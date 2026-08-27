Los siete nombres que debes conocer en la carrera por el Trofeo Heisman 2026
El Trofeo Heisman tiene fama de ser un poco predecible y, en algunos aspectos, es justo decirlo. Desde el año 2000, 20 de los 26 ganadores del premio han sido quarterbacks. Se necesita una temporada verdaderamente extraordinaria de un jugador de otra posición para imponerse ante los mejores pasadores del año.
Sin embargo, los ganadores del premio no siempre son tan evidentes. Fernando Mendoza llegó a Indiana con cierto reconocimiento después de una buena temporada con Cal en 2024, pero pocos lo señalaban como el mejor jugador del país antes de 2025. Travis Hunter, de Colorado, llegó a 2024 con aspiraciones al Heisman por la magnitud de lo que intentaba hacer: jugar toda una temporada en dos posiciones de alto impacto. Fue uno de los mejores cornerbacks y receptores abiertos de toda la FBS y ganó el Heisman como resultado. Incluso el ganador de 2023, Jayden Daniels, estaba en la conversación al comenzar la temporada, pero no tomó realmente el control de la carrera sino hasta mediados del otoño, después de una espectacular racha de partidos con cuatro touchdowns.
Por ello, predecir la carrera por el Heisman puede ser una tarea engañosa. Antes de la temporada podemos tener una buena idea de qué jugadores tienen perfil de candidatos, pero una lesión importante o la irrupción de una superestrella tras cambiar de universidad pueden modificar la conversación en cuestión de semanas. De cara a 2026, estos siete jugadores establecidos —no todos quarterbacks— destacan mientras nos preparamos para el inicio de la Semana Cero.
CJ Carr (Jr.), QB, Notre Dame
La ofensiva de Notre Dame en 2025 estuvo construida en gran medida alrededor del talento del corredor Jeremiyah Love, finalista del Heisman y All-American, lo que le dio a Carr espacio para crecer como quarterback. Aunque el joven pasador no necesitó demasiado tiempo para impresionar como QB1. Incluso en las derrotas consecutivas ante Miami y Texas A&M para abrir la temporada, Carr mostró una madurez poco común para un quarterback de su edad. Al final de la campaña, había guiado a los Fighting Irish a 10 victorias consecutivas y terminó con 2,741 yardas por pase, 24 touchdowns y apenas seis intercepciones, con un promedio de 9.4 yardas por intento.
Trinidad Chambliss (R-Sr.), QB, Ole Miss
Chambliss, exestrella de la División II con Ferris State, apareció de la nada para convertirse en uno de los quarterbacks más emocionantes del futbol americano colegial la temporada pasada. Tomó el puesto del lesionado Austin Simmons al inicio de la campaña y llevó a Ole Miss hasta las semifinales del College Football Playoff, en medio de la turbulencia provocada por la salida de Lane Kiffin.
Chambliss decidió no seguirlo a LSU y consiguió una orden judicial que le permitió disputar una temporada completa con los Rebels. Si consigue construir sobre una campaña en la que lanzó para 3,937 yardas, 22 touchdowns y tres intercepciones, además de sumar 527 yardas y ocho touchdowns por tierra, estará en la pelea por viajar a Nueva York.
Arch Manning (Sr.), QB, Texas
El ciclo de expectativas alrededor de Arch Manning durante la pasada pretemporada terminó siendo exagerado, ya que tuvo problemas al comenzar su primera temporada completa como quarterback titular, lo que provocó una ola de críticas. Después de quedar fuera de la conversación por el Heisman, Manning cerró fuerte la campaña, con un promedio de 285.7 yardas por pase por partido, 14 touchdowns y apenas dos intercepciones en sus últimos seis encuentros.
También consiguió cinco touchdowns terrestres en ese periodo y brilló con 155 yardas por tierra en la victoria de Texas sobre Michigan en el bowl. Los Longhorns incorporaron esta temporada a uno de los mejores receptores abiertos del futbol colegial, Cam Coleman, procedente de Auburn, dándole a Manning el mejor socio ofensivo que ha tenido en su carrera universitaria.
Dante Moore (Sr.), QB, Oregon
Si Moore hubiera decidido declararse para el Draft de la NFL, podría haberle disputado a Mendoza la posibilidad de ser la primera selección global. En cambio, regresará a Oregon para continuar construyendo sobre lo que fue una impresionante primera temporada completa como titular.
El exjugador de UCLA permaneció como suplente de Dillon Gabriel en 2024 antes de asumir la titularidad y lanzar para 3,565 yardas, 30 touchdowns y 10 intercepciones la temporada pasada. Su nivel disminuyó en el College Football Playoff ante la sólida defensa de Texas Tech y el eventual campeón nacional Indiana, pero estuvo lejos de ser el responsable de la derrota de los Ducks ante los Hoosiers.
Ahora afronta lo que probablemente será su última temporada universitaria con la motivación de ayudar a Oregon a superar finalmente el obstáculo del campeonato nacional.
Leonard Moore (Jr.), CB, Notre Dame
Es extremadamente complicado que un jugador defensivo gane el Heisman, especialmente si no juega también como uno de los mejores receptores abiertos del país, como ocurrió con Travis Hunter en 2024. Sin embargo, si alguien puede romper esa tendencia, Moore es una apuesta sólida.
El cornerback de Notre Dame es un verdadero especialista en cobertura y registró 31 tacleadas totales y cinco intercepciones en 2025, regresando una de ellas hasta las diagonales. Ha defendido 18 pases durante sus dos primeras temporadas universitarias.
El principal obstáculo, además de la historia de un premio cada vez más enfocado en los quarterbacks, será saber si suficientes ofensivas rivales se atreven a lanzar en su dirección para darle la oportunidad de conseguir las estadísticas necesarias para entrar en la conversación.
Julian Sayin (Jr.), QB, Ohio State
Al igual que Carr, Sayin asumió como quarterback titular de un programa de Ohio State que viene de ganar el campeonato nacional y cuenta con el talento y las aspiraciones para repetir.
El pasador mostró una precisión y eficiencia implacables como redshirt freshman, completando un impresionante 77% de sus envíos para 3,610 yardas, 32 touchdowns y ocho intercepciones. Él y Jeremiah Smith forman la dupla de quarterback y receptor más impresionante del país, un hecho que podría perjudicar a ambos en la votación del Heisman, después de que Sayin terminara cuarto y Smith sexto en las votaciones del año pasado.
Jeremiah Smith (Jr.), WR, Ohio State
El programa de Ohio State ha sido una auténtica fábrica de receptores abiertos durante años, y el mencionado Smith podría ser el mejor de todos. Después de atrapar 76 pases para 1,315 yardas y 15 touchdowns como verdadero freshman, Smith enfrentó todavía más atención en su segundo año, sin Emeka Egbuka alineado al otro lado del campo y con un par de futuros corredores de la NFL detrás de él.
Aun así, atrapó 87 pases para 1,243 yardas y 12 anotaciones. Es el receptor abierto más dominante que ha visto el futbol americano colegial desde la campaña de Heisman de DeVonta Smith y está en la pelea por ser la primera selección global del Draft de la NFL de 2027.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 26/08/2026, traducido al español para SI México.