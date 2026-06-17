Siete récords de la NFL que podrían romperse pronto, incluido uno de Calvin Johnson
Hay algunos récords de la NFL que parecen destinados a resistir el paso del tiempo. Las marcas de carrera de Jerry Rice en recepciones y yardas recibidas. Las 81 intercepciones de Paul Krause. El récord de yardas terrestres de por vida de Emmitt Smith.
Sin embargo, otros récords podrían caer más temprano que tarde. Entre ellos se encuentra la marca de 1,964 yardas por recepción en una sola temporada que Calvin Johnson estableció en 2012, y que él mismo comentó al Detroit Free Press que considera que será superada “cuestión de tiempo”.
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Aunque la NFL adoptó posteriormente un calendario de 17 partidos y varios receptores, incluidos Cooper Kupp y Julio Jones, se han acercado a esa cifra, ninguno ha logrado rebasarla. Johnson considera que Puka Nacua o Justin Jefferson tienen la capacidad de superar el récord, aunque señaló que la situación en la posición de mariscal de campo en Minnesota podría haber sido un obstáculo para Jefferson hasta ahora.
Además del récord de Johnson, ¿qué otras marcas podrían romperse pronto? A continuación, un vistazo a otros seis récords de la NFL que podrían caer en las próximas temporadas.
Récords de la NFL que podrían romperse pronto
Récord de yardas desde la línea de golpeo en una temporada
Principal candidato para romperlo: Bijan Robinson
Bijan Robinson viene de una temporada en la que acumuló 2,298 yardas desde la línea de golpeo y obtuvo honores All-Pro del primer equipo, y da la impresión de que apenas está comenzando. Actualmente, Chris Johnson posee el récord de yardas desde la línea de golpeo en una sola campaña con 2,509, una marca que estableció en 2009 cuando se convirtió en uno de los nueve corredores en la historia de la NFL en alcanzar las 2,000 yardas terrestres en una temporada.
Robinson acumuló 1,478 yardas por tierra y 820 por recepción en 2025, confirmando que es el tipo de corredor de doble amenaza capaz de competir por el récord de yardas desde la línea de golpeo. Incluso si no logra superar la marca de Johnson, podría convertirse en apenas el cuarto jugador en la historia de la NFL en registrar 1,000 yardas terrestres y 1,000 yardas por recepción en una misma temporada. Roger Craig, Marshall Faulk y Christian McCaffrey son los únicos que lo han conseguido, y tanto Faulk como McCaffrey ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente, en la lista de más yardas desde la línea de golpeo en una campaña.
Récord de yardas por recepción de por vida para un corredor
Principal candidato para romperlo: Christian McCaffrey
El miembro del Salón de la Fama y ex corredor de Colts y Rams, Marshall Faulk, posee el récord de más yardas por recepción en una carrera para un corredor, con 6,875. El corredor de 49ers, Christian McCaffrey, no está demasiado lejos de esa cifra. Actualmente suma 5,390 yardas por recepción en su carrera, apenas 1,485 menos que Faulk.
De manera realista, McCaffrey necesitaría al menos dos temporadas más de 750 yardas por recepción o tres campañas con un mínimo de 500 para romper la marca. No se trata de una tarea sencilla, especialmente considerando que cumplió 30 años a principios de este mes, pero entre su ética de trabajo y el hecho de que no ha mostrado señales de desaceleración, sigue siendo una posibilidad muy real.
Récord de capturas en una sola temporada
Principales candidatos para romperlo: Myles Garrett, Micah Parsons
Myles Garrett acaba de romper el récord oficial de capturas la temporada pasada, superando la marca establecida por Michael Strahan en 2001 al registrar 23 sacks. Alcanzar esa cifra no es nada fácil, especialmente después de que el récord de Strahan permaneciera intacto durante 25 años y solo T.J. Watt lograra igualarlo en ese lapso. Sin embargo, recientemente varios jugadores han alcanzado o superado las 20 capturas en una temporada.
Garrett, no obstante, aseguró que su “próxima misión” es llegar a 25 sacks después de romper el récord en enero. Si no logra superar su propia marca, Micah Parsons también aparece como un firme candidato. Es poco probable que lo consiga esta temporada, ya que se espera que se pierda tiempo de juego mientras se recupera de una lesión de ligamento cruzado anterior, pero podría ir por esa marca en campañas futuras.
Récord de yardas por recepción para un ala cerrada en una temporada
Principales candidatos para romperlo: Trey McBride, Brock Bowers, Colston Loveland
No solo el récord general de yardas por recepción en una temporada podría caer pronto, sino también el récord específico para alas cerradas. La NFL atraviesa una auténtica época dorada en esta posición, algo que quedó reflejado en la notable cantidad de alas cerradas seleccionadas durante el segundo día del Draft de la NFL.
Aunque varios de ellos fueron elegidos en parte por sus habilidades de bloqueo o por desempeñarse como alas cerradas tradicionales tipo “Y”, sigue existiendo una gran cantidad de jóvenes receptores talentosos en la posición.
Travis Kelce posee actualmente el récord con 1,416 yardas recibidas en 2020. Con Trey McBride y Brock Bowers habiendo superado ya las 1,200 yardas en una temporada incluso sin contar con un juego sólido de mariscal de campo, ambos lucen como candidatos naturales para desafiar la marca de Kelce. Otros jóvenes talentos, como Colston Loveland de Bears, también podrían entrar en la conversación en los próximos años.
Remontadas en el último cuarto
Principal candidato para romper el récord: Matthew Stafford
Una de las ventajas de que Matthew Stafford pasara gran parte de su carrera en unos Lions poco competitivos fue que tuvo muchas oportunidades para protagonizar remontadas en los momentos finales de los partidos.
Tantas, que Stafford se encuentra actualmente a solo siete remontadas en el último cuarto de igualar el récord histórico de Tom Brady, quien acumuló 46. Si Stafford juega al menos dos temporadas más, romper esa marca parece perfectamente alcanzable.
Por supuesto, ahora forma parte de unos Rams mucho más acostumbrados a tomar la delantera desde temprano, pero incluso los mejores equipos necesitan conseguir algunas victorias viniendo desde atrás.
Un nombre a seguir en el futuro es Caleb Williams, quien ha mostrado una notable capacidad para rendir bajo presión durante sus dos primeras temporadas en la NFL. En 2024 registró seis remontadas en el último cuarto, apenas dos menos que el récord de una temporada compartido por Stafford y Kirk Cousins. Quizá algún día pueda desafiar tanto la marca histórica como la de una sola campaña.
Gol de campo más largo
Principal candidato para romper el récord: Cam Little
Quizá esto sea hacer trampa porque Cam Little ya posee el récord del gol de campo más largo jamás conseguido, pero parece destinado a romper su propia marca. Little ha conectado los dos goles de campo más largos en la historia de la NFL —de 67 y 68 yardas, respectivamente—, pero ha acertado incluso desde 70 yardas en la pretemporada. No sería sorprendente ver a Jaguars darle a Little la oportunidad de intentar uno de 70 yardas en temporada regular en un futuro cercano, y con ello la posibilidad de establecer un nuevo récord. Little también está entrando apenas en su tercera temporada en la NFL y tiene mucho tiempo por delante para fijar una nueva marca.
Otro pateador que podría competir es Will Reichard, de Vikings, quien se ha convertido en uno de los favoritos de los aficionados por su consistencia a lo largo de dos temporadas. Reichard ya estableció el récord de la franquicia con un gol de campo de 62 yardas en 2025, y podría tener la potencia necesaria para conectar uno desde más allá de las 68 yardas.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 16/06/2026, traducido al español para SI México.