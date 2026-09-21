Semana 2 de la NFL: Klint Kubiak hace que los Raiders piensen en la postemporada
Por decirlo de una manera amable, los partidos del domingo no fueron tan entretenidos como los de la semana pasada. Pasamos de una Semana 1 que estuvo cerca de romper récords en puntos anotados a preguntarnos si los jugadores de nuestros equipos de fantasy football eran alérgicos a la zona de anotación.
Los Bears anotaron 59 puntos en el partido inaugural de la temporada contra los Panthers, pero apenas consiguieron un gol de campo en una desastrosa derrota 9-3 frente a los Vikings en la Semana 2. Para empeorar las cosas, Chicago podría quedarse sin Caleb Williams durante un periodo considerable, después de que fuera retirado del campo en el carrito por una lesión en el tendón de la corva.
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Jayden Daniels también salió antes de tiempo tras sufrir una dislocación en el codo izquierdo durante la derrota 37-20 de los Commanders ante los Cowboys. Washington ya necesitaba que Daniels asumiera la mayor parte de la carga de trabajo para tener posibilidades de competir. Ahora, el equipo parece no tener esperanzas si el quarterback se ve obligado a perderse varios partidos por segunda temporada consecutiva.
No todo fue pesimismo en la Semana 2. Los Raiders son uno de los equipos revelación en este inicio de temporada después de vencer a los Chargers y mejorar su marca a 2-0. Los Broncos también evitaron un comienzo desastroso tras remontar ante los Jaguars para equilibrar su récord.
Profundicemos en las lecciones que dejó la Semana 2.
Klint Kubiak hace que los Raiders piensen en la postemporada
Este debía ser un año de reconstrucción para los Raiders después de que traspasaron a Maxx Crosby a los Ravens días antes del inicio de la agencia libre en marzo.
Sin embargo, no actuaron como un equipo que buscaba empezar desde cero, pues invirtieron una buena cantidad de dinero en los agentes libres Tyler Linderbaum, Nakobe Dean y Quay Walker. Después, Baltimore se retiró del intercambio y Crosby regresó a Las Vegas, lo que dio a los Silver & Black más razones para competir desde ahora con Kubiak, entrenador en jefe por primera vez.
Hasta el momento, los movimientos realizados durante la temporada baja y la anulación del intercambio han funcionado porque, de repente, este equipo está preparado para el presente y el futuro, con la primera selección del Draft, Fernando Mendoza, observando desde la banca y Kirk Cousins llevando a los Raiders a una marca de 2-0 tras la sorpresiva victoria 26-14 sobre los Chargers.
El esquema ofensivo de Kubiak, con un equilibrio perfecto entre fortaleza y creatividad, ha ayudado a sus jugadores a encontrar enfrentamientos favorables, incluido el receptor Tre Tucker, quien registró cinco recepciones para 119 yardas y un touchdown. Tampoco hay que olvidar que Kubiak y Cousins han conseguido hacerlo funcionar a pesar de que el ala cerrada estrella Brock Bowers se perdió los primeros dos partidos por una lesión en la rodilla.
Pero el aspecto más destacado del domingo pudo haber sido la excelente defensiva de los Raiders. Crosby ya no está solo, pues la unidad provocó seis balones sueltos contra los Chargers. Dean, exlinebacker de los Eagles, consiguió media captura y dos de los nueve golpes sobre Justin Herbert.
No muchos imaginaban a los Chargers sin victorias y a los Raiders invictos después de dos semanas. Quizá sean los Chargers quienes deberían estar pensando en una reconstrucción.
La edad no es más que un número para los veteranos de los 49ers
Los 49ers fueron todo lo contrario a un equipo viejo y lento en su primer partido desde que regresaron de Australia. Impulsado por sus jugadores veteranos, San Francisco consiguió una cómoda victoria 35-13 sobre Miami y parece encaminado a otra temporada ganadora después de superar el viaje más largo de su calendario regular.
Los 49ers (2-0) perdieron por lesión a otro de sus receptores, pero tuvieron suficientes armas para cubrir su ausencia después de que Demarcus Robinson fuera retirado del campo en el carrito. San Francisco explotó con 21 puntos durante el tercer cuarto gracias a las destacadas actuaciones de George Kittle, Mike Evans y Kyle Juszczyk, tres jugadores mayores de 31 años. Christian McCaffrey, quien cumplió 30 en junio, volvió a ser un arma versátil al conseguir dos touchdowns contra Miami (0-2).
Sin embargo, no todas las estrellas de los 49ers pertenecen al club de los mayores de 30 años. Brock Purdy comienza a perfilarse como candidato al premio al Jugador Más Valioso después de destrozar a las defensivas de los Rams y Dolphins en el inicio de la temporada. El quarterback de 26 años completó 20 de 22 pases para 287 yardas y dos touchdowns el domingo. La edad no significa demasiado para este equipo, especialmente cuando Purdy juega tan bien como lo ha hecho durante los primeros dos encuentros.
El coordinador ofensivo Davis Webb estará bien después de superar un comienzo lento
Webb estuvo cerca de perder la calma en la línea lateral después de ver a Bo Nix lanzar una intercepción dentro de la zona roja, acción que contribuyó a que Denver quedara abajo por una diferencia de dos dígitos ante Jacksonville. Sin embargo, Webb y los Broncos finalmente encontraron tranquilidad con una remontada para ganar 20-13.
