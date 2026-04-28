Seis jugadores que aún podrían ser cambiados después del NFL Draft
El Draft 2026 ha terminado, pero eso no significa que los rosters de toda la NFL estén definidos.
El draft de este año incluyó múltiples intercambios, varios de ellos involucrando a veteranos como Dee Winters, Jonathan Greenard y Tyree Wilson.
El año pasado, también hubo varios jugadores que cambiaron de equipo después del draft y antes del inicio de la temporada, incluyendo a George Pickens, Minkah Fitzpatrick, Jalen Ramsey, Jonnu Smith, Micah Parsons y Kenny Clark.
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Tras el draft, los equipos pueden utilizar los intercambios como una de las vías para reforzar los huecos restantes en sus plantillas o desprenderse de jugadores que ya no necesitan. De cara al resto de la temporada baja, aquí hay un vistazo a seis jugadores que aún podrían ser negociados.
A.J. Brown, WR, Eagles
De todos los posibles candidatos a ser traspasados, A.J. Brown parece el más evidente para concretar un movimiento. Brown ha sido vocal respecto a su frustración con la ofensiva de los Eagles durante más de un año y ha estado rodeado de rumores de intercambio durante meses. Aunque el equipo ha reiterado que Brown es parte de los Eagles, no ha negado categóricamente estos rumores. Además, utilizaron su selección de primera ronda en el receptor Makai Lemon.
Se espera que cualquier posible traspaso ocurra después del 1 de junio, lo que permitiría a Philadelphia ahorrar una cantidad significativa de dinero en su contrato.
Kayshon Boutte, WR, Patriots
Con los Patriots proyectados para negociar por Brown, Kayshon Boutte parece estar en la vitrina de cambios. New England ya sumó a Romeo Doubs en la agencia libre y parece abierto a desprenderse de Boutte, quien entra en el último año de su contrato de novato. Albert Breer, de Sports Illustrated, reportó que los Patriots buscan una selección de Día 3 por Boutte. El receptor de 23 años, tras su tercera temporada en la NFL, registró 33 recepciones para 551 yardas y seis touchdowns en 2025.
Anthony Richardson, QB, Colts
A inicios de esta offseason, se reportó que los Colts le dieron permiso al quarterback suplente Anthony Richardson para buscar un intercambio. Richardson entra en su cuarta temporada con Indianapolis, pero no ha cumplido con las expectativas como selección global No. 4 del Draft 2023. Considerado un proyecto de desarrollo desde su salida de Florida, no ha progresado como el equipo esperaba y además ha perdido tiempo considerable por lesiones. Mientras tanto, los Colts han invertido fuertemente en Daniel Jones, dejando a Richardson en una situación incierta. Si el equipo declina su opción de quinto año, entrará en el último año de su contrato de novato, por lo que un traspaso podría darle una nueva oportunidad en otro equipo.
Kayvon Thibodeaux, edge, Giants
Kayvon Thibodeaux ha estado en rumores de intercambio desde hace tiempo mientras se acerca al último año de su contrato de novato. El nuevo head coach de los Giants, John Harbaugh, lo calificó como un gran jugador, pero señaló que “todos son intercambiables”. El interés de New York por moverlo podría disminuir tras haber enviado a Dexter Lawrence II a los Bengals, y el gerente general Joe Schoen aseguró que “no hay verdad” en rumores de conversaciones durante el Día 2 del draft.
Aun así, es claro que Thibodeaux podría volver a aparecer en el mercado. Ya era candidato a ser traspasado con la presencia de Abdul Carter y Brian Burns, y la posición se volvió aún más competida tras seleccionar a Arvell Reese.
Brandon Aiyuk, WR, 49ers
Aunque los 49ers han dejado claro que Brandon Aiyuk probablemente ya jugó sus últimos snaps con el equipo, todavía mantienen la esperanza de concretar un intercambio. Aiyuk no jugó en la temporada 2025 mientras se recuperaba de una rotura de ligamento cruzado anterior, y el equipo anuló el dinero garantizado de su contrato para 2026.
Es probable que finalmente sea liberado si no se concreta un canje, pero por ahora sigue siendo un candidato a ser negociado.
“Estamos disponibles. Llámenos. Como dije antes, es lo más prudente. Es un jugador extremadamente talentoso y ha sido muy efectivo en esta liga; la situación no funcionó aquí”, dijo John Lynch. “Eso no significa que no pueda reactivarse en otro lugar. Estaríamos encantados de hacer algo con cualquiera si se presenta la oportunidad.”
Kenny Moore II, CB, Colts
El veterano esquinero Kenny Moore II, quien ha pasado nueve temporadas con Indianapolis, solicitó un intercambio esta offseason. El gerente general Chris Ballard indicó que, si no encuentran un socio para un canje, podrían liberarlo. Todo apunta a que Moore está cerca de salir de los Colts.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 27/04/2026, traducido al español para SI México.