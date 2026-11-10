Semana 9 NFL, ganadores y perdedores: Josh Allen y Bills; Caleb Williams sufre con los Bears

La Semana 9 culminó con el triunfo de los Bills sobre Vikings en un juego pasado por errores y donde Josh Allen logró atravesar un pantanoso encuentro en el que en la primera mitad le resultó difícil encaminar la ofensiva. La jornada dominical de partidos de la Semana 9 llegó a su fin en Chicago, donde los encendidos Bears derrotaron 27-24 a los Buccaneers para conseguir su cuarta victoria consecutiva. Esta vez lo hicieron a pesar de su quarterback, un tema al que volveremos en un momento.

En otros encuentros, Tom Brady regresó al Gillette Stadium para narrar la contundente derrota de los Patriots por 45-27 ante los Packers; los Cowboys consiguieron una victoria de último minuto sobre los Colts, que atraviesan dificultades, y Joe Burrow volvió a brillar en el contundente triunfo de los Bengals sobre los Falcons en Madrid.

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La semana concluirá el lunes por la noche en Minnesota, donde los Vikings recibirán a los Bills en el U.S. Bank Stadium, con el kickoff programado para las 8:15 p. m. ET.

Pero antes de llegar a ese partido, estos son nuestros ganadores y perdedores de la Semana 9 hasta ahora.

Perdedor: el índice de intercepciones de Caleb Williams

Después de jugar un futbol americano prácticamente impecable desde que regresó de una lesión en el tendón de la corva el mes pasado, Caleb Williams tuvo un impacto negativo en la victoria de los Bears sobre los Buccaneers el domingo por la noche.

Aunque guio a la ofensiva de Chicago para conseguir apenas 20 puntos, el jugador de 24 años lanzó cuatro intercepciones, la mayor cantidad que ha registrado en un partido durante su joven carrera. Además, tuvo su segunda peor calificación de pasador (61.5) y su segundo porcentaje de pases completos más bajo (59.5%) de la temporada. Aun así, cuando llegó el momento decisivo, Williams comandó una serie ofensiva de ocho jugadas y 49 yardas que terminó con un gol de campo de Cairo Santos, el cual le dio a los Bears la victoria por 27-24.

"Ya he pasado por esto [antes]", reconoció Williams después del partido cuando le preguntaron por su actuación de cuatro intercepciones. "Sé que debo mantener la calma. Me alegra haber vivido esos momentos antes... y haber podido aprender de ellos. Eso es lo que vamos a hacer".

Ahora con marca de 6-2 en la temporada, los Bears tendrán su semana de descanso antes de recibir a los Saints en Soldier Field durante la Semana 11. Esto le dará a Williams la oportunidad de reiniciarse después de su actuación de la Semana 9, marcada por las pérdidas de balón. —Mike Kadlick

Ganador: el primer partido internacional de Joe Burrow

En los días previos al enfrentamiento contra los Falcons en Madrid, Joe Burrow dijo que los Bengals ofrecerían un espectáculo. Y así fue. Burrow tuvo una actuación excepcional en la victoria por 34-17, al completar 24 de 29 pases para 271 yardas, tres touchdowns por pase y uno por tierra. Su principal objetivo, Ja’Marr Chase, destrozó a la secundaria de los Falcons con 10 recepciones para 155 yardas y un touchdown, mientras que Tee Higgins sumó 32 yardas y dos recepciones de anotación.

Este fue el primer partido internacional en la carrera de Burrow. Anteriormente había expresado su deseo de jugar un encuentro fuera de Estados Unidos e incluso publicó que esperaba que fueran ciertos los rumores de que los Bengals participarían en el partido de Madrid de 2025. No fue así, ya que los Commanders y los Dolphins terminaron disputando aquel encuentro. Un año después, Burrow finalmente tuvo la oportunidad de participar en el partido de Madrid y firmó una actuación de cuatro touchdowns, además de realizar la celebración característica de la estrella del futbol Neymar.

