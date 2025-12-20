Semana 16 NFL: Juegos clave y pronósticos para Packers-Bears y más
Hay varios partidos de enorme relevancia en la agenda de la Semana 16. Este sábado, los Bears recibirán a los Packers en Soldier Field en un duelo que definirá al líder de la NFC North. También es un encuentro de gran peso para ambos dentro del panorama de playoffs, aunque especialmente para Chicago. Si los Bears pierden y los Lions ganan el resto de sus partidos (incluido un duelo de revancha en la Semana 18 entre ambos), Detroit avanzaría a la postemporada y Chicago quedaría eliminado.
En la NFC South, los Buccaneers visitarán a los Panthers con ambos equipos empatados en marca de 7–7 y viniendo de derrotas divisionales, pese a haber sido favoritos. Tampa Bay y Carolina se enfrentarán dos veces en las últimas tres semanas, comenzando este domingo en Charlotte, antes de que la serie se traslade al Raymond James Stadium en la Semana 18.
En la AFC, los Patriots intentarán asegurar su boleto a playoffs con una victoria sobre los Ravens en Baltimore el domingo por la noche. Sin embargo, los Ravens están apenas un juego detrás en la AFC North y, con los Steelers —líderes de la división— viajando a Detroit, existe una buena posibilidad de que ambos lleguen empatados con marca de 8–7 a las últimas dos semanas, incluyendo un cierre de temporada entre rivales en Pittsburgh.
Pero esta semana comienza en Chicago, donde se renueva la rivalidad más antigua de la liga a orillas del lago Michigan.
Packers (9-4-1) en Bears (10–4)
Línea: Packers -1.5
Enfrentamiento clave: Jordan Love vs. la secundaria de los Bears
Estadística clave: Love registró un QBR de 79.8 en su último enfrentamiento.
Hace dos semanas, Jordan Love destrozó a los Bears al lanzar para 234 yardas, promediando 9.4 yardas por intento y sumando tres pases de anotación en una victoria de 28–21 que impulsó a Green Bay al primer lugar de la NFC North.
Desde entonces, Chicago ha recuperado esa posición por medio juego tras vencer a los Browns en la Semana 15, mientras que los Packers cayeron como visitantes ante los Broncos. Pero si los Bears quieren evitar que el liderato siga cambiando de manos, deberán mostrar una versión mucho más sólida en la parte profunda de su defensiva y generar mayor presión sobre el quarterback.
En el duelo de la Semana 14 en Lambeau Field, Chicago apenas logró un golpe al mariscal de campo y una sola captura, cortesía de Montez Sweat. No obstante, este escenario podría ser distinto si el tackle de Green Bay, Zach Tom, queda fuera el sábado debido a una lesión en la rodilla. A eso se suma la situación del receptor Christian Watson, quien lidia con una lesión en el pecho. Watson fue un factor determinante hace dos semanas, con dos touchdowns y 89 yardas recibidas ante Chicago.
Los Bears podrían encontrarse con unos Packers mermados llegando a Soldier Field, y eso sin contar que Micah Parsons está fuera por una rotura de ligamento cruzado anterior. Sin embargo, nada de eso será relevante si Chicago no ajusta en todos los frentes de su defensiva contra el pase, una unidad que llega a la semana ubicada en el puesto 18 de la liga.
Pronóstico: Green Bay 23, Chicago 20
Buccaneers (7–7) en Panthers (7–7)
Línea: Buccaneers -3
Enfrentamiento clave: los pass rushers de Carolina vs. el front seven de Tampa Bay
Estadística clave: los Buccaneers son quintos de la NFL en EPA permitido por carrera (-0.10).
Los Buccaneers atraviesan una caída libre virtual. Han perdido siete de sus últimos 11 partidos y ahora están empatados con los emergentes Panthers en la cima de la NFC South, viajando a Charlotte para el partido más importante de su temporada.
Para que Tampa Bay salga con la victoria, su defensiva debe imponerse contra el ataque terrestre. Los Panthers no cuentan con un juego aéreo particularmente sofisticado más allá del receptor novato Tetairoa McMillan, líder del equipo en recepciones (59), yardas (851) y touchdowns por pase (6). Ningún otro jugador de Carolina supera las 330 yardas recibidas, lo que vuelve imprescindible para el coach Dave Canales que el ataque terrestre funcione detrás de Rico Dowdle y Chuba Hubbard.
No será sencillo ante los Buccaneers, quienes ocupan el quinto lugar de la liga en EPA permitido por carrera (-0.10) y el décimo en yardas terrestres concedidas por partido (101.4). La semana pasada, la defensiva de Todd Bowles hizo un trabajo aceptable ante Bijan Robinson, de los Falcons, limitándolo a 93 yardas y un touchdown en 19 acarreos.
Sin embargo, este es un escenario más exigente, con Carolina en casa para su juego más importante desde la salida de Cam Newton. Los Panthers llegarán encendidos, mientras que los Buccaneers intentan evitar que la temporada se les vaya de las manos.
Pronóstico: Carolina 27, Tampa Bay 23
Jaguars (10–4) en Broncos (12–2)
Línea: Broncos -3
Enfrentamiento clave: Bo Nix vs. Anthony Campanile
Estadística clave: Jacksonville es tercero en EPA permitido por pase (-0.19).
