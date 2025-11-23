Semana 12 de la NFL: Duelos clave, predicciones para Colts vs. Chiefs y más juegos
Existe un viejo axioma entre el personal y los entrenadores de la NFL: la temporada no empieza realmente hasta Thanksgiving.
Si ese es el caso, consideremos la Semana 12 como la última oportunidad para enviar un mensaje antes de la recta final rumbo a los playoffs.
Hay cuatro juegos clave para seguir el domingo, con los Colts destacados tras su semana de descanso para enfrentar a unos Chiefs desesperados en Arrowhead Stadium. Una derrota dejaría a Kansas City con marca de 5–6, y el equipo de Andy Reid prácticamente necesitaría ganar todos sus juegos restantes para no quedarse fuera de los playoffs. En cuanto a Indianapolis, un triunfo mantendría a los Colts con apenas dos derrotas, la menor cifra en la AFC.
En otro frente, los Rams y los Buccaneers se verán las caras el domingo por la noche en SoFi Stadium. Los Ángeles intenta mantenerse a la par de los Eagles en la pelea por la ventaja de local en la NFC, mientras Tampa Bay busca sacudirse el mal momento, luego de perder cuatro de sus últimos seis partidos.
Hablando de los Eagles, viajarán a Dallas para medirse con los Cowboys, que buscan llegar a .500 antes de recibir a los Chiefs en Thanksgiving. Philadelphia está cerca de sentenciar su división, intentando convertirse en el primer equipo de la NFC East en ganar títulos divisionales consecutivos desde que los Eagles hilaron cuatro entre 2001 y 2004.
Pero comenzamos en la Ciudad de los Vientos, donde los Bears reciben a los Steelers en un choque entre dos aspirantes a los playoffs.
Steelers (6–4) en Bears (7–3)
Línea: Chicago -2.5
Duelo clave: el juego aéreo corto de Pittsburgh vs. la defensa de Chicago
Dato clave: los Steelers son segundos en la liga con 149.3 yardas por juego en pases cortos.
En apariencia, este es un duelo en el que ambas ofensivas pueden brillar. Si Pittsburgh cuenta con Aaron Rodgers, pese a su lesión en la muñeca izquierda, los Steelers se medirán ante la defensa número 27 de la NFL, una unidad que además es 23.ª contra el pase, permitiendo 231.3 yardas por juego.
Sin embargo, un análisis más profundo podría inquietar a algunos en la Steel City. Aunque la defensa de Chicago ha sido vulnerable en ocasiones, también es muy sólida contra los pases cortos. En envíos que viajan nueve yardas o menos, Chicago es quinto, permitiendo solo 98.9 yardas aéreas por juego. El grupo de Dennis Allen también es sexto con -0.11 EPA por jugada de este tipo, y está empatado en quinto lugar con 5.0 yardas por intento en esta zona.
Mientras tanto, así es como los Steelers avanzan el balón por aire. Pittsburgh ha lanzado 241 pases de menos de nueve yardas, la 10.ª cifra más alta en la liga. Los Steelers generan 149.3 yardas por partido en este rubro, solo detrás de los 49ers. Si Rodgers & Co. van a mover el balón con consistencia, será mediante pases cortos.
Quien gane este duelo probablemente se quede con el partido en un enfrentamiento entre dos contendientes a playoffs.
Pronóstico: Chicago 23, Pittsburgh 20
Colts (8–2) en Chiefs (5–5)
Línea: KC -3.5
Duelo clave: Jonathan Taylor vs. el front seven de Kansas City
Dato clave: Indianapolis lidera la NFL con +0.20 EPA por acarreo.
Nada en el ataque terrestre de los Colts es normal. Indianapolis está arrasando con la liga en este departamento, y dos estadísticas lo confirman.
Primero, Jonathan Taylor suma 1,139 yardas por tierra y 15 touchdowns. Los jugadores más cercanos a Taylor son James Cook III, de los Bills (968 yardas), y Josh Jacobs, de los Packers (11 anotaciones). Segundo, los Colts promedian +0.20 EPA por jugada terrestre. Los siguientes mejores equipos son los Bills (+0.09) y, curiosamente, los Chiefs (+0.08). La diferencia de 0.12 equivale al margen que separa a los Chiefs de los Panthers, que ocupan el puesto 15.
Defensivamente, Kansas City ha sido sólido contra la carrera. Los Chiefs son novenos, permitiendo 100.0 yardas terrestres por juego. Cook es el único corredor que ha superado las 100 yardas ante la defensa de Steve Spagnuolo este año; el grupo ha limitado a Saquon Barkley, Jahmyr Gibbs, Derrick Henry, Travis Etienne Jr. y Ashton Jeanty a un promedio de 53.0 yardas por duelo con 4.0 por acarreo.
