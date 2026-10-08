Steelers están atascados con Mike McCarthy y Aaron Rodgers, les guste o no

Sabemos que hemos superado oficialmente el primer mes de la temporada de la NFL cuando los equipos comienzan a concretar intercambios importantes, las aficiones revisan mock drafts y empiezan a circular rumores sobre coaches que están en peligro de perder su puesto.

Solo hacen falta unos cuantos partidos para que los equipos descubran qué rumbo están tomando.

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En cuanto a los Steelers, parece que están siguiendo el mismo camino de la última década, incluso con un nuevo coach por primera vez desde 2007. Mike McCarthy tiene a los Steelers luciendo tan promedio como Mike Tomlin en sus últimos años en Pittsburgh.

Tener marca de .500 no es el peor escenario, pero los Steelers (2-2) parecen cansados de estar en medio de todo después de que Aaron Rodgers y McCarthy protagonizaran un acalorado intercambio la semana pasada en Cleveland. Comencemos con la complicada situación de los Steelers en el NFL Verdadero o Falso de esta semana.

Mike McCarthy pudo haber iniciado la reconstrucción sin Aaron Rodgers

Quería escribir que McCarthy debería mandar a la banca a Rodgers si vuelve a menospreciarlo, como lo hizo en la derrota contra los Browns. Luego recordé que McCarthy reaccionó llamando a su quarterback un imbécil, y eso es peor que exigir que se cante una determinada jugada.

Sin embargo, McCarthy ha permitido que Rodgers pierda la calma demasiadas veces, desde sus días con los Packers. Probablemente ahora sea más agotador para McCarthy recibir los reclamos del Rodgers de 42 años, sabiendo que ya no es tan bueno como lo fue en su mejor momento.

Aunque Rodgers no puede hacer retroceder el reloj, el problema de los Steelers —dependiendo de cómo se mire— es que Rodgers es la mejor opción de este equipo en la posición de quarterback y quizá su única opción, pese a tener a dos quarterbacks sin experiencia seleccionados en los últimos dos años: Will Howard y Drew Allar.

McCarthy dio su aprobación para recibir nuevamente a Rodgers en Pittsburgh, dejando de lado la posibilidad de reiniciar un roster que necesita una renovación desde hace bastante tiempo. McCarthy reemplazó a Tomlin, quien estuvo 19 temporadas en Pittsburgh y terminó su etapa con una racha de seis derrotas consecutivas en playoffs.

Este era el año perfecto para que la organización comenzara de cero y evitara que McCarthy reviviera sus días de recibir gritos de su quarterback. Eso estaba bien en 2010, pero no tanto en 2026.

Pero eso fue lo que McCarthy aceptó cuando tomó el trabajo de dirigir al equipo de su ciudad natal. Por ahora, los Steelers, con un roster cargado de veteranos, tienen que seguir adelante con este grupo —su edad promedio es de 27.09 años, la 30.ª más alta de la NFL—, dejar que las cosas sigan su curso y aceptar que probablemente Rodgers tendrá más arranques de enojo en el camino. Con marca de 2-2, los Steelers no están en una mala posición, pero están en el mismo lugar de los últimos años: un equipo mediocre que podría necesitar un milagro para finalmente ganar otro partido de playoffs.

En cuanto al problema más grande de McCarthy, los Steelers podrían despertar pronto y darse cuenta de que este grupo envejecido no es lo suficientemente bueno para ganar un Super Bowl. O quizá ya lo hicieron después de intercambiar al cornerback Joey Porter Jr. con los Cowboys la semana pasada. Pittsburgh podría finalmente estar pensando en el futuro, con la intención de rejuvenecer el roster, y quizá eso también incluya la posición de Head Coach. Es difícil imaginar una temporada de una sola temporada para el McCarthy de 62 años, pero los equipos buscan al próximo joven de poco más de 30 años que esté de moda como encargado de las jugadas ofensivas.

Probablemente McCarthy habría estado mejor diciéndoles a los Steelers que solo aceptaría el trabajo si comenzaban la reconstrucción durante la pasada offseason y apostaban por un quarterback más joven, lo que le habría permitido quedar ligado a la franquicia durante algunas temporadas para poner en marcha la reconstrucción.

Ahora es demasiado tarde. De repente, la presión está sobre McCarthy para hacer que este grupo luzca completamente diferente a lo que ha sido, algo difícil de conseguir con un quarterback veterano y enojado.

