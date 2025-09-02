Ganadores y perdedores de la pretemporada NFL: la expectativa de los Bucs despega; Cowboys, entre el drama
Lo logramos. Al fin es la Semana 1 de la temporada regular 2025.
Pero—disculpen la pausa—antes de pasar a los juegos que cuentan de verdad, hagamos un último repaso de “ganadores y perdedores” para despedir oficialmente la pretemporada. Y no se preocupen, también revisaremos de cerca las probabilidades de Super Bowl de algunos equipos.
Hay un equipo en Florida que últimamente ha recibido mucho cariño. En cuanto a otro equipo del mismo estado, quizá ya estén cansados de su receptor estrella.
Está bien, no perdamos más tiempo: todos estamos ansiosos de que arranquen los partidos esta semana.
Ganadores
La expectación de Super Bowl de los Buccaneers
De manera sorpresiva, los Buccaneers han generado bastante ruido en torno al Super Bowl este verano—o quizá es que todavía tengo grabadas en la mente aquellas predicciones de Conor Orr.
Tal vez no tanto como los Broncos, pero hay mucho respeto hacia estos Buccaneers liderados por Baker Mayfield, lo cual habla de lo lejos que ha llegado el pick número 1 del draft de 2018 desde su salida de los Browns.
No digo que los Buccaneers sean mi elección para el Super Bowl—las predicciones de temporada de MMQB se publicarán el miércoles—, pero ya puedo verlos en un nivel similar al que tenían cuando Tom Brady era su quarterback. No son solo un buen equipo que se aprovecha de una NFC Sur mediocre. Son contendientes reales, capaces de ganar cualquier división.
Quizá no haya un punto débil en esta ofensiva. Sí, Eagles y Lions siguen teniendo más talento, pero los Bucs tienen profundidad en la mayoría de las posiciones, sobre todo en el grupo de receptores. Y si el hype de pretemporada alrededor del novato Emeka Egbuka resulta ser legítimo, cuidado, porque este equipo tiene mucho a su favor.
Las esperanzas de Super Bowl de los Rams
Los Rams parecían destinados a aparecer en la sección de perdedores de esta columna después de que Matthew Stafford se escondiera en una carísima cámara de rejuvenecimiento móvil, porque su espalda no le permitía entrenar con el equipo.
Tardó una semana, pero lo que sea que hizo esa cámara—que parecía sacada de las películas de Alien—funcionó: Stafford volvió como participante pleno y no ha faltado a un entrenamiento desde entonces. El equipo de redes sociales de los Rams no perdió el tiempo en mostrar videos de Stafford lanzando pases a su nueva estrella, Davante Adams, quien ya no tiene que preocuparse por volver a jugar con Jimmy Garoppolo.
Las esperanzas de Super Bowl regresaron a Los Ángeles después de que la mala espalda de Stafford encendiera las alarmas durante gran parte de la pretemporada. Claro, un problema así puede reaparecer en cualquier momento, pero en las últimas dos semanas el mariscal de 37 años no ha tenido retrocesos. Eso ya es una gran victoria para la organización.
La secundaria de los Ravens
El safety estrella Kyle Hamilton acaba de firmar una extensión de contrato por cuatro años y 100.4 millones de dólares gracias a sus tres primeras temporadas estelares en la NFL, pero todo apunta a que podría tener la mejor campaña de su carrera con los movimientos que hicieron los Ravens en la secundaria durante la pretemporada.
El año pasado, Hamilton pasó buena parte del tiempo cubriendo profundo para ayudar a una defensiva aérea con muchas fugas. Ahora podrá volver a hacer jugadas cerca de la línea de golpeo—donde brilló como integrante del primer equipo All-Pro en 2023—, gracias a la llegada del esquinero veterano Jaire Alexander y del safety novato Malaki Starks. También está la posibilidad de que el esquinero de segundo año Nate Wiggins tenga una temporada de explosión, y el versátil Marlon Humphrey viene de una campaña All-Pro.
Con la facilidad de Lamar Jackson y compañía para anotar rápido, se espera que muchas ofensivas rivales cometan errores costosos contra esta secundaria en su intento de mantener el paso en el marcador.
Jaxson Dart y Brian Daboll
El coach de los Giants, Brian Daboll, no fue despedido por el dueño John Mara en gran parte gracias a su talento ofensivo. Solo fue pretemporada, pero la ofensiva de Nueva York se mostró eficiente con el veterano Russell Wilson y con Jaxson Dart, el novato de primera ronda que podría ver acción antes de lo esperado.