Más allá del partido internacional, Burrow está encendido. Ha conseguido cuatro o más touchdowns en cada uno de sus últimos cuatro encuentros, con un total de 16 anotaciones durante ese periodo, lo que lo consolida como candidato al MVP a mitad de temporada. —Eva Geitheim

Perdedor: el intento de los Chiefs de incorporar la jugada de quarterback sneak

Después de tener dificultades para convertir en situaciones de pocas yardas, los Chiefs han enfrentado una presión cada vez mayor para recurrir a la jugada de quarterback sneak. Kansas City normalmente ha evitado esta jugada desde que Mahomes sufrió una dislocación de la rótula al ejecutarla en 2019, pero recibió el impulso para intentarlo con Justin Fields, su quarterback suplente, quien es bueno corriendo con el balón. El quarterback sneak es una de las jugadas más exitosas que puede ejecutar un equipo en situaciones de pocas yardas, y la incapacidad de los Chiefs para utilizarla les ha costado puntos esta temporada.

Kansas City finalmente intentó ejecutar un quarterback sneak con Fields en una situación de tercera oportunidad y una yarda por avanzar. Fields no sólo se quedó corto, sino que perdió el balón en el intercambio del centro y los Jets lo recuperaron. Más adelante tuvieron otra situación similar, esta vez en la yarda uno, pero optaron por una entrega directa por el centro a Travis Kelce, quien consiguió un touchdown terrestre de una yarda.

"Ustedes lo pidieron. Se los dimos. No funcionó. ¿Cómo se sienten?", dijo el coach Andy Reid sobre el intento fallido después del partido. "Es difícil practicar estas jugadas con los quarterbacks a menos que las ejecutes en un partido. Así que tenemos que conseguir que esos dos estén en la misma sintonía y asegurarnos de que el balón llegue primero y esté en las manos del quarterback. A partir de ahí podemos avanzar.

"Son jugadas difíciles de practicar. Tenemos que asegurarnos de que el intercambio del balón salga bien". —E.G.

Ganador: las patadas falsas en South Beach

Tanto los Lions como los Dolphins recurrieron a algunas jugadas engañosas en equipos especiales durante su enfrentamiento del domingo, cuando ejecutaron con éxito despejes falsos. Los Lions realizaron el primer intento en cuarta oportunidad y siete yardas por avanzar, al comienzo del segundo cuarto, cuando el pateador Jake Fox conectó con Davontavean Martin para una ganancia de 11 yardas. Aunque la jugada falsa de Fox les dio una nueva oportunidad a los Lions, Detroit no pudo seguir avanzando con el balón y, dos meses después, Fox volvió a salir al campo para despejar de manera convencional.

Dos cuartos más tarde, los Dolphins también ejecutaron un despeje falso. Enfrentando una cuarta oportunidad y tres yardas por avanzar desde su propia yarda 36, el pateador Bradley Pinion completó un pase a Kaytron Allen, quien estaba completamente desmarcado y avanzó por el campo para conseguir una ganancia de 46 yardas. Más adelante, los Dolphins consiguieron un gol de campo en esa serie ofensiva para reducir la ventaja de los Lions a 16-9. Detroit respondió con otro gol de campo en su siguiente posesión para ampliar la diferencia y asegurar la victoria por 19-9. —E.G.

Another successful fake punt in Miami. This time by Miami pic.twitter.com/jJz7csImqm — Billy M (@BillyM_91) November 8, 2026