La opinión de Manzano: Verdadero

Joey Porter Jr. solucionará todos los problemas defensivos de los Cowboys

El intercambio de Dallas por Porter ya dio dividendos en su victoria de 34-30 sobre los Texans. Aun así, la llegada del confiable cornerback realmente no cambia mi opinión de que los Cowboys (2-2) son un equipo mediocre.

Déjame ponerlo de esta manera: con todos los movimientos importantes que Dallas ha hecho en los últimos 14 meses, su defensa ya debería estar en una mejor situación de la que estaba después de intercambiar a Micah Parsons con Green Bay. Los Cowboys han agregado a Kenny Clark, Quinnen Williams, Rashan Gary y Porter, además de utilizar una selección de primera ronda en Caleb Downs, y aun así siguen teniendo problemas para generar presión sobre el quarterback. Los Cowboys solo tienen cuatro sacks esta temporada.

Porter no permitió ninguna recepción y tuvo una participación limitada en su debut con los Cowboys, pero C.J. Stroud (347 yardas, dos TD) aun así conectó con frecuencia con Nico Collins (siete recepciones, 118 yardas, dos TD), mientras los Texans acumulaban 397 yardas totales.

Claro, si vemos esto desde una perspectiva optimista, los Cowboys han solucionado varios huecos en su defensa. No podemos olvidar que esta era una unidad deficiente incluso con Parsons. Sin embargo, ese intercambio de gran impacto seguirá persiguiendo a este equipo hasta que encuentre a otro pass rusher estelar.

Porter y Williams están entre los mejores de la liga en sus respectivas posiciones, pero no son especialistas en conseguir sacks. Es difícil ganar en la NFL sin una presión constante sobre el quarterback.

La opinión de Manzano: Falso

Los Vikings invictos eventualmente se desvanecerán por su ofensiva lenta

Sí, anotar un solo touchdown ofensivo en tres partidos no es lo ideal, pero no veo que los Vikings (4-0) se desvanezcan pronto porque esta defensa dirigida por Brian Flores es lo suficientemente buena para seguir acumulando victorias. Minnesota permite un promedio de apenas 12.8 puntos por partido, el mejor registro de la liga, y tiene 16 sacks, también la cifra más alta de la NFL.

Obviamente, Minnesota necesitará que Kyler Murray y la ofensiva hagan más para ser tomados en serio como contendientes. Aun así, nadie querrá enfrentarse a esta defensa dominante en la recta final de la temporada, cuando el calendario llegue a enero.

Los Vikings podrían ser los Texans de 2025: una defensa dominante y una ofensiva lenta. Murray tiene que hacer más, pero tampoco contó con Justin Jefferson, quien se perdió la fea victoria de 15-10 sobre los Dolphins debido a una lesión de tobillo. Murray todavía está buscando encontrar su ritmo en un nuevo equipo y se perdió un tiempo debido a una conmoción cerebral que sufrió en el partido inaugural de la temporada contra los Packers.

Existe una posibilidad real de que esta ofensiva aumente el ritmo en las próximas semanas para quitarle presión a la defensa y a su estelar kicker Will Reichard, quien lleva 12 de 12 en intentos de gol de campo y 6 de 6 en puntos extra.

La opinión de Manzano: Falso

Al menos un Head Coach será despedido antes de Halloween

Esta parte del artículo de Conor Orr, “Which coaches are on the hot seat”, realmente llamó mi atención: “Ahora llevamos cuatro partidos de una temporada de 17, lo que puede parecer demasiado pronto para hablar del término ‘hot seat’. Pero les aseguro que no lo es”.

Créanlo: varios equipos ya comenzaron a hacer su tarea sobre posibles candidatos a coaches que podrían estar disponibles al final del año y han tomado nota de los grandes comienzos de temporada de Todd Monken, coach de los Browns; John Harbaugh, coach de los Giants; Klint Kubiak, coach de los Raiders; Joe Brady, coach de los Bills; y Jesse Minter, coach de los Ravens, todos con marca de 3-1.

Con más equipos perdiendo la paciencia, voy a predecir que al menos un Head Coach será despedido antes de Halloween. Incluso iré más allá y diré que ese coach será Todd Bowles, cuyo paso por Tampa Bay se ha vuelto monótono.

Bowles, en su quinta temporada como Head Coach de los Buccaneers, ha sobrevivido a los últimos ciclos de cambios de coaches, pero será difícil que pueda superar este inicio de 0-4 con Baker Mayfield fuera al menos unas semanas más debido a un pulgar dislocado en su mano de lanzar. Tampa Bay ha perdido 11 de sus últimos 13 partidos, contando desde la temporada pasada.

La opinión de Manzano: Verdadero

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 07/10/2026, traducido al español para SI México.