Incluso si los Giants atraviesan otra temporada perdedora, Daboll podría mantenerse a salvo si Dart muestra condiciones de quarterback franquicia. Mientras la cuerda se acorta para Wilson, para Daboll se alargará siempre y cuando Dart entregue resultados tempranos.
Hay cierta ironía en que Daboll arranque la campaña con Wilson, pues le da al equipo la mejor oportunidad de ganar y, a la vez, aumenta sus posibilidades de conservar el puesto. Pero lo rápido que se desarrolle Dart podría ser aún más importante para Mara al evaluar a Daboll y al gerente general Joe Schoen al final de la temporada. Y, hasta ahora, parece que los Giants pudieron haber elegido al mejor quarterback del draft 2025.
Trey Hendrickson
Tras una larga disputa contractual, el pass rusher Trey Hendrickson debería estar encantado con la posibilidad de salir de los Bengals en la próxima pretemporada.
No obtuvo un compromiso a largo plazo, pero sí un aumento de 14 millones de dólares a cambio de aceptar jugar al menos un año más en Cincinnati, con un contrato revisado que podría llegar hasta los 30 millones si cumple todos los incentivos esta campaña.
Con ese aumento considerable, casi se elimina la opción de que los Bengals le apliquen la etiqueta de franquicia en 2026. Y si Hendrickson, que cumple 31 en diciembre, mantiene el nivel de las últimas dos temporadas—con un total combinado de 35 capturas—, podrá ganar más dinero en la agencia libre y unirse a un equipo que realmente lo valore, quizá uno que además priorice sumar talento defensivo.
La ofensiva de los Raiders
El año pasado, los Bengals resultaban divertidos de ver por ser un equipo tan desequilibrado, dependiente casi por completo de la ofensiva. Quizá los Raiders sean este año ese conjunto que protagonice juegos de alto marcador.
Puede sonar exagerado: los Raiders no tienen a Joe Burrow, Tee Higgins ni Ja’Marr Chase, y ni siquiera cuentan con un receptor número uno real. Además, su mejor wideout, Jakobi Meyers, acaba de pedir un cambio.
Pero escuchen esto sobre la nación Silver and Black. El trío de Geno Smith, el ala cerrada Brock Bowers y el novato Ashton Jeanty puede ser peligroso con Chip Kelly llamando las jugadas. También hay profundidad en la posición de receptor gracias a la reciente incorporación de Amari Cooper, y el equipo tiene mucha fe en Tre Tucker y en los novatos Dont’e Thorton Jr. y Jack Bech.
Ahora bien, no confundamos una ofensiva entretenida con un equipo ganador. Los Raiders siguen necesitando mucha ayuda del lado defensivo. Maxx Crosby puede cumplir el papel de Hendrickson en esta defensa limitada. Pero no se sorprendan si terminan viendo con frecuencia a los Raiders en su NFL Sunday Ticket.
Perdedores
Jerry Jones
Hace 36 años, los fans de los Cowboys querían la cabeza de Jerry Jones poco después de comprar al equipo, porque su primera decisión como dueño fue despedir al legendario Tom Landry.
En aquel entonces, eso fue un exceso. Hoy, ya no lo es para los aficionados que exigen su salida tras el canje de Micah Parsons a los Packers. Jones tuvo razón al despedir a Landry y contratar a Jimmy Johnson, lo que abrió una nueva era en Dallas con tres trofeos de Super Bowl en la década de 1990.
Pero ha pasado muchísimo tiempo desde que Jones acertó de esa manera con una decisión deportiva. Sí, entiendo que esas dos selecciones de primera ronda que llegaron desde Green Bay podrían servir para armar un equipo completo, pero eso no fue lo que Jones pensó cuando presionó a Parsons para firmar sin su agente en abril. Tampoco fue lo que pensó al renovar a Dak Prescott y CeeDee Lamb. Seguramente, ninguno de esos dos esperaba estar en un equipo en reconstrucción cuando extendieron sus contratos el año pasado.
Parece que el canje de Parsons no se trató de un plan a largo plazo, porque esas estrategias requieren tiempo y no decisiones impulsivas. Quizá sea otro ejemplo de Jones poniendo su orgullo por encima de ganar, porque Parsons y su agente no cedieron. Jones sabe hacer dinero, pero incluso en ese terreno suele equivocarse cuando se deja cegar por pequeñeces. Johnson lo sabe muy bien.