Ganador: la presión sobre el quarterback de los Giants

Antes de su enfrentamiento del domingo contra los Eagles, los Giants ocupaban el último lugar de la liga en capturas, con apenas nueve. Casi igualaron esa cifra en su victoria sobre Philadelphia al capturar siete veces al quarterback de los Eagles, Joe Milton. Los Giants tuvieron la ventaja de enfrentar a una línea ofensiva de los Eagles mermada por las lesiones y a un quarterback joven que realizaba su primera titularidad, pero también aprovecharon la oportunidad y llegaron constantemente hasta él. El linebacker novato Arvell Reese sigue fortaleciendo sus argumentos para ganar el premio al Novato Defensivo del Año, después de conseguir tres capturas. Micah McFadden, Darius Alexander, D.J. Reader y Dawuane Smoot también registraron una captura cada uno. La baja de Brian Burns por el resto de la temporada ciertamente ha perjudicado la presión sobre el quarterback de los Giants, pero el equipo tuvo una buena actuación contra los Eagles para mejorar su marca a 5-2-1.

La presión sobre el quarterback de los Eagles, una unidad que también ha tenido dificultades esta temporada, igualmente tuvo un buen día al conseguir seis capturas, incluida la primera de Jonathan Greenard, quien llegó al equipo mediante un intercambio durante la offseason. Sin embargo, eso no fue suficiente para darle la victoria a Philadelphia. —E.G.

Perdedor: la defensa de los Raiders

Los Raiders permitieron 38 puntos en su derrota ante los 49ers el domingo. La ofensiva también tuvo parte de la responsabilidad al cometer cinco pérdidas de balón, incluida una intercepción devuelta hasta la zona de anotación para touchdown, pero la defensa de los Raiders ya ha permitido 30 puntos o más en seis partidos consecutivos. Incluso tomando en cuenta las pérdidas de balón de la ofensiva, la defensa de Las Vegas tuvo pocas respuestas ante el ataque de los 49ers, más allá de una detención en cuarta oportunidad y una intercepción de Brock Purdy.

Los 49ers no contaron con varios de sus principales receptores, incluido Mike Evans, pero aun así dominaron a la defensa de los Raiders desde el comienzo. No tuvieron que despejar y acumularon 190 yardas terrestres, su máxima cifra de la temporada, en 40 acarreos. La defensa de los Raiders simplemente no ha sido buena este año: ocupa los lugares 30 o 31 de la liga en yardas totales, yardas terrestres y puntos permitidos. —E.G.

Ganador: Caleb Downs

El partido entre Cowboys y Colts fue un encuentro desordenado entre dos equipos que atraviesan dificultades. Entre ambos sumaron cuatro intercepciones, 23 castigos para 220 yardas y una jugada extraña que prácticamente resumió la temporada de cada equipo.

Sin embargo, el partido también representó un duelo entre los hermanos Downs: el receptor de los Colts, Josh Downs, y el safety novato de los Cowboys, Caleb Downs. Caleb no sólo consiguió la victoria ante su hermano, sino que también registró la primera intercepción de su carrera al interceptar al quarterback de los Colts, Daniel Jones, durante el último minuto del encuentro para sellar el triunfo por 27-23.

Caleb Downs comes up big for the Cowboys!



(via @NFL) pic.twitter.com/RHmeQS2Fw2 — Sports Illustrated (@SInow) November 8, 2026

"Fue una sensación surrealista salir al campo y alinearme frente a él, sólo él y yo durante todo el partido", dijo Caleb sobre enfrentarse a su hermano. "Simplemente estaba agradecido por la situación. Definitivamente me ganó en algunas de las jugadas en las que no le lanzaron el balón. [...] Sólo estoy agradecido de que mi familia pudiera estar aquí". —E.G.

Ganador: Tom Brady

Después de más de un año en el que pareció distanciarse de la organización de los Patriots, Tom Brady regresó este fin de semana al Gillette Stadium tanto para la inducción de Rob Gronkowski al Salón de la Fama de los Patriots como para el partido del equipo contra los Packers, que narró para Fox junto a Kevin Burkhardt.

Lo hizo de manera impecable. Sin necesidad de matices.

Habría sido fácil para Brady cumplir sin entusiasmo tanto con su aparición en Foxborough el sábado como con sus sentimientos por regresar al estadio donde construyó innumerables recuerdos. En cambio, lo abrazó por completo y les dio a los aficionados de los Patriots una muestra del quarterback del que se enamoraron hace más de dos décadas.

