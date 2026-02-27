Seis historias de la NFL a seguir rumbo a la Agencia Libre y el Draft
INDIANAPOLIS — La agencia libre no comienza el 9 de marzo con el periodo de “legal tampering”. Comienza en el Starbucks del JW Marriott. Comienza en Prime 47 Steakhouse y en Cafe Patachou. Comienza en las sombras de una ciudad repleta de personal de football ansioso por cerrar acuerdos.
Este año no es distinto a cualquier otro, con cientos de agentes recorriendo las calles y edificios de Naptown, intentando medir el mercado para sus clientes estrella y también para nombres menos conocidos. Mientras tanto, los gerentes generales encadenan entrevistas de 20 minutos con la próxima generación de novatos, saliendo y entrando para contestar llamadas, agendar reuniones y, eventualmente, sentarse a negociar en algunas de ellas.
A lo largo de una semana de conversaciones en Indianapolis durante el NFL Combine, los rumores típicos vuelan por el aire, junto con pequeños núcleos de verdad. La clave está en distinguir cuáles son cuáles, el dilema que enfrentan todos los que cubren la liga entre ahora y el anuncio de Mr. Irrelevant en abril.
A continuación, seis historias que vale la pena monitorear en las próximas semanas.
No te sorprendas si los equipos están pensando en el Draft 2027
Aunque hay talento disponible en el Draft de abril, la clase de 2027 es vista como una de las más fuertes en años, particularmente en la posición de quarterback.
Las cosas pueden y van a cambiar en los próximos 13 meses. Aun así, dentro de los círculos de la NFL existe la percepción de que podríamos ver media docena de quarterbacks seleccionados dentro de las primeras 20 picks el próximo año, incluyendo a Arch Manning (Texas), LaNorris Sellers (South Carolina), Julian Sayin (Ohio State), Dante Moore (Oregon), Jayden Maiava (USC), entre otros.
Con eso en mente —y considerando que esta camada de novatos tiene a Fernando Mendoza y poco más en cuanto a quarterbacks de élite— no sería sorprendente que algunos equipos intercambien veteranos por capital del Draft 2027 en lugar de recibir selecciones en el próximo Draft.
Además, podríamos ver franquicias saliendo de sus selecciones en abril para obtener picks futuros, acumulando municiones que les permitan subir posiciones el año entrante.
Los gerentes generales siempre están pensando a futuro, pero en este caso, más que nunca.
Sería una auténtica sorpresa si los Raiders no seleccionan a Fernando Mendoza
Con frecuencia hablamos de que un jugador es un “lock” para cierto equipo. Si alguna vez ese ha sido el caso, ver a Mendoza vistiendo el Silver & Black la próxima temporada parece el ejemplo perfecto.
Hablando con gente en Indianapolis, no ha habido una sola voz disidente que sugiera que los Raiders irán —o deberían ir— en otra dirección. Eso no es habitual, ya que normalmente al menos surge otro prospecto o un posible escenario de trade-down que gana algo de tracción.
En este caso, todos creen que Las Vegas podría entregar la tarjeta esta misma noche.
Con una agencia libre prácticamente desierta en la posición de quarterback —más allá de Malik Willis y un grupo de opciones veteranas— no parece probable que los Raiders opten por esa vía. Con la selección No. 1 global, Mendoza cumple con los requisitos: buen brazo, movilidad, carácter intachable y el perfil de un jugador alrededor del cual se puede construir. Algo que la franquicia no ha tenido en la posición desde Ken Stabler en los años 70.
En Indiana, Mendoza llevó a los Hoosiers a su primer campeonato nacional en 2026, lanzando para 3,535 yardas y 41 touchdowns, la cifra más alta del país. Con 6’5” y 225 libras, también posee el tamaño ideal para el siguiente nivel. Resulta extremadamente difícil imaginar al gerente general John Spytek tomando otro rumbo.
