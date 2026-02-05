Super Bowl LX: fecha, horario y dónde ver Patriots vs. Seahawks
Todo está listo para que se juegue el Super Bowl LX este domingo 8 de febrero entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, un partido que enmarca la celebración de la edición número 60 del juego más importante de la NFL.
Com muchos detalles alrededor del partido, especialmente porque también este encuentro vuelve a poner frente a frente a Patriots y Seahawks, reviviendo el Super Bowl XLIX, mismo que ganaron los de Boston en un juego recordado por la intercepción de Malcolm Butler en los últimos segundos del juego, cuando Seattle estaba a punto de anotar.
Ahora, la revancha está servida para los Seahawks, que llegan como favoritos sobre unos Patriots que tienen en el joven quarterback Drake Maye a su máxima esperanza, guiado por el coach Mike Vrabel, ganador de tres Super Bowls como jugador, precisamente con New England.
Además de lo deportivo, el Levi’s Stadium, de Santa Clara, California, albergará el ya tradicional show de medio tiempo, esta vez a cargo del puertorriqueño Bad Bunny.
Super Bowl LX: Canales de transmisión
El Super Bowl LX será una auténtica fiesta, la cuál puede ser seguida por diversos canales de televisión abierta, como de paga, así como plataformas. En TV abierta se transmitirá por Canal 5 y Azteca 7, mientras que por cable podrá verse por ESPN, Fox Sports y ViX Premium, además de Disney+. También se podrá seguir por radio, en W Deportes 730 AM.
Super Bowl LX: Fechas, horarios y dónde ver
- Fecha: 8 de febrero de 2026
- Horario: 17:00
- Dónde ver: Canal 5, Azteca 7, ESPN, Disney+, Fox Sports y ViX Premium