"¡Vaya, qué nostalgia!", le dijo Brady a Burkhardt justo después del medio tiempo, cuando le preguntaron cómo había sido el fin de semana para él. "Y volver a ver ayer a mis antiguos compañeros y rendir homenaje a Gronk. Sé que el señor [Robert] Kraft está en casa; sólo quiero saludar a RKK. Sé que está viendo esto. [...] No puedo agradecer lo suficiente todo el cariño y el apoyo que recibí durante 20 años aquí. Siento que soy el hombre más afortunado del mundo por haber jugado para esta comunidad increíble. [...] Tuve a los compañeros y coaches más extraordinarios en cada etapa, e intentamos salir al campo y hacer las cosas de la manera correcta. Mucha humildad, mucho conocimiento de nosotros mismos y muchas actuaciones extraordinarias de mis compañeros en los momentos decisivos. Por eso cuelgan esos estandartes. Nadie puede quitárselos. Estarán ahí colgados para siempre". —M.K.

Perdedor: Christian Gonzalez

Los Patriots sufrieron una actuación dominante de Jordan Love el domingo por la tarde. El quarterback de los Packers completó 23 de 29 pases para unas impresionantes 372 yardas y tres touchdowns en la victoria de Green Bay por 45-27 sobre New England. Los receptores Christian Watson y Matthew Golden sumaron 335 de esas yardas, 113 de ellas ante el cornerback de los Patriots, Christian Gonzalez, quien estaba encargado de cubrirlos.

Christian Gonzalez allowed 7 receptions for 105 yards to Matthew Golden and 3 receptions for 82 yards to Christian Watson.



Gonzalez is the only defender since at least 2018 to allow more than 80 receiving yards to two different players in the same game.



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Gonzalez firmó esta offseason una extensión de contrato por cuatro años y 135 millones de dólares con los Patriots, que lo convirtió en el cornerback mejor pagado del futbol americano. Hasta ahora, no ha estado a la altura de esas expectativas, y la actuación del domingo representó su punto más bajo.

"Quiero decir, hicieron un buen trabajo. Salió y corrió buenas rutas", dijo Gonzalez sobre su enfrentamiento contra Golden, específicamente. "Corrió las rutas que tenían en el plan de juego y Jordan Love pudo pasarle el balón. Simplemente tengo que ser capaz de terminar las jugadas y hacer esas acciones. Estoy ahí, sólo tengo que concretarlas. Quiero decir, no es el fin del mundo. Tuve un mal partido. No estoy afectado por eso ni demasiado preocupado. Lo dejaré atrás y estaré listo para la próxima semana".

La tarea de la próxima semana podría ser todavía más complicada para Gonzalez, ya que los Patriots viajarán a Alemania para enfrentar a los Lions y a su receptor estelar Amon-Ra St. Brown en Múnich. —M.K.

Ganador: el grupo de receptores de los Packers

Los Packers tomaron la decisión esta offseason de prescindir de Romeo Doubs y Dontayvion Wicks, con lo que redujeron la cantidad de receptores en su roster. Fue una decisión arriesgada, especialmente por el preocupante historial de lesiones de Christian Watson y Jayden Reed (quien actualmente está lesionado) y porque Matthew Golden apenas registró 361 yardas por recepción como novato.

La apuesta dio resultado.

Incluso con Reed en la lista de reservas lesionados debido a una lesión en el cuello, Watson y Golden han dominado. Tuvieron quizá su mejor actuación del año en la contundente victoria sobre los Patriots: entre ambos sumaron 17 recepciones, 335 yardas y dos touchdowns, y destrozaron a Christian Gonzalez, uno de los mejores cornerbacks de la NFL. Tanto Watson (171) como Golden (164) superaron las 150 yardas por recepción. Watson ahora acumula 879 yardas esta temporada, mientras que Golden tiene 783, cifras que colocan a ambos entre los 10 mejores receptores de la NFL. Es seguro decir que, fuera de Cincinnati, pocos equipos tienen una mejor dupla de receptores que los Packers. —E.G.