Seguramente muchos pedían que el entrenador Sean Payton asumiera las funciones de mandar las jugadas ofensivas después de lo ocurrido la semana pasada en Kansas City y de la desastrosa primera mitad del domingo. Aun así, la paciencia de Webb con el ataque terrestre terminó dando resultados y facilitó la labor de Nix en el juego aéreo. Los Jaguars (1-1) no pudieron contener a Jaylen Waddle, quien terminó con ocho recepciones y 138 yardas, durante la segunda mitad, en parte por la efectividad de la pareja de corredores conformada por J.K. Dobbins y el novato Jonah Coleman. Ambos recibieron 10 acarreos, combinaron 75 yardas y Coleman consiguió la carrera de touchdown de tres yardas que terminó dando la victoria cuando quedaban 7:21 en el último cuarto.
Hay que reconocer a Webb por no apartarse del plan de juego después de la costosa intercepción de Nix. Si los Broncos continúan jugando con equilibrio, todo debería funcionar con una defensiva que rara vez tendrá tantas dificultades como las que enfrentó ante los Chiefs la semana pasada.
Al final, Payton sabía lo que hacía cuando nombró a Webb responsable de mandar las jugadas ofensivas.
No es una exageración decir que Tyler Shough puede llegar a ser tan bueno como Josh Allen
Algunos lo tomaron como una falta de respeto, mientras que otros consideraron que el elogio no estaba justificado cuando Anthony Weaver, coordinador defensivo de los Ravens, describió a Shough, quarterback de segundo año de los Saints, como “un Josh Allen de bajo presupuesto”.
No creo que haya sido un insulto ni una exageración. Shough es legítimo y lo que mostró frente a la defensiva de Weaver en la remontada de los Saints para ganar 24-17 dejó perfectamente claro su potencial, que eventualmente podría alcanzar el mismo nivel que Allen.
Con frecuencia olvidamos el extraordinario pasador en el que se ha convertido Allen porque también es un jugador físicamente imponente, con una estatura de 1.96 metros y un peso de 107 kilogramos. Shough, quien mide 1.96 metros y pesa 99 kilos, no tiene exactamente el mismo tamaño que Allen, pero aporta mucha movilidad: registró nueve acarreos para 23 yardas y un touchdown contra los Ravens (1-1).
Sin embargo, como pasador de bolsillo, Shough ya muestra bastante madurez y su brazo permitió que los Saints (1-1) remontaran desventajas de dos dígitos ante los Ravens y Lions para abrir la temporada. New Orleans perdió 31-30 frente a Detroit en tiempo extra. El domingo, Shough completó 27 de 34 pases para 252 yardas y un touchdown, después de lanzar para 410 yardas en el partido inaugural. Quizá no sea exagerado afirmar que Shough está más avanzado como pasador de lo que Allen estaba en esta etapa de su carrera, aunque cumplirá 27 años dentro de una semana y es mayor que la mayoría de los jugadores de segundo año.
Pero dejaré hasta aquí las comparaciones. Los Saints tienen un equipo completo que juega con intensidad para el entrenador Kellen Moore, mientras que la defensiva de Brandon Staley fue sobresaliente durante la segunda mitad, en la que solamente permitió tres puntos, y consiguió frenar a Lamar Jackson y Derrick Henry en Baltimore.
Después de dos partidos complicados, el calendario se vuelve un poco más accesible para New Orleans con dos encuentros consecutivos en casa ante Las Vegas y Atlanta. Con Shough atravesando un gran momento, los Saints parecen ser el mejor equipo de la NFC Sur.
Kevin Stefanski merece más culpa por la desastrosa ofensiva de los Falcons
Lo entiendo. Cooper Rush ya no debería ser titular con ningún equipo de la NFL después de lo mal que ha jugado durante las últimas dos semanas, incluida la aplastante derrota 34-3 frente a los Panthers. Aun así, eso no basta para eximir a Stefanski de responsabilidad por su pésima ofensiva.
En Cleveland, la excusa de Stefanski fue que no tenía un quarterback franquicia para hacer funcionar el sistema durante sus dos últimas temporadas, periodo en el que los Browns promediaron menos de 17 puntos por partido. Su reputación como una gran mente ofensiva evidentemente no quedó demasiado afectada a pesar de su despido, porque rápidamente encontró trabajo en Atlanta.
Aunque todavía no dispone de buenas opciones en la posición de quarterback, no existe justificación para producir solamente un touchdown en ocho cuartos teniendo al trío conformado por Bijan Robinson, Kyle Pitts y Drake London. Son dos semanas consecutivas en las que los Falcons (0-2) se han avergonzado a sí mismos a la ofensiva. Pitts tiene una recepción. London mejoró respecto al partido contra los Steelers, pero no se ha acercado a las 100 yardas en un encuentro. Robinson tampoco estuvo a la altura de sus elevados estándares contra los Panthers (1-1), al registrar 81 yardas totales. Además, la defensiva fue igual de mala el domingo, lo que ofrece una muestra más amplia de las dificultades de Stefanski como entrenador en jefe.
En cuanto a una preocupación todavía mayor, Stefanski vio lo que hizo esta ofensiva la semana pasada contra los Steelers y aun así consideró que sería buena idea volver a utilizar a Rush como titular. Finalmente eligió la opción D cuando retiró a Rush para colocar a Jack Strand, agente libre novato no seleccionado en el Draft. Tua Tagovailoa y Michael Penix Jr. no han estado disponibles durante esta temporada.
De nuevo, la situación en la posición de quarterback es crítica, pero Stefanski lleva demasiado tiempo obligado a encontrar la manera de hacer funcionar la ofensiva con los jugadores que tiene disponibles.