Semana 11 de la NFL: Enfrentamientos clave y predicciones para Rams vs. Seahawks y más juegos
Este podría ser el mejor calendario de juegos que la NFL ha presentado en 2025.
La carrera hacia los playoffs empieza a tomar temperatura y varias divisiones podrían sufrir cambios importantes esta semana. En Los Ángeles, los Rams y Seahawks pelean por el liderato no sólo de la NFC West, sino también por una parte del primer sembrado en la conferencia. En la AFC West también hay un duelo enorme, con los Broncos recibiendo a los Chiefs. Denver aventaja a Kansas City por 2.5 juegos en la división, pero los Chiefs tienen dos oportunidades para alcanzarlos, comenzando este domingo por la tarde.
El domingo por la noche, los Lions visitan a los Eagles en un partido que muchos imaginaron como el campeonato de la NFC hace un año. Ahora, Philadelphia intenta asegurar el sembrado No. 1 por primera vez desde 2022, mientras Detroit busca afirmarse en la cima de la NFC North con una victoria.
Pero comenzamos en Buffalo, donde tanto los Buccaneers como los Bills llegan tras derrotas y buscan reencontrarse a costa del otro.
Buccaneers (6–3) en Bills (6–3)
Línea: Buffalo -5.5
Enfrentamiento clave: La defensa terrestre de los Bills vs. el ataque por tierra de Tampa Bay
Dato clave: En ausencia de Bucky Irving, los Bucs han promediado 80.4 yardas por tierra por juego
Correr el balón ha sido la fórmula para vencer a los Bills esta temporada. En sus recientes derrotas ante Falcons y Dolphins, Buffalo permitió 210 y 197 yardas, respectivamente. En esos duelos, los Bills cedieron un promedio de 6.3 yardas por acarreo, un incremento respecto a su cifra más baja de la liga de 5.5 YPC.
Si los Buccaneers estuvieran saludables y contaran con su corredor estelar de segundo año, Bucky Irving, el problema sería mayor. Sin embargo, Irving se ha perdido las últimas cinco semanas por lesiones en el dedo del pie y el hombro. Aunque volvió a entrenar de manera limitada esta semana, no está claro si jugará y, en caso de hacerlo, cuánto podría aportar.
Sin Irving en el campo, Tampa Bay no ha podido correr. Los Buccaneers tienen marca de 2–3 en sus cinco ausencias y no han llegado a 115 yardas terrestres en ningún juego. Además, promedian apenas 3.6 YPC, cifra que los colocaría en el puesto 31 de la NFL.
Tampa Bay sigue sin los receptores Mike Evans, Jalen McMillan y Chris Godwin, por lo que es aún más urgente que los Buccaneers encuentren respuestas en su ataque terrestre.
Veredicto de Verderame: Buffalo 27, Tampa Bay 24
Chargers (7–3) en Jaguars (5–4)
Línea: L.A. Chargers -3
Enfrentamiento clave: Trevor Lawrence vs. Jesse Minter
Dato clave: Lawrence registra un EPA de -0.15 por pase en jugadas sin blitz
Si los Chargers ganan, tienen un 91% de posibilidades de llegar a los playoffs, y 58% si pierden, según Aaron Schatz. Para los Jaguars, esos números son 57% y 19%, respectivamente.
Si hay un factor determinante el domingo, será el desempeño del quarterback de Jacksonville, Trevor Lawrence, contra el coordinador defensivo de Los Ángeles, Jesse Minter. Los Chargers han sido renuentes a mandar blitz, ubicándose en el lugar 28 en tasa de blitz con 19.9%, pero aun así son séptimos en porcentaje de capturas con 8.1%.
La presión de pase de L.A. podría ser un problema serio para Lawrence, quien ha batallado esta temporada. El exastro de Clemson suma apenas 10 touchdowns y siete intercepciones, con un 59.5% de pases completos. Contra el blitz tiene un EPA de +4.1 este año; contra presiones de tres o cuatro hombres, ese número cae a -43.3.
Si los Chargers pueden presionar a Lawrence sin blitzear, Jacksonville necesitará forzar entregas de balón y limitar las propias. En sus cinco victorias, los Jaguars presumen un diferencial de balones recuperados de +12.
Veredicto de Verderame: L.A. Chargers 23, Jacksonville 21
Seahawks (7–2) en Rams (7–2)
Línea: L.A. Rams -3
Enfrentamiento clave: La línea ofensiva de los Rams vs. el front four de Seattle
Dato clave: Los Seahawks son segundos en capturas y terceros en porcentaje de presiones
Los Seahawks son 31.º en porcentaje de blitz (19.1%), y aun así tienen el tercer mejor porcentaje de presiones (40.4%), algo con lo que un Matthew Stafford poco móvil tendrá que lidiar.