Bo Nix y los Broncos mandaron un mensaje contundente la semana pasada.
En un duelo de alcance casi nacional ante los Packers, Denver fue local y aun así partió como no favorito pese a su marca de 11–2. Los Broncos respondieron con una victoria de 34–26, en un partido en el que Nix firmó una de las mejores actuaciones de su joven carrera, con 302 yardas por aire y cuatro pases de anotación.
Ante los Jaguars, Nix enfrentará otra prueba de alto nivel contra Jacksonville y su coordinador defensivo de primer año, Anthony Campanile. Campanile llegó procedente de Green Bay para integrarse al staff de Liam Coen y ha demostrado credenciales sólidas. Los Jaguars son terceros en EPA permitido por pase (-0.19), séptimos en yardas por jugada (5.0), quintos en yardas por acarreo (3.9) y décimos en puntos permitidos (292).
Considerando que Denver cuenta con la quinta mejor defensiva de la liga y lidera la NFL con 58 capturas, Jacksonville necesitará que su propia defensa mantenga el marcador cerrado. Todo esto mientras Trevor Lawrence busca que la ofensiva siga funcionando, una unidad que ha promediado 32.8 puntos por partido en las últimas siete semanas. Pero ante los Broncos, anotar será complicado, lo que pone la presión sobre Campanile y su grupo para contener a Nix y al ataque de pase rápido de Denver.
Pronóstico: Denver 22, Jacksonville 17
Patriots (11–3) en Ravens (7–7)
Línea: Ravens -3
Enfrentamiento clave: Lamar Jackson vs. las expectativas
Estadística clave: desde que regresó de una lesión, Jackson suma nueve touchdowns en siete partidos.
¿Veremos esta temporada al verdadero Lamar Jackson con los Ravens? Porque si la respuesta es no, Baltimore no irá a ningún lado.
Jackson se perdió un mes de actividad tras sufrir una lesión en el tendón de la corva en la derrota de la Semana 4 ante los Chiefs y, desde su regreso, nada ha lucido del todo bien. En su primer partido de vuelta lanzó para 204 yardas y cuatro pases de anotación en una paliza sobre los Dolphins. Sin embargo, en los seis encuentros posteriores ha tenido serios problemas.
En ese lapso, Jackson no ha superado las 250 yardas por pase ni las 50 por tierra en ningún partido. Además, ha participado directamente en cinco touchdowns totales y ha lanzado cinco intercepciones, llevando a Baltimore a marca de 4–2 durante ese tramo (aunque las victorias llegaron ante Vikings, Browns, Jets y Bengals).
Ante New England, Jackson se medirá a la novena mejor defensiva de la liga en EPA por jugada (-0.09) y a la 12ª en tasa de presión, con 35.7%. Si no logra dar un paso al frente y generar jugadas, ya sea con el brazo o con las piernas, los Ravens necesitarán un partido extraordinario tanto de su defensiva —ubicada en el puesto 23— como del corredor Derrick Henry, quien vive su séptima temporada con más de 1,000 yardas terrestres.
Pronóstico: New England 27, Baltimore 20
49ers (10–4) en Colts (8–6)
Línea: 49ers -6
Enfrentamiento clave: Brock Purdy vs. la defensiva aérea de los Colts
Estadística clave: Indianapolis es 31º contra el pase, permitiendo 247.6 yardas por partido.
Las cosas se han salido completamente de control en Indianapolis, y no solo del lado ofensivo.
Aunque los reflectores se han centrado principalmente en el desplome ofensivo de los Colts tras la pérdida del quarterback Daniel Jones, la defensiva también atraviesa un momento crítico. El coordinador Lou Anarumo ha visto a su unidad diezmada por las lesiones, incluyendo las ausencias de los esquineros Sauce Gardner (pantorrilla) y Charvarius Ward (conmoción), así como del tackle defensivo ex All-Pro DeForest Buckner (cuello).
Con esas tres piezas fuera por periodos prolongados en semanas recientes, los Colts han perdido cinco de sus últimos seis partidos, permitiendo 253.8 yardas aéreas por juego, incluyendo 352 de Patrick Mahomes en una derrota en tiempo extra ante los Chiefs. Ahora, Indianapolis enfrentará a los 49ers y a Brock Purdy el lunes por la noche, sabiendo que una derrota podría significar una eliminación virtual de la contienda por la postemporada.
San Francisco ha sido efectivo por aire pese a alternar entre Purdy y Mac Jones, ubicándose octavo en EPA por pase (+0.09). Christian McCaffrey ha sido el motor ofensivo, con la posibilidad real de firmar una temporada de 1,000 yardas tanto por tierra como por recepción. Actualmente suma 922 yardas terrestres y 820 por aire, liderando al equipo en ambos rubros.
Para que los Colts tengan una oportunidad realista de meterse a playoffs en las últimas dos semanas, necesitan vencer a los Niners. Y para lograrlo, deberán ajustar de manera urgente su defensiva contra el pase.
Pronóstico: San Francisco 24, Indianapolis 16