Por supuesto, la clave para frenar a Taylor podría ser tomar ventaja temprano. Para los Chiefs, eso significa superar a un viejo némesis: Lou Anarumo, coordinador defensivo de Indianapolis, quien cuando estaba con los Bengals ayudó a diseñar la sorpresiva victoria sobre Kansas City en el Juego de Campeonato de la AFC de 2021. Dicho eso, Patrick Mahomes ha enfrentado seis veces a las defensas de Anarumo y tiene marca de 3–3, con un promedio de 246.5 yardas por juego, 11 touchdowns y cuatro intercepciones.
Pronóstico: Kansas City 27, Indianapolis 24
Eagles (8–2) en Cowboys (4–5–1)
Línea: PHI -3
Duelo clave: Jalen Hurts vs. la defensa aérea de Dallas
Dato clave: Los Eagles son 28.º en la liga con 184.9 yardas aéreas por juego.
No hay necesidad de profundizar demasiado en la analítica para este duelo. Todo está a simple vista.
Para los Cowboys, el domingo representa una oportunidad para reinsertarse en la conversación de playoffs. Si quieren lograrlo, deberán ajustarse en defensa, especialmente una unidad que actualmente ocupa el lugar 30 contra el pase. Ante los Eagles, hay motivos para pensar que Dallas podría mejorar sus números, pues Philadelphia figura 28.º en yardas aéreas por partido con 184.9.
A pesar de contar con A.J. Brown y DeVonta Smith, mover el balón por aire ha sido una tarea complicada para los Eagles. En 10 juegos, tanto Smith como Brown solo han superado las 100 yardas en un par de ocasiones cada uno. Jalen Hurts suma 16 pases de touchdown por apenas una intercepción, pero ha sufrido 26 capturas. Y este fin de semana, el tackle derecho Lane Johnson estará fuera por una lesión en el pie sufrida el domingo pasado.
Philadelphia es el mejor equipo, pero necesitará realizar algunas jugadas que no ha conseguido en semanas recientes para ganar este duelo divisional como visitante.
Pronóstico: Philadelphia 24, Dallas 20
Buccaneers (6–4) en Rams (8–2)
Línea: LAR -6.5
Duelo clave: Matthew Stafford y su arsenal vs. la secundaria de Tampa Bay
Dato clave: Los Buccaneers permiten 7.7 yardas por intento, ubicándose en el puesto 27.
Los Buccaneers están luchando contra la corriente. Han perdido cuatro de sus últimos seis partidos y su defensa hace agua, como evidenciaron los 44 puntos permitidos en Buffalo el domingo pasado.
Ahora Tampa Bay enfrenta una prueba aún más dura, visitando a los Rams el domingo por la noche. Además del viaje largo, tendrán que medirse ante un ataque aéreo de Los Ángeles que es sexto en la NFL con 246.9 yardas por juego.
Para los Buccaneers, las prioridades serán contener a Puka Nacua y a Davante Adams. En nueve juegos, Nacua ha atrapado 73 de sus 87 targets para 850 yardas, la cuarta mejor cifra de la liga. Adams también ha brillado en su primer año con los Rams, registrando un máximo de la NFL con 10 recepciones de touchdown.
Defensivamente, Tampa Bay deberá apoyarse en el esquinero de slot Jacob Parrish y en el también novato Benjamin Morrison. Jamel Dean sigue en duda, pues la estrella defensiva se perdió la práctica del miércoles por una distensión en la cadera.
Los Buccaneers han sufrido en la parte profunda de la defensa incluso cuando están sanos, ubicándose en el puesto 27 con 7.7 yardas permitidas por intento y 241.6 yardas aéreas aceptadas por partido.
Pronóstico: L.A. Rams 30, Tampa Bay 24
Panthers (6–5) en 49ers (7–4)
Línea: SF -7
Duelo clave: la secundaria de San Francisco vs. Tetairoa McMillan
Dato clave: McMillan es sexto en la NFL con 748 yardas recibidas.
Si hay un espectáculo de un solo hombre en la NFL, ese es Tetairoa McMillan y el ataque aéreo de los Panthers.
McMillan, elegido octavo en el draft de 2025, ha superado todas las expectativas: suma 54 recepciones para 748 yardas y cuatro touchdowns. También es noveno en targets con 89, dándole a Bryce Young un receptor de 6'4" confiable.
¿El único problema? El resto del cuerpo de receptores. Todos los demás receptores de Carolina combinados tienen menos yardas que McMillan, lo que hace que la tarea de los 49ers el lunes por la noche sea bastante obvia: frenar a McMillan a toda costa. Por supuesto, San Francisco también tendrá que contener a Rico Dowdle, quien llega con 833 yardas (cuarto lugar en la NFL) y un promedio de 5.0 por acarreo. Pero si McMillan es neutralizado, Carolina será extremadamente unidimensional.
El área más importante para que San Francisco limite a McMillan serán las rutas intermedias (entre 10 y 19 yardas aéreas). En ese rango, el novato ha atrapado 22 de 34 envíos para 407 yardas y un touchdown, con un EPA de +26.1. Sus cifras de yardaje y EPA ocupan el segundo y tercer lugar de la liga, respectivamente.
Pronóstico: San Francisco 27, Carolina 19
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 21/11/2025, traducido al español para SI México.