Tyler Linderbaum tendría un mercado robusto si deja Baltimore
Cuando el periodo de legal tampering comience el 9 de marzo, habrá muchos agentes atendiendo llamadas sobre ciertos clientes. Quizá ninguno esté más ocupado que Neil Cornrich, representante de Linderbaum.
El martes, el gerente general de Baltimore, Eric DeCosta, habló ante los medios y afirmó que el equipo le ha ofrecido un contrato que marcaría mercado a su estrella, pero que aún no ha firmado. Aquí en Indianapolis, el murmullo es que, si Linderbaum llega a la agencia libre, podría recibir ofertas similares —o incluso mayores— de equipos como los Giants y los Chargers.
Los Lions y los Titans también tienen sentido, aunque Detroit enfrenta interrogantes defensivas con Al-Quadin Muhammad, Alex Anzalone y D.J. Reader entrando en agencia libre, mientras que Brian Branch y Kerby Joseph se recuperan de lesiones serias en la parte baja del cuerpo. En cuanto a Tennessee, el gerente general Mike Borgonzi cree firmemente en construir desde las trincheras. Tras cortar al veterano centro Lloyd Cushenberry III el miércoles por la noche, no sería sorpresa que los Titans —que cuentan con el mayor espacio salarial de la liga, con 110 millones de dólares— se involucren.
Si bien Baltimore aún tiene tiempo para cerrar un acuerdo, sabía que esta era una posible consecuencia de no ejercer la opción de quinto año de Linderbaum la primavera pasada. Si los Ravens lo pierden en la agencia libre, sería un revés para el nuevo coach Jesse Minter y su proyecto.
¿Van a gastar los Chargers?
El offseason pasado, los Chargers se sentaron sobre una montaña de dinero. Venían de una eliminación temprana en playoffs y, aun así, el gerente general Joe Hortiz decidió no gastar agresivamente. En su lugar, firmó al corredor Najee Harris, al corner Ben St-Juste y al receptor Keenan Allen con contratos de un año, además de acordar vínculos de dos temporadas con el guard Mekhi Becton y el corner Donte Jackson. Ninguno superó los 20 millones de dólares en valor total.
Hoy el panorama es distinto, y existe la percepción de que los Chargers no pueden volver a ser tan austeros. Los Angeles ocupa el cuarto lugar en espacio salarial disponible, con 81.8 millones de dólares, siendo uno de apenas dos equipos de playoffs con más de 50 millones en margen.
Aunque históricamente Los Angeles no ha sido un gran gastador en agencia libre, quizá sea momento de presionar el acelerador. Los Chargers parten como favoritos en las apuestas para ganar el AFC West, pero enfrentan competencia seria de los Broncos (14 victorias) y de unos Chiefs en proceso de renovación. Además, cuentan con un quarterback franquicia, Justin Herbert, quien entra a su temporada de 28 años todavía sin una victoria en playoffs.
Hortiz sería inteligente si piensa en extender a Odafe Oweh a largo plazo como reemplazo de Khalil Mack, quien está programado para convertirse en agente libre. Oweh, de 27 años, registró 10 capturas en 2024 y luego 7.5 en 12 partidos con los Chargers en 2025. Aunque Hortiz señaló que es poco probable que utilice la franchise tag con Oweh, perderlo sería desastroso. Si llega al mercado abierto, podría aspirar al contrato más grande para un pass rusher junto al de Trey Hendrickson de los Bengals.
Pero Hortiz también debería buscar un playmaker como receptor abierto que complemente a Ladd McConkey, además de ayuda en el interior de la línea ofensiva. En ese sentido, Hortiz formaba parte de la oficina de Baltimore cuando se seleccionó a Tyler Linderbaum en 2022, lo que convierte esa conexión en un punto a seguir en los próximos días, especialmente tras el retiro de Bradley Bozeman.
Por último, se avecinan extensiones importantes para el defensivo Derwin James Jr. y el pass rusher Tuli Tuipulotu, quienes tienen un año restante en sus respectivos contratos. El tiempo juega a favor de Hortiz, pero ambos son prioridades claras.
