más simple en que los coaches que trabajan con él me lo explican es esta: está jugando mucho más rápido que hace años, lo cual es un resultado directo de procesar el juego con mayor velocidad gracias a la experiencia. Ha reducido de manera notable su tiempo del snap al lanzamiento, se ha vuelto más dispuesto y capaz de tomar checkdowns y, como consecuencia, ha evitado jugadas negativas.
Un ejemplo claro de qué tan rápido está viendo el juego se dio en su pase ganador ante los Rams en el emocionante partido que se fue a tiempo extra en diciembre: el envío para la conversión de dos puntos fue a Eric Saubert, quien era la cuarta opción en su progresión. Y quienes trabajan con él me han dicho que esa parte de su juego sigue mejorando.
Para los coaches de los Seahawks, la idea se resume en tres claves que le dan a Darnold cada semana: proteger el balón, escuchar a tus pies y encontrar al hombre abierto.
• De acuerdo con lo que tengo entendido sobre la lesión de Nick Emmanwori durante la práctica del miércoles, se trató de una molestia derivada de la intensidad con la que entrena; algo similar le ocurrió en el tobillo durante el training camp. Ahora bien, no es que no sea un motivo de atención: salió de la práctica, y eso siempre enciende focos. Pero no me imagino que le impida jugar el domingo.
• Un detalle interesante de la preparación para el Super Bowl: los Seahawks incluyeron un “medio tiempo” de 29 minutos en su walkthrough del lunes, el cual se llevó a cabo después de un trabajo exigente de fuerza y acondicionamiento. La idea, por supuesto, fue preparar a los jugadores para un descanso que es casi el triple de largo que el medio tiempo de temporada regular. Es uno de esos pequeños detalles que forman parte de la preparación de los equipos involucrados.
New England Patriots
Uno de los principios de Mike Vrabel desde que tomó el puesto en enero de 2025 ha sido construir un equipo capaz de aprovechar el mal football del rival.
Claro, el otro lado de la moneda es evitar jugar mal football, y New England también ha hecho eso. Algo que surge una y otra vez al hablar de la defensa de los Patriots con scouts y coaches que los han enfrentado es lo sólida que es: rara vez hay jugadores fuera de posición y casi nunca se ve una asignación rota. El resultado es que los rivales tienen que ganarse cada yarda avanzando por el campo, un paralelismo claro con la manera en que jugaban las mejores defensas de los Patriots bajo Bill Belichick.
• Que Drake Maye haya participado de manera completa en la práctica del miércoles es, desde mi punto de vista, muy significativo. Para un quarterback, las repeticiones en práctica tan cerca del partido —y frente a una defensa como la de Seattle— son oro puro. Haberlas perdido en un día tan clave habría sido motivo de alarma.
El hecho de que no haya sido así, creo, confirma lo que muchos escuchamos: Maye llegó al partido en Denver con el desgaste normal en el hombro; caer sobre él no ayudó y fue suficiente para generar precaución la semana pasada, pero esto fue más una agravación de un tema ya existente que algo nuevo. Aun así, sería lógico esperar que los Seahawks pongan a prueba cómo se encuentra con ese hombro.
Philadelphia Eagles
La salida de Jeff Stoutland no es un tema menor para los Eagles. Me atrevería a decir que perder a un coach de línea de ese calibre puede ser incluso más complicado de asimilar que perder a un coordinador.
Hay muy pocos entrenadores como Dante Scarnecchia, Bill Callahan y Chris Foerster, capaces de tomar linieros promedio y convertirlos en buenos, y a los buenos en grandes. Contar con uno vale oro, sobre todo considerando cuánto desarrollo se necesita hoy en día para llevar a linieros de ciertos sistemas universitarios a un juego profesional muy distinto, y lo difícil que es encontrar a verdaderos maestros en esa posición.
Así que Stoutland será extrañado, y su reemplazo será una pieza tan importante en el rompecabezas de los Eagles de 2026 como lo proyecta ser el nuevo coordinador ofensivo, Sean Mannion.
New York Jets
La contratación de Frank Reich por parte de los Jets era necesaria. El deseo de la directiva era que Aaron Glenn se encargara personalmente de mandar la defensa, razón por la cual el equipo no terminó con uno de los nombres más rimbombantes —como Martindale— en su lista de candidatos a coordinador defensivo.
Y con Glenn dedicando más tiempo a ese lado del balón, contar con una especie de “head coach de la ofensiva” se volvió fundamental.
La experiencia de Reich le permite asumir exactamente ese rol.
Houston Texans
El staff defensivo de los Texans podría ser desmantelado. El coach de la secundaria, Dino Vasso —como mencionamos el lunes— es un candidato fuerte para convertirse en el próximo coordinador defensivo de los Cardinals. Y el coordinador del juego aéreo defensivo, Cory Undlin, estaría muy arriba en la lista del coach de los Browns, Todd Monken, en caso de que Jim Schwartz no regrese como DC.
Las Vegas Raiders
El nombre de Maxx Crosby ha estado en el centro de la conversación, y su presencia dentro de la ecuación de los Raiders rumbo a 2026 hace que la contratación del coordinador defensivo en Las Vegas sea crucial. Todo apunta a que Crosby podría salir vía trade del equipo con el que ha jugado sus siete temporadas en la NFL.
Sin embargo, también se sabe que se siente orgulloso de ser un Raider y de la idea de ser un jugador de un solo equipo, por lo que es posible que una contratación —digamos, alguien como Schwartz— pueda cambiar el panorama. Habrá que ver.