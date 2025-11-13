Semana 11 de la NFL: fechas, horarios, transmisiones y dónde ver todos los juegos
La Semana 11 de la NFL inicia con el juego de Thursday Night Football entre los rivales divisionales New York Jets y New England Patriots, un duelo que puede marcar el ritmo de la AFC East en el tramo final de la campaña. Los Patriots (8-2) llegan con una racha de siete victorias consecutivas y con el joven quarterback Drake Maye al frente, sumando puntos para buscar ser el MVP de la temporada.
En tanto, los Jets, que arrancaron 0-7 y ahora tienen dos triunfos seguidos, siguen siendo el claro “menor” en el enfrentamiento: se enfrentan a una defensiva de Nueva Inglaterra que permite apenas 79.2 yardas terrestres por partido, la mejor marca de la liga.
Para el domingo, en la NFC West se dará el juego más destacado de la campaña, cuando los Seattle Seahawks (7-2) visiten a los Los Angeles Rams (7-2). Un encuentro que no sólo pone en juego la supremacía divisional, sino también podría tener implicaciones directas en la siembra de playoffs.
Asimismo, en la AFC West, los Kansas City Chiefs (5-4) visitan a los Denver Broncos (8-2), otro duelo clave en la lucha por el primer sitio de esa división.
Semana 11 NFL 2025: Fechas, horarios y dónde ver
Jueves 13 de noviembre
- 19:15 | New York Jets vs. New England Patriots | Fox Sports
Domingo 16 de noviembre
- 08:30 | Washington Commanders vs. Miami Dolphins | ViX
- 12:00 | Carolina Panthers vs. Atlanta Falcons | NFL Sunday Ticket
- 12:00 | Tampa Bay Buccaneers vs. Buffalo Bills | Fox Sports
- 12:00 | Los Angeles Chargers vs. Jacksonville Jaguars | NFL Sunday Ticket
- 12:00 | Chicago Bears vs. Minnesota Vikings | Fox Sports
- 12:00 | Green Bay Packers vs. New York Giants | NFL Sunday Ticket
- 12:00 | Cincinnati Bengals vs. Pittsburgh Steelers | ViX
- 12:00 | Houston Texans vs. Tennessee Titans | NFL Sunday Ticket
- 15:05 | San Francisco 49ers vs. Arizona Cardinals | Fox Sports
- 15:05 | Los Angeles Rams vs. Seattle Seahawks | Fox Sports
- 15:25 | Baltimore Ravens vs. Cleveland Browns | NFL Sunday Ticket
- 15:25 | Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos | Canal 9
- 19:20 | Detroit Lions vs. Philadelphia Eagles | ESPN / Disney+
Lunes 17 de noviembre
- 19:15 | Dallas Cowboys vs. Las Vegas Raiders | ESPN / Disney+