Malik Willis a los Cardinals tiene demasiado sentido
Quizá ningún nombre esté más caliente en el mercado que el de Willis, quien apunta a ser el quarterback más intrigante disponible este año.
Willis, de 26 años, ha sido titular en tres partidos en las últimas dos temporadas, lanzando apenas 89 pases. Los Titans lo seleccionaron en la tercera ronda en 2022, pero su paso inicial fue complicado: cero touchdowns y tres intercepciones antes de ser enviado a los Packers.
En Green Bay, aparentemente floreció bajo el coach Matt LaFleur como suplente de Jordan Love, completando el 78.7% de sus 89 intentos y promediando 10.9 yardas por pase.
De cara a la agencia libre, Browns, Jets, Dolphins y Cardinals necesitan quarterback, con Arizona y Miami abiertos a intercambiar a Kyler Murray y Tua Tagovailoa, respectivamente. Los Vikings también requieren competencia para J.J. McCarthy, aunque Minnesota podría inclinarse por una opción veterana más probada.
Si los Cardinals logran mover a Murray, cuyo contrato es manejable (tres años y 76 millones de dólares sin dinero garantizado restante), las conexiones están ahí. El gerente general Monti Ossenfort trabajó en la oficina de Tennessee cuando los Titans seleccionaron a Willis. El nuevo coach Mike LaFleur es hermano menor de Matt, quien ha entrenado a Willis las últimas dos campañas.
Además, Willis tendría una situación ideal en Arizona. Los Cardinals cuentan con armas de mil yardas como el ala cerrada Trey McBride y el receptor Michael Wilson. También tienen al receptor de primera ronda 2024 Marvin Harrison Jr., quien, pese a altibajos, suma 1,493 yardas y 12 touchdowns en sus primeras dos temporadas. Con la selección No. 3 global, Arizona incluso podría reforzar la línea ofensiva con un tackle como Francis Mauigoa o Spencer Fano.
Aunque Willis tendrá múltiples pretendientes, ninguno parece encajar mejor que los Cardinals.
La máxima prioridad de los Chiefs este offseason es encontrar un verdadero juego terrestre
De acuerdo con fuentes consultadas desde diciembre, los Chiefs están obsesionados con mejorar drásticamente su ataque por tierra rumbo a 2026, buscando mayor explosividad. El martes, el gerente general Brett Veach reiteró esa postura en su conferencia de prensa.
¿Qué tan urgente es la necesidad? La temporada pasada, Kansas City tuvo apenas tres acarreos de más de 20 yardas. Dos fueron de Patrick Mahomes y el otro de Xavier Worthy.
Sin embargo, con los Cowboys renovando a Javonte Williams y los Jets asegurando que Breece Hall será extendido o etiquetado con la franchise tag, las opciones en agencia libre comienzan a reducirse para Kansas City. Si los Chiefs quieren dar un golpe fuerte en el mercado, su mejor alternativa sería Travis Etienne Jr., quien registró tres temporadas de 1,000 yardas con los Jaguars durante su contrato de novato, además de sumar 168 recepciones. A sus 27 años, él y Kenneth Walker III encabezan la lista de corredores disponibles.
Si Etienne firma en otro destino y Walker termina regresando con los Seahawks —como muchos anticipan—, Veach podría verse obligado a cambiar de plan y firmar una opción de segundo nivel como Tyler Allgeier o Kenneth Gainwell antes de enfocarse en la superestrella de Notre Dame, Jeremiyah Love, con la selección No. 9 global. El problema es que no hay garantía de que Love siga disponible en ese punto, especialmente considerando lo débil que luce esta generación de running backs.
Por último, los Chiefs también tienen necesidades importantes en la posición de edge rusher y receptor. En un escenario ideal, podrían firmar a Etienne y luego utilizar su pick de primera ronda en alguna de esas otras áreas. Pero Kansas City quizá no tenga ese lujo. Es una situación delicada para los Chiefs, que aún buscan a su primer corredor de 1,000 yardas desde que Mahomes asumió como quarterback titular en 2018.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 26/02/2026, traducido al español para SI México.