Perdedor: la última llamada de jugada de los Commanders

Otra semana y otra decisión cuestionable de los Commanders en el manejo del partido. Esta vez, Washington tomó una decisión desconcertante al final de su derrota por 20-13 ante los Rams. Con una desventaja de un touchdown, los Commanders recuperaron el balón cuando quedaban 52 segundos y no tenían tiempos fuera. Avanzaron hasta la yarda 31 de los Rams cuando restaban ocho segundos, por lo que tenían tiempo para ejecutar dos jugadas. En la primera, Jayden Daniels lanzó un pase profundo hacia Stefon Diggs, pero fue incompleto. En la última jugada, cuando quedaban tres segundos, los Commanders tomaron la desconcertante decisión de lanzar un pase corto en lugar de buscar la zona de anotación. Daniels le pasó el balón al tight end Chig Okonkwo, a unas cinco yardas de la línea de golpeo, lo que significaba que Okonkwo habría tenido que avanzar aproximadamente 27 yardas para conseguir el touchdown. Hizo un buen trabajo al quitarse de encima al primer tackleador para conseguir un primer down y llegar hasta la yarda 12 de los Rams, pero tuvo que intentar pasarle el balón lateralmente a un compañero porque todavía estaba muy lejos de la zona de anotación.

"En esos momentos, en la última jugada del partido... quieren sacar el balón de las manos del quarterback lo más rápido posible", dijo Jayden Daniels después del encuentro. "Esa fue la jugada que se pidió y tenemos que ejecutarla". —E.G.

Ganador: C.J. Stroud

A mitad de temporada, parece que C.J. Stroud se ha ganado un contrato millonario. Stroud y los Texans no llegaron a un acuerdo para una extensión contractual durante la pasada offseason, por lo que la campaña de 2026 se convirtió en un año para demostrar su valor para el quarterback que está en su cuarta temporada.

Hasta ahora, lo ha demostrado. Stroud ha tenido una temporada sobresaliente y disputó uno de sus mejores partidos del año al lanzar para 384 yardas, cinco touchdowns y una intercepción en la victoria de los Texans por 44-22 sobre los Chargers. Aunque los Chargers no han ganado un partido, su defensa ha sido sólida durante buena parte de la temporada y llegaba al domingo en el séptimo lugar en yardas aéreas permitidas por partido (198.4). Aun así, Stroud los hizo pedazos.

El momento más destacado de su actuación fue un pase de touchdown de 63 yardas a Tank Dell. La jugada ayudó a los Texans a despegarse de los Chargers en el marcador y también representó el primer touchdown de Dell desde su regreso de una grave lesión en la pierna. La temporada de los Texans ha sido decepcionante en términos generales, pero el regreso de Dell ha sido uno de los grandes motivos para celebrar. —E.G.

C.J. Stroud to Tank Dell for the TD 🗣️



HOUvsLAC on CBS/Paramount+

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Perdedor: los encargados de los corgis

Durante el medio tiempo del partido entre Broncos y Panthers del domingo, se celebró una carrera de corgis en el Bank of America Stadium y uno de los perros se escapó. Buena suerte intentando atrapar al corgi, llamado Lennox, que logró evadir a varios encargados mientras corría por el campo de los Panthers. Finalmente, uno de ellos consiguió sujetar al perro, pero no antes de que Lennox esquivara suficientes intentos de tackle como para merecer una gráfica y una narración durante la transmisión de NFL RedZone. —E.G.

Corgi loose on the pitch in Carolina! 🐾



Best Red Alert of the year? 😅 pic.twitter.com/UIb3G0kyJC — NFL UK & Ireland (@NFLUKIRE) November 8, 2026

Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 09/11/2026, traducido al español para SI México.