Stafford, de 37 años, acumula menos nueve yardas por tierra esta temporada y se encuentra en el promedio de tiempo para lanzar, en el puesto 14 (2.75 segundos por dropback). Sin embargo, ha sido presionado a una de las tasas más bajas de la liga (27.8%), principalmente porque la línea ofensiva ha respondido y porque los esquemas de Sean McVay generan separaciones rápidas para sus receptores.
Stafford debe esperar un pass rush de cuatro hombres, un escenario en el que ha tenido resultados mixtos comparado con cuando enfrenta blitz. Este año suma 20 pases de touchdown y cero intercepciones contra blitzes, pero sólo cinco touchdowns y dos intercepciones frente a presiones tradicionales. Seattle intentará ganar con Uchenna Nwosu, Byron Murphy Jr. y Leonard Williams, todos con al menos cinco capturas.
Veredicto de Verderame: L.A. Rams 30, Seattle 28
Chiefs (5–4) en Broncos (8–2)
Línea: Kansas City -3.5
Enfrentamiento clave: Bo Nix vs. Steve Spagnuolo
Dato clave: Los Chiefs son cuartos en EPA por pase en intentos de menos de 10 yardas aéreas
Este es el partido de temporada regular más importante que han jugado los Broncos desde que ganaron el Super Bowl 50. Y si quieren ganarlo, necesitan que Bo Nix dé un paso al frente.
Esta temporada, Nix ha prosperado con el juego aéreo corto, pero ha tenido dificultades en los pases intermedios y profundos. Según NFL Pro, así se dividen sus números:
Corto (menos de 10 yardas): 93.2 rating, 8 TD, 0 INT, 70.7% completos
Intermedio (10–19 yardas): 64.3 rating, 4 TD, 5 INT, 47.0% completos
Largo (20+ yardas): 71.6 rating, 6 TD, 3 INT, 26.2% completos
Contra los Chiefs, esas diferencias podrían ser un problema. La defensa aérea de Kansas City es cuarta en EPA vs. pases cortos (-0.13) y 13.ª en intentos intermedios (+0.37). Sin embargo, esas ventanas intermedias rara vez están abiertas: los Chiefs permiten sólo 53.7 yardas por juego en ese rango, tercera mejor cifra de la liga.
Este año, los Broncos han vencido a Texans, Eagles, Giants, Raiders, Jets, Cowboys, Titans y Bengals. Esos equipos rankean 1.º, 3.º, 7.º, 22.º, 23.º, 26.º, 28.º y 32.º, respectivamente, en EPA permitido en pases cortos. Contra Philadelphia y New York necesitaron remontadas épicas en el último cuarto. Ante Houston, el triunfo llegó hasta la última jugada frente a Davis Mills.
Si los Broncos quieren tumbar al campeón divisional de las últimas nueve temporadas, necesitarán su mejor versión en este aspecto del juego.
Veredicto de Verderame: Kansas City 23, Denver 19
Lions (6–3) en Eagles (7–2)
Línea: Philadelphia -2.5
Enfrentamiento clave: El ataque aéreo de Detroit vs. la secundaria de Philadelphia
Dato clave: Los Lions tienen el mejor EPA por pase en la NFL
Probablemente no haya un partido no divisional más grande este año que el Eagles vs. Lions del domingo por la noche.
El ganador tendrá una excelente oportunidad de convertirse en el sembrado No. 1 de la NFC; el perdedor enfrentará un camino mucho más complicado. Según el modelo de playoffs de The Athletic, Philadelphia tendría un 51% de probabilidades de obtener el primer sembrado si gana, y sólo 18% si pierde. Para Detroit, las posibilidades son de 21% y 2%, respectivamente.
Todo podría depender del ataque aéreo de los Lions, que presume un +0.12 EPA por intento, la mejor cifra en la liga. Jared Goff ha encontrado ritmo con Amon-Ra St. Brown y el tight end Sam LaPorta, quienes combinan 1,182 yardas y 11 touchdowns. Jameson Williams también aporta explosividad: lidera al equipo con ocho recepciones de más de 20 yardas.
Ese grupo enfrentará a la defensa de los Eagles, que el lunes contuvo al quarterback de los Packers, Jordan Love, a sólo 39 yardas aéreas en la primera mitad del triunfo 10–7. La unidad es séptima en EPA por intento (-0.12), liderada por el corner de élite Quinyon Mitchell y otro talentoso esquinero de segundo año, Cooper DeJean.
Veredicto de Verderame: Philadelphia 24, Detroit 20