Jones pasará los próximos meses comparando este movimiento con el famoso canje de Herschel Walker en 1989. De nuevo, ha pasado mucho desde la última vez que Jones tomó decisiones de futbol que construyeran contendientes al Super Bowl y no solo equipos cargados de drama. A sus 82 años, tal vez debería escuchar a esos molestos fans de los Cowboys.
Browns
No hubo mucho que los Browns hicieran bien esta pretemporada. Myles Garrett recibió su octava multa de tránsito por exceso de velocidad desde que llegó a la liga en 2017. Simple: contrata a un chofer y deja de poner en riesgo vidas.
Gran parte del drama en Cleveland podría evitarse con decisiones sensatas, pero por alguna razón esa no parece ser una opción en esta organización disfuncional.
Lean el contexto, Browns. Tal vez no era el momento de firmar al receptor Isaiah Bond, no seleccionado en el draft debido a acusaciones de agresión sexual. Albert Breer, de Sports Illustrated, reportó sobre la contratación: “Puedo decir que hubo personas, dentro del equipo, que no se sentían cómodas con ello, particularmente al combinarlo con el historial reciente de jugadores con acusaciones similares.”
Y todo esto ocurre mientras el corredor novato Quinshon Judkins, seleccionado en segunda ronda, sigue sin firmar en parte porque fue arrestado en julio por cargos de violencia doméstica y agresión. Y no olvidemos que estos mismos Browns movieron cielo y tierra para contratar a Deshaun Watson, acusado por más de dos docenas de mujeres de acoso y conducta inapropiada durante sesiones de masaje.
Parecía que Cleveland estaba listo para tomar decisiones sensatas cuando se hizo evidente que dejarían atrás a Watson. En cambio, terminaron una pretemporada que pintaba prometedora con un puñado de decisiones irresponsables.
Predicciones sobre los 49ers
Los 49ers se han vuelto la apuesta de moda como “equipo sorpresa” para entrar a playoffs. Vaya atrevimiento: elegir a un equipo que hace menos de dos años jugó el Super Bowl y que todavía tiene a Brock Purdy, Christian McCaffrey, Trent Williams, George Kittle, Nick Bosa y Fred Warner. Ah, y con Kyle Shanahan aún como coach.
No hay nada malo en proyectar que San Francisco repunte tras una temporada de seis victorias, pero dejemos de tratarlos como si fueran un cuento de hadas. Sé valiente y elige a los Panthers o a los Giants con su calendario complicado. Y aquí viene otra molestia con los 49ers: el discurso de que su calendario “sencillo” los llevará de vuelta a playoffs, como si esta ofensiva cargada necesitara enfrentarse solo a equipos de último lugar para regresar a la postemporada.
La gente da demasiado peso a la “fortaleza de calendario”. Primero que nada, nadie sabe qué jugadores estarán realmente disponibles en esos partidos. Los 49ers sufrieron muchas lesiones este verano, pero todos asumen que estarán al 100% en temporada regular para apalear a Seahawks, Saints y Cardinals en las primeras tres semanas y así encaminarse a más de 10 victorias.
Estas quejas van más hacia la narrativa externa que hacia los propios 49ers, aunque sí tuvieron una pretemporada complicada tras dejar ir a varios titulares defensivos y ahora enfrentan una ola de lesiones en la posición de receptor.
No estoy tan alto con los 49ers como parece estar la opinión pública. Y para mí, el calendario no es tan fácil cuando deben jugar dos veces contra Rams, Cardinals y Seahawks, todos equipos que mejoraron en la pretemporada, quizá haciendo de la NFC Oeste la división más competitiva de la liga.
Tyreek Hill
Entiendo que Tyreek Hill es un receptor dinámico, pero su actitud debe estar cansando en Miami.
Bien por Tua Tagovailoa al no pasar por alto los comentarios de Hill después de la temporada 2024, cuando insinuó que quería salir de los Dolphins. Tua dijo a los reporteros que Hill debía recuperar la confianza tras esas declaraciones.
En lugar de eso, Hill se ha empeñado en criticar públicamente a sus compañeros. Quizá lo hace en tono de broma, pero el pateador Jason Sanders no se mostró muy contento cuando Hill le dijo: “más vale que no falles un gol de campo este año”. “¿Y si lo hago?”, respondió Sanders. “Pues más vale que no sueltes un balón este año.”
Luego vinieron los comentarios sobre De’Von Achane, a quien Hill dijo que no deberían darle el balón en situaciones de corto yardaje. Sí, quizá sea hora de que los Dolphins consideren aplicar la misma fórmula de “restar para sumar” que usaron los Chiefs cuando dejaron ir a Hill hace unos años.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 01/09/2025, traducido al español para SI México.