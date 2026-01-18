Seattle Seahawks aplastan 41-6 a los San Francisco 49ers
Los Seattle Seahawks consiguieron una aplastante victoria sobre los San Francisco 49ers por 41-6 en el juego de la la Ronda Divisional de los playoffs de la NFL donde el equipo californiano no pudo hacer nada ante unos Seahawks que fueron sumamente superiores y que empezaron ganando desde la patada de salida con un regreso de TD.
Seattle arrasó por 35 puntos de diferencia a los 49ers destruyendo los sueños de San Francisco de avanzar hasta el Super Bowl, que se disputará en su estadio el 8 de febrero.
Te puede interesar: Broncos eliminan a Bills en Tiempo Extra y Allen se queda en la orilla
Una semana atrás, los 49ers fueron capaces de destronar a los campeones Philadelphia Eagles pero su enorme lista de bajas, a la que se sumó este sábado George Kittle, fue demasiado lastre ante unos Seahawks descansados y autoritarios.
Los locales sólo tardaron 13 segundos en lograr el primer touchdown con una joya de Rashid Shaheed, que convirtió una devolución de patada en una descomunal carrera de 95 yardas.
Seattle vencía por 17-0 al final del primer cuarto y sólo quitó el pie del acelerador cuando alcanzaron el resultado definitivo al inicio del último periodo, permitiendo que el quarterback Sam Darnold se retirara al banco.
Darnold sólo necesitó sumar 124 yardas y un touchdown de pase ya que Seattle fue un rodillo en el juego terrestre, con el corredor Kenneth Walker III devorando 116 yardas y logrando tres anotaciones.
Con apenas 35 yardas, la amenaza del estelar running back Christian McCaffrey no fue esta vez suficiente para los 49ers, que sólo dieron señales de vida con dos goles de campo de Eddy Piñeiro que los acercó 17-6 en el segundo cuarto.
Los Seahawks, primer sembrado de la Conferencia Nacional, chocarán el 25 de enero en la final del sector ante el ganador del duelo de este domingo entre los Chicago Bears y Los Angeles Rams.
AFP